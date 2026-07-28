ПСКОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ

История церковной организации

Миссия была создана по инициативе митрополита Виленского и Литовского Сергия (Воскресенского) . Это миссионерское учреждение было в своей основе укомплектовано священнослужителями, которые прибыли в эти области в августе 1941 г. из Латвии и Эстонии.

Первые несколько месяцев возглавлял миссию протоиерей Сергий Ефимов, которого сменил протоиерей Николай Коливерский, а в 1942 г. – протопресвитер Кирилл Зайц. Номинально священнослужители, принадлежавшие к миссии, не выходили из состава Русской Православной Церкви.

Немцы не препятствовали деятельности миссии, используя ее в своих пропагандистских целях, в частности, публикуя свои материалы в русскоязычных средствах массовой информации, издаваемых миссией. Священникам миссии было предписано доносить немецким властям о советских партизанах и просто «неблагонадежных лицах», а также о состоянии с продовольствием в различных районах областей, где миссия действовала. В храмах, которые находились под управлением миссии, служились молебны о даровании Германии «победы над большевизмом».

В 1942 г. Кирилл Зайц издал для членов миссии секретный циркуляр, которым священнослужителям предписывалось выявлять партизан и негативно настроенных к немцам прихожан. Но не все из них выполняли это распоряжение, а некоторые священники даже сотрудничали с партизанами.

Помимо этого, члены миссии оказывали духовную поддержку и собирали средства для советских военнопленных, содержавшихся в лагерях на оккупированных территориях. В части этих лагерей были открыты храмы. Во Пскове усилиями миссии был создан детский приют.

В 1943 г. в Москве Архиерейский собор избрал Патриархом митрополита Сергия (Страгородского). Было принято воззвание, в котором осуждались и отлучались от Церкви миряне и священнослужители, перешедшие на сторону немцев. Вскоре в храмах, управляемых миссией, было прекращено поминание Сергия, хотя члены миссии и отказывались верить в подлинность воззвания.

В том же 1943 г. гражданское население с оккупированных территорий в ожидании наступления Красной Армии массово эвакуировалось в Прибалтику. Эвакуировано было и церковное имущество храмов миссии, в том числе чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

В апреле 1944 г. митрополит Сергий (Воскресенский) был убит немцами (по другой версии - партизанами). После восстановления советской власти в Прибалтике все члены миссии, не успевшие эмигрировать, были арестованы органами НКВД, осуждены и отправлены в трудовые лагеря.