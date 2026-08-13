Пуэ́рто-Ри́ко
Пуэ́рто-Ри́ко (Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, Содружество Пуэрто-Рико). Площадь — 9104 кв. км. Численность населения — около 3,3 млн человек (2023). Расположено на о. Пуэрто-Рико и прилегающих островах в составе Больших Антильских о-вов. Административный центр — Сан-Хуан. Административное деление — 78 муниципалитетов. Официальные языки — испанский и английский.
Первые поселенцы появились в III–II тысячелетиях до н. э. На островах проживали аравакские и карибские племена. По разным оценкам, их численность составляла от 50 до 100 тыс. человек. Преобладала культура таино. Испанцы открыли архипелаг в 1493, во время второго путешествия Х. Колумба, который назвал о. Сан-Хуан-Баутиста. С 1508, после прибытия из Санто-Доминго экспедиции во главе с Х. Понсе де Леоном, началась колонизация архипелага. Местное население поднимало восстания против конкистадоров в 1511, 1512 и 1630‑е. Из-за эпидемий количество аборигенов резко сокращалось (к 1530 их оставалось около 1200 человек). Из-за нехватки рабочей силы колонизаторы стали ввозить африканских негров-рабов. Главной отраслью экономики было сельское хозяйство, преимущественно выращивание сахарного тростника и табака.
В колониальный период владение П.-Р. оспаривалось англичанами, его территория подвергалась налетам пиратов и из других европейских стран. (В 1598 в течение 5 месяцев П.-Р. удерживал британец Дж. Клиффорд, в 1625 остров осаждали голландцы.) Для защиты от внешней угрозы были построены укрепления Форталеса, Сан-Фелипе-дель-Морро и Сан-Кристобаль. В 1809 (после оккупации Испании войсками Наполеона) испанцы предоставили П.-Р. право представительства в Кадисских кортесах. В 1835 была отменена работорговля.
В 1820‑е, 1835 и 1838 имели место антииспанские выступления. В 1860‑е возникли Консервативная партия, выступавшая за сохранение статус-кво, и Либеральная, добивавшаяся автономии. 23 сентября 1868 в г. Ларес вспыхнуло восстание, провозгласившее независимую республику, но оно вскоре было подавлено. Его руководители Р. Э. Бетансес и С. Руис Бельвис считаются отцами пуэрториканской нации.
В 1869 в П.-Р. был создан Провинциальный совет во главе с губернатором, организованы городские советы. В 1873 было отменено рабство, территория получила право посылать представителей в испанские кортесы, однако вскоре эти завоевания были ликвидированы. Сторонники автономии в 1887 создали Автономистскую партию. В соответствии с Хартией автономии в 1897 благодаря усилиям видного государственного деятеля Л. Муньоса Риверы П.-Р. вновь получило право на самоуправление и представительство в испанских кортесах.
С началом Испано-американской войны в 1898 в П.-Р. высадились американские войска. Война завершилась подписанием Парижского мира (10 декабря 1898), по которому П.-Р. передавалось США. В 1900 власть была передана гражданскому правительству. Законодательным органом становилась двухпалатная Законодательная ассамблея в составе избираемой Палаты представителей и Исполнительного совета, назначаемого президентом США. Местную исполнительную власть возглавлял губернатор, назначаемый президентом США сроком на четыре года.
В 1917 по закону Джонса пуэрториканцам предоставлялось гражданство США (без права участвовать в выборах). П.-Р. получило статус ассоциированной территории, не входящей в состав США. Сторонники независимости в 1922 создали Националистическую партию. Избранный в 1930 ее председателем П. Альбису Кампос за призывы к вооруженной борьбе против США находился в тюрьме в 1936–1947 и в 1950–1964. В 1938 возникла умеренная Народно-демократическая партия (PPD), пользовавшая поддержкой правящих кругов США. Курс партии на улучшение материального положения широких масс способствовал ее победе на парламентских выборах 1940.
Во время Второй мировой войны 1939–1945 на островах П.-Р., Вьекес и Кулебра были созданы 16 военных баз США. В 1943 стартовала аграрная реформа, предусматривавшая ограничение крупной земельной собственности 500 акрами. Излишки земли выкупались у владельцев и предоставлялись безземельным крестьянам с выплатой в рассрочку.
В 1946 президент США Г. Трумэн впервые назначил губернатором пуэрториканца Х. Пиньедо Хименеса, в 1947 принят закон об избрании губернаторов. В ответ на выступления сторонников независимости и требования Комитета ООН по деколонизации в 1950 была образована Конституционная ассамблея. На состоявшемся в 1951 референдуме большинство проголосовало за статус свободно ассоциированного государства. Оппоненты националистов в 1967 создали Новую прогрессивную партию (РNP), добивающуюся превращения П.-Р. в 51‑й штат США. На состоявшемся в 1967 по этому вопросу референдуме 60,4 % населения выступили против крайних предложений и за сохранение статуса содружества. Постепенно соотношение сил стало меняться. В 1992 губернатором избран кандидат РNP П. Росельо, на референдуме 1993 за сохранение существующего статуса проголосовали 48,6 % избирателей, за присоединение к США — 46,3 %. В этом же году испанский и английский языки в П.-Р. были уравнены в правах и признаны государственными. В 1998 50,3 % граждан вновь проголосовали за статус свободно присоединившегося государства и 46,5 % — за вхождение в состав США. Получившие 2,5 % сторонники независимости продолжали акции протеста, включая вооруженную борьбу, которая фактически прекратилась только после гибели лидера мятежников Ф. Охеды Риоса в перестрелке с представителями федеральных силовых структур в сентябре 2005.
За последние десятилетия П.-Р. превратилось из относительно отсталого в высокоразвитое промышленное государство и крупный туристический центр. Тем не менее, сохраняется существенный разрыв в уровне жизни по сравнению с США, увеличивается миграция на основную территорию Соединенных Штатов, численность проживающих там пуэрториканцев превышает 1 млн человек.
В этих условиях 6 ноября 2012 одновременно с президентскими выборами в США в П.-Р. состоялся референдум о политическом статусе острова. Сторонники присоединения к США в качестве полноправного штата впервые добились абсолютного большинства (61,1 %), за сохранение нынешнего статуса проголосовали 33,3 % и лишь 5,6 % — за независимое государство в политическом и военном союзе с США. 26 % опустили незаполненные бюллетени в знак протеста против самой идеи опроса. 3 ноября 2020 за вхождение в состав США высказались 52,3 %, однако политический статус П.-Р. предполагается определить по итогам плебисцита, намеченного на ноябрь 2023.
Лит.: Москаленко А. П. Пуэрто-Рико и США. М., 1974; Пояркова Н. Т. Пуэрто-Рико. М., 1975; Delgado Pasadera G. Puerto Rico: sus luchas emancipadoras. San Juan, 1984; Morales Carrion A. Puerto Rico: a Political and Cultural History. San Juan, 1984; Fernandez R. The Disenchanted Island: Puerto Rico and the United States in the 20th Century. Westport, 1996; Van Middledyk R. A. The History of Puerto Rico: from Spanish Discovery to the American Occupation. Hamburg, 2011. З. В. Ивановский.