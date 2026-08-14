Пу́тные боя́ре

Пу́тные боя́ре (путники) — в русских княжествах XIII — начала XVI в. бояре, управлявшие отдельными отраслями хозяйства князей и иерархов Церкви. Среди П. б. выделялись конюшие, стольники, чашники, ловчие, сокольничие. В Русском государстве были интегрированы в дворцовую систему и трансформированы в придворные должности в структуре Государева двора.

Лит .: Зимин А. А. О составе дворцовых учреждений Русского государства конца XV и XVI в. // Исторические записки. Т. 63. М., 1958. М. М. Бенцианов.