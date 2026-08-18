Птолеме́и

Птолеме́и (Лагиды; греч. Πτολεμαῖοι, Λαγίδαι) — династия царей Египта эпохи эллинизма (305/4–30 до н. э.). Основатель — Птолемей, сын Лага (около 367–282 до н. э.), македонянин, находившийся в родстве с царским домом Теменидов (Аргеадов; легенда о том, что он был сыном Филиппа II Македонского и сводным братом Александра Македонского , недостоверна), телохранитель Александра, с 323 до н. э. — сатрап (наместник) Египта. В ходе вой­н диадохов обеспечил самостоятельность Египта во главе с его новой греко-­македонской элитой и в 305/4 до н. э. провозгласил себя его царем (Птолемей I Сотер — «Спаситель»). При нем Египет становится великой державой эллинистического мира с обширными внешними владениями в Ливии ( Кирена ), Вост. Средиземноморье, включая о. Кипр, в Малой Азии и бассейне Эгейского моря. Его сын Птолемей II Филадельф («Любящий сестру»; 282–246 до н. э.) и внук Птолемей III Эвергет («Благодетель»; 246–222 до н. э.) борются с державой Селевкидов («вой­на за сирийское наследство» — 280–279 до н. э., 1‑я, 2‑я и 3‑я Сирийские вой­ны — 274–271, 260–254, 246–241 до н. э.) и с Македонией ( Хремонидова вой­на 267–261 до н. э. ). Они не смогли прочно закрепиться в Греции и в бассейне Эгейского моря, но приобрели плацдармы во Фракии и Сирии. При Птолемее IV Филопаторе («Любящем отца»; 222–205 до н. э.) начинаются трудности, усилившиеся из-за страсти царя к роскоши и праздникам, забвения им государственных дел. Начинается упадок династии П., когда, по оценке греческого географа и историка Страбона , каждый последующий ее представитель был хуже предыдущего (Strab. XVII. 1. 11). В начале правления Птолемея V Эпифана («Явленного (бога)»; 204–180 до н. э.), вступившего на престол ребенком, Египет теряет владения в Азии и Европе; южную часть страны (Фиваиду) охватывает восстание египтян, лидеры которого объявляют себя фараонами. Во время вторжения в Египет селевкидского царя Антиоха IV (6‑я Сирийская вой­на — 170–168 до н. э.) Египет сохраняет независимость благодаря вмешательству Рима, под влияние которого попадает в дальнейшем. Конец 160‑х — начало 120‑х до н. э. отмечен тяжелыми распрями внутри династии (между родными братьями и сестрой Птолемеем VI и VIII и Клеопатрой II, дочерью последней от Птолемея VI Клеопатрой III). В I в. до н. э. к Риму переходят Кипр и Кирена, а Египет находится под угрозой захвата, поскольку в 88 до н. э. был завещан Риму Птолемеем X. Птолемей XII (80–51 до н. э.) и его дочь Клеопатра VII (51–30 до н. э., с формальными соправителями) опирались на поддержку римских политических лидеров — Гнея Помпея , Гая Юлия Цезаря , Марка Антония (с 34 до н. э. — официальный супруг Клеопатры). В 30‑е до н. э. Антоний и Клеопатра совместно борются с Октавианом (см. Август ); поражение их флота при мысе Акций (1 сентября 31 до н. э.), вступление Октавиана в Египет (август 30 до н. э). и самоубийство Клеопатры (согласно античной традиции, из-за укуса ядовитой змеи) знаменуют конец династии П.

Столица П. с 312 до н. э. Александрия была крупнейшим центром греческой культуры эпохи эллинизма; П. поддерживали такие центры науки и искусства, как Мусейон и Александрийская библиотека. Александрия была центром официального культа Александра Македонского и царей-­П. вместе с их женами, обожествлявшихся под культовыми эпитетами, которые теперь известны как их прозвища («боги-­Сотеры», «боги-­Эвергеты» и т. д.). Культовые почести П. в египетских храмах устанавливали декреты собраний (синодов) жрецов (Канопский декрет 238 до н. э., Мемфисский, или Розеттский, декрет 196 до н. э. и др.). В ряде поколений П. практиковались кровнородственные браки (Птолемея II и Арсинои II — детей Птолемея I и Береники I, обожествленных под эпитетом «богов-­Адельфов (брата и сестры)» и др.). П. вели широкое строительство в египетских храмах (культовые комплексы Хора в Эдфу, Хатхор в Дендера, Исиды на о. Филэ и др.).

Лит. : Кравчук А. Закат Птолемеев. М., 1972; Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. М., 1982. С. 29–58, 139–170; Koenen L. The Ptolemaic King as a Religious Figure // Images and Ideologies: Self-­Definition in the Hellenistic World. Berkeley–Los Angeles –Oxford, 1993. P. 81–113; Hölbl G. A History of Ptolemaic Empire. London–New York, 2001; Huss W. Ägypten in der hellenistischer Zeit, 332–30 v. Chr. München, 2001; Ancient Ale­xandria Between Egypt and Greece. Leiden–Boston, 2004; Ptolemy II Philadelphus and his World. Leiden–Boston, 2008; Manning J. G. The Last Pharaohs: Egypt Under the Ptolemies, 305–30 B. C. Princeton, 2009; Ладынин И. А. Династический культ и эпонимное жречество Птолемеев // «Боги среди людей»: Культ правителей в эллинистическом, постэллинистическом и римском мире / Отв. ред. С. Ю. Сапрыкин, И. А. Ладынин. М.–СПб., 2016. С. 265–312. И. А. Ладынин.