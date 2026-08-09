ПУБЛИКАН (лат. publicanus от publicum ‒ государственное имущество)

В древнем Риме лицо, бравшее на откуп государственное имущество, доходы и подряды.

Так как сенаторам было запрещено заниматься финансовой деятельностью, публиканы были всадниками. Выгода государства состояла в получении всей суммы сразу и экономии накладных расходов, выгода откупщиков в том, что налоги собирались в большем объеме, а расходы производились в меньшем. Получение права на сбор налогов в определенной провинции или аренду государственного имущества (полей, пастбищ, рудников) происходило на форуме в виде аукциона. Торги совершались цензором на срок в люстр (5 лет).

Часто для участия в таких торгах богатыми римлянами организовывались «акционерные общества, куда каждый участник вносил определенный пай и имел право на соответствующую долю прибыли. Это были сложноорганизованные компании, которые возглавлялись одним из откупщиков, на имя которого и брался подряд (manceps), он нанимал исполнительного директора (magister societatis) и региональных директоров (promagistri), численность их персонала могла достигать нескольких сотен человек.

В конце Республики доли в этих компаниях часто покупали и сенаторы, особенно отличился на этом поприще Марк Лициний Крас с. В зависимости от вида деятельности, существовали различные виды откупщиков. Decumani собирали десятину от урожая хлеба и плодов (особенно на Сицилии и в Азии), pecuarii брали деньги за пользование государственными пастбищами, portorium conductores собирали торговые пошлины, socii salarii получали арендную плату с солеварен, а publicani matallorum – с рудников.

Как правило, публиканами собиралась не номинальная сумма налога, а превышающая его, часто они заручались поддержкой наместника провинции. Таким образом, уже во II в. до н.э. сформировался механизм грабежа провинций в пользу узкой прослойки римского общества. Ситуация усугублялась тем, что в случае жалобы провинциалов на наместника и публиканов, она рассматривалась римским судом, в котором заседали те же всадники, как правило, оправдывающие своих товарищей. Во время гражданских войн полководцы нанесли удар по этим компаниям, часто присваивая деньги публиканов.

В эпоху империи их деятельность была ограничена: за ними остались лишь откуп аренды пастбищ, солеварен и рудников и по сбору пошлин.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев