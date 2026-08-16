ПУГАЧЁВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ

ПУГАЧЁВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ (1742 ‒ 1775) - предводитель Крестьянской войны 1773‒1775 гг.

Молодые годы

Пугачев родился в семье донского казака Ивана Михайловича Пугачёва (умер в 1762 г.); кроме него в семье были брат Дементий и сестры Ульяна и Федосья. Семья Пугачева была православной, хотя позже многие относили Емельяна к старообрядцам.

В 1760 г. определен на службу в казачьи части, в составе которых принял участие в военных действиях во время Семилетней войны 1756‒1763 гг. В 1763‒1767 гг. состоял на льготе, жил в своей станице; также в составе казачьей команды командировывался в Польшу для поиска и возвращения беглых старообрядцев. Во время русско-турецкой войны 1768‒1770 гг. служил хорунжим в отряде полковника Кутейникова; участник взятие Бендер 16 сентября 1770 г. Затем отправлен на Дон; по причине болезни подал прошение об отставке, однако получил отказ. Предпринял неудачную попутку бежать с Дона, затем был вынужден скрываться. В декабре 1771 г. бежал на Терек, где был записан в казаки Терской линии. В феврале 1772 г. отправлен казаками станиц Ищорской, Галюгаевской и Наурской с жалобой в Военную коллегию, с просьбами о «денежном жаловании и провианте». В том же месяце задержан в Моздоке, опознан как беглый, но вновь сумел бежать из-под стражи. По возвращении на Дон, Пугачёв был вновь задержан. По дороге в Черкасск, в станице Цимляндской, взят своим полковым товарищем Худяков на поруки и им отпущен.

Используя связи, полученные при командировке за старообрядцами в Польшу, Пугачёв скрылся в старообрядческих селениях в Новороссии. Объявив себя выехавшим из Польши раскольником, Пугачёв получил право, в соответствии с действующими правилами, на жительство, ему был выдан паспорт и в качестве проживания назначена основанная старообрядцами Мечетная слобода в Саратовской губернии. С ноября 1772 г. жил в старообрядческом ските Введения Богородицы.

Путь к восстанию

Во время поездки в Яицкий городок в конце 1772 г. Пугачёв общался с участниками казачьего восстания на Яике (1772 г.), и в разговоре впервые назвал себя якобы чудесным образом спасшимся императором Петром III. Об этом на него было донесено и в Мечетной слободе он был арестован и отправлен в Симбирск, откуда переведен в Казань. За самозванство приговорен в наказанию плетьми и пожизненными каторжными работами в Пелыме. За 3 дня до поступления приговора из Петербурга в Казань, Пугачёв вместе с двумя другими заключенными 29 мая 1773 г. совершил побег. Добравшись до земель яицких казаков, Пугачёв остановился на постоялом дворе Степана Оболяева, которому сообщил о своем побеге и том, что он является Петром III. При содействия Оболяева, Пугачёву удалось установить контакты с участниками Яицкого восстания 1772 г., вокруг него стала складываться группа соратников, в т.ч. Д. Караваев, М.Г. Шигаев, И.Н. Зарубин-Чика, Т.Г. Мясников и др., которые поддержали его, «признав» императором (вскоре Пугачёв открылся Зарубину, Шигаеву и Караваеву, что он самозванец, но их поддержку сохранил). Из Яицкого города казаки тайно привезли ему укрытые ими после восстания 1772 г. 12 старых войсковых знамен. К окружению Пугачёва присоединился грамотный казак И.Я. Почиталин, который начал составление «царских указов».

Слухи о появлении «царя» стали постепенно распространяться, на Пугачёва было заведено розыскное дело. В середине сентября, когда комендант гарнизона Яицкого городка И.Д. Симонов, отправил за Пугачёвым розыскные команды, ядро заговорщиков было уже сформировано. Ситуация, сложившаяся на Урале благоприятствовала заговорщикам. С одной стороны старообрядцы (которых было много среди яицких казаков) всегда занимали антиправительственные позиции, яицкие казаки были недовольны утратой «вольностей», среди монастырских крестьян ходили служи о грядущей секуляризации, что создавало неуверенность в будущем, недовольство среди приписанных к заводам горнозаводских крестьян достигло критического уровня и т.д.

