ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА,

ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА - при­ня­тое в ис­то­рио­гра­фии на­зва­ние по­ли­ти­ко-го­су­дар­ст­вен­но­го об­ра­зо­ва­ния в Северо-Западной Ру­си (первая половина XIV века - 1510 год).

Сто­ли­ца - Псков. Вклю­ча­ла тер­ри­то­рии в бас­сей­не реки Ве­ли­кая и на восточном по­бе­ре­жье Чуд­ско-Псков­ско­го озера Круп­ней­шие на­се­лён­ные пунк­ты - псков­ские при­го­ро­ды: Из­борск, Во­ро­нич (ос­но­ван в XI-XII веках на го­ро­ди­ще Сав­ки­на Гор­ка, в первой половине XIV века пе­ре­не­сён на современное ме­сто, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1349 году), Гдов, Врев (ос­но­ван в XIV веке, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Спи­ске го­ро­дов ближ­них и даль­них», 1380-1390-е годы), Ост­ров, Ве­лье (ос­но­ван в середине XIV века, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1368 году), Опоч­ка, Вы­бор (1431 год), Во­ло­ди­ме­рец (Во­ло­ди­ми­рец) и Ко­бы­лье (оба 1462 года), Крас­ный (1464 год), Вы­шго­ро­док (1476 год). По су­ти, Псковская республика об­ре­ла независимость от Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки в конце XIII - начале XIV века, ко­гда пско­ви­чи по­лу­чи­ли пра­во вы­би­рать по­сад­ни­ков и про­во­дить са­мо­сто­ятельную внеш­нюю по­ли­ти­ку. До­ку­мен­таль­но су­веренитет Псковская республика был оформ­лен Бо­ло­тов­ским до­го­во­ром (1329 год, по другим дан­ным, 1341 года; ра­нее да­ти­ро­вал­ся так­же 1348 годом). В 1341 году Псковская республика за­клю­чи­ла во­ен­но-по­ли­тический со­юз с Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ).

По сво­ему государственному уст­рой­ст­ву Псковская республика пред­став­ля­ла со­бой го­род-го­су­дар­ст­во, сель­ское на­се­ле­ние ко­то­ро­го не об­ла­да­ло поли­тическими пра­ва­ми. Ве­че­вой строй в Пско­ве воз­ник под влия­ни­ем Нов­го­ро­да, но от­ли­чал­ся свое­об­ра­зи­ем. Псков­ское ве­че из­вест­но по ис­точ­ни­кам с начала XIV века, оно при­ни­ма­ло за­ко­ны и вно­си­ло в них по­прав­ки, объ­яв­ля­ло вой­ну и за­клю­ча­ло мир, при­ни­ма­ло и из­го­ня­ло кня­зей. По со­ста­ву ве­че не бы­ло по­сто­ян­ным; его ак­тив­ную ос­но­ву со­став­ля­ли пред­ста­ви­те­ли по­сад­ничь­их се­мей и «боя­ре» - долж­но­ст­ные ли­ца ор­га­нов бо­яр­ско­го управ­ле­ния и су­да. В пе­рио­ды ост­рых со­ци­аль­ных кон­флик­тов (например, «брань о смер­дах» 1483-1486 годы) ве­че мог­ло вклю­чать мно­же­ст­во лиц из со­ста­ва не­при­ви­ле­ги­рованного («чёр­но­го») городского на­се­ле­ния, а рег­ла­мент ве­че­вых со­б­ра­ний на­ру­шал­ся са­мо­су­дом и да­же убий­ст­вом по­сад­ни­ков.

Сис­те­ма рес­пуб­ли­кан­ско­го управ­ле­ния бы­ла пред­став­ле­на по­сад­ни­ка­ми и сот­ски­ми. Пер­во­на­чаль­но по­сад­ник осу­ще­ст­в­лял пол­но­мо­чия еди­но­лич­но и из­би­рал­ся по­жиз­нен­но, на эту долж­ность вы­би­ра­лись пред­ста­ви­те­ли уз­ко­го кру­га се­мей круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. С середины XIV века по­сад­ни­че­ст­во ста­но­вит­ся кол­лек­тив­ным, на долж­но­сти по­сад­ни­ков вы­дви­га­лись пред­ста­ви­те­ли от тер­ри­то­ри­аль­ных групп, про­жи­вав­ших в городских рай­онах (кон­цах); чис­ло по­сад­ни­ков и спо­соб их ро­та­ции не­дос­та­точ­но изу­че­ны. По­сад­ни­ки ру­ко­во­ди­ли внеш­ней и внутренней по­ли­ти­кой Псковской республики, вхо­ди­ли в со­став по­сольств, за­клю­ча­ли до­го­во­ры, вы­но­си­ли су­деб­ные ре­ше­ния в со­ста­ве выс­шей кол­ле­гии су­дей - «гос­по́­ды». Во­про­сы су­до­ус­т­рой­ст­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва в Псковской республике ре­гу­ли­ро­ва­лись Псков­ской суд­ной гра­мо­той. Сот­ские яв­ля­лись ад­ми­ни­ст­ра­то­ра­ми и судь­я­ми, пред­став­ля­ли городские и сель­ские об­щи­ны (сот­ни и гу­бы). Кня­же­ская власть дей­ст­во­ва­ла в Псковская республика в фор­ме пред­ста­ви­тель­ст­ва: в 1341-1399 годах - пра­ви­те­ля ВКЛ, в 1399-1510 годах - великих кня­зей мо­сков­ских. Псков­ским кня­зем, как пра­ви­ло, ста­но­вил­ся на­хо­див­ший­ся на служ­бе в Виль­но или Мо­ск­ве пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей или Рю­ри­ко­ви­чей , про­хо­див­ший про­це­ду­ру ин­тро­ни­за­ции в Тро­иц­ком со­бо­ре Пско­ва в ка­че­ст­ве на­ме­ст­ни­ка пра­ви­те­ля ВКЛ или Московского великого княжества. Кня­зья ко­ман­до­ва­ли вой­ска­ми и вхо­ди­ли в со­став «гос­по­ды», за­се­да­ния ко­то­рой про­хо­ди­ли на кня­же­ском дво­ре. Зна­че­ние кня­зя в Псковской республикн воз­рос­ло в 1467 году, ко­гда кня­зья по­лу­чи­ли пра­во дер­жать сво­их на­ме­ст­ни­ков во всех 12 при­го­ро­дах Пско­ва.

Ме­ст­ное управ­ле­ние Псковской республики осу­ще­ст­в­ля­лось че­рез сис­те­му при­го­ро­дов - ук­ре­п­лён­ных го­род­ков, стро­ив­ших­ся вдоль гра­ниц. В при­го­ро­дах дей­ст­во­вал ап­па­рат управ­ле­ния, со­сто­яв­ший из по­сад­ни­ка (или ста­рос­ты) и кня­же­ско­го на­ме­ст­ни­ка (до 1467 года в 7 при­го­ро­дах, за­тем во всех), их су­деб­ная ком­пе­тен­ция ог­ра­ни­чи­ва­лась не­зна­чительными гра­ж­дан­ски­ми и уго­лов­ны­ми де­ла­ми.

Ос­но­вой эко­но­ми­ки Псковской республики яв­ля­лись па­шен­ное зем­ле­де­лие, ры­бо­лов­ст­во, ре­мёс­ла и тор­гов­ля с Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­кой, По­лоц­ком и го­ро­да­ми При­бал­ти­ки. В Пско­ве дей­ст­во­ва­ла по­сто­ян­ная тор­го­вая фак­то­рия куп­цов Ган­зы, а то­ва­ро­об­мен с ган­зей­ски­ми го­ро­да­ми ре­гу­ли­ро­вал­ся до­го­во­ра­ми (впер­вые са­мо­стоя­тель­но Псков упо­мя­нут в нов­го­род­ско-ган­зей­ском до­го­во­ре 6 января 1342 года). От­но­ше­ния в сфе­ре зем­ле­вла­де­ния оп­ре­де­ля­лись на­ли­чи­ем пра­ва соб­ст­вен­но­сти на зем­лю у кор­по­ра­ций и лиц: мо­на­сты­рей и при­ход­ских церк­вей, по­сад­ни­ков и ря­до­вых го­ро­жан, кре­сть­ян. Ку­п­ля-про­да­жа и на­сле­до­ва­ние зем­ли оформ­ля­лись ак­та­ми (ре­ги­ст­ри­ро­ва­лись при­ло­же­ни­ем пе­ча­тей), спи­ски с ко­то­рых («за­пи­си») хра­ни­лись в ар­хи­ве при Тро­иц­ком со­бо­ре.

