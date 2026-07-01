ПСТЫГО ИВАН ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1975), Герой Советского Союза (1978).

Биография

Родился 10 апреля 1918 года в деревне Сухополь (ныне – Архангельский район Башкортостана). В детстве переехал с семьёй в город Уфу, окончил там школу. В 1936 году был призван на службу в РККА. В 1940 году он окончил Энгельсское военное авиационное училище лётчиков. К июню 1941 года командовал звеном 211-го бомбардировочного авиаполка ВВС ОдВО.

Великая Отечественная война

С 22 июня 1941 года – в действующей армии. В тот день он совершил свой первый боевой вылет. Первоначально летал на бомбардировщике Су-2, затем прошёл переобучение на штурмовик Ил-2. В одном из боёв первого периода войны его самолёт был сбит. В марте-сентябре 1942 года командовал сначала звеном, затем эскадрильей 504-го штурмового авиаполка. Являлся волевым лётчиком, тактически грамотным командиром, мастером меткой стрельбы и бомбометания. Не раз Пстыго, даже находясь без истребительного прикрытия, принимал бой против количественно превосходящих сил противника, неизменно выходя победителем и нанося ему значительный урон. Его эскадрилья особенно успешно действовала под Сталинградом, в результате её действий враг понёс большие потери.

Как грамотный командир и лётчик, был выдвинут начальником воздушно-стрелковой службы сначала 226-й штурмовой авиадивизии, затем 3-го штурмового авиакорпуса. Имея большой боевой опыт, он передавал свои знания молодым лётчикам, лично проводил занятия и инструктажи. Находясь по несколько суток на наблюдательных пунктах при наземных войсках, лично руководил действиями штурмовиков над полем боя.

В декабре 1943 года был назначен командиром 893-го штурмового авиаполка 307-й штурмовой авиадивизии. Под его руководством лётчики этого соединения успешно действовали во время освобождения Белорусской ССР и Прибалтики – за боевые отличия под Витебском полк получил почётное наименование «Витебский», а за активное участие в освобождении Борисова, Минска, Вильнюса, Лиды был удостоен ордена Красного Знамени. В дальнейшем Пстыго и его подчинённые участвовали в освобождении Польши, боях в Восточной Пруссии. В общей сложности за время войны совершил 96 боевых вылетов, лично сбив 2 вражеских самолёта.

Послевоенная жизнь

В 1957 году окончил Высшую военную академию. Последовательно занимал должности заместителя командующего ВВС ЛВО, заместителя командующего, командующего ВВС ГСВГ. С 1967 года - заместитель по боевой подготовке Главкома ВВС. В 1977 году под его руководством была создана новая структура – Центральная инспекция безопасности полётов ВС СССР. Им была разработана так называемая «формула безопасности полётов» - совокупность качеств личного состава, правил лётной службы, руководство и управление полётами, регулярность полётов, надёжность авиационной техники. Эта формула, направленная на предупреждение авиационной аварийности, легла в основу систему обеспечения безопасности полётов, действующей до сих пор. Усилиями Пстыго удалось минимизировать количество лётных происшествий в частях ВВС СССР. Проводил большую аналитическую работу, обобщая опыт боевых действий советских авиачастей в годы войны. За время своей многолетней службы Пстыго освоил 52 типа самолётов.

С 1983 года – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. В 1992 году уволен в отставку. Активно занимался общественной деятельностью. Умер 23 февраля 2009 года.