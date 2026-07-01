ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА

ПУБЛИЧНОСТЬ СУДОПРОИЗВОДСТВА - общеправовой принцип, обязывающий государство признавать, соблюдать, защищать права граждан как высшую ценность, вопреки чьим-либо действиям и волеизъявлениям.

Суд дей­ст­ву­ет име­нем го­су­дар­ст­ва. В гражданском су­до­про­из­вод­ст­ве прин­цип публичности судопроизводства кон­кре­ти­зи­ру­ет­ся че­рез сис­те­му норм, ко­то­рые пре­ду­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность рас­смот­ре­ния дел по за­яв­ле­нию про­ку­ро­ра или другого ор­га­на, об­ра­щаю­ще­го­ся за за­щи­той прав и ин­те­ре­сов других лиц (в пуб­лич­ных ин­те­ре­сах), всту­п­ле­ние про­ку­ро­ра в пуб­лич­ных ин­те­ре­сах в гражданское де­ло, воз­бу­ж­дён­ное в об­щем по­ряд­ке.

В уго­лов­ном су­до­про­из­вод­ст­ве публичность судопроизводства оз­на­ча­ет, что ор­га­ны уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния обя­за­ны при­нять все за­ви­ся­щие от них ме­ры к пол­но­му, объ­ек­тив­но­му, все­сто­рон­не­му ис­сле­до­ва­нию об­стоя­тельств де­ла, с тем что­бы ви­нов­ный был изо­бли­чён и по­нёс спра­вед­ли­вое на­ка­за­ние и ни один не­ви­нов­ный не был бы не­за­кон­но и не­обос­но­ван­но при­вле­чён к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти, осу­ж­дён, ог­ра­ни­чен в пра­вах.

Смотрите так­же «Об­ви­не­ние», «Реа­би­ли­та­ция».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)