ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Субъект Рос. Федерации.
Расположена на северо-западе Европ. части России. На западе граничит с Эстонией и Латвией, на юге – с Белоруссией. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Пл. 55,4 тыс.км2. Нас. 656,6 тыс. чел. (2014; 951,9 тыс. чел. в 1959; 845,0 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Псков. Адм.-терр. деление: 24 района, 14 городов, 14 посёлков гор. типа.
Органы государственной власти. Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Псковской области (2001). Гос. власть в области осуществляется Псковским областным Собранием депутатов, администрацией области и иными органами исполнит. власти, образуемыми в соответствии с законодательством П.о. Областное Собрание – однопалатный постоянно действующий высший и единственный орган законодат. власти области. Состоит из 44 депутатов, избираемых населением на 5 лет по смешанной системе (22 депутата по одномандатным округам, 22 – по парт. спискам). Систему органов исполнит. власти области составляет администрация во главе с губернатором, который избирается гражданами РФ, проживающими на территории П.о. (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом 2012). Губернатор формирует администрацию, организует и контролирует её работу.
Природа. Рельеф. П.о. расположена на северо-западе Восточно-Европейской равнины. Поверхность пологоволнистая (ср. выс. 110 м). В пределах области расположены две крупные низменности – Псковская и Приильменская, разделённые субмеридиональной полосой поднятий, включающих Лужскую, Судомскую и Бежаницкую (выс. до 338 м – наибольшая в П.о.) возвышенности.
Геологическое строение и полезные ископаемые. П.о. расположена в сев.-зап. части Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Выделяют юж. склон Балтийского щита (на севере), сев. склон Белорусской антеклизы (на юге) и расположенную между ними Латвийскую седловину. Кристаллич. фундамент платформы архейско-раннепротерозойского возраста перекрыт осадочным чехлом, мощность которого увеличивается от 300 м на северо-западе до св. 1200 м на юго-востоке (в районе г. Великие Луки). В составе чехла: вендские, кембрийские терригенные породы; ордовикские, силурийские и девонские терригенные и карбонатные отложения. Наиболее широко распространены по площади породы девона; на б.ч. территории они перекрыты рыхлыми средне- и верхнеплейстоценовыми отложениями, которые представлены в осн. ледниковыми валунными глинами и суглинками, озёрно-ледниковыми песчано-глинистыми осадками; в долинах рек развит песчаный аллювий.
Недра П.о. бедны полезными ископаемыми. Имеются месторождения тугоплавких (Печорское) и кирпично-черепичных (Луковское) глин, формовочных (Стругокрасненское) и кварцевых (Псковское) песков, известняков (Коломенское), подземных пресных и минер. вод.
Климат. На территории П.о. климат умеренно континентальный с чертами морского. Характерно умеренно влажное лето и сравнительно мягкая зима с частым вторжением атлантич. возд. масс. Ср. темп-ра января от –7 до –8 °C, июля 17–18 °C. Годовое количество осадков составляет ок. 650–750 мм, максимум осадков приходится на август. Снежный покров устанавливается в ноябре и держится 120–140 дней, его мощность достигает 25 см. Зимой часты оттепели. Сильные морозы кратковременны. Продолжительность вегетац. периода 125– 150 дней.
Внутренние воды. Речная сеть густая. Реки относятся к бассейну Балтийского м., наиболее крупные из них на западе – Великая (с притоками Сороть, Черёха, Пскова, Исса, Синяя, Утроя, Кухва), на востоке – Шелонь с притоками, на юго-востоке – Ловать, на севере – Плюсса. Реки отличаются высокой водностью, что связано с избыточным увлажнением территории. Питание рек смешанное (дождевое, снеговое и подземное). В пределах области насчитывается св. 3700 озёр, самые крупные – Чудско-Псковское (четвёртое по величине в Европе), Жижицкое, Полисто, Двинье. Озёра в осн. ледникового происхождения.
Почвы, растительный и животный мир. Преобладают дерново-подзолистые почвы, на севере – более бедные подзолистые. В местах выходов карбонатных пород сформировались дерново-карбонатные почвы. Значит. площади заняты торфяными почвами. К долинам рек приурочены относительно богатые дерново-аллювиальные почвы.
Б.ч. области находится в зоне смешанных лесов, лишь небольшая сев. часть относится к таёжной зоне. Леса занимают 38% территории области. Среди пород деревьев преобладают берёза (44%) и сосна (35%), реже встречаются ель (13%) и осина (8%). Наибольшей лесистостью отличаются сев. и юж. части области. На месте вырубленных лесов часто образуются луга из злаков, бобовых, сложноцветных и осоковых. Значит. площади (14% территории) занимают болота.
В животном мире встречаются представители тайги, широколиственных лесов и лесостепей, что объясняется значит. вырубкой и распашкой территории. В лесах обитают лось, кабан, лисица, хорь чёрный, куница. Мн. животные имеют промысловое значение. Среди акклиматизированных видов – ондатра, енотовидная собака и др. На территории области обитают ок. 260 видов птиц (глухарь, тетерев, орлы, ласточки, скворцы и др.). В реках и озёрах водятся более 40 видов рыб (сиг, судак, щука, язь, форель и др.).
Состояние и охрана окружающей среды. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 97 тыс. т, в т.ч. от стационарных источников – 28 тыс. т, от автомобильного транспорта – 69 тыс. т (2010). Источниками загрязнения являются также свалки бытовых отходов, места складирования минер. удобрений и ядохимикатов, навозохранилища. Наиболее распространённые загрязняющие вещества – нефтепродукты, пестициды, соединения меди и соли тяжёлых металлов. Актуальной проблемой является загрязнение подземных вод, в т.ч. артезианских.
На территории П.о. функционируют более 40 особо охраняемых природных территорий, в т.ч. Себежский национальный парк, Полистовский заповедник, Ремдовский зоологич. заказник. Чудско-Псковская приозёрная низменность (местообитание большого количества водоплавающих и околоводных птиц) относится к водно-болотным угодьям, имеющим междунар. значение и охраняемым в рамках Рамсарской конвенции.
Автор раздела: Н.Н. Калуцкова (физико-географический очерк).
Население. Русские составляют 95% нас. П.о. Проживают также украинцы (1,3%), белорусы (1%), цыгане (0,5%), армяне, эстонцы, а также сету (0,1 тыс. чел.) и др. (2010, перепись).
