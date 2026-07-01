ПУАТЬЕ
ПУАТЬЕ - город на западе Франции, административный центр региона Пуату-Шаранта и департамента Вьенна.
Население 88,8 тысяч человек (2013 год); с учётом пригородов св. 100 тысяч человек Расположен в понижении между Центральным Французским массивом и возвышенностью Гатин, на реке Клен (бассейн реки Луара). Важный узел автомобильных и железных дорог. Международный аэропорт Пуатье-Бьяр.
Основан во II веке до н.э. галльским племенем пиктонов. В 51 году завоёван Юлием Цезарем. В римскую эпоху назывался Пиктавий (civitas Pictavium - город пиктавов), входил в провинцию Аквитания. Первый достоверно известный епископ Пуатье - Иларий Пиктавийский. С 511 года в составе Аквитании, с 561 года Нейстрии.
По Верденскому договору 843 года Пуатье отошёл к Западно-Франкскому королевству. В 857 и 865 годах разорён норманнами. С конца IX века центр графства Пуату.
С 1152 года в результате брака Алиеноры Аквитанской и Генриха II Плантагенета под властью английской короны. В 1199 году получил права коммуны. В 1204 году захвачен французским королём Филиппом II Августом (официально в составе королевского домена с 1259 года). По договору в Бретиньи (1360 год) отошёл к Англии. Отвоёван французами в 1372 году. В 1418-1436 годах местонахождение королевского парламента (смотрите «Парламенты»).
Во время Религиозных (гугенотских) войн в 1569 году безуспешно осаждался гугенотами. С 1588 входил в Католическую лигу, признал Генриха IV королём в 1594 году. В XVII-XVIII веках пришёл в упадок, превратившись преимущественно в административный и церковный центр.
Во время Французской революции XVIII века стал главным городом департамента Вьенна (4 марта 1790 года). В 1851 году соединён железной дорогой с Парижем, в 1853 году - с Бордо.
В ходе Второй мировой войны в 1940-1944 годы оккупирован германскими войсками. В 1944 году пострадал в результате англо-американских бомбардировок, освобождён 4-5 сентября 1944 года. В результате административных реформ 1964-1986 годов стал административным центром региона Пуату-Шаранта.
Среди наиболее древних сооружений города: руины древне-римского акведука, баптистерий Сен-Жан (середины IV века, перестроен в VI-VII и X веках; росписи XII-XIII веков), гипогей аббата Мельбода (конец VII века). Пуатье знаменит своими романскими храмами: Сент-Илер-ле-Гран (Святого Илария Пиктавийского; 1020-1040-е годы, хор и своды второй половины XI века, росписи конца XI века; включён в список Всемирного наследия), Нотр-Дам-ла-Гранд (освящён в 1086 году, западный фасад со скульптурой - 1120-1130-е годы), Сент-Радгонд (Святой Радегунды; 1086-1099 годы; главный неф - XIII-XIV веков; портал - XV века). Преимущественно в стиле готики построены: собор Святых Петра и Павла (около 1160-1271 годов; верх башен - XIV - начало XVI веков; витражи XII-XIII веков; скульптура порталов - 1240-е годы), церкви Сен-Поршер (XI-XVI веков), Сен-Жан-де-Монтьенёф (1069-1096 годы, перестроена в XIII-XIV и XVI-XVII веках). Среди других зданий - дворец правосудия (бывший дворец герцогов Аквитанских, XI-XII веков; перестроен в 1384-1416 годы), библиотека университета (1431-1432 годы), ренессансный отель Жана Босе (1554 год), мэрия (1869-1874 годы).
Университет Пуатье (1431 год), Институт делового администрирования (1956 год), несколько высших национальных школ и кампусов вузов Франции; Национальная консерватория региона Пуату-Шаранта. Музеи: Сент-Круа (1974 год; археологическое собрание; живопись, скульптура и другие), Рюпер-де-Шьевр (во дворце XVIII века; живопись XVI-XVIII веков, и другие).
