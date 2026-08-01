Пуанкарé, Раймон

Пуанкарé ( фр. Poincaré) , Раймон (20.08.1860, Бар-ле-­Дюк — 15.10.1934, Париж) — французский государственный деятель, президент Франции в 1913–1920. Получил юридическое образование в университете г. Нанси и на факультете права Парижского университета. С 1879 работал адвокатом, специализировался на защите прессы и авторского права. По политическим взглядам — республиканец-­правоцентрист. В 1887–1903 — член Палаты депутатов. С 1893 — министр просвещения, убежденный сторонник светской школы, затем занимал пост министра финансов. В 1903–1913 и в 1920–1929 — член Сената. В 1909 избран членом Французской академии . В 1912–1913 возглавлял правительство, сформированное из умеренных республиканцев, одновременно министр иностранных дел. Убежденный сторонник союза с Россией. В июле 1914 находился с официальным визитом в России, где настаивал на выполнении ею союзнических обязательств в случае вой­ны с Германией. Энергично содействовал военным приготовлениям Франции и укреплению Антанты , за что получил прозвище «Пуанкаре-­Вой­на» . В январе 1922 — июне 1924 — глава правительства, также до 29 марта 1924 — министр иностранных дел. Добивался от побежденной Германии точного выполнения условий Версальского мирного договора 1919 и выплаты репараций. В январе 1923 инициировал оккупацию французскими вой­сками Рурской области. В июле 1926 — июле 1929 вновь возглавлял правительство, затем отошел от активного участия в политике.

Соч. : На службе Франции. В 2 т. М., 1936.

Лит .: Keiger J. Raymond Poincaré. Cambridge, 1997; Roth F. Raymond Poincaré. Paris, 2000; Евдокимова Н. П., Виватенко С. В. Раймон Пуанкаре — президент Франции. СПб., 2006; Valance G. Poincaré. Paris, 2017. П. П. Черкасов.