П.о. находится в глубоком демографич. кризисе: со 2-й пол. 1950-х гг. характерно устойчивое снижение численности населения (за 1957–2014 почти на 300 тыс. чел., в т.ч. в 1990–2014 – более чем на 185 тыс. чел.), гл. обр. из-за естеств. убыли (отмечена здесь впервые в стране в сер. 1960-х гг.; макс. показатель – 15,9 на 1000 жит. в 2003 – выше среднего по РФ почти в 2,5 раза). Со 2-й пол. 2000-х гг. отмечены сокращение показателя смертности (24,6 на 1000 жит., 2005; 19,6 на 1000 жит., 2012), по которому П.о. занимает одно из последних мест с кон. 1980-х гг. (83-е место в РФ, 2012), и рост рождаемости (8,8 на 1000 жит., 2005; 11,1 на 1000 жит., 2012; 74-е место). Младенческая смертность 10,0 на 1000 родившихся живыми (2012). В 2000-х гг. наблюдался миграц. отток населения (макс. показатель 50 на 10 тыс. жит., 2010), который с 2011 сменился незначит. миграц. приростом (24 на 10 тыс. жит., 2011; 4 на 10 тыс. жит., 2012), гл. обр. за счёт мигрантов из стран СНГ. Доля женщин 54,1%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,9%, старше трудоспособного возраста – 27,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни низкая – 66,5 года (76-е место; мужчины – 60,2, женщины – 73,4 года). Ср. плотность нас. 12,0 чел./км2; наиболее плотно заселены районы, примыкающие к Пскову с запада и юга, а также район Великих Лук; наименьшая плотность населения – в сев. и вост. районах. Доля гор. нас. 70,2% (2014; 62,7% в 1989), возрастает за счёт сокращения сельского населения (ок. 10% сельских населённых пунктов не имеют постоянных жителей). Крупные города (тыс. чел., 2014): Псков (206,7), Великие Луки (96,5).
Автор раздела: М.Д. Горячко.
Религия. Большинство верующих – православные. Зарегистрирована (на 1.10.2014) 221 православная религ. организация, принадлежащая Псковской и Великолукской епархии (образована в 1589 выделением из Новгородской епархии; совр. назв. с 1990) РПЦ. Среди них – 10 монастырей: 5 мужских, в т.ч. Псково-Печерский Успенский монастырь, Мирожский монастырь, и 5 женских. В П.о. зарегистрировано также 32 протестантские организации разл. деноминаций [пятидесятники, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, лютеране и др.], 3 старообрядч. организации (2 – Рус. православной старообрядч. церкви и 1 – Древлеправославной церкви), 2 организации Римско-католич. церкви, 2 иудаистские организации, 2 организации свидетелей Иеговы, по 1 организации – неканонич. структуры РПЦЗ, Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Междунар. об-ва сознания Кришны.
Исторический очерк. Заселение человеком территории П.о. произошло после окончат. отступления ледника (12– 10 тыс. лет назад). Финал палеолита и мезолит представлены в осн. свидерской культурой и памятниками, связанными с её традициями; стоянка Дубокрай VI (Усвятский р-н) относится к культуре Кунда.
Древности раннего неолита известны на юге региона. Для сертейской культуры (бассейны верховий Зап. Двины и Днепра; 7–6-е тыс. до н.э.) характерны остродонные сосуды с биконич. туловом, орнаментированные в накольчато-прочерченной манере (традиции восходят к культурам Сев. Прикаспия – памятники карамышевского типа, 1-го этапа верхневолжской культуры и т.д.). В нач. 6-го тыс. до н.э. в бассейне верхнего и ср. течения Зап. Двины распространяется руднянская культура, истоки которой уходят в культуры Лубанской низины (территория Вост. Латвии); показательны сосуды с S-овидным профилем, округлым днищем, орнаментиров. рядами ямок, насечек, гребенчатых оттисков в верхней трети сосуда, шиповидными налепами. С 5-го тыс. до н.э. появляются памятники позднего этапа верхневолжской культуры. На стоянке Дубокрай V в ходе подводных исследований в оз. Сенница получены находки, имеющие аналогии в Верхнем Поднепровье, отражающие дальние влияния линейно-ленточной керамики культуры.
В бассейне р. Великая средний и поздний неолит (4–3-е тыс. до н.э.) представлен материалами льяловской культуры, гребенчато-ямочной керамики культуры, волосовской культуры (Абдех III; Печорский р-н). Находки керамики с примесью асбеста позволяют предположить, что через бассейн Великой проходил путь, связывавший Карелию и Юго-Вост. Прибалтику. С рубежа 4-го и 3-го тыс. до сер. 1-й пол. 2-го тыс. до н.э. в озёрном крае Верхнего и Ср. Подвинья (до Смоленского поозерья) существовали свайные поселения (Усвяты IV, Дубокрай I в Усвятском р-не, Наумово в Куньинском р-не). В формировании их культуры прослеживаются влияния (вероятно, через Прибалтику) воронковидных кубков культуры, позднее – опосредованные влияния шаровидных амфор культуры, шнуровой керамики культурно-исторической общности, балканских земледельч. культур (находка пинтадеры).
К бронзовому веку относятся многочисл. находки и отд. комплексы общности культур шнуровой керамики, единичные бронзовые предметы (в т.ч. топор с закраинами, дер. Гор-Бобыли, Псковский р-н).
В раннем железном веке сев. часть региона входила в ареал текстильной керамики культуры; ряд находок кон. 1-го тыс. до н.э. – 1-й пол. 1-го тыс. н.э. имеют аналогии на территории Эстонии, другие – на юге П.о., в Ильменском поозерье, на Смоленщине. Юг региона к западу от р. Ловать (в верховьях Великой и Себежском поозерье) входил в ареал зап. варианта днепро-двинской культуры. Во 2–1 вв. до н.э. он включил и земли к востоку от Ловати, где к началу железного века относятся памятники типа городища Анашкино (Куньинский р-н). В 1-й пол. 1-го тыс. до н.э. их культура имеет аналогии в Волго-Окском междуречье и на территории Вост. Латвии; для слоёв 4–3 вв. до н.э. показательны слабопрофилированная керамика, орнаментированная гребенчатым штампом, рядами тычков или ямок, дома столбовой конструкции с очагами в каждой из двух камер. В первых веках н.э. на юго-востоке региона появляется культура круга среднего слоя Тушемли, на северо-западе региона отмечены памятники могильников с каменными оградками культуры. В 3–5 вв. н.э. юг территории П.о. входил в зону древностей типа Заозерье – Узмень, связанных с традицией киевской культуры.
В 5 в. на территории П.о. появляется псковских длинных курганов культура, сложившаяся в ходе контактов пришлого и местного населения. На некоторых землях (напр., в Вост. Причудье) эта культура продолжала самобытное развитие до кон. 10 в. Ряд исследователей соотносят её скривичами. С 8 в. в бассейнах Великой, верхнего течения Ловати и Плюссы распространяются памятники сопок культуры, соотносимой со словенамиильменскими (новгородскими). В ряде регионов фиксируются чересполосное проживание и взаимодействие этих групп славян. По р. Великая проходил один из торговых путей, связывавший Балтийское м. с р. Днепр и Чёрным морем.
К кон. 9 в. территория П.о. вошла в состав Др.-рус. гос-ва. Древнейшие города – Изборск (первое упоминание под 862) и Псков (903). Постепенно местные культуры трансформируются в др.-рус. культуру, погребальные памятники которой представлены в осн. небольшими полусферич. курганами (на севере региона с каменными венцами у основания) с остатками трупосожжений. С 11 в. распространяется трупоположение, курганы сменяются жальниками. Некоторые грунтовые могильники относятся к памятникам латгалов и прибалтийской группы финно-угров. Зоной интенсивных контактов фин. и слав. населения в кон. 10 – нач. 11 вв. являлось Вост. Причудье.
В 12 – нач. 14 вв. б.ч. региона входила в состав Новгородской республики, юж. районы – в Полоцкое и Смоленское княжества, а с сер. 13 – 14 вв. – в Вел. кн-во Литовское (ВКЛ). В 1-й пол. 14 в. Болотовским договором между Новгородской и Псковской республиками (1329, по др. данным, 1341; ранее датировался также 1348) была оформлена самостоятельность Псковской республики, просуществовавшей до 1510 на части территории совр. Псковской обл.
В последней четв. 15 – 1-й пол. 16 вв. практически вся территория совр. П.о. вошла в состав Рус. гос-ва. Псков и его пригороды были воен. форпостом на сев.-зап. границе Рус. гос-ва. На рус.-литов. границе построены крепости Невель (вероятно, 1530-е гг.), Себеж (1535), Заволочье (1536), мощной каменной стеной окружён Псково-Печерский мон. (кон. 1550-х – сер. 1560-х гг.). В сер. 16 – 17 вв. Псковская земля делилась на 15 уездов: Велейский, Володимерецкий (Володимирецкий), Вороничский, Вревский, Выборский, Вышгородский, Гдовский, Дубковский, Изборский, Кобыльский, Красногородский, Опочецкий, Островский, Псковский, Себежский. Уезды делились на губы, четверти, утретки и волостки; губы самого большого Псковского у. дополнительно распределялись между 7 засадами (Бельская, Заклинская, Мелётовская, Демяницкая, Рожницкая, Прудская, Завелицкая). Вост. и юго-вост. территории совр. П.о. относились к Шелонской и Деревской пятинам Новгородской земли, а также к Пусторжевской земле, некоторые южные – к ВКЛ (с 1569 Речи Посполитой).
Во время Ливонской войны 1558–83, в 1559, польско-литов. отряды разоряли окрестности Себежа и Красного (ныне пос. гор. типа Красногородск), на короткое время был захвачен Изборск. В 1580 войсками польск. короля Стефана Батория штурмом взяты Вел. Луки, в 1581 – Воронич и Остров. Героическая Псковская оборона 1581–82 стала важнейшим событием последнего этапа войны. За годы войны численность сельского населения сократилась до 18 тыс. чел., городского – не менее чем в 5 раз.
В Смутное время Псков являлся одним из важных центров сопротивления интервентам. Во время Шведской интервенции начала 17 в. были оккупированы Порхов и Гдов, в 1615 оборона Пскова от швед. войск, которыми командовал король Густав II Адольф, сыграла важную роль в последующем освобождении оккупированных земель. По Деулинскому перемирию 1618 Себежский у. отошёл к Речи Посполитой. В течение 17 в. Невель, Заволочье, Красный с уездами неоднократно переходили из состава Рус. гос-ва в Речь Посполиту и обратно. Начиная с 1620-х гг. росла численность населения, шло постепенное восстановление региона. В ходе рус.-польск. войны 1654–67 серьёзно пострадали Опочка, Воронич, Вышгород, Выбор и их уезды. Во время Северной войны 1700– 1721 по приказу царя Петра I в Пскове и Печорах были возведены земляные бастионы и полубастионы, соединённые валами, новые укрепления построены в Вел. Луках.
В 1708–27 б.ч. региона входила в состав Ингерманландской (с 1710 – С.-Петерб.) губ., в 1719 образованы Псковская и Великолуцкая (Великолукская) провинции. В 1727–72 Псковская и Великолукская провинции входили в состав Новгородской губ., при этом Порховский у. был включён в её Новгородскую пров. Ряд юж. территорий совр. П.о. продолжал оставаться в составе Речи Посполитой. В 1772–1927 б.ч. совр. П.о. входила в состав Псковской губернии (в 1777–96 – Псковское наместничество); сев. часть (Гдовский у.) в 1772–76 находилась в Новгородской губ., а в 1781– 1927 – в С.-Петерб. (с 1914 Петрогр., с 1924 Ленингр.) губ.; юж. часть (Велижский, Невельский и Себежский уезды) входила в состав Полоцкой (1776– 1796, с 1778 Полоцкое наместничество), Белорусской (1796–1802) и Витебской (1802–1924) губерний.
В 1927–30 территория совр. П.о. входила в состав Псковского и Лужского округов Ленингр. обл., Великолуцкого (Великолукского) окр. Ленингр. (1927–29) и Зап. (1929–30) областей РСФСР, в 1930–35 – в состав Ленингр. и Зап. областей РСФСР. В 1935–44 зап. часть региона оставалась в составе Ленингр. обл., где существовал Псковский окр. (1935– 1940), а вост. часть входила в состав Калининской обл., где существовали Великолуцкий (Великолукский) (1935–38) и Опочецкий (1937–41) округа.
В авг. 1941, во время Вел. Отеч. войны, территория совр. П.о. была оккупирована герм. войсками. Возникли подпольные организации и группы, развернулось партизанское движение (29 партизанских бригад, численность 57 тыс. чел.). В авг. 1941 – сент. 1942 в районе Дно – Старая Русса – Бежаницы – Холм существовал Партизанский край, где была восстановлена сов. власть. В кон. 1942 образовался Братский партизанский край, в который вошли часть юж. районов Псковщины и прилегающие к нему районы Белоруссии и Латвии. В 1943 Партизанский край образовался между Гдовом и Лугой. Часть юж. районов совр. П.о. была освобождена в янв. 1942 в результате Торопецко-Холмской наступат. операции. В янв. 1943 освобождён г. Вел. Луки, в окт. 1943 – г. Невель. Б.ч. совр. П.о. освобождена в 1944: в феврале – Пустошка, в июле – Псков, Опочка, Остров, в августе – Печоры. За время оккупации и в результате боевых действий полностью было разрушено хозяйство региона, погибли или сильно пострадали мн. памятники др.-рус. архитектуры, истории и культуры.
