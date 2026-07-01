ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Субъ­ект Рос. Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-за­па­де Ев­роп. час­ти Рос­сии. На за­па­де гра­ни­чит с Эс­то­ни­ей и Лат­ви­ей, на юге – с Бе­ло­рус­си­ей. Вхо­дит в со­став Се­ве­ро-За­пад­но­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Пл. 55,4 тыс.км2. Нас. 656,6 тыс. чел. (2014; 951,9 тыс. чел. в 1959; 845,0 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Псков. Адм.-терр. де­ле­ние: 24 рай­она, 14 го­ро­дов, 14 по­сёл­ков гор. ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти. Сис­те­ма ор­га­нов гос. вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Псков­ской об­лас­ти (2001). Гос. власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Псков­ским об­ла­ст­ным Со­б­ра­ни­ем де­пу­та­тов, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей об­лас­ти и ины­ми ор­га­на­ми ис­пол­нит. вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом П.о. Об­ла­ст­ное Со­б­ра­ние – од­но­па­лат­ный по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти об­лас­ти. Со­сто­ит из 44 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет по сме­шан­ной си­сте­ме (22 де­пу­та­та по од­но­ман­дат­ным ок­ру­гам, 22 – по парт. спис­кам). Сис­те­му ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти об­лас­ти со­став­ля­ет ад­ми­ни­ст­ра­ция во гла­ве с гу­бер­на­то­ром, ко­то­рый из­би­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ми РФ, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии П.о. (по­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном 2012). Гу­бер­на­тор фор­ми­ру­ет ад­ми­ни­ст­ра­цию, ор­га­ни­зу­ет и кон­тро­ли­ру­ет её ра­бо­ту.

При­ро­да. Рель­еф. П.о. рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-за­па­де Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны. По­верх­ность по­ло­го­вол­ни­стая (ср. выс. 110 м). В пре­де­лах об­лас­ти рас­по­ло­же­ны две круп­ные низ­мен­но­сти – Псков­ская и При­иль­мен­ская, раз­де­лён­ные суб­ме­ри­дио­наль­ной по­ло­сой под­ня­тий, вклю­чаю­щих Луж­скую, Су­дом­скую и Бе­жа­ниц­кую (выс. до 338 м – наи­боль­шая в П.о.) воз­вы­шен­но­сти.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. П.о. рас­по­ло­же­на в сев.-зап. час­ти Рус­ской пли­ты Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. Вы­де­ля­ют юж. склон Бал­тий­ско­го щи­та (на се­ве­ре), сев. склон Бе­ло­рус­ской ан­тек­ли­зы (на юге) и рас­по­ло­жен­ную ме­ж­ду ни­ми Лат­вий­скую сед­ло­ви­ну. Кри­стал­лич. фун­да­мент плат­фор­мы ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та пе­ре­крыт оса­доч­ным чех­лом, мощ­ность ко­то­ро­го уве­ли­чи­ва­ет­ся от 300 м на се­ве­ро-за­па­де до св. 1200 м на юго-вос­то­ке (в рай­оне г. Ве­ли­кие Лу­ки). В со­ста­ве чех­ла: венд­ские, кем­брий­ские тер­ри­ген­ные по­ро­ды; ор­до­вик­ские, си­лу­рий­ские и де­вон­ские тер­ри­ген­ные и кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния. Наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны по пло­ща­ди по­ро­ды де­во­на; на б.ч. тер­ри­то­рии они пе­ре­кры­ты рых­лы­ми сред­не- и верх­не­плей­сто­це­но­вы­ми от­ло­же­ния­ми, ко­то­рые пред­став­ле­ны в осн. лед­ни­ко­вы­ми ва­лун­ны­ми гли­на­ми и суг­лин­ка­ми, озёр­но-лед­ни­ко­вы­ми пес­ча­но-гли­ни­сты­ми осад­ка­ми; в до­ли­нах рек раз­вит пес­ча­ный ал­лю­вий.

Не­дра П.о. бед­ны по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ту­го­плав­ких (Пе­чор­ское) и кир­пич­но-че­ре­пич­ных (Лу­ков­ское) глин, фор­мо­воч­ных (Стру­го­крас­нен­ское) и квар­це­вых (Псков­ское) пес­ков, из­вест­ня­ков (Ко­ло­мен­ское), под­зем­ных пре­сных и ми­нер. вод.

Кли­мат. На тер­ри­то­рии П.о. кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный с чер­тами мор­ско­го. Ха­рак­тер­но уме­рен­но влаж­ное ле­то и срав­ни­тель­но мяг­кая зи­ма с час­тым втор­же­ни­ем ат­лан­тич. возд. масс. Ср. темп-ра ян­ва­ря от –7 до –8 °C, ию­ля 17–18 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков со­став­ля­ет ок. 650–750 мм, мак­си­мум осад­ков при­хо­дит­ся на ав­густ. Снеж­ный покров ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в но­яб­ре и дер­жит­ся 120–140 дней, его мощ­ность дос­ти­га­ет 25 см. Зи­мой час­ты от­те­пе­ли. Силь­ные мо­ро­зы крат­ко­вре­мен­ны. Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­тац. пе­рио­да 125– 150 дней.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть гус­тая. Ре­ки от­но­сят­ся к бас­сей­ну Бал­тий­ско­го м., наи­бо­лее круп­ные из них на за­па­де – Ве­ли­кая (с при­то­ка­ми Со­роть, Че­рё­ха, Пско­ва, Ис­са, Си­няя, Ут­роя, Кух­ва), на вос­то­ке – Ше­лонь с при­то­ка­ми, на юго-вос­то­ке – Ло­вать, на се­ве­ре – Плюс­са. Ре­ки от­ли­ча­ют­ся вы­со­кой вод­но­стью, что свя­за­но с из­бы­точ­ным ув­лаж­не­ни­ем тер­ри­то­рии. Пи­та­ние рек сме­шан­ное (до­ж­де­вое, сне­го­вое и под­зем­ное). В пре­де­лах об­лас­ти на­счи­ты­ва­ет­ся св. 3700 озёр, са­мые круп­ные – Чуд­ско-Псков­ское (чет­вёр­тое по ве­ли­чи­не в Ев­ро­пе), Жи­жиц­кое, По­ли­сто, Дви­нье. Озё­ра в осн. лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Пре­об­ла­да­ют дер­но­во-под­зо­ли­стые поч­вы, на се­ве­ре – бо­лее бед­ные под­зо­ли­стые. В мес­тах вы­хо­дов кар­бо­нат­ных по­род сфор­ми­ро­ва­лись дер­но­во-кар­бо­нат­ные поч­вы. Зна­чит. пло­ща­ди за­ня­ты тор­фя­ны­ми поч­ва­ми. К до­ли­нам рек при­уро­че­ны от­но­си­тель­но бо­га­тые дер­но­во-ал­лю­ви­аль­ные поч­вы.

Б.ч. об­лас­ти на­хо­дит­ся в зо­не сме­шан­ных ле­сов, лишь не­боль­шая сев. часть от­но­сит­ся к та­ёж­ной зо­не. Ле­са за­ни­ма­ют 38% тер­ри­то­рии об­лас­ти. Сре­ди по­род де­ревь­ев пре­об­ла­да­ют бе­рё­за (44%) и со­сна (35%), ре­же встре­ча­ют­ся ель (13%) и оси­на (8%). Наи­боль­шей ле­систо­стью от­ли­ча­ют­ся сев. и юж. час­ти об­лас­ти. На мес­те вы­руб­лен­ных ле­сов час­то об­ра­зу­ют­ся лу­га из зла­ков, бо­бо­вых, слож­но­цвет­ных и осо­ко­вых. Зна­чит. пло­ща­ди (14% тер­ри­то­рии) за­ни­ма­ют бо­ло­та.

В жи­вот­ном ми­ре встре­ча­ют­ся пред­ста­ви­те­ли тай­ги, ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов и ле­со­сте­пей, что объ­яс­ня­ет­ся зна­чит. вы­руб­кой и рас­паш­кой тер­ри­то­рии. В ле­сах оби­та­ют лось, ка­бан, ли­си­ца, хорь чёр­ный, ку­ни­ца. Мн. жи­вот­ные име­ют про­мы­сло­вое зна­че­ние. Сре­ди акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван­ных ви­дов – он­дат­ра, ено­то­вид­ная со­ба­ка и др. На тер­ри­то­рии об­лас­ти оби­та­ют ок. 260 ви­дов птиц (глу­харь, те­те­рев, ор­лы, лас­точ­ки, сквор­цы и др.). В ре­ках и озё­рах во­дят­ся бо­лее 40 ви­дов рыб (сиг, су­дак, щу­ка, язь, фо­рель и др.).

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Об­щий объ­ём вы­бро­сов за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру со­став­ля­ет 97 тыс. т, в т.ч. от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков – 28 тыс. т, от ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та – 69 тыс. т (2010). Ис­точ­ни­ка­ми за­гряз­не­ния яв­ля­ют­ся так­же свал­ки бы­то­вых от­хо­дов, мес­та скла­ди­ро­ва­ния ми­нер. удоб­ре­ний и ядо­хи­ми­ка­тов, на­во­зо­хра­ни­ли­ща. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные за­гряз­няю­щие ве­ще­ст­ва – неф­те­про­дук­ты, пес­ти­ци­ды, со­еди­не­ния ме­ди и со­ли тя­жё­лых ме­тал­лов. Ак­ту­аль­ной про­бле­мой яв­ля­ет­ся за­гряз­не­ние под­зем­ных вод, в т.ч. ар­те­зи­ан­ских.

На тер­ри­то­рии П.о. функ­цио­ни­ру­ют бо­лее 40 осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, в т.ч. Се­беж­ский на­цио­наль­ный парк, По­ли­стов­ский за­по­вед­ник, Рем­дов­ский зоо­ло­гич. за­каз­ник. Чуд­ско-Псков­ская при­озёр­ная низ­мен­ность (ме­сто­оби­та­ние боль­шо­го ко­ли­чест­ва во­до­пла­ваю­щих и око­ло­вод­ных птиц) от­но­сит­ся к вод­но-бо­лот­ным уго­дь­ям, имею­щим ме­ж­ду­нар. зна­че­ние и ох­ра­няе­мым в рам­ках Рам­сар­ской кон­вен­ции.

Автор раздела: Н.Н. Ка­луц­ко­ва (фи­зи­ко-гео­гра­фи­че­ский очерк).

На­се­ле­ние. Рус­ские со­став­ля­ют 95% нас. П.о. Про­жи­ва­ют так­же ук­ра­ин­цы (1,3%), бе­ло­ру­сы (1%), цы­га­не (0,5%), ар­мя­не, эс­тон­цы, а так­же се­ту (0,1 тыс. чел.) и др. (2010, пе­ре­пись).

П.о. на­хо­дит­ся в глу­бо­ком де­мо­гра­фич. кри­зи­се: со 2-й пол. 1950-х гг. ха­рак­тер­но ус­той­чи­вое сни­же­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (за 1957–2014 поч­ти на 300 тыс. чел., в т.ч. в 1990–2014 – бо­лее чем на 185 тыс. чел.), гл. обр. из-за ес­теств. убы­ли (от­ме­че­на здесь впер­вые в стра­не в сер. 1960-х гг.; макс. по­ка­за­тель – 15,9 на 1000 жит. в 2003 – вы­ше сред­не­го по РФ поч­ти в 2,5 раза). Со 2-й пол. 2000-х гг. от­ме­че­ны со­кра­ще­ние по­ка­за­те­ля смерт­но­сти (24,6 на 1000 жит., 2005; 19,6 на 1000 жит., 2012), по ко­то­ро­му П.о. за­ни­ма­ет од­но из по­след­них мест с кон. 1980-х гг. (83-е ме­сто в РФ, 2012), и рост ро­ж­дае­мо­сти (8,8 на 1000 жит., 2005; 11,1 на 1000 жит., 2012; 74-е ме­сто). Мла­ден­че­ская смерт­ность 10,0 на 1000 ро­див­ших­ся жи­вы­ми (2012). В 2000-х гг. на­блю­дал­ся ми­грац. от­ток на­се­ле­ния (макс. по­ка­за­тель 50 на 10 тыс. жит., 2010), ко­то­рый с 2011 сме­нил­ся не­зна­чит. ми­грац. при­рос­том (24 на 10 тыс. жит., 2011; 4 на 10 тыс. жит., 2012), гл. обр. за счёт ми­гран­тов из стран СНГ. До­ля жен­щин 54,1%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,9%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та – 27,5%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни низ­кая – 66,5 го­да (76-е ме­сто; муж­чи­ны – 60,2, жен­щи­ны – 73,4 го­да). Ср. плот­ность нас. 12,0 чел./км2; наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны рай­оны, при­мы­каю­щие к Пско­ву с за­па­да и юга, а так­же рай­он Ве­ли­ких Лук; наи­мень­шая плот­ность на­се­ле­ния – в сев. и вост. рай­онах. До­ля гор. нас. 70,2% (2014; 62,7% в 1989), воз­рас­та­ет за счёт со­кра­ще­ния сель­ско­го на­се­ле­ния (ок. 10% сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов не име­ют по­сто­ян­ных жи­те­лей). Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2014): Псков (206,7), Ве­ли­кие Лу­ки (96,5).

Автор раздела: М.Д. Го­ряч­ко.

Ре­ли­гия. Боль­шин­ст­во ве­рую­щих – пра­во­слав­ные . За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на (на 1.10.2014) 221 пра­во­слав­ная ре­лиг. ор­га­ни­за­ция, при­над­ле­жа­щая Псков­ской и Ве­ли­ко­лук­ской епар­хии (об­ра­зо­ва­на в 1589 вы­де­ле­ни­ем из Нов­го­род­ской епар­хии; совр. назв. с 1990) РПЦ. Сре­ди них – 10 мо­на­сты­рей: 5 муж­ских, в т.ч. Пско­во-Пе­чер­ский Ус­пен­ский мо­на­стырь, Ми­рож­ский мо­на­стырь, и 5 жен­ских. В П.о. за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но так­же 32 про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции разл. де­но­ми­на­ций [пя­ти­де­сят­ни­ки, еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, лю­те­ра­не и др.], 3 ста­ро­об­рядч. ор­га­ни­за­ции (2 – Рус. пра­во­слав­ной ста­ро­об­рядч. церк­ви и 1 – Древ­ле­пра­во­слав­ной церк­ви), 2 ор­га­ни­за­ции Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, 2 иу­даи­ст­ские ор­га­ни­за­ции, 2 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, по 1 ор­га­ни­за­ции – не­ка­но­нич. струк­ту­ры РПЦЗ, Церк­ви Иису­са Хри­ста свя­тых пос­лед­них дней (мор­мо­ны), Меж­ду­нар. об-ва соз­на­ния Криш­ны.

