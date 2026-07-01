ПУБЛИЦИСТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА - совокупность произведений разных жанров, обращённых к актуальным проблемам и явлениям жизни общества.

Цель публицистики - про­па­ган­да оп­ре­де­лён­ных взгля­дов во имя из­ме­не­ния или ук­ре­п­ле­ния су­ще­ст­вую­ще­го со­ци­аль­но- по­ли­тического уст­рой­ст­ва, по­это­му её все­гда от­ли­ча­ют от­кры­тая тен­ден­ци­оз­ность, по­ле­мич­ность и эмо­цио­наль­ность.

У ис­то­ков публицистики как раз­но­вид­но­сти литературы - ора­тор­ское искусство ан­тич­но­сти; многими чер­та­ми она сбли­жа­ет­ся с жан­ром про­по­ве­ди. Наи­бо­лее яр­кий и один из пер­вых пуб­ли­ци­стических жан­ров - пам­флет , сло­жив­ший­ся в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния.

К публицистике от­но­сят­ся и другие га­зет­но-жур­наль­ные жан­ры: фель­е­тон, ста­тья, очерк, эс­се, ре­пор­таж, от­кры­тое пись­мо, про­кла­ма­ция.

Свой­ст­ва публицистики не­ред­ко от­ли­ча­ют ли­те­ра­тур­ную кри­ти­ку, осо­бен­но в Рос­сии, где вы­даю­щи­ми­ся пуб­ли­ци­ста­ми бы­ли В.Г. Бе­лин­ский, Н.Г. Чер­ны­шев­ский , Н.А. Доб­ро­лю­бов , Д.И. Пи­са­рев, Н.К. Ми­хай­лов­ский . Чер­ты публицистики час­то при­су­щи жан­рам днев­ни­ка, ме­му­аров, пи­сем, а так­же мо­гут про­ни­кать в ху­дожественные про­из­ве­де­ния (ро­ман-пам­флет «Ост­ров пин­гви­нов» А. Фран­са, 1908 года; пье­са-пам­флет «Карье­ра Ар­ту­ро Уи» Б. Брех­та, 1941 год).

Публицистика су­ще­ст­ву­ет так­же в гра­фи­че­ски изо­бра­зи­тель­ной (пла­кат, ка­ри­ка­ту­ра), фо­то- и ки­не­ма­то­гра­фи­че­ской (до­ку­мен­таль­ное ки­но, те­ле­ви­зи­он­ные жан­ры), те­ат­раль­но-дра­ма­ти­че­ской (например, «Те­атр.doc» в Мо­ск­ве) фор­мах.

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