Указом Президиума ВС СССР от 23.8.1944 образована П.о., а днём ранее – Великолукская область, включившая юж. часть региона. В состав П.о. вошли 17 районов Ленингр. обл. и 3 района Калининской обл., а также территории, включённые в состав РСФСР из Латв. и Эст. сов. социалистич. республик, на которых указом Президиума ВС РСФСР от 16.1.1945 образованы Качановский, Печорский и Пыталовский районы. Постановлением СНК СССР от 1.11.1945 города Псков и Вел. Луки вошли в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Указом Президиума ВС РСФСР от 2.10.1957 Великолукская обл. упразднена, 19 районов из 28 переданы в состав П.о. Во 2-й пол. 20 в. в П.о. развивались с. х-во и пром-сть (в т.ч. новые для региона отрасли): машиностроит., электротехнич., радиотехнич., металлообрабатывающая, стекольная, фарфоро-фаянсовая и др. В 1990-е гг. пром. произ-во резко сократилось, мн. предприятия прекратили своё существование или значительно снизили объёмы произ-ва.
Авторы раздела: Б.С. Короткевич, А.Н. Мазуркевич, С.Г. Попов, Б.Н. Харлашов (археология); Т.Е. Герасимёнок (история).
Хозяйство. П.о. входит в Сев.-Зап. экономич. р-н, является одним из беднейших регионов России. Объём пром. продукции примерно в 6 раз превышает объём с.-х. продукции. В экономике РФ выделяется транспортно-географич. положением (междунар. пункты пропуска в П.о. обслуживают ок. 5% рос. импорта и ок. 10% экспорта).
Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2011): обрабатывающие произ-ва 20,5, оптовая и розничная торговля, бытовые услуги 18,8, транспорт и связь 14,4, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязат. социальное обеспечение 9,7, сельское и лесное хозяйство 6,8, строительство 6,4, здравоохранение и социальные услуги 5,9, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 5,0, образование 4,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 4,2, др. отрасли 3,9. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2012): частная 75,6, муниципальная 7,5, общественных и религ. организаций (объединений) 5,4, гос. 4,4, пр. формы собственности 7,1.
Экономически активное нас. 351,0 тыс. чел., из них в экономике заняты 94,4% (2012). Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): оптовая и розничная торговля, бытовые услуги 16,3, обрабатывающие произ-ва 16,0, сельское и лесное хозяйство 15,4, транспорт и связь 8,3, образование 7,6, строительство 7,1, здравоохранение и социальные услуги 6,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,3, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,6, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,5, др. виды деятельности 10,5. Уровень безработицы 6,6%. Денежные доходы на душу населения 16,4 тыс. руб. в месяц (71,2% от среднего по РФ); 15,2% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность. Объём пром. продукции 73,5 млрд. руб. (2012); из них 84,9% приходится на обрабатывающие произ-ва, 14,2% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,9% – на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): машиностроение 43,0, пищевая пром-сть 30,8, произ-во стройматериалов 6,0, металлургия и произ-во готовых металлоизделий 4,8, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и полиграфич. пром-сть 4,5, лёгкая 3,7, химич. пром-сть 2,3, др. отрасли 4,9.
Произ-во электроэнергии 1,7 млрд. кВт·ч (2012); крупнейшая электростанция – Псковская ГРЭС (пос. гор. типа Дедовичи; филиал «ОГК-2»; установленная мощность 430 МВт).
Машиностроение с нач. 1990-х гг. находилось в кризисном состоянии; к нач. 21 в. часть предприятий переориентировалась на выпуск новой продукции; созданы новые произ-ва. Осн. центры – Псков и Великие Луки. Крупнейшие заводы: «Псковкабель», автоматич. телефонных станций, электромашиностроит., силовых трансформаторов, механич. приводов (все – в Пскове), «Транснефтемаш» (в структуре компании «Транснефть»; оборудование для нефте- и газопроводов), локомотивовагоноремонтный (оба – в Вел. Луках); предприятия по выпуску электрич., гальванического и др. оборудования (в Пскове), холодильного оборудования и комплектующих (в Вел. Луках). В 2012 создана особая экономич. зона промышленно- производств. типа «Моглино» (для размещения предприятий по выпуску электротехнич. и электронной продукции, автокомплектующих, разл. пром. оборудования и др.).
Среди крупных предприятий др. отраслей – заводы «Точлит» (Псков; стальные отливки и др.), «Евро-Керамика» (г. Печоры; одно из крупнейших на рос. Северо-Западе по произ-ву напольной и облицовочной плитки, керамогранита), «Псковский гончар» (изделия нар. худож. промыслов). Выпуск сборных модульных конструкций из металла и дерева, разл. металлоизделий, пиломатериалов, гофрированного картона, бумажной и картонной тары.
Для П.о. традиционно важное значение имела лёгкая пром-сть (особенно льнотекстильная, швейно-трикотажная, кожевенно-обувная); с нач. 1990-х гг. число предприятий и объёмы произ-ва значительно сократились. Осн. центр – Вел. Луки, где действуют фабрика трикотажной продукции «Тривел» [крупный производитель трикотажного полотна (в т.ч. с добавлением вискозы, полипропилена) и изделий из него] и др. предприятия; а также Псков (швейная фабрика «Славянка»).
Пищевая пром-сть – вторая по значимости отрасль экономики П.о. Важнейшие предприятия: Псковский молочный комбинат (включает филиалы Великолукская маслосырбаза и Опочецкий завод пищевых продуктов, а также дочерние предприятия Бежаницкий и Пушкиногорский маслодельно-сыродельные заводы; продукция под торговой маркой «Псковушко»), Великолукский молочный комбинат (продукция под торговыми марками «Молоколамск», «Коровушка», «Сыры из Великих Лук»), Псковский гор. молочный завод; Великолукский мясокомбинат; «Юнайтед Бейкерс – Псков» (крекеры, печенье), кондитерская фабрика «Надежда» (Печоры; печенье, пряники, конфеты, щербеты и др.).
Ведущие пром. центры: Псков, Вел. Луки.
Внешнеторговый оборот П.о. 1441,3 млн. долл. США (2012), в т.ч. экспорт 128,4 млн. долл. Экспортируются гл. обр. (% от стоимости): продукция машиностроения (оборудование) св. 60, металлы и изделия из них ок. 15. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (оборудование и транспортные средства) св. 40, продовольств. товары и с.-х. сырьё ок. 30, продукция химич. пром-сти ок. 17 и др.
Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 12,3 млрд. руб. (2012), на долю животноводства приходится ок. 50%. С.-х. угодья составляют чуть более 20% территории П.о., из них пашня – ок. 50%. Выращивают кормовые (ок. 85% посевных площадей, 2012), зерновые культуры (св. 10%), картофель и овощи (ок. 6%; табл. 1). Животноводство специализируется на молочном скотоводстве, свиноводстве (табл. 2, 3). Бо́льшая часть с.-х. угодий (св. 90%) относится к землям с.-х. организаций, ок. 5,0% земель – в личном пользовании граждан, св. 2,0% – земли фермерских (крестьянских) хозяйств. Св. 96% зерна, св. 84% скота и птицы на убой, ок. 72% молока производится с.-х. организациями; ок. 76% овощей, св. 72% картофеля – в хозяйствах населения (2012).
