ПУАНКАРЕ РАЙМОН

ПУАНКАРЕ РАЙМОН - французский государственный и по­ли­тический дея­тель, член Французской ака­де­мии (1909 год).

Двою­род­ный брат А. Пу­ан­ка­ре. По окон­ча­нии юри­дического факультета Па­риж­ско­го университета (1880 год) ра­бо­тал ад­во­ка­том. В 1887-1903 годах депутат французского пар­ла­мен­та от про­грес­си­стов, за­тем от об­ра­зо­ван­ной им груп­пы ле­вых рес­пуб­ли­кан­цев. В 1901 году один из ос­но­ва­те­лей пра­вой пар­тии Де­мо­кра­ти­че­ский аль­янс. В 1903-1913 годах и с 1920 года - се­на­тор. В 1893, 1895 годах - министр про­све­ще­ния, в 1894-1895, 1906 годах - министр фи­нан­сов. В 1912-1913 годах - пре­мьер-министр и министр иностранных дел. В 1912 году до­бил­ся под­пи­са­ния до­го­во­ра о про­тек­то­ра­те Фран­ции над Ма­рок­ко, в 1913 году - при­ня­тия за­ко­на о трёхлет­нем сро­ке во­инской служ­бы. В 1913-1920 годах - пре­зи­дент Фран­ции. Во­пре­ки сло­жив­шей­ся прак­ти­ке ак­тив­но вме­ши­вал­ся в во­про­сы внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки. До­би­вал­ся ук­ре­п­ле­ния Ан­тан­ты и сою­за с Рос­си­ей (по­се­тил её с официальными ви­зи­та­ми в 1912 и 1914 годах).

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны - сто­рон­ник кон­со­ли­да­ции («Свя­щен­но­го еди­не­ния») различных по­ли­тических сил для дос­ти­же­ния по­бе­ды, стре­мил­ся ис­поль­зо­вать ре­зуль­та­ты вой­ны для ус­та­нов­ле­ния французской ге­гемо­нии в Ев­ро­пе. В 1918-1919 годах ра­зо­шёл­ся с пре­мьер-министром Ж. Кле­ман­со по во­про­су об окон­ча­нии во­енных дей­ст­вий про­тив Гер­ма­нии (пред­ла­гал про­дол­жать на­сту­п­ле­ние и взять Бер­лин), а так­же по во­про­сам по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии и США (смотрите «Па­риж­ская мир­ная кон­фе­рен­ция 1919-1920 годов»).

В 1920 году - председатель Ре­па­ра­ци­он­ной ко­мис­сии, один из ли­де­ров пра­во­цен­три­ст­ской по­ли­тической коа­ли­ции Национальный блок (по­бе­ди­ла на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1920 года). Сто­рон­ник ино­стран­ной во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Рос­сии 1918-1922 годов, от­стаи­вал ин­те­ре­сы французских дер­жа­те­лей российских зай­мов [ан­ну­ли­ро­ва­ны дек­ре­том ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 года]. В 1922-1924 годах - пре­мьер-министр и министр иностранных дел. По­сле сры­ва Гер­ма­ни­ей вы­плат по ре­па­ра­ци­ям, пы­та­ясь за­ста­вить её стро­го ис­пол­нять по­ло­же­ния Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года, на­пра­вил вой­ска в Рур­скую область (смотрите «Рур­ский кон­фликт 1922-1923 годов»). В 1926-1929 годах - вновь пре­мьер-ми­нистр, до 1928 года од­но­вре­мен­но министр фи­нан­сов. Про­во­дил курс на борь­бу с ин­фля­ци­ей и ста­би­ли­за­цию фран­ка, вер­нул ему зо­ло­той стан­дарт (так называемый франк Пуанкаре, 1928 года).

В 1929 году по­дал в от­став­ку по со­стоя­нию здо­ро­вья и ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти. Ав­тор ме­муа­ров «На служ­бе Фран­ции» («Au service de la France», vol. 1-10, 1926-1933 годы, час­тич­ный русский перевод, тома 1-2, 1936 год).

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