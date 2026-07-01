ПУАТЬЕ ДИАНА ДЕ

Фаворитка Генриха II Валуа, игравшая значительную политическую роль при дворе в его правление в 1547-59 гг. Считалась символом французского Возрождения и эталоном женской красоты XVI в.; в искусстве часто изображалась в виде Дианы-охотницы рядом со своим оленем (королем).

Дочь Жана де Пуатье, графа де Сен-Валье, правнучка Людовика XI. В 1515-31 гг. – жена Великого Сенешаля Нормандии Луи де Брезе, внука Карла VII . Воспитывалась при дворе Анны де Боже, герцогини де Бурбон, дочери Людовика XI.

Несмотря на участие своего отца в заговоре и государственной измене коннетабля Бурбона и его последующее пожизненное заключение (1524), удержалась при дворе, исполняя обязанности гофмейстерины Клотильды Бретонской и Элеоноры Австрийской, жен Франциска I, а также матери короля Луизы Савойской.

Во время обмена королевских детей на Франциска I, находившегося в испанском плену (1526), проявила участие к младшему из них, семилетнему Генриху . По возвращению из Испании Генрих де Валуа в 1536 г. стал наследником трона, а с 1538 г. овдовевшая Диана начала путь фаворитки, будучи на двадцать лет старше дофина.

До 1547 г. она находилась во главе придворной партии, противостоявшей герцогине д’Этамп, метрессе Франциска I.

С 1548 г. была пожалована титулом герцогини де Валентинуа, по названию одного из своих владений, а также многочисленными дарами от короля (в частности, замком Шенонсо на Луаре), став со временем одной из самых богатых дам страны. Активно вмешивалась в придворные и административные назначения, способствовала росту влияния герцогов Гизов в противовес Монморанси, пытаясь лавировать между первыми и вторыми. Так, одна из ее дочерей вышла замуж за брата герцога де Гиза, а внучка стала герцогиней де Монморанси.

Считается одной из тех, кто настаивал (с целью сохранения своих земель на юго-востоке страны и необходимости борьбы с протестантами) на подписании Като-Камбрезийского мира 1559 г., завершившего Итальянские войны не в пользу Франции.

После смертельного ранения короля на турнире летом 1559 г., удалилась от двора в свой нормандский замок Ане, вернув королеве Екатерине Медичи все подаренные королем драгоценности. Позже она также отдала Екатерине замок Шенонсо в обмен на более скромный Шомон.

Покровительствовала деятелям позднего Возрождения : Б. Челлини, Ф. Делорму, П. де Ронсару.

В историю Ф. вошла как неоднозначная политическая фигура, косвенно явившаяся причиной последующих Религиозных войн.

Сочинения:

Lettres inédites de Diane de Poytiers / Éd. G. Guiffrey. Paris, 1866.

Иллюстрация:

Франсуа Клуэ. Диана де Пуатье, принимающая ванну. Ок. 1571 г. Фрагмент.