Сфера услуг. П.о. располагает значит. рекреац. потенциалом, наиболее развит культурно-познавательный и спортивно-оздоровительный (гл. обр. водный) туризм. Осн. центры П.о., имеющие объекты историко-культурного наследия: Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Вел. Луки, Остров, Порхов. Важные объекты водного туризма – Чудско-Псковское оз., озёра в районе городов Невель и Себеж, р. Великая.
Транспорт. Длина железных дорог 1091 км (2012). Гл. ж.-д. магистрали: С.-Петербург – Псков, С.-Петербург – Дно – Невель – Витебск, Москва – Бологое – Дно – Псков – Печоры-Псковские – граница с Эстонией, Москва – Ржев – Вел. Луки – Рига. Длина автодорог с твёрдым покрытием 15,1 тыс.км. Осн. автодороги: участки федеральных трасс «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвией), С.-Петербург – Псков – Невель – граница с Белоруссией. Действует ряд междунар. пунктов пропуска: на границе с Латвией – Бурачки – Терехово, Брунишево – Педедзе, Лудонка – Виентули, Убылинка – Гребнево (все – автомобильные), Посинь – Зилупе, Скангали – Карсава (оба – ж.-д.); на границе с Эстонией – Куничина Гора – Койдула, Шумилкино – Лухамаа, Крупп – Саатсе (все – автомобильные), Печоры-Псковские – Орава (ж.-д.), Сторожинец – Праага (озёрный). Междунар. аэропорт в Пскове.
Автор раздела: М.Д. Горячко.
Здравоохранение. В П.о. на 10 тыс. жит. приходится: врачей 30,7, лиц ср. мед. персонала 90,96; больничных коек 49,5 (2012). Мед. помощь оказывают 57 амбулаторно-поликлинич. учреждений (в т.ч. 3 – в сельской местности), 64 больницы, 355 фельдшерско-акушерских пунктов (2012). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1454,5 случая (2012); заболеваемость туберкулёзом – 66,7, алкоголизмом – 86,2 на 100 тыс. жит. (2012). Наиболее распространены болезни органов дыхания (46,1%), травмы и отравления (23,6%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5,0%), глаз (4,7%), мочеполовой (4,5%) и костно-мышечной (4,5%) систем (2012). Общая смертность составляет 19,6 случая на 1 тыс. жит. (болезни системы кровообращения – 61,9%, злокачественные новообразования – 13%, несчастные случаи, травмы и отравления – 9,7%) (2012). Бальнеогрязевой курорт – Хилово.
Автор раздела: А.Н. Прокинова.
Образование. Учреждения науки и культуры. В области функционируют (2012): 183 дошкольных учреждения (25 тыс. воспитанников), 247 общеобразовательных школ (59,5 тыс. уч-ся), 13 учреждений начального и 13 учреждений среднего проф. образования (7,5 тыс. уч-ся), 5 вузов (включая филиалы, всего 24,2 тыс. студентов). Гл. вузы, науч. учреждения, музеи и библиотеки находятся в Пскове. Действуют музеи-заповедники: «Изборск» (см. в ст. Изборск), «Михайловское» (см. Пушкинский заповедник); филиалы Псковского гос. объединённого историко-архит. и худож. музея-заповедника: музеи-усадьбы – Н.А. Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше, М.П. Мусоргского в Наумово, С.В. Ковалевской в Полибино и др.; ряд муниципальных музеев.
Средства массовой информации. Ведущие периодич. издания (все – г. Псков): областные газеты «Псковские новости» (выходит с 2010, учредитель – Псковская гор. дума и администрация г. Пскова; 2 раза в неделю, 10 тыс. экз.), «Псковская правда» (с 1917, считает себя преемником первой в П.о. газ. «Псковские губернские ведомости», 1838–1917; 4 раза в неделю, 2 тыс. экз.), «Псковская провинция» (с 1930, основана как «Псковский колхозник», совр. назв. с 2002; еженедельно, 8 тыс. экз.); городские и муниципальные газеты «Сельская новь» (Бежаницкий р-н), «Великолукская правда» (г. Вел. Луки), «Гдовская заря» (г. Гдов), «Невельский вестник» (г. Невель) и др. Радио с 1930, телевидение с 1960. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Псков», ЗАО «Телеком» (обе – Псков), ООО «Рапид» (г. Вел. Луки, с 1993), ООО «Альфа» (пос. Дедовичи). Информац. порталы П.о. – «Псковская лента новостей» (2000), «Псковское агентство информации» (2001).
Архитектура и изобразительное искусство. Первые церкви в Пскове (с сер. 10 в.) строились из дерева и не сохранились. В 1120–40-е гг. под влиянием Новгорода из плинфы и камня построены собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и Спасо-Преображенский соборМирожского монастыря. Структурное построение последнего повторено в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1310– 1311). В духе новгородской архитектуры (гл. обр. ц. Николы Белого, 1312–13) из псковского плитняка также сооружены одноапсидные одноглавые с 4 квадратными столпами церкви Архангелов Михаила и Гавриила с Городца в Пскове (1339–40, верх перестроен в 1694–95), Свт. Николая в Изборске с пофронтонным покрытием и угловыми коробовыми сводами (1330-е гг.), Покрова Богородицы в Довмонтовом городе (1398, сохранились стены выс. до 5 м) и др. В 13– 16 вв. преим. на границах псковских земель построены дерев. крепости, от которых сохранились валы: в дер. Опоки (13–14 вв.), в Опочке (1414), в пос. Красногородск (1464), Себеже (1534– 1535); городища Воронич, Володимерец (Володимирец; ныне дер. Владимирец) (1462) и др. Сохранились крепостные каменные сооружения в Пскове (13– 16 вв.; Кром, Перси, стена Окольного города), крепости в Изборске (1330), Порхове (1387, укреплена в 1430), Острове (фрагменты стен и угловых башен 15 в.), Гдове (1431–34, сохр. фрагменты), в с. Велье (фрагменты стен 15 в.).