Руководитель восстания

Восстания началось вечером 16 сентября 1773 г. когда перед 40 заговорщиками (яицкие казаки, калмыки, татары) на хуторе Толкачева вблизи был оглашен «царский указ» Яицкому войску (Пугачёв заявил, что приезда в Петербург подписывать бумаг не может). На следующий день Пугачёв выступил на Яицкий городов во главе 60 чел. Когда он подошел к городку 18 сентября под его началом было ок. 200 чел. Здесь к восстанию присоединилось несколько отрядов (в т.ч. Д.С. Лысова и А.И. Витошнова, последний состоял на государевой службе и перешел на стороны восстания). Не будучи уверен в успехе штурма Яицкого городка, Пугачёв 19 сентября, казнив первых 11 казаков, не пожелавших признать его «царем», двинулся вверх по течению Яика. В тот же день у Рубежного форпоста Пугачев провел казачий круг, на котором были избраны руководители восстания: А.А. Овчинников стал войсковым походным атаманом, Д.С. Лысов ‒ полковником, А.И. Витошнов ‒ есаулов, Т.Г. Мясников ‒ командиром личной охраны «императора».

21 сентября на сторону Пугачёва перешел Илецкий городок, местные казаки сформировали Илецкий полк, командиром которого был избран И.А. Творогов. Вскоре Пугачевым были взяты крепости Россыпная, Нижнеозерная, Татищева, Чернореченская: находившиеся там казаки переходили на сторону восстания, сопротивлявшихся офицеров убивали, а захваченных казнили. С коменданта Татищевой крепости полковника Г.М. Елагина живьем содрали кожу, его дочь Татьяну, жену также казненного коменданта Нижнеозерной крепости премьер-майора З.И. Харлова, Пугачев сделал своей наложницей. В тоже время Пугачёв старался привлечь пленных офицеров на свою службу, но их в ряде случаев убивали сами казаки. В татарской Сеитовой слободе был составлен указ к мишарям и башкирам, где за поддержку «царя» им были обещаны земельные владения, порох, соль; с этого момента восстание стало быстро распространяться среди башкир, татар и калмыков. 5 октября 1773 г. Пугачёв, имевший уже ок. 2 тыс. чел., осадил Оренбург, однако гарнизон отказался сдаваться, а для штурма плохо организованные восставшие отряда не годились: в ходе двух неудачных штурмов он потерял 200 чел. убитыми и 1000 ранеными (в марте 1774 г. осада была снята). Пугачёв разместил свой «двор» в Бердской слободе.

В середине февраля 1774 г. в занятом казаками Яицком городке ‒ Яицкая крепости продолжала защищаться гарнизоном вплоть до снятия осады в апреле 1774 г. ‒ состоялся большой войсковой круг, на котором Н.А. Каргин был избран войсковым атаманом, А.П. Перфильев и И.А. Фофанов ‒ войсковыми старшинами. В марте во время спора с Пугачёвым один из его ближайших соратников, Д.С. Лысов, обвиненный в притеснениях крестьян, ткнул «царя» в бок пикой, но не смог пробить кольчугу (Лысов был повешен).

С марта 1774 г. после отправки против Пугачёва регулярных войск под началом боевых генералов, ситуация стала быстро ухудшаться, были сняты осады. 22 марта в сражении у удерживаемой восставшими крепости Татищевой, казаки, несмотря на численное превосходство, потерпели поражение; сам Пугачёв с личном сотней бежал в Бердскую слободу. Попытки организовать сопротивление регулярным войска проваливались одна за другой. 1 апреля у Сакмарского городка отряд генерала князя П.М. Голицына войска восставших были наголову разгромлены. С небольшим отрядом Пугачёв бежал на Воскресенский завод, а затем на Белорецкий завод, где его поддержали горнозаводские крестьяне. Благодаря разногласиям в командовании правительственных войск, Пугачёв получил отсрочку на месяц, которую использовал что собрать разбитые отряды. 5‒6 мая Пугачев, имевший ок. 5 тыс. чел., возглавил штурм Магнитной крепости; со второго раз крепость удалось взять, но восставшие понесли огромные потери, а сам Пугачёв был ранен. В течение двух ближайших недель Пугачёву удалось взять крепости Карагайскую, Петропавловскую, Степную и Троицкую. 21 мая «армия» восставших была наголову разгромлена отрядом генерала И.А. Деколонга; Пугачёву вновь удалось бежать. Направившись на северо-запад в сторону от Челябинска, ему удалось привлечь на свою сторону крупных отрядов восставших башкир под командованием Салавата Юлаева. 10 июня он занял Красноуфимск, а после провала попытке взять Кунгур, ему все же удалось захватить городок Оса, 22 июня ‒ Рождественский завод, 24 июня ‒ Воткинский завод, 27 июня ‒ Ижевский завод. Наибольшего успеха Пугачев добился взяв 12 июля 1774 г. предместья и город Казань, за исключением цитадели; город подвергся погрому, бо́льшая часть зданий была уничтожена или разграблена. 15 июля отряд подполковника И.И. Михельсона (1200 солдат, 6000 ополченцев, 66 орудий) разгромил «армию» Пугачёва (ок. 245 тыс. чел.). Войко Пугачёва, потеряв 3 тыс. убитыми и 6 тыс. пленными, перестало существовать (Михельсон потерял 58 чел убитыми и 158 ранеными), башкиры покинули «императора».

