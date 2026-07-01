ПУДЖА
ПУДЖА - в индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме основная форма почитания богов - храмовый ритуал поклонения символу или изображению бога.
Около середины I тысяч до н.э. Пуджа сменила ведийский обряд жертвоприношения яджну, впервые упоминается в паришиштах, грихьясутрах, эдиктах царя Ашоки (III век до н.э.). Вероятно, имеет неиндоевропейское, дравидийское, происхождение. Пуджа наиболее значима в индуизме в формах от домашних обрядов и ежедневных храмовых служб до многодневных ежегодных фестивалей (Дурга-пуджа, Лакшми-пуджа и другие).
Совершается как самими верующими, так и храмовыми жрецами-пуджари. Каноническая Пуджа не существует, наиболее подробный вариант включает 16 стадий, часть которых напоминает ведийский ритуал почитания гостя. Бога приглашают воплотиться в его изображение (мурти), омывают и помазают, надевают священный шнур и одежды, умащивают ароматными цветными пастами, украшают цветами и гирляндами, воскуряют ароматы, овевают горящими светильниками, предлагают пищу (фрукты, бетель), перед изображением бога простираются ниц, совершают прадакшину и развлекают пением и танцами.
Суть Пуджи в совершении даршаны - лицезрении божества, воплощённого в священной статуе (в неоиндуизме также - в гуру).