ПТОЛЕМEЙ АЛОРИТ (греч. Πτολεμαῖος)

Сын Аминты(?), македонский правитель (367–365 гг. до н.э.).

По всей видимости, Птолемей из Алора принадлежал к македонскому царскому дому Аргеадов; не исключено, что он был сыном Аминты II (395–394 гг. до н.э.), а стало быть, потомком Менелая, сына Александра I Филэллина (ок. 498/7 – ок. 454 гг. до н.э.). Птолемей играл видную роль при дворе царя Аминты III (393–370/69 гг. до н.э.), а после его смерти стал любовником Эвридики, вдовствующей царицы. Вероятно, он стоял за заговором против царя Александра II (370/69–367 гг. до н.э.), в результате которого тот был убит. Правил ли затем Птолемей как царь или как регент при юном Пердикке , втором сыне Аминты III, неясно. Как бы то ни было, но после убийства Александра II именно в его руках была сосредоточена вся власть в Македонском царстве. Вызов ей был брошен со стороны Павсания, видимо, представителя боковой ветви рода Аргеадов. В 367 г. до н.э. Павсаний занял ряд городов на восточных рубежах Македонии, однако вскоре был выбит оттуда афинским военачальником Ификратом, к которому за помощью обратилась Эвридика. Возможно, что ею за это было обещана афинянам поддержка в возвращении Амфиполя. Так или иначе, но данная поддержка не была оказана. Приблизительно тогда же по призыву сторонников убитого Александра II в Македонию с войсками вторгся Пелопид , знаменитый фиванский политический деятель. В результате с Фивами Птолемей был вынужден заключить союз, по которому македонская монархия обязывалась всячески поддерживать фиванскую политику, а для обеспечения своей лояльности в дальнейшем – выдать заложников (среди заложников оказался и сын Птолемея Филоксен). В 365 г. до н.э. Птолемей был убит Пердиккой (скорее всего, в результате заговора), который после этого стал единоличным правителем Македонии (царствовал до 360/59 г. до н.э.).

Исторические источники:

Демосфен и Эсхин. Речи;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XV;

Плутарх. Биография Пелопида;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. VII.