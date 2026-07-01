ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА - общеправовой принцип, обязывающий государство признавать, соблюдать, защищать права граждан как высшую ценность, вопреки чьим-либо действиям и волеизъявлениям.
Суд действует именем государства. В гражданском судопроизводстве принцип публичности судопроизводства конкретизируется через систему норм, которые предусматривают возможность рассмотрения дел по заявлению прокурора или другого органа, обращающегося за защитой прав и интересов других лиц (в публичных интересах), вступление прокурора в публичных интересах в гражданское дело, возбуждённое в общем порядке.
В уголовном судопроизводстве публичность судопроизводства означает, что органы уголовного преследования обязаны принять все зависящие от них меры к полному, объективному, всестороннему исследованию обстоятельств дела, с тем чтобы виновный был изобличён и понёс справедливое наказание и ни один невиновный не был бы незаконно и необоснованно привлечён к уголовной ответственности, осуждён, ограничен в правах.
Смотрите также «Обвинение», «Реабилитация».