Ис­то­ри­че­ский очерк. За­се­ле­ние че­ло­ве­ком тер­ри­то­рии П.о. про­изош­ло по­сле окон­чат. от­сту­п­ле­ния лед­ни­ка (12– 10 тыс. лет на­зад). Фи­нал па­лео­ли­та и ме­зо­лит пред­став­ле­ны в осн. сви­дер­ской куль­ту­рой и па­мят­ни­ка­ми, свя­зан­ны­ми с её тра­ди­ция­ми; сто­ян­ка Ду­бо­край VI (Ус­вят­ский р-н) от­но­сит­ся к куль­ту­ре Кун­да.

Древ­но­сти ран­не­го не­оли­та из­вест­ны на юге ре­гио­на. Для сер­тей­ской куль­туры (бас­сей­ны вер­хо­вий Зап. Дви­ны и Днеп­ра; 7–6-е тыс. до н.э.) ха­рак­терны ост­ро­дон­ные со­су­ды с би­ко­нич. ту­ло­вом, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные в на­коль­ча­то-про­чер­чен­ной ма­не­ре (тра­ди­ции вос­хо­дят к куль­ту­рам Сев. При­кас­пия – па­мят­ни­ки ка­ра­мы­шев­ско­го ти­па, 1-го эта­па верх­не­волж­ской куль­ту­ры и т.д.). В нач. 6-го тыс. до н.э. в бас­сей­не верх­не­го и ср. те­че­ния Зап. Дви­ны рас­про­стра­ня­ет­ся руд­нян­ская куль­ту­ра, ис­то­ки ко­то­рой ухо­дят в куль­ту­ры Лу­бан­ской ни­зи­ны (тер­ри­то­рия Вост. Лат­вии); по­ка­за­тель­ны со­су­ды с S-овид­ным про­фи­лем, ок­руг­лым дни­щем, ор­на­мен­ти­ров. ря­да­ми ямок, на­се­чек, гре­бен­ча­тых от­тис­ков в верх­ней тре­ти со­су­да, ши­по­вид­ны­ми на­ле­па­ми. С 5-го тыс. до н.э. по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки позд­не­го эта­па верх­не­волж­ской куль­ту­ры. На сто­ян­ке Ду­бо­край V в хо­де под­вод­ных ис­сле­до­ва­ний в оз. Сен­ни­ца по­лу­че­ны на­ход­ки, имею­щие ана­ло­гии в Верх­нем По­днеп­ро­вье, от­ра­жаю­щие даль­ние влия­ния ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры.

В бас­сей­не р. Ве­ли­кая сред­ний и позд­ний не­олит (4–3-е тыс. до н.э.) пред­став­лен ма­те­риа­ла­ми лья­лов­ской куль­ту­ры, гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры, во­ло­сов­ской куль­ту­ры (Аб­дех III; Пе­чор­ский р-н). На­ход­ки ке­рами­ки с при­ме­сью ас­бе­ста по­зво­ля­ют пред­по­ло­жить, что че­рез бас­сейн Ве­ликой про­хо­дил путь, свя­зы­вав­ший Ка­ре­лию и Юго-Вост. При­бал­ти­ку. С ру­бе­жа 4-го и 3-го тыс. до сер. 1-й пол. 2-го тыс. до н.э. в озёр­ном крае Верх­не­го и Ср. Под­ви­нья (до Смо­лен­ско­го по­озе­рья) су­ще­ст­во­ва­ли свай­ные по­се­ле­ния (Ус­вя­ты IV, Ду­бо­край I в Ус­вят­ском р-не, Нау­мо­во в Кунь­ин­ском р-не). В фор­ми­ро­ва­нии их куль­ту­ры про­сле­жи­ва­ют­ся влия­ния (ве­ро­ят­но, че­рез При­бал­ти­ку) во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, позд­нее – опо­сре­до­ван­ные влия­ния ша­ро­вид­ных ам­фор куль­ту­ры, шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, бал­кан­ских зем­ле­дельч. куль­тур (на­ход­ка пин­та­де­ры).

К брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся мно­го­числ. на­ход­ки и отд. ком­плек­сы общ­но­сти куль­тур шну­ро­вой ке­ра­ми­ки, еди­нич­ные брон­зо­вые пред­ме­ты (в т.ч. то­пор с за­краи­на­ми, дер. Гор-Бо­бы­ли, Псков­ский р-н).

В ран­нем же­лез­ном ве­ке сев. часть ре­гио­на вхо­ди­ла в аре­ал тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры; ряд на­хо­док кон. 1-го тыс. до н.э. – 1-й пол. 1-го тыс. н.э. име­ют ана­ло­гии на тер­ри­то­рии Эс­то­нии, дру­гие – на юге П.о., в Иль­мен­ском поозе­рье, на Смо­лен­щи­не. Юг ре­гио­на к за­па­ду от р. Ло­вать (в вер­ховь­ях Ве­ли­кой и Се­беж­ском по­озерье) вхо­дил в аре­ал зап. ва­ри­ан­та днеп­ро-двин­ской куль­ту­ры. Во 2–1 вв. до н.э. он вклю­чил и зем­ли к вос­то­ку от Ло­ва­ти, где к на­ча­лу же­лез­но­го ве­ка от­но­сят­ся па­мят­ни­ки ти­па го­ро­ди­ща Анаш­ки­но (Кунь­ин­ский р-н). В 1-й пол. 1-го тыс. до н.э. их куль­ту­ра име­ет ана­ло­гии в Вол­го-Ок­ском ме­ж­ду­ре­чье и на тер­ри­то­рии Вост. Лат­вии; для сло­ёв 4–3 вв. до н.э. по­ка­за­тель­ны сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка, ор­на­мен­ти­ро­ван­ная гре­бен­ча­тым штам­пом, ря­да­ми тыч­ков или ямок, до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с оча­га­ми в ка­ж­дой из двух ка­мер. В пер­вых ве­ках н.э. на юго-вос­то­ке ре­гио­на по­яв­ля­ет­ся куль­ту­ра кру­га сред­не­го слоя Ту­шем­ли, на се­ве­ро-за­па­де ре­гио­на от­ме­че­ны па­мят­ни­ки мо­гиль­ни­ков с ка­мен­ны­ми ог­рад­ка­ми куль­ту­ры. В 3–5 вв. н.э. юг тер­ри­то­рии П.о. вхо­дил в зо­ну древ­но­стей ти­па За­озе­рье – Уз­мень, свя­зан­ных с тра­ди­ци­ей ки­ев­ской куль­ту­ры.

В 5 в. на тер­ри­то­рии П.о. по­яв­ля­ет­ся псков­ских длин­ных кур­га­нов куль­ту­ра, сло­жив­шая­ся в хо­де кон­так­тов при­шло­го и ме­ст­но­го на­се­ле­ния. На не­ко­то­рых зем­лях (напр., в Вост. При­чу­дье) эта куль­ту­ра про­дол­жа­ла са­мо­быт­ное раз­ви­тие до кон. 10 в. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей со­от­но­сят её скри­ви­ча­ми. С 8 в. в бас­сей­нах Ве­ли­кой, верх­не­го те­че­ния Ло­ва­ти и Плюс­сы рас­про­стра­ня­ют­ся па­мят­ни­ки со­пок куль­ту­ры, со­от­но­си­мой со сло­ве­на­мииль­мен­ски­ми (нов­го­род­ски­ми). В ря­де ре­гио­нов фик­си­ру­ют­ся че­рес­по­лос­ное про­жи­ва­ние и взаи­мо­дей­ст­вие этих групп сла­вян. По р. Ве­ли­кая про­хо­дил один из тор­го­вых пу­тей, свя­зы­вав­ший Бал­тий­ское м. с р. Днепр и Чёр­ным мо­рем.

К кон. 9 в. тер­ри­то­рия П.о. во­шла в со­став Др.-рус. гос-ва. Древ­ней­шие го­ро­да – Из­борск (пер­вое упо­ми­на­ние под 862) и Псков (903). По­сте­пен­но ме­ст­ные куль­ту­ры транс­фор­ми­ру­ют­ся в др.-рус. куль­ту­ру, по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки ко­то­рой пред­став­ле­ны в осн. не­боль­ши­ми по­лу­сфе­рич. кур­га­на­ми (на се­ве­ре ре­гио­на с ка­мен­ны­ми вен­ца­ми у ос­но­ва­ния) с ос­тат­ка­ми тру­по­сож­же­ний. С 11 в. рас­про­стра­ня­ет­ся тру­по­по­ло­же­ние, кур­га­ны сме­ня­ют­ся жаль­ни­ка­ми. Не­ко­то­рые грун­то­вые мо­гиль­ни­ки от­но­сят­ся к па­мят­ни­кам лат­га­лов и при­бал­тий­ской груп­пы фин­но-уг­ров. Зо­ной ин­тен­сив­ных кон­так­тов фин. и слав. на­се­ле­ния в кон. 10 – нач. 11 вв. яв­ля­лось Вост. При­чу­дье.

В 12 – нач. 14 вв. б.ч. ре­гио­на вхо­дила в со­став Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, юж. рай­оны – в По­лоц­кое и Смо­лен­ское кня­же­ст­ва, а с сер. 13 – 14 вв. – в Вел. кн-во Ли­тов­ское (ВКЛ). В 1-й пол. 14 в. Бо­ло­тов­ским до­го­во­ром меж­ду Нов­го­род­ской и Псков­ской рес­пуб­ли­ка­ми (1329, по др. дан­ным, 1341; ра­нее да­ти­ро­вал­ся так­же 1348) бы­ла оформ­ле­на са­мо­стоя­тель­ность Псков­ской рес­пуб­ли­ки, про­су­ще­ст­во­вав­шей до 1510 на час­ти тер­ри­то­рии совр. Псков­ской обл.

В по­след­ней четв. 15 – 1-й пол. 16 вв. прак­ти­чес­ки вся тер­ри­то­рия совр. П.о. во­шла в со­став Рус. гос-ва. Псков и его при­го­ро­ды бы­ли во­ен. фор­по­стом на сев.-зап. гра­ни­це Рус. гос-ва. На рус.-ли­тов. гра­ни­це по­строе­ны кре­по­сти Не­вель (ве­ро­ят­но, 1530-е гг.), Се­беж (1535), За­во­ло­чье (1536), мощ­ной ка­мен­ной сте­ной ок­ру­жён Пско­во-Пе­чер­ский мон. (кон. 1550-х – сер. 1560-х гг.). В сер. 16 – 17 вв. Псков­ская зем­ля де­ли­лась на 15 уез­дов: Ве­лей­ский, Во­ло­ди­ме­рец­кий (Во­ло­ди­ми­рец­кий), Во­ро­нич­ский, Врев­ский, Вы­бор­ский, Выш­го­род­ский, Гдов­ский, Дуб­ков­ский, Из­бор­ский, Ко­быль­ский, Крас­но­го­род­ский, Опо­чец­кий, Ос­т­ров­ский, Псков­ский, Се­беж­ский. Уез­ды де­ли­лись на гу­бы, чет­вер­ти, ут­рет­ки и во­ло­ст­ки; гу­бы са­мо­го боль­шо­го Псков­ско­го у. до­пол­ни­тель­но рас­пре­де­ля­лись ме­ж­ду 7 за­са­да­ми (Бель­ская, За­клин­ская, Ме­лё­тов­ская, Де­мя­ниц­кая, Рож­ниц­кая, Пруд­ская, За­ве­лиц­кая). Вост. и юго-вост. тер­ри­то­рии совр. П.о. от­но­си­лись к Ше­лон­ской и Де­рев­ской пя­ти­нам Нов­го­род­ской зем­ли, а так­же к Пус­то­ржев­ской зем­ле, не­ко­то­рые юж­ные – к ВКЛ (с 1569 Ре­чи По­спо­ли­той).

Во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, в 1559, поль­ско-ли­тов. от­ря­ды ра­зо­ря­ли ок­ре­ст­но­сти Се­бе­жа и Крас­но­го (ны­не пос. гор. ти­па Крас­но­го­родск), на ко­рот­кое вре­мя был за­хва­чен Из­борск. В 1580 вой­ска­ми польск. ко­ро­ля Сте­фа­на Ба­то­рия штур­мом взя­ты Вел. Лу­ки, в 1581 – Во­ро­нич и Ост­ров. Ге­рои­че­ская Псков­ская обо­ро­на 1581–82 ста­ла важ­ней­шим со­бы­ти­ем по­след­не­го эта­па вой­ны. За го­ды вой­ны чис­лен­ность сель­ско­го на­се­ле­ния со­кра­ти­лась до 18 тыс. чел., го­род­ско­го – не ме­нее чем в 5 раз.

В Смут­ное вре­мя Псков яв­лял­ся од­ним из важ­ных цен­тров со­про­тив­ле­ния ин­тер­вен­там. Во вре­мя Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. бы­ли ок­ку­пи­ро­ва­ны Пор­хов и Гдов, в 1615 обо­ро­на Пско­ва от швед. войск, ко­то­ры­ми ко­ман­до­вал ко­роль Гус­тав II Адольф, сыг­ра­ла важ­ную роль в по­сле­дую­щем ос­во­бо­ж­де­нии ок­ку­пи­ро­ван­ных зе­мель. По Де­у­лин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 Се­беж­ский у. ото­шёл к Ре­чи По­спо­ли­той. В те­че­ние 17 в. Не­вель, За­во­ло­чье, Крас­ный с уез­да­ми не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ли из со­ста­ва Рус. гос-ва в Речь По­спо­ли­ту и об­рат­но. На­чи­ная с 1620-х гг. рос­ла чис­лен­ность на­се­ле­ния, шло по­сте­пен­ное вос­ста­нов­ле­ние ре­гио­на. В хо­де рус.-польск. вой­ны 1654–67 серь­ёз­но по­стра­да­ли Опо­ч­ка, Во­ро­нич, Вы­шго­род, Вы­бор и их уез­ды. Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700– 1721 по при­ка­зу ца­ря Пет­ра I в Пско­ве и Пе­чо­рах бы­ли воз­ве­де­ны зем­ля­ные бас­тио­ны и по­лу­бас­тио­ны, со­еди­нён­ные ва­ла­ми, но­вые ук­ре­п­ле­ния по­строе­ны в Вел. Лу­ках.

В 1708–27 б.ч. ре­гио­на вхо­ди­ла в со­став Ин­гер­ман­ланд­ской (с 1710 – С.-Пе­терб.) губ., в 1719 об­ра­зо­ва­ны Псков­ская и Ве­ли­ко­луцкая (Ве­ли­ко­лукс­кая) про­вин­ции. В 1727–72 Псков­ская и Ве­ли­ко­лук­ская про­вин­ции вхо­ди­ли в со­став Нов­го­род­ской губ., при этом Пор­хов­ский у. был вклю­чён в её Нов­го­род­скую пров. Ряд юж. тер­ри­то­рий совр. П.о. про­дол­жал ос­та­вать­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. В 1772–1927 б.ч. совр. П.о. вхо­ди­ла в со­став Псков­ской гу­бер­нии (в 1777–96 – Псков­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во); сев. часть (Гдов­ский у.) в 1772–76 на­хо­ди­лась в Нов­го­род­ской губ., а в 1781– 1927 – в С.-Пе­терб. (с 1914 Пет­рогр., с 1924 Ле­нингр.) губ.; юж. часть (Ве­лиж­ский, Не­вель­ский и Се­беж­ский уез­ды) вхо­ди­ла в со­став По­лоц­кой (1776– 1796, с 1778 По­лоц­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во), Бе­ло­рус­ской (1796–1802) и Ви­теб­ской (1802–1924) гу­бер­ний.