Основа городской экономики - сфера услуг. Крупнейшее учреждение - Торгово-промышленная палата департамента Вьенна. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение (производство подшипников, трансмиссий и других изделий), химическая (промышленная и строительная краски, пластмассовые и резинотехнические изделия, олеохимикаты и так далее), лёгкая (в том числе текстильная, швейная и трикотажная - фабрика женского белья компании «Aubade»; кожевенная) и пищевкусовая.
В 10 км к северу от Пуатье - научный парк «Футуроскоп», где размещаются: Факультет научных исследований в области физики, математики, механики и информатики Университета Пуатье, отделение Международного лицея пилотных инноваций, 13 научно-исследовательских лабораторий, офисы свыше 220 инновационных компаний (разработки в области телекоммуникационных и медицинских технологий, автоматизации производственных процессов и другие), а также ряд сервисных и торговых центров, парк аттракционов.
Близ Пуатье произошёл ряд сражений:
1) сражение в 507 году между франками во главе с королём Хлодвигом I и вестготами, возглавляемыми Аларихом, закончилось победой франков, захвативших Южную Галлию. Известно также как битва при Вуйе (по названию селения близ Пуатье);
2) сражение 4 октября 732 года между арабским войском (свыше 30 тысяч человек; командир - халиф Абд ар-Рахман), вторгшимся в Галлию из Испании в ходе арабских завоеваний, и франкским войском (около 30 тысяч человек; правитель Франкского государства Карл Мартелл). Атаки лёгкой арабской конницы были отбиты франкской пехотой, после чего Карл Мартелл двинул в атаку тяжёлую конницу, которая прорвала боевой порядок арабов и овладела их лагерем. Абд ар-Рахман был убит;
3) сражение между английской и французской армиями во время Столетней войны 1337-1453 годов. Состоялось 19 сентября 1356 года. Битве при Пуатье предшествовали сокрушительное поражение французской армии при Креси (1346 год) и грабительские рейды англичан в глубь французских территории. В августе 1356 года английские отряды под командованием принца Уэльского Эдуарда (смотрите Чёрный принц) опустошили Перигор, Берри, Пуату, юг Турени и друге французские земли. Король Иоанн II Добрый во главе армии двинулся навстречу противнику, осаждавшему Тур. Приближение превосходящих французских сил вынудило англичан отступить, однако они были настигнуты в местечке Нуайе, близ Пуатье, и отрезаны от английскиз владений. Уверенные в победе над малочисленным английским войском, французы отвергли предложение Чёрного принца о перемирии. Они планировали атакой конницы пробить брешь в английской обороне, рассеять лучников, а затем, введя в бой королевскую армию (около 50 тысяч человек), в пешем строю (рыцари сняли шпоры и укоротили копья) разгромить противника. Английская армия (около 10 тысяч человек), состоявшая из тяжеловооружённых всадников и отрядов лучников, закрепилась на стратегически важных высотах у равнины, на которой должно было состояться сражение. Несогласованность действий французского командования в начале сражения привела к распылению основных сил конницы, ставшей мишенью для английских лучников. Наступление же отрядов пеших рыцарей вылилось в беспорядочные столкновения и закончилось бегством французов. Введённый в бой отборный отряд французского короля был отброшен англичанами. Сам король и его младший сын Филипп Храбрый попали в плен. Потери французской армии - около 8 тысяч убитых (включая 17 графов, 1 архиепископа), потери англичан были незначительными. Результатом битвы при Пуатье стало заключение мира в Бретиньи. За пленённого короля был назначен выкуп в размере 3 миллионов экю золотом (на момент смерти короля в 1364 году выплачена лишь 1/3 этой суммы). Неудачи в войне и налоговый гнёт, связанный в том числе со сбором выкупа, привели к серии крестьянских и городских восстаний во Франции (смотрите «Этьенна Марселя восстание», «Жакерия»).