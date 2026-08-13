ПУЧУЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Пучужский краеведческий музей.

В экспозиции школьного музея были представлены предметы крестьянского быта, история школы и пионерской организации, история Пучуги в годы Великой Отечественной войны .

В 1996 году музей был преобразован в муниципальный, в 2001 году становится структурным подразделением МУК «Верхнетоемский краеведческий музей». С 1996 по 2004 годы хранителем музея была Попова Вера Александровна, бывшая учительница начальных классов, ныне - Почетный гражданин Верхнетоемского района.

Музей размещается в здании бывшей Петропавловской церкви, построенной в 1788 году, в 1930-е годы переделанной под школу. Само это здание является историческим памятником деревянного зодчества XVII века. Площадь музея 65 кв. метров. Фонд музея насчитывает более 3-х тысяч единиц хранения.

Постоянные экспозиции:

«Орудия труда и предметы быта крестьян конца XIX - начала XX веков». В этой экспозиции представлены орудия труда для обработки земли (соха с ральником, деревянная борона, мотыга, ситевуха), орудия труда для обработки зерна (кичига, цеп (молотило), деревянная лопата, ступа и пест, жернова), орудия труда для заготовки и обработки леса (скобель, циркуль, рубанок, фуганок, картузник, пила-сортовка, пила лучковая, пила продольная, обмер самодельный), а также предметы быта крестьян (коромысло, различные безмены, меха, капкан, каток для глажения одежды, деревянные тиски-зажимы, верещага, щаркунец, очень красивая расписная дуга, изготовленная в 1874 году).

«Как рубашка в поле выросла». В этой экспозиции представлены орудия труда обработки льна (мялка корневая, трепалка, броснуха, обивало, щеть), а также орудия труда прядения льна (скально, тюрик, мотовило, вьюшка, веретено, челнок, самопрялка, прялки, украшенные пучужской и борецкой росписью).

«Мужская и женская одежда конца XIX - начала XX веков». В этой экспозиции представлена женская одежда (кофты, сарафаны, тканник, сарафан-набивник, костюм невесты, рубаха со становиной), мужская одежда (порты, рубахи праздничные с вышивкой, рубахи повседневные из пестряди), различные пояса, головные уборы, набойки, золотое шитьё, бранное ткачество. «Крестьянская домашняя утварь конца XIX - начала XX веков».

В этой экспозиции представлена глиняная утварь (чайники, кружки, кринки, латки, корчаги, квашня, горшок-носоватик), деревянная утварь (сальница, миски, ложки, мутовка, пест, скало, солонка, ковш, подойник, покатуха-кулёмка, ушат, бочка), металлическая утварь (самовары, чайники, ложки, вилки, конфетницы, братынь, утюги, рукомойники, ключи, замки), изделия из бересты (солонки, туеса).

«Освещение крестьянской избы в конце XIX - начале XX веков». В этой экспозиции представлены различные подсвечники (деревянные и металлические), фонарь дворовый, светец, бутыль для керосина, керосиновые лампы (летучая мышь, настольные лампы, подвесные лампы).

«Они сражались за Родину» В этой экспозиции представлены фотографии участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, их личные вещи, сталинские благодарности, письма с фронта, удостоверения к медалям.

«Гражданская война в Пучуге в 1918-1919 годах». В этой экспозиции представлены предметы, сохранившиеся со времён интервенции (корпус от снаряда, штыки, колючая проволока, ствол винтовки, ружьё-берданка, пороховница, дробовница, английская каска, патроны от винтовок, граната-лимонка, солдатский котелок, патронташ, осколки снаряда, продовольственные карточки, устав внутренней службы рабоче-крестьянской красной армии).

«Век живи - век учись». В этой экспозиции представлены книги, по которым учились дети в конце XIX - начале XX веков, чернильницы, ручки с пером, пенала, похвальные листы, свидетельства об окончании школы, фотографии учителей, школьная парта, школьные формы для девочек и мальчиков.

Иллюстрации:

Пучужский краеведческий музей.