Эле­мен­ты за­ви­си­мо­сти Псковской республики от Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки ос­та­лись в цер­ков­ной сфе­ре, по­сколь­ку тер­ри­то­рия Псковской республики на­хо­ди­лась в ка­но­ническом под­чи­не­нии нов­го­род­ско­му ар­хи­епи­ско­пу. В Псковской республике сло­жи­лись ли­те­ра­ту­ра (в том числе ле­то­пи­са­ние) и ори­ги­наль­ная Псков­ская шко­ла древне-русского ис­кус­ст­ва.

Основным внеш­не­по­ли­тическим про­тив­ни­ком Псковской республики вы­сту­пал Ли­вон­ский ор­ден , для ус­пеш­но­го ве­де­ния войн (1458-1463, 1480-1481, 1501-1503 годы) с ко­то­рым по­тре­бо­ва­лось за­клю­че­ние во­ен­но-по­ли­тического сою­за с великими князь­я­ми мо­с­ков­ски­ми. По­сте­пен­но их влия­ние в Псковской республике воз­рас­та­ло, с 1468/1469 годах на псков­ских пе­ча­тях поя­ви­лась над­пись, сви­де­тель­ст­во­вав­шая о при­над­леж­но­сти го­ро­да к «вот­чи­не ве­ли­ко­го кня­зя мо­с­ков­ско­го». Часть эли­ты Псковской республики, в том числе и по­сад­ни­ки, опи­ра­лась в борь­бе за власть на ав­то­ри­тет великовго кня­зя мо­с­ков­ско­го. В январе 1510 года, вос­поль­зо­вав­шись кон­флик­том сре­ди ру­ко­во­дства Псковская республика, на­хо­див­ший­ся с дво­ром и вой­ском в Нов­го­ро­де великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий III Ива­но­вич вы­звал ту­да на суд псков­ских по­сад­ни­ков и сот­ских, ко­то­рые бы­ли аре­сто­ва­ны. В Псков был на­прав­лен дьяк Т. Дол­ма­тов с уль­ти­ма­тив­ным тре­бо­ва­ни­ем ве­чу: со­гла­сить­ся на управ­ле­ние Псков­ской зем­лёй ис­клю­чи­тель­но на­ме­ст­ни­ка­ми. 13 января 1510 года сим­во­ли­че­ским сня­ти­ем ве­че­во­го ко­ло­ко­ла рес­пуб­ли­кан­ские ин­сти­ту­ты (ве­че, по­сад­ни­ки, «гос­по­да») бы­ли уп­разд­не­ны. В це­лях ли­к­ви­да­ции поч­вы для ме­ст­но­го се­па­ра­тиз­ма не ме­нее 300 се­мей по­сад­ни­ков и куп­цов Пско­ва бы­ли вы­се­ле­ны в северо-восточного го­ро­да Русского государства, а их зем­ли и дво­ры пе­ре­шли в ру­ки по­ме­щи­ков и гос­тей, пе­ре­ве­дён­ных в Псков из Нов­го­ро­да и других го­ро­дов. Уже в 1510 году осу­ще­ст­в­ле­но пер­вое опи­са­ние Псков­ской зем­ли ве­ли­ко­кня­же­ски­ми пис­ца­ми, за­фик­си­ро­вав­ши­ми зе­мель­ные пра­ва но­вых вла­дель­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)