ПУХОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Родился 15.08.1973 г. Окончила в 1995 г. Ростовский государственный университет.

Кандидатская диссертация : Формирование и реализация культурной политики в Третьем Рейхе (Ростов-н/Дону, 1999).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и международных отношений Института истории и международных отношений Южного федерального университета.

Область интересов : История Германии XX в.: культура национал-социализма.

Сочинения: Нацистские лидеры в культурной политике Германии // Исторические этюды. Вып. 2. Ростов-н/Д., 1998;

Геббельс – Розенберг: «дуэль» по проблемам культуры или борьба за власть? // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1999. № 1;

Культура как сфера пристального внимания органов управления в нацистской Германии // Рубикон. Сб. науч. работ молодых ученых. Вып. 4. Рост он/Д., 1999;

Аникеев А. А., Кольга Г. Е., Пуховская Н. Е. НСДАП: идеология, структура, функции. Ставрополь, 2001;

Геббельс: политический актер Третьего Рейха // Рубикон. Вып. 27. Ростов н/Д, 2004.