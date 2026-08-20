ПУГАЧЁВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ
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ПУГАЧЁВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ - предводитель Пугачёва восстания 1773-1775 годов. Донской казак.
Участник Семилетней войны 1756-1763 годов и Русско-турецкой войны 1768-1774 гдов (отличился при взятии турецкой крепости Бендеры в 1770 году, произведён в офицерский чин хорунжего).
В 1771 году дезертировал. В 1772 году записался казаком в Терско-Семейное казачье войско, вскоре был арестован, бежал на Дон, затем в Речь Посполиту. В том же году, выдав себя за польско-литовского подданного и раскольника, вернулся в Россию, получил паспорт как старообрядец и был направлен в поселения на реке Большой Иргиз. Подговаривал казаков, участвовавших в уже подавленном Яицком восстании (январь-июнь 1772 года), бежать на реку Кубань. В конце 1772 года арестован в слободе Малыковка (ныне город Вольск), в начале 1773 года доставлен в Казань, весной того же года приговорён к пожизненной каторге, однако снова бежал - на реку Яик. В сентябре 1773 года на заседании так называемого Тайного совета (Секретной думы) беглые яицкие казаки избрали его своим предводителем.
Воспользовавшись ходившими в то время слухами, что император Пётр III жив, Пугачёв провозгласил себя «природным» государем и поднял казацкое восстание. Жена и трое детей Пугачёва, привезённые властями с Дона в Казань, обличали его в самозванстве. В начале 1774 года в Яицком городке (ныне город Уральск, Казахстан) Пугачёв обвенчался вторично и объявил свою новую жену У.П. Кузнецову, дочь яицкого казака, «государынею императрицею».
После ряда поражений восставших 8 (19) сентября 1774 года в лагере на берегу реки Большой Узень схвачен группой заговорщиков из своих бывших сторонников и 14 (25) сентября передан властям. Из Яицкого городка в клетке конвоирован в Симбирск, а затем в Москву.
По приговору суда казнён на Болотной площади вместе с ближайшими соратниками А.П. Перфильевым, Т.И. Подуровым, В.И. Торновым и М.Г. Шигаевым.
Останки Пугачёва сожжены. Жёны и дети Пугачёва приговорены к пожизненному заключению в крепости Кексгольм (ныне город Приозерск). Дом Пугачёва снесён, станица Зимовейская перенесена на новое место и переименована в Потёмкинскую (ныне станица Пугачёвская в Котельниковском районе Волгоградской области).
Имя Пугачёв носят город Пугачёв, улицы в ряде городов. В Саранске ему установлен памятник (1974 год; скульптор Г.Д. Гликман). Образ Пугачёва нашёл отражение в башкирском фольклоре, привлёк внимание А.С. Пушкина («История Пугачёвского бунта», 1834 год; «Капитанская дочка», 1836 год), С.А. Есенина (поэма «Пугачёв», 1921 год), В.Я. Шишкова («Емельян Пугачёв», 1938-1945 годы) и других.