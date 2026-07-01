ПУАТУ

ПУАТУ - историческая область на западе Франции.

Главный го­род - Пу­а­тье.

В древ­но­сти рай­он рас­се­ле­ния галль­ско­го пле­ме­ни пик­то­нов (пик­та­вов; от­сю­да название). В середине I века до н.э. за­воё­ва­на Юли­ем Це­за­рем, вхо­ди­ла в римскую провинцию Ак­ви­та­ния .

С 778 года граф­ст­во Пуату (или Пу­а­тье) в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. С 902 по 1204 годы при­над­ле­жа­ло гер­цо­гам Ак­ви­та­нии из ро­да Рам­нуль­фи­дов. С 1152 года в ре­зуль­та­те бра­ка Алие­но­ры Ак­ви­тан­ской и бу­ду­ще­го ко­ро­ля Анг­лии Ген­ри­ха II Пуату, вклю­чав­шее ряд вас­саль­ных кня­жеств (Лу­зинь­ян, Ту­ар, Ша­тель­ро), ста­ло ча­стью вла­де­ний План­та­ге­не­тов . В 1204 году кон­фи­ско­ва­но французским ко­ро­лём Фи­лип­пом II Ав­гу­стом (фак­ти­че­ски на­хо­ди­лось под кон­тро­лем французской ко­ро­ны с 1214 года). В 1241 году граф­ст­во Пуату пе­ре­да­но млад­ше­му сы­ну французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка VIII Аль­фон­су. По Па­риж­ско­му ми­ру 1259 года Анг­лия при­зна­ла ут­ра­ту Пуату. В 1271 году по­сле смер­ти Аль­фон­са, не ос­та­вив­ше­го на­след­ни­ков, Пуату вер­ну­лось в со­став ко­ро­лев­ско­го до­ме­на.

Во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов по до­го­во­ру в Бре­ти­ньи (1360 год) основную часть Пуату ото­шла к Анг­лии. В начале 1370-х годов от­воё­ва­на французской ар­ми­ей во гла­ве с Б. дю Гек­ле­ном . В середине XIV века один из оча­гов вос­ста­ния тю­ше­нов. В 1369-1416 годах апа­наж Жа­на, гер­цо­га Бер­рий­ско­го, за­тем про­вин­ция в со­ста­ве ко­ро­лев­ско­го до­ме­на.

Важ­ный аг­рар­ный ре­ги­он. В не­мно­го­чис­лен­ных го­ро­дах (Ньор, Фон­те­не-ле-Конт, Ту­ар, Ша­тель­ро) по­лу­чи­ли раз­ви­тие про­изводство тек­сти­ля, вы­дел­ка кож, из­го­тов­ле­ние но­жей и ме­чей. В Ньо­ре про­во­ди­лась круп­ная яр­мар­ка. В 1542 году об­ра­зо­ва­но же­не­ра­ли­тэ Пуату (с 1635 года ин­тен­дант­ство).

В середине XVI века в Пуату ши­ро­кое рас­про­ст­ра­не­ние по­лу­чил каль­ви­низм. Од­на­ко в хо­де Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн гу­ге­но­ты во гла­ве с адмиралом Г. де Ко­ли­ньи не смог­ли за­хва­тить важ­ные го­ро­да Пуату. На­чи­ная с 1632 года зна­чительная часть на­се­ле­ния Пуату эмиг­ри­ро­ва­ла в Ка­на­ду.

Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века 4 марта 1790 года Пуату раз­де­ле­но на 3 департамента: Вьен­на, Дё-Севр и Ван­дея. По­след­няя ста­ла главным цен­тром воо­руженного со­про­тив­ле­ния ре­во­люционным вла­стям (смотрите «Ван­дей­ские вой­ны»).

В XIX веке один из наи­бо­лее эко­но­ми­че­ски от­ста­лых рай­онов Фран­ции.

В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны большая часть Пуату на­хо­ди­лась до но­ября 1942 года под кон­тро­лем пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши».

В ре­зуль­та­те административных ре­форм 1964-1986 годов соз­дан ре­ги­он Пуа­ту-Ша­ран­та (департаменты Вьен­на, Дё-Севр, Ван­дея, Ша­ран­та, При­мор­ская Ша­ран­та) с ши­ро­ки­ми пра­ва­ми са­мо­управ­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)