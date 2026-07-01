ПУБЛИЦИСТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА - совокупность произведений разных жанров, обращённых к актуальным проблемам и явлениям жизни общества.
Цель публицистики - пропаганда определённых взглядов во имя изменения или укрепления существующего социально- политического устройства, поэтому её всегда отличают открытая тенденциозность, полемичность и эмоциональность.
У истоков публицистики как разновидности литературы - ораторское искусство античности; многими чертами она сближается с жанром проповеди. Наиболее яркий и один из первых публицистических жанров - памфлет, сложившийся в эпоху Возрождения.
К публицистике относятся и другие газетно-журнальные жанры: фельетон, статья, очерк, эссе, репортаж, открытое письмо, прокламация.
Свойства публицистики нередко отличают литературную критику, особенно в России, где выдающимися публицистами были В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, Н.К. Михайловский. Черты публицистики часто присущи жанрам дневника, мемуаров, писем, а также могут проникать в художественные произведения (роман-памфлет «Остров пингвинов» А. Франса, 1908 года; пьеса-памфлет «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта, 1941 год).
Публицистика существует также в графически изобразительной (плакат, карикатура), фото- и кинематографической (документальное кино, телевизионные жанры), театрально-драматической (например, «Театр.doc» в Москве) формах.