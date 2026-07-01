ПУАТЬЕ

ПУАТЬЕ - город на западе Франции, административный центр региона Пуату-Шаранта и департамента Вьенна.

Население 88,8 тысяч человек (2013 год); с учё­том при­го­ро­дов св. 100 тысяч человек Рас­по­ло­жен в по­ни­же­нии ме­ж­ду Центральным Французским мас­си­вом и воз­вы­шен­но­стью Га­тин, на реке Клен (бас­сейн реки Луа­ра). Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Пу­а­тье-Бьяр.

Ос­но­ван во II веке до н.э. галль­ским пле­ме­нем пик­то­нов. В 51 году за­воё­ван Юли­ем Це­за­рем. В римскую эпо­ху на­зы­вал­ся Пик­та­вий (civi­tas Pictavium - го­род пик­та­вов), вхо­дил в провинцию Ак­ви­та­ния. Пер­вый дос­то­вер­но из­вест­ный епи­скоп Пуатье - Ила­рий Пик­та­вий­ский . С 511 года в со­ста­ве Ак­ви­та­нии, с 561 года Ней­стрии.

По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года Пуатье ото­шёл к За­пад­но-Франк­ско­му ко­ро­лев­ст­ву. В 857 и 865 годах ра­зо­рён нор­ман­на­ми . С конца IX века центр граф­ст­ва Пуа­ту.

С 1152 года в ре­зуль­та­те бра­ка Алие­но­ры Ак­ви­тан­ской и Ген­ри­ха II План­та­ге­не­та под вла­стью английской ко­ро­ны. В 1199 году по­лу­чил пра­ва ком­му­ны. В 1204 году за­хва­чен французским ко­ро­лём Фи­лип­пом II Ав­густом (офи­ци­аль­но в со­ста­ве ко­ро­лев­ско­го до­ме­на с 1259 года). По до­го­во­ру в Бре­ти­ньи (1360 год) ото­шёл к Анг­лии. От­воё­ван фран­цу­за­ми в 1372 году. В 1418-1436 годах ме­сто­на­хо­ж­де­ние ко­ро­лев­ско­го пар­ла­мен­та (смотрите «Пар­ла­мен­ты»).

Во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн в 1569 году без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся гу­ге­но­та­ми. С 1588 вхо­дил в Ка­то­лическую ли­гу, при­знал Ген­ри­ха IV ко­ро­лём в 1594 году. В XVII-XVIII веках при­шёл в упа­док, пре­вра­тив­шись пре­имущественно в административный и цер­ков­ный центр.

Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII в ека стал главным го­ро­дом департамента Вьен­на (4 марта 1790 года). В 1851 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Па­ри­жем, в 1853 году - с Бор­до.

В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны в 1940-1944 годы ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. В 1944 году по­стра­дал в ре­зуль­та­те анг­ло-американских бом­бар­ди­ро­вок, ос­во­бо­ж­дён 4-5 сентября 1944 года. В ре­зуль­та­те административных ре­форм 1964-1986 годов стал административным цен­тром ре­гио­на Пуа­ту-Ша­ран­та.

Сре­ди наи­бо­лее древ­них со­ору­же­ний го­ро­да: руи­ны древне-римского ак­ве­ду­ка, бап­ти­сте­рий Сен-Жан (середины IV века, пе­ре­стро­ен в VI-VII и X веках; рос­пи­си XII-XIII веков), ги­по­гей аб­ба­та Мель­бо­да (конец VII века). Пуатье зна­ме­нит свои­ми ро­ман­ски­ми хра­ма­ми: Сент-Илер-ле-Гран (Святого Ила­рия Пик­та­вий­ско­го; 1020-1040-е годы, хор и сво­ды второй половины XI века, рос­пи­си конца XI века; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), Нотр-Дам-ла-Гранд (ос­вя­щён в 1086 году, западный фа­сад со скульп­ту­рой - 1120-1130-е годы), Сент-Рад­гонд (Святой Ра­де­гун­ды; 1086-1099 годы; главный неф - XIII-XIV веков; пор­тал - XV века). Пре­имущественно в сти­ле го­ти­ки по­строе­ны: со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (около 1160-1271 годов; верх ба­шен - XIV - начало XVI веков; вит­ра­жи XII-XIII веков; скульп­ту­ра пор­та­лов - 1240-е годы), церк­ви Сен-Пор­шер (XI-XVI веков), Сен-Жан-де-Мон­ть­е­нёф (1069-1096 годы, пе­ре­строе­на в XIII-XIV и XVI-XVII веках). Сре­ди других зда­ний - дво­рец пра­во­су­дия (бывший дво­рец гер­цо­гов Ак­ви­тан­ских, XI-XII веков; пе­ре­стро­ен в 1384-1416 годы), библиотека университета (1431-1432 годы), ре­нес­санс­ный отель Жа­на Бо­се (1554 год), мэ­рия (1869-1874 годы).