С сер. 14 в. в Псковской республике начинает развиваться псковская школа зодчества. В 1365–67 в псковском Кроме построен Троицкий собор (не сохр.) на основе старого 6-столпного собора 12 в. Его пучковые лопатки, обрамления окон восходили к готич. декорации; повышенные подпружные арки и 8-гранный постамент под барабаном были сооружены, вероятно, в 1420 моск. мастерами, а многоскатное покрытие, – вероятно, в 1465. С сер. 15 в. строились храмы, покрытые 16-скатной крышей, с 8-гранным постаментом под барабаном, с полукруглой средней и прямоугольными боковыми апсидами (Успенская ц. в с. Мелётово, 1461–62). С архаизирующими пониженными подпружными арками построены церкви Космы и Дамиана с Примостья (1462–63) и Варлаама Хутынского на Званице (1495). Во 2-й пол. 15 – сер. 16 вв. строятся т.н. храмы с подпружными арками, слитыми со сводами, т.е. с главой, поставленной на края цилиндрич. сводов, перекрывающих ветви подкупольного креста. У этих храмов – 8-скатная крыша. Вариант с одной апсидой развивался преим. в последней четв. 15 в. (церкви Илии Пророка в с. Выбуты, Рождества Богородицы в с. Новая Уситва, Св. Георгия в с. Камно). Более продолжительно развивался вариант с 3 закруглёнными апсидами [церкви Архангела Михаила в Кобыльем Городище (возможно, 1462), Георгия со Взвоза (1494), Свт. Николая в с. Верхний Мост (кон. 15 – нач. 16 вв.), Свт. Николая в Застенье в Острове (1542–43, зодчий Иван Григорьев), Свт. Николая в погосте Красные Пруды (16 в., взорвана в 1944)]. С 1470-х гг. развивается тип храма с повышенными подпружными арками и 8-скатным покрытием (ц. Рождества Богородицы в погосте Старая Уситва, 1470-е гг., не сохр.); с 1490-х гг. он применяется к 3-апсидным церквам (Богоявления с Запсковья, 1495–96; Свт. Николая в с. Устье, Покровская в погосте Знахлицы, обе кон. 15 – нач. 16 вв.). В 16 в. этот осн. тип псковского храма был продолжен: церкви Св. Димитрия Солунского в Гдове (1520–30-е гг., воссоздана в 1990–91), Николы со Усохи в Пскове (1535–36), Свт. Николая в с. Виделебье (верх перестроен), Илии Пророка в Торошине (не сохр.). Применяются 2-ярусные углы с камерами на хорах, низкие круглые столбы, бровки на барабане, широкие лопатки. В сер. 16 в. строятся также 4-столпные церкви с позакомарным покрытием [Илии Пророка в с. Кривовицы (ок. 1529; руины), Святых жён-мироносиц (к 1547), Василия Великого на Горке (предположительно перестроена в сер. 16 в.), Вмч. Георгия в погосте Сенно (1562); Свт. Николая в Любятове (до 1569)]. Храмы часто ставятся на подклеты и обстраиваются галереями с приделами (ц. Св. Троицы в с. Доможирка, 1558), притворами и крыльцами. С кон. 14 в. под влиянием балканских стран также строятся бесстолпные церкви и приделы со сложными сводами (церкви Св. Фёдора Стратилата в Довмонтовом городе, 1385, сохр. нижние стены; Воскресенская в с. Пустое Воскресенье, со ступенчатыми сводами, 1496; Святых Петра и Павла в Серёткином мон., с перекрещивающимися сводами, 15–16 вв.; двойная ц. Покрова и Рождества Богородицы от Пролома со ступенчатыми несущими распалубками, 1582; Преображения Господня в дер. Колпино, 1550-е гг., верх перестроен). Звонницы возводились трёх типов: отдельно стоящие квадратные в плане (преим. 15 в.; близ Троицкого собора в Пскове, 1415, не сохр.; в Мальском мон.); с высокой стеной, завершающейся 2–5 пролётами звона (в погосте Сенно; при ц. Успения с Парома, 16 в.), а также в виде надстроенных на стене храма 2–3 пролётов звона (с 16 в.).
В 15–16 вв. отстроены Псково-Печерский Успенский монастырь, монастыри: Спасо-Елеазаровский (основан во 2-й четв. 15 в., закрыт в 1920-е гг., возобновлён в 2000; собор Трёх Святителей – ок. 1574), Крыпецкий Иоанно-Богословский (основан в 1455, закрыт в 1923; возобновлён в 1995; собор Св. Иоанна Богослова – 1557; трапезный корпус с Успенской ц. сер. 16 в.; восстановлены в 2000-е гг.), Мальский Рождественский (сер. 15 в., разрушен в 1581, восстановлен в 1730, упразднён в 1764; 5-главый собор Рождества Христова, 3-я четв. 16 в.), Петропавловский Верхнеостровский (ныне на острове им. Белова; ок. 1470, упразднён в 1764; церковь – 1710), Святогорский монастырь.
В 17 в. активно развивается каменное гражданское (в т.ч. жилое) зодчество. На юго-западе П.о. построены барочные 2-башенные костёлы в Себеже (1649– 1654), Невеле (разрушен в 1940-е гг.), в дер. Зародище (перестроен в православную церковь в 1870). Во 2-й пол. 17 в. сохраняются отголоски местного архит. своеобразия: церкви Святых Мины, Виктора и Викентия (бесстолпная) в погосте Кусва, Илии Пророка с Луга (1677, с тромпами, перекрещивающимися арками и 2-этажными галереями), Свт. Николая на Труворовом городище (1680-е гг.) и в с. Тайлово (1694). Активно используется 5-главие: ц. Николы Явленного от Торга (1676) и Троицкий собор (1682–99) в Пскове, Троицкий собор (1690–1712, не сохр.) Троице-Сергиева мон. (основан в 14–15 вв., закрыт в 1924) в Вел. Луках, Воскресенский собор в Вел. Луках (1692, не сохр.).
