Пугачёва восста́ние

Пугачёва восста́ние (Крестьянская вой­на 1773–1775, Пугачёвщина, Пугачёвский бунт) — антиправительственное выступление, произошедшее в 1773–1775. Восстанием были охвачены обширные территории Зауралья, Урала, Поволжья, в нем приняли участие, помимо яицких казаков, крепостные и горнозаводские крестьяне, раскольники, а также народы Поволжья и Урала — всего порядка 100 тыс. человек.

К середине XVIII в. правительство отняло у яицких казаков их былые привилегии, что взывало возмущение. Казаки подняли восстание (1772), которое быстро было подавлено. Повод к новому восстанию подал явившийся на Яике беглый донской казак Е. И. Пугачёв (1742–1775), выдававший себя за императора Петра III .

17[28] сентября 1773 в Бударинском форпосте Пугачёв огласил свой первый «указ» Яицкому вой­ску, убеждавший признать его императором. Взамен казакам «возвращались» все утраченные ими привилегии и вольности. В скором времени восстание охватило весь Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Зап. Сибири, Среднее Поволжье. Присоединявшимся к движению повстанцам Пугачев обещал «вечную вольность, реки, леса, все выгоды... чины и честь».

В первый период восстания (сентябрь 1773 — март 1774) восставшие в основном теснили немногочисленные правительственные вой­ска, сумев осадить несколько крупных городов и крепостей (Оренбург, Яицкий городок, Уфу) и овладеть множеством более мелких городков, крепостей и заводов.

Правительство, не имея точных сведений о происходящем, сначала отнеслось к восстанию не вполне серьезно. Против Пугачёва был отправлен отряд под командой генерал-­майора В. А. Кара с указанием «учинить над оным злодеем поиск и стараться как самого его, так и злодейскую его шайку переловить и тем все злоумышления прекратить». Однако Кару не удалось выполнить задачу. В 1774 Кар был заменен на генерал-­аншефа А. И. Бибикова , который сумел нанести восставшим ряд чувствительных поражений. В апреле 1774 Бибиков скончался, и восстание вспыхнуло с новой силой. Пугачёву удалось собрать новую армию и захватить Казань (июль 1774).

После взятия Казани вой­ско Пугачёва было ослаблено, а примыкавшие к нему крестьяне не имели военного опыта и навыков ведения боя. Понимая это, Пугачёв стремился привлечь к себе как можно больше крестьян, рассылая по окрестностям «манифесты» о вольности крепостных. Правительство, воспользовавшись завершением вой­ны с Турцией (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ), послало против мятежников вой­ска с фронта во главе с генерал-­аншефом П. И. Паниным. Пугачёв бежал на Нижнюю Волгу, где был разбит в сражении у Черного Яра (25 августа [5 сентября] 1774), пленен и доставлен в Москву. Там, после следствия и суда, Пугачёв и его главные сподвижники были казнены (январь 1775).

Ист .: Пугачёвщина. Сб. документов. В 3 т. М.–Л., 1926–1931.

Лит. : Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники. Эпизод из истории царствования Императрицы Екатерины II. В 3 т. СПб., 1884; Андрущенко А. И. Крестьянская вой­на 1773 – 1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. М., 1969; Трефилов Е. Н. Пугачев. М., 2015. Н. А. Могилевский.