Университет Пуатье (1431 год), Институт де­ло­во­го ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния (1956 год), несколько выс­ших национальных школ и кам­пу­сов ву­зов Фран­ции; Национальная кон­сер­ва­то­рия ре­гио­на Пуа­ту-Ша­ран­та. Му­зеи: Сент-Круа (1974 год; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние; жи­во­пись, скульп­ту­ра и другие), Рю­пер-де-Шьевр (во двор­це XVIII века; жи­во­пись XVI-XVIII веков, и другие).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Круп­ней­шее уч­ре­ж­де­ние - Тор­го­во-промышленная па­ла­та департамента Вьен­на. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: маши­но­строе­ние (про­изводство под­шип­ни­ков, транс­мис­сий и других изделий), хи­мическая (промышленная и стро­ительная крас­ки, пла­ст­мас­со­вые и ре­зи­но­тех­нические из­де­лия, оле­о­хи­ми­ка­ты и так далее), лёг­кая (в том числе тек­стиль­ная, швей­ная и три­ко­таж­ная - фаб­ри­ка жен­ско­го бе­лья ком­па­нии «Aubade»; ко­же­вен­ная) и пи­ще­вку­со­вая.

В 10 км к се­ве­ру от Пуатье - на­учный парк «Фу­ту­ро­скоп», где раз­ме­ща­ют­ся: Факультет на­учных ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти фи­зи­ки, ма­те­ма­ти­ки, ме­ха­ни­ки и ин­фор­ма­ти­ки Университета Пуатье, от­де­ле­ние Ме­ж­ду­народного ли­цея пи­лот­ных ин­но­ва­ций, 13 научно-исследовательских ла­бо­ра­то­рий, офи­сы свыше 220 ин­но­вационных ком­па­ний (раз­ра­бот­ки в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­кационных и медицинских тех­но­ло­гий, ав­то­ма­ти­за­ции про­из­водственных про­цес­сов и другие), а так­же ряд сер­вис­ных и тор­го­вых цен­тров, парк ат­трак­цио­нов.

Близ Пуатье про­изо­шёл ряд сра­же­ний:

1) сра­же­ние в 507 году меж­ду фран­ка­ми во гла­ве с ко­ро­лём Хло­дви­гом I и вест­го­та­ми, воз­глав­ляе­мы­ми Ала­ри­хом, за­кон­чи­лось по­бе­дой фран­ков, за­хва­тив­ших Юж­ную Гал­лию. Из­вест­но так­же как бит­ва при Вуйе (по названию се­ле­ния близ Пуатье);

2) сра­же­ние 4 октября 732 года ме­ж­ду арабским вой­ском (свыше 30 тысяч человек; ко­мандир - ха­лиф Абд ар-Рах­ман), вторг­шим­ся в Гал­лию из Ис­па­нии в хо­де араб­ских за­вое­ва­ний, и франк­ским вой­ском (около 30 тысяч человек; пра­ви­тель Франк­ско­го государства Карл Мар­телл). Ата­ки лёг­кой арабской кон­ни­цы бы­ли от­би­ты франк­ской пе­хо­той, по­сле че­го Карл Мар­телл дви­нул в ата­ку тя­жё­лую кон­ни­цу, ко­то­рая про­рва­ла бое­вой по­ря­док ара­бов и ов­ла­де­ла их ла­ге­рем. Абд ар-Рах­ман был убит;