В годы Северной войны 1700–21 построены: бастионы в Печорах (1701), укрепления в Пскове (1701 и 1708), 6-бастионная земляная крепость в Вел. Луках (1704–08, по чертежам Л.Ф. Магницкого). В 1-й пол. 18 в. преим. в духе московского барокко по типу «восьмерик на четверике» построены церкви: Ап. Матфея в погосте Нёготь (ныне дер. Писковичи; нач. 18 в.); Троицкая (надстроена в 1732, разобрана в 1930-е гг.) и Преображенская (1733; рухнула в 1929) в Вел. Луках, Воскресенская в с. Клин (1733), Успенская в с. Новое (1744); по редкому типу «четверик на четверике» – Казанской иконы Божией Матери в с. Посадниково (1736). Во 2-й пол. 18 в. в стиле провинциального барокко строились храмы, продолжившие тип «восьмерик на четверике»: Сретенская ц. торопецкого типа в дер. Хилково (1752–54), Богоявленский собор в Вел. Луках (1757, разобран в кон. 1940-х гг.), церкви – Покровская в с. Барута (1762), Спасо-Преображенская в с. Вехно (1763–65), Покровская в с. Павы (1766), Свт. Николая в урочище Никольское-Заклюка (1767), Благовещенская в с. Опоки (1772), Троицкая в с. Миритиницы (1783), Троицкий собор в Острове (1786–90). По типу «восьмерик на крестообразном основании» построена Преображенская ц. в дер. Прибуж (1753–55); по традиц. типу одноглавых церквей – Свт. Николая на острове им. Залита (быв. Талабск; 1792). К столичным вариантам барокко относятся Никольская ц. в с. Посадниково (1782–84; не сохр.), повторявшая Чесменскую ц. в С.-Петербурге; Спасо-Преображенский собор в Опочке (1791–92, арх. И. Парфёнов; взорван в 1937). Среди многочисл. дерев. церквей 17 – нач. 19 вв.: клетская Св. Варвары в Пскове (1618), Свт. Николая в дер. Заянье (1630–40-е гг.), Сошествия Св. Духа в дер. Плиссы (1747), Рождества Богородицы в дер. Коровск (1760, перестроена в 1798 и 1892–1902) и Свт. Николая в пос. Красногородск (1806); Покровская в дер. Медведово (1772) и Воскресения Христова в дер. Теребени (1776; обе – типа «восьмерик на четверике»).
В 1770–80-е гг. воплощаются регулярные планы Порхова (1772 и 1781), Опочки (1774, арх. И.Е. Старов), Острова, Невеля. В стиле классицизма возведены: Троицкий собор в Порхове (1782–86, снесён в 1960-е гг.), Успенская ц. в с. Столбушино (1786), крестообразная в плане с центр. ротондой 5-главая Вознесенская ц. в дер. Бельское Устье (1787–96, предположительно арх. Старов), Троицкие церкви в с. Залесье (1789–93) и в с. Подберезье (1811), ц. Илии Пророка в с. Красные Горки (1833), ц. Рождества Богородицы в с. Белая (1838). В русско-византийском стиле возведены церкви Святого кн. Владимира в с. Михайлов Погост (1862), Архангела Михаила в с. Вышегород (1863– 1873; шатровая), Покровская в дер. Руново (1884; с треугольными закомарами), Свт. Николая в с. Каменный Конец (1883–93, арх. Д.П. Садовников); в русском стиле – Успенская в Опочке (1891–94, арх. А.А. Парланд, взорвана в 1934), Покровская в дер. Боровик (1897; деревянная), Свт. Николая в с. Синяя Никола (1901), 5-главая Святых Петра и Павла в с. Ветвеник (1903–07), Свт. Николая в с. Ремда (1910-е гг., арх. Н.Н. Никонов), ц. Святой кн. Ольги в с. Выбуты (1914–17, арх. М.М. Перетяткович; взорвана в 1944) и др. С элементами неовизантийского стиля – церкви Свт. Николая в с. Крапивно (1879– 1889, арх. Ю.Ф. Бруни), Входа Господня в Иерусалим в дер. Посолодино (1893–1901), Святых Петра и Павла в с. Кунесть (1895–1909); в неорусском стиле – шатровая ц. Святых Космы и Дамиана в с. Гвоздно (1909–12, арх. А.П. Аплаксин), дерев. 9-главый Покровский собор (1912–13, арх. И.В. Экскузович, разобран в 1958) Воскресенско- Покровского мон. в с. Нежадово (основан в 1910, закрыт в 1929). Построены также неоготич. лютеранская кирха в Опочке (1871–74), синагога в Вел. Луках (1901–02).
Среди усадеб 2-й пол. 18 – 1-й трети 19 вв.: Валуевых в быв. с. Жеребцово (ныне в черте г. Остров; гл. дом 1760-х гг., перестраивался), Ладино Бороздиных (гл. дом – 1760-е гг.; Воскресенская ц. – 1768), Петровская мыза в дер. Петровское (руины дома 18 в.), Ступино Голенищевых-Кутузовых (1779– 1784; не сохр.), гр. П.П. Коновницына в с. Кярово (Покровская ц., 1788–89), Добрывичи Чихачёвых (ротондальная ц. Тихвинской иконы Божией Матери – 1790–1807), Иваново ген. И.И. Михельсона (ц. Св. Иоанна Предтечи, 1799– 1805), Яхонтовых в дер. Кунино (ц. Св. Ольги, 1830–38), Богдановское Философовых (дер. Красное Солнце; усадьбу в 1820-е гг. посещали А.С. Пушкин, А.Г. Венецианов, Г.В. Сорока; дом сожжён в 1863), А.И. Лорер в дер. Гораи (дом 1810-х гг., построенный предположительно по проекту Ж.Ф. Тома де Томона, не сохр.), Карево Мусорских (не сохр.), Наумово Чириковых (с 1968 Музей-заповедник М.П. Мусоргского; воссозданы дерев. дом и др. постройки), Лог Зиновьевых в дер. Лосицы (дерев. дом 1-й четв. 19 в.; ныне Музей писательницы М.В. Ямщиковой), Глембочино Куковичей (дерев. дом 19 в.), усадьбы на территории Пушкинского заповедника. В сер. 19 – нач. 20 вв. строились гл. дома усадеб Полибино Корвин-Круковских (дом 1840-х гг., возможно, арх. А.П. Брюллов), Строгановых в дер. Красные Горки (1870– 1880-е гг.; в духе неоренессанс), Канашово Жуковских в дер. Чернецово (дом 2-й пол. 19 в.), Н.А. Римского-Корсакова в дер. Любенск (гл. дом воссоздан во 2-й пол. 20 в.; с 1995 – мемориальный музейный комплекс), Соколово Н.И. Кукольника (дерев. дом 3-й четв. 19 в.), С.М. Неклюдова в дер. Родовое (дерев. дом 1879), Львовых в деревнях Гора и Крулихино (в обеих – дома 2-й пол. 19 в.), «Замковая гора» В.П. Родзянко в пос. Усвяты (кон. 19 в.), Гора Брянчаниновых (с нач. 20 в. – Старые Липы; фрагменты дома 19 в.; 2 смотровые башни, 1909), Усадище Философовых (дом 1899, арх. В.Я. Курбатов), Волышово Васильчиковых и графов Строгановых (гл. дом кон. 19 – нач. 20 вв., арх. К.К. Шмидт; конный завод и др.), Щиглицы Пальчиковых – Гилейн фон Гембиц (дом нач. 20 в.), Алтун Львовых (дом 1913, взорван немцами в 1944), Холомки князей Гагариных(гл. дом в стиле неоклассицизма, 1913–14, проект арх. И.А. Фомина), П.П. Болычева в дер. Пашкино, Г.К. фон Бюнтинга в дер. Халахальня и др.
