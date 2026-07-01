ПТИЦА КЛАВДИЙ БОРИСОВИЧ
ПТИЦА КЛАВДИЙ БОРИСОВИЧ - российский хоровой дирижёр, народный артист СССР.
В 1937 году окончил Московскую консерватория по классу Г.А. Дмитревского, в 1940 году - аспирантуру.
В 1936-1938 главный хормейстер Оперной студии Московской консерватории. В 1938-1941 годах хормейстер Московской филармонии, в 1943-1946 годах - Государственного хора русской песни. В 1950-1983 годах - художественный руководитель Большого хора Центрального ТВ и Радио. В 1938-1941 годах и с 1943 года преподавал в Московской консерватории (с 1956 года профессор, с 1960 году - заведующий кафедрой хорового дирижирования). Одновременно в 1946-1960 годах - декан дирижёрско-хорового факультета Музыкально-педагогического института имени Гнесиных, в 1947-1952 годах - заведующий отделом Музыкального училища имени Гнесиных. Заместитель председателя Всероссийского хорового общества (с 1958 года); председатель Хорового общества Москвы (с 1959 года).