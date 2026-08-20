ПУГАЧЁВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ На чтение: 1 минута

ПУГАЧЁВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ - предводитель Пугачёва восстания 1773-1775 годов. Донской казак.

Уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов и Русско-турецкой вой­ны 1768-1774 гдов (от­ли­чил­ся при взя­тии турецкой кре­по­сти Бен­де­ры в 1770 году, про­из­ве­дён в офи­цер­ский чин хо­рун­же­го).

В 1771 году де­зер­ти­ро­вал . В 1772 году за­пи­сал­ся ка­за­ком в Тер­ско-Се­мей­ное ка­за­чье вой­ско, вско­ре был аре­сто­ван, бе­жал на Дон, за­тем в Речь По­спо­ли­ту. В том же го­ду, вы­дав се­бя за поль­ско-ли­товского под­дан­но­го и рас­коль­ни­ка, вер­нул­ся в Рос­сию, по­лу­чил пас­порт как ста­ро­об­ря­дец и был на­прав­лен в по­се­ле­ния на реке Боль­шой Ир­гиз. Под­го­ва­ри­вал ка­за­ков, уча­ст­во­вав­ших в уже по­дав­лен­ном Яиц­ком вос­ста­нии (январь-июнь 1772 года), бе­жать на реку Ку­бань. В конце 1772 года аре­сто­ван в сло­бо­де Ма­лы­ков­ка (ны­не город Вольск), в начале 1773 года дос­тав­лен в Ка­зань, вес­ной то­го же го­да при­го­во­рён к по­жиз­нен­ной ка­тор­ге, од­на­ко сно­ва бе­жал - на реку Яик. В сентябре 1773 года на за­се­да­нии так называемого Тай­но­го со­ве­та (Сек­рет­ной ду­мы) бег­лые яиц­кие ка­за­ки из­бра­ли его сво­им пред­во­ди­те­лем.

Вос­поль­зо­вав­шись хо­див­ши­ми в то вре­мя слу­ха­ми, что император Пётр III жив, Пугачёв про­воз­гла­сил се­бя «при­род­ным» го­су­да­рем и под­нял ка­зац­кое вос­ста­ние. Же­на и трое де­тей Пугачёва, при­ве­зён­ные вла­стя­ми с До­на в Ка­зань, об­ли­ча­ли его в са­мо­зван­ст­ве. В начале 1774 года в Яиц­ком го­род­ке (ны­не город Уральск, Ка­зах­стан) Пугачёв об­вен­чал­ся вто­рич­но и объ­я­вил свою но­вую же­ну У.П. Куз­не­цо­ву, дочь яиц­ко­го ка­за­ка, «го­су­да­ры­нею им­пе­рат­ри­цею».

По­сле ря­да по­ра­же­ний вос­став­ших 8 (19) сентября 1774 года в ла­ге­ре на бе­ре­гу реки Боль­шой Узень схва­чен груп­пой за­го­вор­щи­ков из сво­их бывших сто­рон­ни­ков и 14 (25) сентября пе­ре­дан вла­стям. Из Яиц­ко­го го­род­ка в клет­ке кон­вои­ро­ван в Сим­бирск, а за­тем в Мо­ск­ву.

По при­го­во­ру су­да каз­нён на Бо­лот­ной площади вме­сте с бли­жай­ши­ми со­рат­ни­ка­ми А.П. Пер­филь­е­вым, Т.И. По­ду­ро­вым, В.И. Тор­но­вым и М.Г. Ши­гае­вым.

Ос­тан­ки Пугачёва со­жже­ны. Жё­ны и де­ти Пугачёва при­го­во­ре­ны к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию в кре­по­сти Кекс­гольм (ны­не город При­озерск). Дом Пугачёва сне­сён, ста­ни­ца Зи­мо­вей­ская пе­ре­несе­на на но­вое ме­сто и пе­ре­име­но­ва­на в По­тём­кин­скую (ны­не ста­ни­ца Пу­га­чёв­ская в Ко­тель­ни­ков­ском районе Вол­го­град­ской области).

Имя Пугачёв но­сят город Пу­га­чёв, ули­цы в ря­де го­ро­дов. В Са­ран­ске ему ус­та­нов­лен па­мят­ник (1974 год; скульп­тор Г.Д. Глик­ман). Об­раз Пугачёва на­шёл от­ра­же­ние в башкирском фольк­ло­ре, при­влёк вни­ма­ние А.С. Пуш­ки­на («Ис­то­рия Пу­га­чёв­ско­го бун­та», 1834 год; «Ка­пи­тан­ская доч­ка», 1836 год), С.А. Есе­ни­на (по­эма «Пу­га­чёв», 1921 год), В.Я. Шиш­ко­ва («Емель­ян Пу­га­чёв», 1938-1945 годы) и других.

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