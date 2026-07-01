ПТИЦА КЛАВДИЙ БОРИСОВИЧ

ПТИЦА КЛАВДИЙ БОРИСОВИЧ - российский хоровой дирижёр, народный артист СССР.

В 1937 году окон­чил Московскую консерватория по клас­су Г.А. Дмит­рев­ско­го, в 1940 году - ас­пи­ран­ту­ру .

В 1936-1938 главный хор­мей­стер Опер­ной сту­дии Московской консерватории. В 1938-1941 годах хор­мей­стер Московской фи­лар­монии, в 1943-1946 годах - Государственного хо­ра русской пес­ни. В 1950-1983 годах - художественный руководитель Боль­шо­го хо­ра Центрального ТВ и Ра­дио. В 1938-1941 годах и с 1943 года пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1956 года профессор, с 1960 году - заведующий ка­фед­рой хо­ро­во­го ди­ри­жи­ро­ва­ния ). Од­но­вре­мен­но в 1946-1960 годах - де­кан ди­ри­жёр­ско-хо­ро­во­го факультета Музыкально-пе­да­го­гического института имени Гне­си­ных, в 1947-1952 годах - заведующий от­де­лом Музыкального училища имени Гне­си­ных. Заместитель председателя Все­российского хо­ро­во­го общества (с 1958 года); председатель Хо­ро­во­го общества Мо­ск­вы (с 1959 года).

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