В 1927–30 тер­ри­то­рия совр. П.о. вхо­ди­ла в со­став Псков­ско­го и Луж­ско­го ок­ру­гов Ле­нингр. обл., Ве­ли­ко­луц­ко­го (Ве­ли­ко­лук­ско­го) окр. Ле­нингр. (1927–29) и Зап. (1929–30) об­лас­тей РСФСР, в 1930–35 – в со­став Ле­нингр. и Зап. об­лас­тей РСФСР. В 1935–44 зап. часть ре­гио­на ос­та­ва­лась в со­ста­ве Ле­нингр. обл., где су­ще­ст­во­вал Псков­ский окр. (1935– 1940), а вост. часть вхо­ди­ла в со­став Ка­ли­нин­ской обл., где су­ще­ст­во­ва­ли Ве­ли­ко­луц­кий (Ве­ли­ко­лук­ский) (1935–38) и Опо­чец­кий (1937–41) ок­ру­га.

В авг. 1941, во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны, тер­ри­то­рия совр. П.о. бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми. Воз­ник­ли под­поль­ные ор­га­ни­за­ции и груп­пы, раз­вер­ну­лось пар­ти­зан­ское дви­же­ние (29 пар­ти­зан­ских бри­гад, чис­лен­ность 57 тыс. чел.). В авг. 1941 – сент. 1942 в рай­оне Дно – Ста­рая Рус­са – Бе­жа­ни­цы – Холм су­ще­ст­во­вал Пар­ти­зан­ский край, где бы­ла вос­ста­нов­ле­на сов. власть. В кон. 1942 об­ра­зо­вал­ся Брат­ский пар­ти­зан­ский край, в ко­то­рый во­шли часть юж. рай­онов Псков­щи­ны и при­ле­гаю­щие к не­му рай­оны Бе­ло­рус­сии и Лат­вии. В 1943 Пар­ти­зан­ский край об­ра­зо­вал­ся ме­ж­ду Гдо­вом и Лу­гой. Часть юж. рай­онов совр. П.о. бы­ла ос­во­бо­ж­де­на в янв. 1942 в ре­зуль­та­те То­ро­пец­ко-Холм­ской на­сту­пат. опе­ра­ции. В янв. 1943 ос­во­бо­ж­дён г. Вел. Лу­ки, в окт. 1943 – г. Не­вель. Б.ч. совр. П.о. ос­во­бо­ж­де­на в 1944: в фев­ра­ле – Пус­тош­ка, в ию­ле – Псков, Опоч­ка, Ост­ров, в ав­гу­сте – Пе­чо­ры. За вре­мя ок­ку­па­ции и в ре­зуль­та­те бое­вых дей­ст­вий пол­но­стью бы­ло раз­ру­ше­но хо­зяй­ст­во ре­гио­на, по­гиб­ли или силь­но по­стра­да­ли мн. па­мят­ни­ки др.-рус. ар­хи­тек­ту­ры, ис­то­рии и куль­ту­ры.

Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 23.8.1944 об­ра­зо­ва­на П.о., а днём ра­нее – Ве­ли­ко­лук­ская об­ласть, вклю­чив­шая юж. часть ре­гио­на. В со­став П.о. во­шли 17 рай­онов Ле­нингр. обл. и 3 рай­она Ка­ли­нин­ской обл., а так­же тер­ри­то­рии, вклю­чён­ные в со­став РСФСР из Латв. и Эст. сов. со­циа­ли­стич. рес­пуб­лик, на ко­то­рых ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 16.1.1945 об­ра­зо­ва­ны Ка­ча­нов­ский, Пе­чор­ский и Пы­та­лов­ский рай­оны. По­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР от 1.11.1945 го­ро­да Псков и Вел. Лу­ки во­шли в чис­ло 15 древ­ней­ших го­ро­дов, под­ле­жа­щих пер­во­оче­ред­но­му вос­ста­нов­ле­нию. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС РСФСР от 2.10.1957 Ве­ли­ко­лук­ская обл. уп­разд­не­на, 19 рай­онов из 28 пе­ре­да­ны в со­став П.о. Во 2-й пол. 20 в. в П.о. раз­ви­ва­лись с. х-во и пром-сть (в т.ч. но­вые для ре­гио­на от­рас­ли): ма­ши­но­стро­ит., элек­тро­тех­нич., ра­дио­тех­нич., ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая, сте­коль­ная, фар­фо­ро-фа­ян­со­вая и др. В 1990-е гг. пром. про­из-во рез­ко со­кра­ти­лось, мн. пред­при­ятия пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние или зна­чи­тель­но сни­зи­ли объ­ё­мы про­из-ва.

Авторы раздела: Б.С. Ко­рот­ке­вич, А.Н. Ма­зур­ке­вич, С.Г. По­пов, Б.Н. Хар­ла­шов (ар­хео­ло­гия); Т.Е. Ге­ра­си­мё­нок (ис­то­рия).

Хо­зяй­ст­во. П.о. вхо­дит в Сев.-Зап. эко­но­мич. р-н, яв­ля­ет­ся од­ним из бед­ней­ших ре­гио­нов Рос­сии. Объ­ём пром. про­дук­ции при­мер­но в 6 раз пре­вы­ша­ет объ­ём с.-х. про­дук­ции. В эко­но­ми­ке РФ вы­де­ля­ет­ся транс­порт­но-гео­гра­фич. по­ло­же­ни­ем (ме­ж­ду­нар. пунк­ты про­пус­ка в П.о. об­слу­жи­ва­ют ок. 5% рос. им­пор­та и ок. 10% экс­пор­та).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%, 2011): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 20,5, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бы­то­вые ус­лу­ги 18,8, транс­порт и связь 14,4, гос. управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­ен. безо­пас­но­сти, обя­зат. со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 9,7, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 6,8, строи­тель­ст­во 6,4, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 5,9, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 5,0, об­ра­зо­ва­ние 4,4, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 4,2, др. от­рас­ли 3,9. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %, 2012): ча­ст­ная 75,6, му­ни­ци­паль­ная 7,5, об­ще­ст­вен­ных и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 5,4, гос. 4,4, пр. фор­мы соб­ст­вен­но­сти 7,1.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 351,0 тыс. чел., из них в эко­но­ми­ке за­ня­ты 94,4% (2012). Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бы­то­вые ус­лу­ги 16,3, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 16,0, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 15,4, транс­порт и связь 8,3, об­ра­зо­ва­ние 7,6, строи­тель­ст­во 7,1, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,4, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 5,3, пр. ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 3,6, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,5, др. ви­ды дея­тель­но­сти 10,5. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,6%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 16,4 тыс. руб. в ме­сяц (71,2% от сред­не­го по РФ); 15,2% на­се­ле­ния име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём пром. про­дук­ции 73,5 млрд. руб. (2012); из них 84,9% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва, 14,2% – на про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 0,9% – на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых. От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): ма­ши­но­строе­ние 43,0, пи­ще­вая пром-сть 30,8, про­из-во строй­ма­те­риа­лов 6,0, ме­тал­лур­гия и про­из-во го­то­вых ме­тал­ло­из­де­лий 4,8, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и по­ли­гра­фич. пром-сть 4,5, лёг­кая 3,7, хи­мич. пром-сть 2,3, др. от­рас­ли 4,9.

