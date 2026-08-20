ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА

ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА - памятник древнерусского права, судебный свод Псковской республики.

Псковская судная грамота со­хра­ни­лась в двух спи­сках - Во­рон­цов­ском (в со­ста­ве ста­тей 1-120 по при­ня­то­му в современной ис­то­рио­гра­фии де­ле­нию) и Си­но­даль­ном (в со­ста­ве ста­тей 109-120). Си­но­даль­ный спи­сок вы­пол­нен в середине XVI века, Во­рон­цов­ский спи­сок - в первой половине XVI века (по мне­нию И.И. По­ло­си­на) или конце XVI - начале XVII веках (да­ти­ров­ка В.П. Лю­би­мо­ва). В пре­ам­бу­ле Псковской судной грамоты со­дер­жит­ся да­та её со­став­ле­ния - 6905 год (1397 год), ко­то­рая про­ти­во­ре­чит упо­ми­на­нию там же о 5 со­бо­рах Пско­ва (пятый по­стро­ен в 1462 году). По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, циф­ру го­да соз­да­ния сле­ду­ет чи­тать как 6975 год (1467 год) - год на­зна­че­ния из Мо­ск­вы в Псков на­ме­ст­ни­ком князя Ф.Ю. Шуй­ско­го. Воз­мож­но, имен­но в этой свя­зи пско­ви­чи со­ста­ви­ли Псковская судная грамота для ог­ра­ж­де­ния сво­их прав. По мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, ис­точ­ни­ка­ми Псковская судная грамота по­слу­жи­ли отд. ста­тьи Рус­ской прав­ды, ме­ст­ное псков­ское обыч­ное пра­во , ве­че­вые по­ста­нов­ле­ния, кня­же­ские гра­мо­ты.

Основным со­дер­жа­ни­ем Псковской судной грамоты яв­ля­ют­ся во­про­сы су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва. Фик­си­ро­ва­лись 5 ви­дов су­да: 1) кня­зя и по­сад­ни­ка (уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния; про­из­во­дил­ся у кня­зя на се­нях); 2) псков­ских вы­бор­ных су­дей, а по при­го­ро­дам - ме­ст­ных по­сад­ни­ков и ста­рост (гражданского де­ла по зай­мам, най­мам, по­куп­кам, на­след­ст­вам и тому подобное); 3) вла­дыч­но­го или епи­скоп­ско­го на­ме­ст­ни­ка, так как тер­ри­то­рия Псков­ской рес­пуб­ли­ки на­хо­ди­лась под вла­стью нов­го­род­ско­го ар­хи­епи­ско­па (цер­ков­ные и гражданские де­ла ду­хов­ных лиц); 4) брат­чин­ный (де­ла и спо­ры, воз­ни­кав­шие на брат­чин­ных пи­рах); 5) ве­ча.

Суд ини­ции­ро­вал­ся жа­ло­бой ист­ца. От­вет­чик вы­зы­вал­ся на суд специальными долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми - «по­зов­ни­ка­ми», «при­ста­во­ва­ми», « дво­ря­на­ми », «под­вой­ски­ми». Основными до­ка­за­тель­ст­ва­ми в де­лах по зе­мель­ным тяж­бам счи­та­лись по­ка­за­ния ста­ро­жи­лов и околь­ных лю­дей, ме­же­вые зна­ки, гра­мо­ты на пра­во вла­де­ния, кре­ст­ное це­ло­ва­ние, су­деб­ные по­един­ки (по­ле). В де­лах по зай­мам и по­кла­же (до­го­во­ре о хра­не­нии ве­щи) су­деб­ны­ми до­ка­за­тель­ст­ва­ми при­зна­ва­лись «дос­ки», «ряд­ни­цы» и другие за­пи­си.

Ве­щ­ное пра­во, по Псковской судной грамоте, пре­ду­смат­ри­ва­ло де­ле­ние ве­щей на не­дви­жи­мые (от­чи­на) и дви­жи­мые (жи­вот). Раз­де­ля­лось на­следственное зем­ле­вла­де­ние - «вот­чи­на» и ус­лов­ное - «корм­ля». Псковская судная грамота фик­си­ро­ва­ла спо­со­бы воз­ник­но­ве­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти: пе­ре­ход по до­го­во­ру, по на­след­ст­ву, по­жа­ло­ва­ние, по дав­но­сти и при­плод (от ско­та). В Псковская судная грамота от­ме­че­ны два ви­да на­сле­до­ва­ния: по за­ко­ну (от­мор­щи­на) и по за­ве­ща­нию (при­каз­ное). Пре­ду­смат­ри­ва­лись и слу­чаи, ко­гда иму­ще­ст­во по­сту­па­ло не в соб­ст­вен­ность на­след­ни­ка, а в его по­жиз­нен­ное поль­зо­ва­ние, и он не мог его от­чу­ж­дать. Обя­за­тель­ст­вен­ное пра­во рег­ла­мен­ти­ро­ва­ло до­го­во­ры ку­п­ли-про­да­жи, да­ре­ния, за­ло­га, зай­ма, ме­ны, по­кла­жи, най­ма по­ме­ще­ний, лич­но­го най­ма. Фор­ма до­го­во­ра, по Псковской судной грамоте, мог­ла быть уст­ной и пись­мен­ной. Важ­ную роль иг­ра­ло ус­та­нов­ле­ние сро­ка ис­пол­не­ния до­го­во­ра. Дол­го­вые обя­за­тель­ст­ва ло­жи­лись не на лич­ность долж­ни­ка, а на его иму­ще­ст­во, то есть долж­ник не рас­пла­чи­вал­ся по дол­гам собственной сво­бо­дой.

Псковская судная грамота мог­ла по­слу­жить ис­точ­ни­ком Су­деб­ни­ка 1497 года (смотрите в статье «Су­деб­ни­ки XV-XVI веков»), а так­же об­на­ру­жи­ва­ет ряд об­щих черт с Первым Ли­товским ста­ту­том (смотрите в статье «Ли­тов­ские ста­ту­ты»).

Впер­вые Псковская судная грамота вве­де­на в на­учный обо­рот Н.М. Ка­рам­зи­ным в 1817 году в при­ме­ча­ни­ях к пятому то­му «Ис­то­рии го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го» (опуб­ли­ко­вал Си­но­даль­ный спи­сок, за ис­клю­че­ни­ем статья 113). Во­рон­цов­ский спи­сок об­на­ру­жен Н.Н. Мур­за­ке­ви­чем в ар­хи­ве графа М.С. Во­рон­цо­ва и опуб­ли­ко­ван им в 1847 году с крат­ким вве­де­ни­ем и ком­мен­та­ри­ем.

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