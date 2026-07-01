Пудухе́ба

Пудухе́ба (ок. 1305/1300 — ок. 1230‑х до н. э.) — хеттская царица-таваннанна, жена Хаттусилиса III (правил ок. 1275–1245 до н. э.), одна из самых влиятельных фигур его правления. Дочь Пентипшарри, жреца-­правителя области Кумманне ( Киццувадна ), видимо, из одной из линий хеттского царского дома, до замужества — жрица богини Хебат. Хаттусилис заключил с ней брак задолго до воцарения, необычайно доверял ей и сделал соучастницей решения всех важнейших государственных дел. Дошла переписка (в том числе международная) и распоряжения П. Хаттусилис сменил наследника (усыновленного племянника, Курунтаса) в пользу родного сына от П. ( Тудхалиаса IV), что вызвало впоследствии смуты. Пользовалась существенным влиянием при Тудхалиасе IV.

Лит. : Frantz-­Szabo G., Ünal A. Puduhepa // Reallexikon der Assyriologie. Bd 11. 2008. S. 106–108. А. А. Немировский .