Про­из-во элек­тро­энер­гии 1,7 млрд. кВт·ч (2012); круп­ней­шая элек­тро­стан­ция – Псков­ская ГРЭС (пос. гор. ти­па Де­до­ви­чи; фи­ли­ал «ОГК-2»; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 430 МВт).

Ма­ши­но­строе­ние с нач. 1990-х гг. на­хо­ди­лось в кри­зис­ном со­стоя­нии; к нач. 21 в. часть пред­при­ятий пе­ре­ори­ен­ти­рова­лась на вы­пуск но­вой про­дук­ции; соз­да­ны но­вые про­из-ва. Осн. цен­тры – Псков и Ве­ли­кие Лу­ки. Круп­ней­шие за­во­ды: «Псков­ка­бель», ав­то­ма­тич. те­ле­фон­ных стан­ций, элек­тро­ма­ши­но­стро­ит., си­ло­вых транс­фор­ма­то­ров, ме­ха­нич. при­во­дов (все – в Пско­ве), «Транс­неф­те­маш» (в струк­ту­ре ком­па­нии «Транс­нефть»; обо­ру­до­ва­ние для неф­те- и га­зо­про­во­дов), ло­ко­мо­ти­во­ва­го­но­ре­монт­ный (оба – в Вел. Лу­ках); пред­при­ятия по вы­пус­ку элек­трич., галь­ва­ни­че­ско­го и др. обо­ру­до­ва­ния (в Пско­ве), хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния и ком­плек­тую­щих (в Вел. Лу­ках). В 2012 соз­да­на осо­бая эко­но­мич. зо­на про­мыш­лен­но- про­из­водств. ти­па «Мог­ли­но» (для раз­ме­ще­ния пред­при­ятий по вы­пус­ку элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ной про­дук­ции, ав­то­ком­плек­тую­щих, разл. пром. обо­ру­до­ва­ния и др.).

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий др. от­рас­лей – за­во­ды «Точ­лит» (Псков; сталь­ные от­лив­ки и др.), «Ев­ро-Ке­ра­ми­ка» (г. Пе­чо­ры; од­но из круп­ней­ших на рос. Се­ве­ро-За­па­де по про­из-ву на­поль­ной и об­ли­цо­воч­ной плит­ки, ке­ра­мо­гра­ни­та), «Псков­ский гон­чар» (из­де­лия нар. ху­дож. про­мы­слов). Вы­пуск сбор­ных мо­дуль­ных кон­ст­рук­ций из ме­тал­ла и де­ре­ва, разл. ме­тал­ло­из­де­лий, пи­ло­ма­те­риа­лов, гоф­ри­ро­ван­но­го кар­то­на, бу­маж­ной и кар­тон­ной та­ры.

Для П.о. тра­ди­ци­он­но важ­ное зна­че­ние име­ла лёг­кая пром-сть (осо­бен­но льно­тек­стиль­ная, швей­но-три­ко­таж­ная, ко­же­вен­но-обув­ная); с нач. 1990-х гг. чис­ло пред­при­ятий и объ­ё­мы про­из-ва зна­чи­тель­но со­кра­ти­лись. Осн. центр – Вел. Лу­ки, где дей­ст­ву­ют фаб­ри­ка три­ко­таж­ной про­дук­ции «Три­вел» [круп­ный про­из­во­ди­тель три­ко­таж­но­го по­лот­на (в т.ч. с до­бав­ле­ни­ем вис­ко­зы, по­ли­про­пи­ле­на) и из­де­лий из не­го] и др. пред­прия­тия; а так­же Псков (швей­ная фаб­ри­ка «Сла­вян­ка»).

Пи­ще­вая пром-сть – вто­рая по зна­чи­мо­сти от­расль эко­но­ми­ки П.о. Важ­ней­шие пред­при­ятия: Псков­ский мо­лоч­ный ком­би­нат (вклю­ча­ет фи­лиа­лы Ве­ли­ко­лук­ская мас­ло­сыр­ба­за и Опо­чец­кий за­вод пи­ще­вых про­дук­тов, а так­же до­чер­ние пред­при­ятия Бе­жа­ниц­кий и Пуш­ки­но­гор­ский мас­ло­дель­но-сы­ро­дель­ные за­во­ды; про­дук­ция под тор­го­вой мар­кой «Пско­вуш­ко»), Ве­ли­ко­лук­ский мо­лоч­ный ком­би­нат (про­дук­ция под тор­го­вы­ми мар­ка­ми «Мо­ло­ко­ламск», «Ко­ро­вуш­ка», «Сы­ры из Ве­ли­ких Лук»), Псков­ский гор. мо­лоч­ный за­вод; Ве­ли­ко­лук­ский мя­со­ком­би­нат; «Юнай­тед Бей­керс – Псков» (кре­ке­ры, пе­че­нье), кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка «На­де­ж­да» (Пе­чо­ры; пе­че­нье, пря­ни­ки, кон­фе­ты, щер­бе­ты и др.).

Ве­ду­щие пром. цен­тры: Псков, Вел. Лу­ки.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот П.о. 1441,3 млн. долл. США (2012), в т.ч. экс­порт 128,4 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся гл. обр. (% от стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (обо­ру­до­ва­ние) св. 60, ме­тал­лы и из­де­лия из них ок. 15. Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва) св. 40, про­до­вольств. то­ва­ры и с.-х. сы­рьё ок. 30, про­дук­ция хи­мич. пром-сти ок. 17 и др.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость с.-х. про­дук­ции 12,3 млрд. руб. (2012), на до­лю жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся ок. 50%. С.-х. уго­дья со­став­ля­ют чуть бо­лее 20% тер­ри­то­рии П.о., из них паш­ня – ок. 50%. Вы­ра­щи­ва­ют кор­мо­вые (ок. 85% по­сев­ных пло­ща­дей, 2012), зер­но­вые куль­ту­ры (св. 10%), кар­то­фель и ово­щи (ок. 6%; табл. 1). Жи­вот­но­водст­во спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на мо­лоч­ном ско­то­вод­ст­ве, сви­но­вод­ст­ве (табл. 2, 3). Бо́льшая часть с.-х. уго­дий (св. 90%) от­но­сит­ся к зем­лям с.-х. ор­га­ни­за­ций, ок. 5,0% зе­мель – в лич­ном поль­зо­ва­нии гра­ж­дан, св. 2,0% – зем­ли фер­мер­ских (кре­сть­ян­ских) хо­зяйств. Св. 96% зер­на, св. 84% ско­та и пти­цы на убой, ок. 72% мо­ло­ка про­из­во­дит­ся с.-х. ор­га­ни­за­ция­ми; ок. 76% ово­щей, св. 72% кар­то­фе­ля – в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния (2012).

Сфе­ра ус­луг. П.о. рас­по­ла­га­ет зна­чит. рек­ре­ац. по­тен­циа­лом, наи­бо­лее раз­вит куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный и спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (гл. обр. вод­ный) ту­ризм. Осн. цен­тры П.о., имею­щие объ­ек­ты ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го на­сле­дия: Псков, Из­борск, Пе­чо­ры, Пуш­кин­ские Го­ры, Вел. Лу­ки, Ост­ров, Пор­хов. Важ­ные объ­ек­ты вод­но­го ту­риз­ма – Чуд­ско-Псков­ское оз., озё­ра в рай­оне го­ро­дов Не­вель и Се­беж, р. Ве­ли­кая.

