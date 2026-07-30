ПСКОВСКАЯ ШКОЛА ИКОНОПИСИ

Русская школа иконописи, оформившаяся в XIV-XV веках.

Псков был древним городом, центром земли северных кривичей. Как и Новгороду, ему удалось избежать татарского ига, что способствовало сохранению накопленной им культуры и ее расцвету в XIII–XV веках. До 1348 года Псков входил в число новгородских пригородов. На основании Болотовского договора он получил полную самостоятельность, превратившись в равноправный с Великим Новгородом политический центр. Этот свободный город имел свое вече, которое издавало законы, принимало или отвергало князя, выслушивало доклады своих посольств, судило по важнейшим делам, утверждало расходы по строительству крепостных стен. В вечевых собраниях участвовали не только знать, но и «черные люди», массы ремесленного и торгового населения. Роль князя была в Пскове еще более скромной, нежели в Новгороде, а местное боярство не могло сравниться по влиятельности с новгородским, так как вследствие малой территории Псковской области здесь не получило развитие крупное землевладение. Земля находилась преимущественно в руках мелких собственников, составлявших большинство на псковском вече.

Духовенство, особенно белое, не было резко обособлено от демократических слоев населения и не обладало самостоятельным политическим весом. В среду духовенства проникали светские настроения, что отразилось хотя бы в содержании и стиле Псковской летописи, в которой налет церковности весьма незначителен. Эта летопись совершенно чужда изысканной книжности, она просторечива и крепко привязана к своему областному языку. Не случайно именно в Пскове зародилась ересь стригольников, которая затем перекинулась на Новгород. Эта ересь привлекала широкие круги ремесленников своим свободомыслием и несомненно способствовала менее каноничному и более индивидуальному подходу к традиционным иконографическим типам, получившим в псковских иконах необычайно смелое истолкование.

Особенности псковской иконописи

Псковская иконопись имеет свое ярко выраженное лицо. Композиции псковских икон чаще всего асимметричны и малоустойчивы, рисунок неточный, но по-своему всегда выразительный, колорит густой и скорее сумрачный с преобладанием изумрудно-зеленых и темно-зеленых, почти черных тонов, плотных вишневых, красных с характерным оранжевым либо розовым оттенком, мутных синих, серовато-зеленых. Фоны чаще желтые, хотя встречаются и золотые. Широчайшее применение находит разделка одеяний с помощью тончайших золотых линий, придающих красочной поверхности мерцающий характер. В колорите с его цветовыми контрастами есть что-то порывистое, драматичное. Этому впечатлению способствует совсем особая трактовка темной коричневой карнации с резкими высветлениями и с не менее резкими бликами. Манера письма широкая и энергичная, с неравномерным распределением красочных пигментов. Художественный язык псковской иконы предельно экспрессивен. Этим он в корне отличен от гармоничного, уравновешенного языка московской иконы. Пожалуй, из всех древнерусских иконописных школ псковская была наиболее демократичной по духу и наиболее непосредственной и импульсивной по формам выражения.