3) сра­же­ние ме­ж­ду английской и французской ар­мия­ми во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. Со­стоя­лось 19 сентября 1356 года. Бит­ве при Пуатье пред­ше­ст­во­ва­ли со­кру­шительное по­ра­же­ние французской ар­мии при Кре­си (1346 год) и гра­би­тель­ские рей­ды анг­ли­чан в глубь французских тер­ри­то­рии. В августе 1356 года английские от­ря­ды под ко­мандованием прин­ца Уэль­ско­го Эду­ар­да (смотрите Чёр­ный принц) опус­то­ши­ли Пе­ри­гор, Бер­ри, Пуа­ту, юг Ту­ре­ни и друге французские зем­ли. Ко­роль Ио­анн II До­б­рый во гла­ве ар­мии дви­нул­ся на­встре­чу про­тив­нику, оса­ж­дав­ше­му Тур. При­бли­же­ние пре­вос­хо­дя­щих французских сил вы­ну­ди­ло анг­ли­чан от­сту­пить, од­на­ко они бы­ли на­стиг­ну­ты в мес­теч­ке Ну­айе, близ Пуатье, и от­ре­за­ны от английскиз вла­де­ний. Уве­рен­ные в по­бе­де над ма­ло­чис­лен­ным английским вой­ском, фран­цу­зы от­верг­ли пред­ло­же­ние Чёр­но­го прин­ца о пе­ре­ми­рии. Они пла­ни­ро­ва­ли ата­кой кон­ни­цы про­бить брешь в английской обо­ро­не, рас­се­ять луч­ни­ков, а за­тем, вве­дя в бой ко­ро­лев­скую ар­мию (около 50 тысяч человек), в пе­шем строю (ры­ца­ри сня­ли шпо­ры и уко­ро­ти­ли ко­пья) раз­гро­мить про­тив­ни­ка. Английская ар­мия (около 10 тысяч человек), со­сто­яв­шая из тя­же­ло­воо­ру­жён­ных всад­ни­ков и от­ря­дов луч­ни­ков, за­кре­пи­лась на стра­те­ги­че­ски важ­ных вы­со­тах у рав­ни­ны, на ко­то­рой долж­но бы­ло со­сто­ять­ся сра­же­ние. Не­со­гла­со­ван­ность дей­ст­вий французского ко­ман­до­ва­ния в на­ча­ле сра­же­ния при­ве­ла к рас­пы­ле­нию основных сил кон­ни­цы, став­шей ми­ше­нью для английских луч­ни­ков. На­сту­п­ле­ние же от­ря­дов пе­ших ры­ца­рей вы­ли­лось в бес­по­ря­доч­ные столк­но­ве­ния и за­кон­чи­лось бег­ст­вом фран­цу­зов. Вве­дён­ный в бой от­бор­ный от­ряд французского ко­ро­ля был от­бро­шен анг­ли­ча­на­ми. Сам ко­роль и его млад­ший сын Фи­липп Храб­рый по­па­ли в плен. По­те­ри французской ар­мии - около 8 тысяч уби­тых (вклю­чая 17 гра­фов, 1 ар­хи­епи­ско­па), по­те­ри анг­ли­чан бы­ли не­зна­чи­тель­ны­ми. Ре­зуль­та­том бит­вы при Пуатье ста­ло за­клю­че­ние ми­ра в Бре­ти­ньи. За пле­нён­но­го ко­ро­ля был на­зна­чен вы­куп в раз­ме­ре 3 миллионов экю зо­ло­том (на мо­мент смер­ти ко­ро­ля в 1364 году вы­пла­че­на лишь 1/3 этой сум­мы). Не­уда­чи в вой­не и на­ло­го­вый гнёт, свя­зан­ный в том числе со сбо­ром вы­ку­па, при­ве­ли к се­рии кре­сть­ян­ских и городских вос­ста­ний во Фран­ции (смотрите «Эть­ен­на Мар­се­ля вос­ста­ние», «Жа­ке­рия»).

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