Транс­порт. Дли­на же­лез­ных до­рог 1091 км (2012). Гл. ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли: С.-Пе­тер­бург – Псков, С.-Пе­тер­бург – Дно – Не­вель – Ви­тебск, Мо­ск­ва – Бо­ло­гое – Дно – Псков – Пе­чо­ры-Псков­ские – гра­ни­ца с Эс­то­ни­ей, Мо­ск­ва – Ржев – Вел. Лу­ки – Ри­га. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 15,1 тыс.км. Осн. ав­то­до­ро­ги: уча­ст­ки фе­де­раль­ных трасс «Бал­тия» (Мо­ск­ва – Во­ло­ко­ламск – гра­ни­ца с Лат­ви­ей), С.-Пе­тер­бург – Псков – Не­вель – гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей. Дей­ст­ву­ет ряд ме­ж­ду­нар. пунк­тов про­пус­ка: на гра­ни­це с Лат­ви­ей – Бу­рач­ки – Те­ре­хо­во, Бру­ни­ше­во – Пе­дед­зе, Лу­дон­ка – Ви­ен­ту­ли, Убы­лин­ка – Греб­не­во (все – ав­то­мо­биль­ные), По­синь – Зи­лу­пе, Скан­га­ли – Кар­са­ва (оба – ж.-д.); на гра­ни­це с Эс­то­ни­ей – Ку­ни­чи­на Го­ра – Кой­ду­ла, Шу­мил­ки­но – Лу­ха­маа, Крупп – Са­ат­се (все – ав­то­мо­биль­ные), Пе­чо­ры-Псков­ские – Ора­ва (ж.-д.), Сто­ро­жи­нец – Праа­га (озёр­ный). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт в Пско­ве.

Автор раздела: М.Д. Го­ряч­ко.

Здра­во­охра­не­ние. В П.о. на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей 30,7, лиц ср. мед. пер­со­на­ла 90,96; боль­нич­ных ко­ек 49,5 (2012). Мед. по­мощь ока­зы­ва­ют 57 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­ре­ж­де­ний (в т.ч. 3 – в сель­ской ме­ст­но­сти), 64 боль­ни­цы, 355 фельд­шер­ско-аку­шер­ских пунк­тов (2012). Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1 тыс. жит. со­став­ля­ет 1454,5 слу­чая (2012); за­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом – 66,7, ал­ко­го­лиз­мом – 86,2 на 100 тыс. жит. (2012). Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (46,1%), трав­мы и от­рав­ле­ния (23,6%), бо­лез­ни ко­жи и под­кож­ной клет­чат­ки (5,0%), глаз (4,7%), мо­че­по­ло­вой (4,5%) и ко­ст­но-мы­шеч­ной (4,5%) сис­тем (2012). Об­щая смерт­ность со­став­ля­ет 19,6 слу­чая на 1 тыс. жит. (бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния – 61,9%, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния – 13%, не­сча­ст­ные слу­чаи, трав­мы и от­рав­ле­ния – 9,7%) (2012). Баль­не­ог­ря­зе­вой ку­рорт – Хи­ло­во.

Автор раздела: А.Н. Про­ки­но­ва.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В об­лас­ти функ­цио­ни­ру­ют (2012): 183 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ния (25 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 247 об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных школ (59,5 тыс. уч-ся), 13 уч­ре­ж­де­ний на­чаль­но­го и 13 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го проф. об­ра­зо­ва­ния (7,5 тыс. уч-ся), 5 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы, все­го 24,2 тыс. сту­ден­тов). Гл. ву­зы, на­уч. уч­ре­ж­де­ния, му­зеи и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Пско­ве. Дей­ст­ву­ют му­зеи-за­по­вед­ни­ки: «Из­борск» (см. в ст. Из­борск), «Ми­хай­лов­ское» (см. Пуш­кин­ский за­по­вед­ник); фи­лиа­лы Псков­ско­го гос. объ­е­ди­нён­но­го ис­то­ри­ко-ар­хит. и ху­дож. му­зея-за­по­вед­ни­ка: му­зеи-усадь­бы – Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в Лю­бен­ске и Ве­ча­ше, М.П. Му­сорг­ско­го в Нау­мо­во, С.В. Ко­ва­лев­ской в По­ли­би­но и др.; ряд му­ни­ци­паль­ных му­зе­ев.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ве­ду­щие пе­рио­дич. из­да­ния (все – г. Псков): об­ла­ст­ные га­зе­ты «Псков­ские но­во­сти» (вы­хо­дит с 2010, уч­ре­ди­тель – Псков­ская гор. ду­ма и ад­ми­ни­ст­ра­ция г. Пско­ва; 2 раза в не­де­лю, 10 тыс. экз.), «Псков­ская прав­да» (с 1917, счи­та­ет се­бя пре­ем­ни­ком пер­вой в П.о. газ. «Псков­ские гу­берн­ские ве­до­мо­сти», 1838–1917; 4 раза в не­де­лю, 2 тыс. экз.), «Псков­ская про­вин­ция» (с 1930, ос­но­ва­на как «Псков­ский кол­хоз­ник», совр. назв. с 2002; еже­не­дель­но, 8 тыс. экз.); го­род­ские и му­ни­ци­паль­ные га­зе­ты «Сель­ская новь» (Бе­жа­ниц­кий р-н), «Ве­ли­ко­лук­ская прав­да» (г. Вел. Лу­ки), «Гдов­ская за­ря» (г. Гдов), «Не­вель­ский вест­ник» (г. Не­вель) и др. Ра­дио с 1930, те­ле­ви­де­ние с 1960. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Псков», ЗАО «Те­ле­ком» (обе – Псков), ООО «Ра­пид» (г. Вел. Лу­ки, с 1993), ООО «Аль­фа» (пос. Де­дови­чи). Ин­фор­мац. пор­та­лы П.о. – «Псков­ская лен­та но­во­стей» (2000), «Псков­ское агент­ст­во ин­фор­ма­ции» (2001).

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. Пер­вые церк­ви в Пско­ве (с сер. 10 в.) строи­лись из де­ре­ва и не со­хра­ни­лись. В 1120–40-е гг. под влия­ни­ем Нов­го­ро­да из плин­фы и кам­ня по­строе­ны со­бор Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи Ива­нов­ско­го мо­на­сты­ря и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­борМи­ро­жско­го мо­на­сты­ря. Струк­тур­ное по­строе­ние по­след­не­го по­вто­ре­но в со­бо­ре Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Сне­то­гор­ско­го мо­на­сты­ря (1310– 1311). В ду­хе нов­го­род­ской ар­хи­тек­ту­ры (гл. обр. ц. Ни­ко­лы Бе­ло­го, 1312–13) из псков­ско­го плит­ня­ка так­же со­ору­же­ны од­но­ап­сид­ные од­но­гла­вые с 4 квад­рат­ны­ми стол­па­ми церк­ви Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла с Го­род­ца в Пско­ве (1339–40, верх пе­ре­стро­ен в 1694–95), Свт. Ни­ко­лая в Из­бор­ске с поф­рон­тон­ным по­кры­ти­ем и уг­ло­вы­ми ко­ро­бо­вы­ми сво­да­ми (1330-е гг.), По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в Дов­мон­то­вом го­ро­де (1398, со­хра­ни­лись сте­ны выс. до 5 м) и др. В 13– 16 вв. пре­им. на гра­ни­цах псков­ских земель по­строе­ны де­рев. кре­по­сти, от ко­то­рых со­хра­ни­лись ва­лы: в дер. Опо­ки (13–14 вв.), в Опоч­ке (1414), в пос. Крас­но­го­родск (1464), Се­бе­же (1534– 1535); го­ро­ди­ща Во­ро­нич, Во­ло­ди­ме­рец (Во­ло­ди­ми­рец; ны­не дер. Вла­ди­ми­рец) (1462) и др. Со­хра­ни­лись кре­по­ст­ные ка­мен­ные со­ору­же­ния в Пско­ве (13– 16 вв.; Кром, Пер­си, сте­на Околь­но­го го­ро­да), кре­по­сти в Из­бор­ске (1330), Пор­хо­ве (1387, ук­ре­п­ле­на в 1430), Ост­ро­ве (фраг­мен­ты стен и уг­ло­вых ба­шен 15 в.), Гдо­ве (1431–34, сохр. фраг­мен­ты), в с. Ве­лье (фраг­мен­ты стен 15 в.).

