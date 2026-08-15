ПТОЛЕМEЙ АЛОРИТ (греч. Πτολεμαῖος)
Сын Аминты(?), македонский правитель (367–365 гг. до н.э.).
По всей видимости, Птолемей из Алора принадлежал к македонскому царскому дому Аргеадов; не исключено, что он был сыном Аминты II (395–394 гг. до н.э.), а стало быть, потомком Менелая, сына Александра I Филэллина (ок. 498/7 – ок. 454 гг. до н.э.). Птолемей играл видную роль при дворе царя Аминты III (393–370/69 гг. до н.э.), а после его смерти стал любовником Эвридики, вдовствующей царицы. Вероятно, он стоял за заговором против царя Александра II (370/69–367 гг. до н.э.), в результате которого тот был убит. Правил ли затем Птолемей как царь или как регент при юном Пердикке, втором сыне Аминты III, неясно. Как бы то ни было, но после убийства Александра II именно в его руках была сосредоточена вся власть в Македонском царстве. Вызов ей был брошен со стороны Павсания, видимо, представителя боковой ветви рода Аргеадов. В 367 г. до н.э. Павсаний занял ряд городов на восточных рубежах Македонии, однако вскоре был выбит оттуда афинским военачальником Ификратом, к которому за помощью обратилась Эвридика. Возможно, что ею за это было обещана афинянам поддержка в возвращении Амфиполя. Так или иначе, но данная поддержка не была оказана. Приблизительно тогда же по призыву сторонников убитого Александра II в Македонию с войсками вторгся Пелопид, знаменитый фиванский политический деятель. В результате с Фивами Птолемей был вынужден заключить союз, по которому македонская монархия обязывалась всячески поддерживать фиванскую политику, а для обеспечения своей лояльности в дальнейшем – выдать заложников (среди заложников оказался и сын Птолемея Филоксен). В 365 г. до н.э. Птолемей был убит Пердиккой (скорее всего, в результате заговора), который после этого стал единоличным правителем Македонии (царствовал до 360/59 г. до н.э.).
Исторические источники:
Демосфен и Эсхин. Речи;
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XV;
Плутарх. Биография Пелопида;
Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. VII.