Хотя Пугачёв продолжал сохранить поддержку местного населения, его отряды не были в состоянии противостоять регулярным войскам. 24 августа И.И. Михельсон у Солениковской ватаги разгромил 10-тысячную «армию» Пугачёва. Восставшие потеряли 2 тыс. убитыми, 6 тыс. пленными и разбежавшимися, правительственные войска – 16 чел. убитыми. Сам Пугачёв вновь, увидев, что его войска проигрывают бой, бежал со своей личной охраной.

Конец восстания

Потеряв свою «армию» Пугачёв строил различные планы, осуществление которых было достаточно проблематично: он собирался пробираться либо на Украину, к запорожским казакам, либо в Турцию, либо в Башкирию, либо в Сибирь. Тем временем в ближайшем окружении Пугачёва сложился заговор. Его приспешники, в т.ч. И.А. Творогов, Ф.Ф. Чумаков, И.П. Федулёв и др., понимая, что дело восставших проиграны, хотели получить помилование в обмен за выдачу своего атамана. Они уговорили Пугачёва двигаться к Узеням. Когда 8 сентября отряд достиг р. Большой Узень, заговорщики захватили Пугачёва; по дороге он дважды неудачно пытался бежать. 15 сентября заговорщики доставили атамана в Яицкий городок и передали отряд сотника Харчева.

Первые допросы Пугачёва по горячим следам были проведены следователем офицером лейб-гвардии Семеновского полка С.И. Марвиным. 17 сентября Пугачёва допросил лично командовавший правительственными войсками генерал-поручик А.В. Суворов, который лично 18 сентября возглавил отряд, доставивший арестанта в Симбирск (Пугачёв перевозился в тесной клетке, установленной на двухколесной арбе).

Следствие и казнь

После прибытия в Симбирск, 2‒6 октября были проведены допросы Пугачёва командующим всеми, направленными против него войсками, генерал-аншефом П.И. Паниным и возглавившем следствие генерал-майором П.С. Потёмкин. К арестованному были применены пытки. Все названные Пугачёвым лица, если они были живы, были арестованы.

26 октября Пугачёв был отправлен в Москву, куда доставлен утром 4 ноября. Его поместили в подвале Монетного двора. К следствию, проводимому Особой следственной комиссией Тайной экспедиции Правительствующего Сената (руководители ‒ Московский губернатор генерал-аншеф князь М.Н. Волконский, обер-секретарь Тайной экспедиции С.И. Шешковский, генерал-майор П.С. Потёмкин), были также привлечены доставленные в Москву захваченные участники восстания. Императрица Екатерина II постоянно контролировала ход следствия.

19 декабря 1774 г. Манифестом императрицы Екатерины II объявлен состав суда над Пугачёвым и его соратниками. В его состав включены 38 чел., представлявших Сенат, высшее чиновничество, генералитет, а также Священный Синод; общий надзор поручен генерал-прокурору Сената князь А.А. Вяземский. Заседения суда открылись 30 декабря и проходили в Тронном зале Кремлавского дворца; утром 31 декабря суд заслужил Пугачёва. Последнее заседание состоялось 9 января 1775 г., а 10 января был объявлена сентенция (приговор). Пугачёва должны были «четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырём частям города и положить на колёса, а после на тех местах сжечь». Также к четвертованию был приговорен А.П. Перфильев, к повешению ‒ М.Г. Шигаев, Т.И. Подуров, В.И. Торнов, к отсечению головы ‒ И.Н. Чика-Зарубин, остальные получили различные телесные наказания, каторгу и ссылку.

Приговор был приведен в исполнение 10 января 1775 г. на Болотной площади в Москве.

Семья

1-й раз Пугачёв женился в 1761 г. женился на Софье Дмитриевне Недюжевой, казачке станицы Есауловской; у них родились сын Трофим (1874 г.), дочери Аграфена (1768 г.) и Христина. 2-м браком женат (с 1774 г.) – на Устинье Петровне Кузнецовой, дочери отставного казака Петра Кузнецова, участника восстания 1772 г (на момент 2-го брака 1-й брак расторгнут не был); Устинья была объявлена «императрицей».

После казни Пугачёва все его родственники сменили фамилию на Сычёв, станица Зимовейская переименована в Потёмкинскую.

Память

В честь Е.М. Пугачева названы:

‒ город Пугачёв в Саратовской области;

‒ поселок Пугачёво в Удмуртской республике;

‒ станица Пугачёвская в Котельниковском районе Волгоградской области.