ПУБЛИЛИЙ СИР (лат. Publilius Syrus)

Римский мимический поэт.

Родом из Сирии, возможно, из Антиохии, в Рим был привезен как раб кого-то из рода Публилиев, от кого и получил имя, став вольноотпущенником. Макробий сообщает, что свободу он получил за свое остроумие, его хозяин дал ему образование, и Публилий Сир с 83 г. до н.э. с труппой набранных им актеров объехал всю Италию, представляя мимы собственного сочинения. Публилий сам охотно играл в своих мимах, часто импровизировал. В 46 г. до н.э. Цезарь устроил состязание Публилия Сира с другим автором мимов, Децимом Лаберием . Лаберию тогда было 60 лет, он вызвал недовольство Цезаря тем, что постоянно нападал на него в своих произведениях, и Цезарь отдал победу Публилию Сиру. Известны названия только двух мимов Публилия: «Ворчун» (Murmurco) и «Работники, подрезающие деревья» (Putatores).

Из его мимов были извлечены нравоучительные сентенции и из них составлена антология. Сохранились более 700 изречений, расположенных в алфавитном порядке; часть из них явно не принадлежит Публилию Сиру. Среди этих изречений есть пословицы, поговорки, крылатые изречения. Эти «Сентенции» охотно цитируется философом Сенекой и другими античными авторами. Петроний в «Сатириконе» в уста Тримальхиону вкладывает подражание стихам Публилия (55).

Сочинения :

Publilii Syri Mimi Sententiae / Ed. O. Friedrich. Berlin, 1880;

Публилий Сир. Сентенции / Пер. Е. М. Штаерман // ВДИ. 1982. № 1. С. 233-252;

Полонская К. П., Поняева Л. П. Хрестоматия по ранней римской литературе. М., 1984.