ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - в гражданском праве договор , заключённый коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, ко­то­рые та­кая ор­га­ни­за­ция по ха­рак­те­ру сво­ей дея­тель­но­сти долж­на осу­ще­ст­в­лять в от­но­ше­нии ка­ж­до­го, кто к ней об­ра­тит­ся (роз­нич­ная тор­гов­ля, пе­ре­воз­ка транс­пор­том об­ще­го поль­зо­ва­ния, ус­лу­ги свя­зи, энер­го­снаб­же­ние, ме­ди­цин­ское, гос­ти­нич­ное об­слу­жи­ва­ние и тому подобное).

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