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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР - в гражданском праве договор, заключённый коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и тому подобное).
Подробнее смотрите в статье Договор.
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