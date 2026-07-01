ПУАТУ
ПУАТУ - историческая область на западе Франции.
Главный город - Пуатье.
В древности район расселения галльского племени пиктонов (пиктавов; отсюда название). В середине I века до н.э. завоёвана Юлием Цезарем, входила в римскую провинцию Аквитания.
С 778 года графство Пуату (или Пуатье) в составе Франкского государства. С 902 по 1204 годы принадлежало герцогам Аквитании из рода Рамнульфидов. С 1152 года в результате брака Алиеноры Аквитанской и будущего короля Англии Генриха II Пуату, включавшее ряд вассальных княжеств (Лузиньян, Туар, Шательро), стало частью владений Плантагенетов. В 1204 году конфисковано французским королём Филиппом II Августом (фактически находилось под контролем французской короны с 1214 года). В 1241 году графство Пуату передано младшему сыну французского короля Людовика VIII Альфонсу. По Парижскому миру 1259 года Англия признала утрату Пуату. В 1271 году после смерти Альфонса, не оставившего наследников, Пуату вернулось в состав королевского домена.
Во время Столетней войны 1337-1453 годов по договору в Бретиньи (1360 год) основную часть Пуату отошла к Англии. В начале 1370-х годов отвоёвана французской армией во главе с Б. дю Гекленом. В середине XIV века один из очагов восстания тюшенов. В 1369-1416 годах апанаж Жана, герцога Беррийского, затем провинция в составе королевского домена.
Важный аграрный регион. В немногочисленных городах (Ньор, Фонтене-ле-Конт, Туар, Шательро) получили развитие производство текстиля, выделка кож, изготовление ножей и мечей. В Ньоре проводилась крупная ярмарка. В 1542 году образовано женералитэ Пуату (с 1635 года интендантство).
В середине XVI века в Пуату широкое распространение получил кальвинизм. Однако в ходе Религиозных (гугенотских) войн гугеноты во главе с адмиралом Г. де Колиньи не смогли захватить важные города Пуату. Начиная с 1632 года значительная часть населения Пуату эмигрировала в Канаду.
Во время Французской революции XVIII века 4 марта 1790 года Пуату разделено на 3 департамента: Вьенна, Дё-Севр и Вандея. Последняя стала главным центром вооруженного сопротивления революционным властям (смотрите «Вандейские войны»).
В XIX веке один из наиболее экономически отсталых районов Франции.
В ходе Второй мировой войны большая часть Пуату находилась до ноября 1942 года под контролем правительства «Виши».
В результате административных реформ 1964-1986 годов создан регион Пуату-Шаранта (департаменты Вьенна, Дё-Севр, Вандея, Шаранта, Приморская Шаранта) с широкими правами самоуправления.