В стиле модерн строились дома в Пскове, Опочке, Острове, в стиле конструктивизма – корпус санатория «Хилово» (1927–29). В 1920–30-е гг. на зап. территориях П.о. строились кирхи (в Печорах, 1923–26; в с. Лавры, 1930), дерев. церкви (в сёлах Юшково, 1921, и Грешина Гора, 1926–28); шатровая ц. Свт. Николая в неорусском стиле в Пыталово (1929–31, арх. В.М. Шервинский). После 1945 восстанавливались города; в стиле сов. неоклассицизма возводились обществ. и жилые здания. В нач. 21 в. заново отстроены: Свято-Благовещенская Никандрова пустынь (основана во 2-й пол. 16 в., закрыта в 1928, вновь открыта в 2001), Спасо-Казанский Симанский женский мон. в Острове (основан как женская община в 1897, монастырь с 1907, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 2004), Свято-Троицкий Творожковский женский мон. в дер. Творожково (основан в 1862, закрыт в 1929, открыт в 2000; к 2007 заново отстроена Троицкая ц. 1875–82). Построены ц. Святого кн. Владимира в дер. Стуколово (2001–05, архитекторы В.В. Медведев, В.И. Снетков), Георгиевский собор в пос. Струги Красные (1990–2005, арх. В.Н. Савельев).
К гл. памятникам монументальной живописи псковской школы принадлежат фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского мон., Снетогорского мон., Успенской ц. в с. Мелётово (1465), Благовещенской ц. (1547) и Успенского собора (1550–60-е гг.) Псково-Печерского мон. С 13 в. сохранились произведения псковской иконописи, в т.ч. чины иконостасов (с 15 в.). В 15–17 вв. развивалась книжная миниатюра, в 16–18 вв. – дерев. скульптура, резьба по дереву и металлу, создание изразцов. В кон. 18 – нач. 20 вв. живопись развивалась преим. в усадьбах (работы крепостного худ. В.Т. Зерцалова и др.). В нач. 20 в. в Пскове и П.о. работали Н.К. Рерих, Е.Е. Лансере и Н.Е. Лансере, К.Ф. Юон и др.; в нач. 1920-х гг. – М.В. Добужинский, Г.С. Верейский и др. В 1920-е гг. основано Псковское об-во художников. В духе авангарда работали В.К. Турбасов, Г.А. Новиков, А.Д. Рыбчевский, В.В. Купцов. Среди художников 2-й пол. 20 в. – А.С. Силин, В.В. Лысюк, Н.М. Москалёв, А.А. Большаков, В.М. Васильев, А.Г. Строило, П.П.Оссовский. Во 2-й пол. 20 в. созданы мемориалы «Красуха» с монументом «Скорбящая псковитянка» (1968; скульптор А.П. Усаченко), на местах концлагеря «Дулаг-110» (1980-е гг.), Ледового побоища на горе Соколиха (1993, скульптор И.И. Козловский, арх. П.С. Бутенко).
Автор раздела: П.С. Павлинов.
Музыка. Основа традиц. муз. культуры – фольклор русских (сев.-зап. традиция), аутентичные ансамбли сохранились в Псковском, Гдовском, Печорском и Усвятском р-нах; в Печорском р-не сохранился фольклор эстонцев-сету (в дер. Сигово с 2007 проводится ежегодный фестиваль). Деятельность фольклорных коллективов П.о. регулирует Областной центр нар. творчества в Пскове (1945). Симфонич. оркестр Псковской областной филармонии (1996) – единственный в области проф. симфонич. коллектив. На базе единственного в области Муз. уч-ща (1960, с 2000 им. Н.А. Римского-Корсакова) в Пскове открыт филиал С.-Петерб. конс. (2001). Муз. фестивали: международные – академич. музыки «Crescendo» (с 2009, ежегодный), Фестиваль-конкурс исполнителей на многострунных нар. инструментах (с 2001, 1 раз в 2 года; оба – в Пскове); областной Фестиваль рус. музыки, посвящённый М.П. Мусоргскому и Римскому-Корсакову (с 1974, ежегодный).
Театр. Театральная жизнь сосредоточена в осн. в Пскове. Драматич. театр в г. Вел. Луки (1919). С 1994 ежегодно в Пскове и Пушкинских Горах проходит Всерос. Пушкинский театральный фестиваль.
Дополнительная литература:
Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. М., 1867. Кн. 3: История города Пскова и Псковской земли;
Покрышкин П.П. Церкви псковского типа XV–XVI столетий по восточному побережью Чудского озера и на реке Наров // Известия Императорской археологической комиссии. СПб., 1907. Вып. 22;
Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. М., 1908;
Гуревич Ф.Д. Археологические памятники Великолукской области // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. М.; Л., 1956. Вып. 62;
Станкевич Я.В. К истории населения Верхнего Подвинья в I и начале II тысячелетия н.э. // Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.,1960. Вып. 76;
Котикова Н.Л. Народные песни Псковской области. М., 1966;
Седов В.В. Городища Себежского поозерья // Studia archaeologica in memoriam H. Moora. Tallinn, 1970;
он же. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982;
Овчинников А.Н., Кишилов Н.Б. Живопись древнего Пскова. М., 1971;
География Псковской области. 2-е изд. Л., 1974;
Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков; М., 1980–2014–;
Изделия с псковской маркой: Технический прогресс, эффективность и качество. Л., 1981;
Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987;
Древний Псков. М., 1988;
Песни Псковской земли / Сост. А.Л. Мехнецов. Л., 1989. Вып. 1;
Земля Псковская, древняя и современная. Псков, 1990–2011–;
Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV–XV вв. М., 1992;
он же. Псковская архитектура XVI в. М., 1996;
Микляев А.М. Каменный – железный век в междуречье Западной Двины и Ловати // Петербургский археологический вестник. 1995. № 9;
Мазуркевич А.Н., Микляев А.М. О раннем неолите междуречья Ловати и Западной Двины // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 1998. Вып. 33;
Псковский край в истории России. 2-е изд. Псков, 2000;
Административно-территориальное деление Псковской области (1917–2000 гг.): Справочник. 2-е изд. Псков, 2002. Кн. 1–2;
Харлашов Б.Н. Этапы формирования административно-территориального деления Псковской земли // Псков в российской и европейской истории. М., 2003. Т. 1;
Кривуля И.В. Социально-демографический портрет районов Псковской области // Псковский регионологический журнал. 2006. № 2;
Летопись земли Псковской: годы и события. Псков, 2007;
Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V вв. н.э. М., 2007;
Родникова И.С. Псковская икона 13–16 вв. СПб., 2007;
Татарников О.М. Рельеф и палеогеография Псковской области. Псков, 2007;
Морозкина Е.Н. Псковская земля. 4-е изд. М., 2009;
Псковская епархия – 2009: Справочник. СПб., 2009.