ПУДЖА

ПУДЖА - в индуизме , буддизме , джайнизме и сикхизме основная форма почитания богов - храмовый ритуал поклонения символу или изображению бога.

Около середины I тысяч до н.э. Пуджа сме­ни­ла ве­дий­ский об­ряд жерт­во­при­но­ше­ния ядж­ну, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в па­ри­шиш­тах, грихь­я­сут­рах, эдик­тах ца­ря Ашо­ки (III век до н.э.). Ве­ро­ят­но, име­ет не­ин­до­ев­ро­пей­ское, дра­ви­дий­ское, про­ис­хо­ж­де­ние. Пуджа наи­бо­лее зна­чи­ма в ин­ду­из­ме в фор­мах от до­маш­них об­ря­дов и еже­днев­ных хра­мо­вых служб до мно­го­днев­ных еже­год­ных фес­ти­ва­лей (Дур­га-пуд­жа, Лак­шми-пуд­жа и другие).

Со­вер­ша­ет­ся как са­ми­ми ве­рую­щи­ми, так и хра­мо­вы­ми жре­ца­ми-пуд­жа­ри. Ка­но­ническая Пуджа не су­ще­ст­ву­ет, наи­бо­лее под­роб­ный ва­ри­ант вклю­ча­ет 16 ста­дий, часть ко­то­рых на­по­ми­на­ет ве­дий­ский ри­ту­ал по­чи­та­ния гос­тя. Бо­га при­гла­ша­ют во­пло­тить­ся в его изо­бра­же­ние (мур­ти), омы­ва­ют и по­ма­за­ют, на­де­ва­ют свя­щен­ный шнур и оде­ж­ды, ума­щи­ва­ют аро­мат­ны­ми цвет­ны­ми пас­та­ми, ук­ра­ша­ют цве­та­ми и гир­лян­да­ми, вос­ку­ря­ют аро­ма­ты, ове­ва­ют го­ря­щи­ми све­тиль­ни­ка­ми, пред­ла­га­ют пи­щу (фрук­ты, бе­тель), пе­ред изо­бра­же­ни­ем бо­га про­сти­ра­ют­ся ниц, со­вер­ша­ют пра­дак­ши­ну и раз­вле­ка­ют пе­ни­ем и тан­ца­ми.

Суть Пуджи в со­вер­ше­нии дар­ша­ны - ли­це­зре­нии бо­же­ст­ва, во­пло­щён­но­го в свя­щен­ной ста­туе (в нео­ин­ду­из­ме так­же - в гу­ру).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)