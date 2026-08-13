Пуэ́рто-­Ри́ко

Пуэ́рто-­Ри́ко (Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, Содружество Пуэрто-Рико). Площадь — 9104 кв. км. Численность населения — около 3,3 млн человек (2023). Расположено на о. Пуэрто-­Рико и прилегающих островах в составе Больших Антильских о-вов. Административный центр — Сан-Хуан. Административное деление — 78 муниципалитетов. Официальные языки — испанский и английский.

Первые поселенцы появились в III–II тысячелетиях до н. э. На островах проживали аравакские и карибские племена. По разным оценкам, их численность составляла от 50 до 100 тыс. человек. Преобладала культура таино. Испанцы открыли архипелаг в 1493, во время второго путешествия Х. Колумба, который назвал о. Сан-­Хуан-­Баутиста. С 1508, после прибытия из Санто-­Доминго экспедиции во главе с Х. Понсе де Леоном, началась колонизация архипелага. Местное население поднимало восстания против конкистадоров в 1511, 1512 и 1630‑е. Из-за эпидемий количество аборигенов резко сокращалось (к 1530 их оставалось около 1200 человек). Из-за нехватки рабочей силы колонизаторы стали ввозить африканских негров-­рабов. Главной отраслью экономики было сельское хозяйство, преимущественно выращивание сахарного тростника и табака.

В колониальный период владение П.-Р. оспаривалось англичанами, его территория подвергалась налетам пиратов и из других европейских стран. (В 1598 в течение 5 месяцев П.-Р. удерживал британец Дж. Клиффорд, в 1625 остров осаждали голландцы.) Для защиты от внешней угрозы были построены укрепления Форталеса, Сан-­Фелипе-дель-­Морро и Сан-­Кристобаль. В 1809 (после оккупации Испании вой­сками Наполеона) испанцы предоставили П.-Р. право представительства в Кадисских кортесах. В 1835 была отменена работорговля.

В 1820‑е, 1835 и 1838 имели место антииспанские выступления. В 1860‑е возникли Консервативная партия, выступавшая за сохранение статус-кво, и Либеральная, добивавшаяся автономии. 23 сентября 1868 в г. Ларес вспыхнуло восстание, провозгласившее независимую республику, но оно вскоре было подавлено. Его руководители Р. Э. Бетансес и С. Руис Бельвис считаются отцами пуэрториканской нации.

В 1869 в П.-Р. был создан Провинциальный совет во главе с губернатором, организованы городские советы. В 1873 было отменено рабство, территория получила право посылать представителей в испанские кортесы, однако вскоре эти завоевания были ликвидированы. Сторонники автономии в 1887 создали Автономистскую партию. В соответствии с Хартией автономии в 1897 благодаря усилиям видного государственного деятеля Л. Муньоса Риверы П.-Р. вновь получило право на самоуправление и представительство в испанских кортесах.

С началом Испано-американской вой­ны в 1898 в П.-Р. высадились американские вой­ска. Вой­на завершилась подписанием Парижского мира (10 декабря 1898), по которому П.-Р. передавалось США. В 1900 власть была передана гражданскому правительству. Законодательным органом становилась двухпалатная Законодательная ассамблея в составе избираемой Палаты представителей и Исполнительного совета, назначаемого президентом США. Местную исполнительную власть возглавлял губернатор, назначаемый президентом США сроком на четыре года.

В 1917 по закону Джонса пуэрториканцам предоставлялось гражданство США (без права участвовать в выборах). П.-Р. получило статус ассоциированной территории, не входящей в состав США. Сторонники независимости в 1922 создали Националистическую партию. Избранный в 1930 ее председателем П. Альбису Кампос за призывы к вооруженной борьбе против США находился в тюрьме в 1936–1947 и в 1950–1964. В 1938 возникла умеренная Народно-­демократическая партия (PPD), пользовавшая поддержкой правящих кругов США. Курс партии на улучшение материального положения широких масс способствовал ее победе на парламентских выборах 1940.

Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 на островах П.-Р., Вьекес и Кулебра были созданы 16 военных баз США. В 1943 стартовала аграрная реформа, предусматривавшая ограничение крупной земельной собственности 500 акрами. Излишки земли выкупались у владельцев и предоставлялись безземельным крестьянам с выплатой в рассрочку.

В 1946 президент США Г. Трумэн впервые назначил губернатором пуэрториканца Х. Пиньедо Хименеса, в 1947 принят закон об избрании губернаторов. В ответ на выступления сторонников независимости и требования Комитета ООН по деколонизации в 1950 была образована Конституционная ассамблея. На состоявшемся в 1951 референдуме большинство проголосовало за статус свободно ассоциированного государства. Оппоненты националистов в 1967 создали Новую прогрессивную партию (РNP), добивающуюся превращения П.-Р. в 51‑й штат США. На состоявшемся в 1967 по этому вопросу референдуме 60,4 % населения выступили против крайних предложений и за сохранение статуса содружества. Постепенно соотношение сил стало меняться. В 1992 губернатором избран кандидат РNP П. Росельо, на референдуме 1993 за сохранение существующего статуса проголосовали 48,6 % избирателей, за присоединение к США — 46,3 %. В этом же году испанский и английский языки в П.-Р. были уравнены в правах и признаны государственными. В 1998 50,3 % граждан вновь проголосовали за статус свободно присоединившегося государства и 46,5 % — за вхождение в состав США. Получившие 2,5 % сторонники независимости продолжали акции протеста, включая вооруженную борьбу, которая фактически прекратилась только после гибели лидера мятежников Ф. Охеды Риоса в перестрелке с представителями федеральных силовых структур в сентябре 2005.

За последние десятилетия П.-Р. превратилось из относительно отсталого в высокоразвитое промышленное государство и крупный туристический центр. Тем не менее, сохраняется существенный разрыв в уровне жизни по сравнению с США, увеличивается миграция на основную территорию Соединенных Штатов, численность проживающих там пуэрториканцев превышает 1 млн человек.

В этих условиях 6 ноября 2012 одно­временно с президентскими выборами в США в П.-Р. состоялся референдум о политическом статусе острова. Сторонники присоединения к США в качестве полноправного штата впервые добились абсолютного большинства (61,1 %), за сохранение нынешнего статуса проголосовали 33,3 % и лишь 5,6 % — за независимое государство в политическом и военном союзе с США. 26 % опустили незаполненные бюллетени в знак протеста против самой идеи опроса. 3 ноября 2020 за вхождение в состав США высказались 52,3 %, однако политический статус П.-Р. предполагается определить по итогам плебисцита, намеченного на ноябрь 2023.

Лит .: Москаленко А. П. Пуэрто-­Рико и США. М., 1974; Пояркова Н. Т. Пуэрто-Рико. М., 1975; Delgado Pasadera G. Puerto Rico: sus luchas emancipadoras. San Juan, 1984; Morales Carrion A. Puerto Rico: a Political and Cultural History. San Juan, 1984; Fernandez R. The Disenchanted Island: Puerto Rico and the United States in the 20th Century. Westport, 1996; Van Middledyk R. A. The History of Puerto Rico: from Spanish Discovery to the American Occupation. Hamburg, 2011. З. В. Ивановский.