С сер. 14 в. в Псков­ской рес­пуб­ли­ке на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся псков­ская шко­ла зод­че­ст­ва. В 1365–67 в псков­ском Кро­ме по­стро­ен Тро­иц­кий со­бор (не сохр.) на ос­но­ве ста­ро­го 6-столп­но­го со­бо­ра 12 в. Его пуч­ко­вые ло­пат­ки, об­рам­ле­ния окон вос­хо­ди­ли к го­тич. де­ко­ра­ции; по­вы­шен­ные под­пруж­ные ар­ки и 8-гран­ный по­ста­мент под ба­ра­ба­ном бы­ли со­ору­же­ны, ве­ро­ят­но, в 1420 моск. мас­те­ра­ми, а мно­го­скат­ное по­кры­тие, – ве­ро­ят­но, в 1465. С сер. 15 в. строи­лись хра­мы, по­кры­тые 16-скат­ной кры­шей, с 8-гран­ным по­ста­мен­том под ба­ра­ба­ном, с по­лу­круг­лой сред­ней и пря­мо­уголь­ны­ми бо­ко­вы­ми ап­си­да­ми (Ус­пен­ская ц. в с. Ме­лё­то­во, 1461–62). С ар­хаи­зи­рую­щи­ми по­ни­жен­ны­ми под­пруж­ны­ми ар­ка­ми по­строе­ны церк­ви Кос­мы и Да­миа­на с При­мо­стья (1462–63) и Вар­лаа­ма Ху­тын­ско­го на Зва­ни­це (1495). Во 2-й пол. 15 – сер. 16 вв. стро­ят­ся т.н. хра­мы с под­пруж­ны­ми ар­ка­ми, сли­ты­ми со сво­да­ми, т.е. с гла­вой, по­став­лен­ной на края ци­лин­дрич. сво­дов, пе­ре­кры­ваю­щих вет­ви под­ку­поль­но­го кре­ста. У этих хра­мов – 8-скат­ная кры­ша. Ва­ри­ант с од­ной ап­си­дой раз­ви­вал­ся пре­им. в по­след­ней четв. 15 в. (церк­ви Илии Про­ро­ка в с. Вы­бу­ты, Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Но­вая Усит­ва, Св. Ге­ор­гия в с. Кам­но). Бо­лее про­дол­жи­тель­но раз­ви­вал­ся ва­ри­ант с 3 за­круг­лён­ны­ми ап­си­да­ми [церк­ви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Ко­быль­ем Го­ро­ди­ще (воз­мож­но, 1462), Ге­ор­гия со Взво­за (1494), Свт. Ни­ко­лая в с. Верх­ний Мост (кон. 15 – нач. 16 вв.), Свт. Ни­ко­лая в За­сте­нье в Ост­ро­ве (1542–43, зод­чий Иван Гри­горь­ев), Свт. Ни­ко­лая в по­гос­те Крас­ные Пру­ды (16 в., взо­рва­на в 1944)]. С 1470-х гг. раз­ви­ва­ет­ся тип хра­ма с по­вы­шен­ны­ми под­пруж­ны­ми ар­ка­ми и 8-скат­ным по­кры­ти­ем (ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в по­гос­те Ста­рая Усит­ва, 1470-е гг., не сохр.); с 1490-х гг. он при­ме­ня­ет­ся к 3-ап­сид­ным церк­вам (Бо­го­яв­ле­ния с За­пско­вья, 1495–96; Свт. Ни­ко­лая в с. Устье, По­кров­ская в по­гос­те Знах­ли­цы, обе кон. 15 – нач. 16 вв.). В 16 в. этот осн. тип псков­ско­го хра­ма был про­должен: церк­ви Св. Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в Гдо­ве (1520–30-е гг., вос­соз­да­на в 1990–91), Ни­ко­лы со Усо­хи в Пско­ве (1535–36), Свт. Ни­ко­лая в с. Ви­де­ле­бье (верх пе­ре­стро­ен), Илии Про­ро­ка в То­ро­ши­не (не сохр.). При­ме­ня­ют­ся 2-ярус­ные уг­лы с ка­ме­ра­ми на хо­рах, низ­кие круг­лые стол­бы, бров­ки на ба­ра­ба­не, ши­ро­кие ло­пат­ки. В сер. 16 в. стро­ят­ся так­же 4-столп­ные церк­ви с по­за­ко­мар­ным по­кры­ти­ем [Илии Про­ро­ка в с. Кри­во­ви­цы (ок. 1529; руи­ны), Свя­тых жён-ми­ро­но­сиц (к 1547), Ва­си­лия Ве­ли­ко­го на Гор­ке (пред­по­ло­жи­тель­но пе­ре­строе­на в сер. 16 в.), Вмч. Ге­ор­гия в по­гос­те Сен­но (1562); Свт. Ни­ко­лая в Лю­бя­то­ве (до 1569)]. Хра­мы час­то ста­вят­ся на под­кле­ты и об­страи­ва­ют­ся га­ле­рея­ми с при­де­ла­ми (ц. Св. Трои­цы в с. До­мо­жир­ка, 1558), при­твора­ми и крыль­ца­ми. С кон. 14 в. под влия­ни­ем бал­кан­ских стран так­же стро­ят­ся бес­столп­ные церк­ви и при­де­лы со слож­ны­ми сво­да­ми (церк­ви Св. Фё­до­ра Стра­ти­ла­та в Дов­мон­то­вом го­ро­де, 1385, сохр. ниж­ние сте­ны; Вос­кре­сен­ская в с. Пус­тое Вос­кре­се­нье, со сту­пен­ча­ты­ми сво­да­ми, 1496; Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Се­рёт­ки­ном мон., с пе­ре­кре­щи­ваю­щи­ми­ся сво­да­ми, 15–16 вв.; двой­ная ц. По­кро­ва и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы от Про­ло­ма со сту­пен­ча­ты­ми не­су­щи­ми рас­па­луб­ка­ми, 1582; Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня в дер. Кол­пи­но, 1550-е гг., верх пе­ре­стро­ен). Звон­ни­цы воз­во­ди­лись трёх ти­пов: от­дель­но стоя­щие квад­рат­ные в пла­не (пре­им. 15 в.; близ Тро­иц­ко­го со­бо­ра в Пско­ве, 1415, не сохр.; в Маль­ском мон.); с вы­со­кой сте­ной, за­вер­шаю­щей­ся 2–5 про­лё­та­ми зво­на (в по­гос­те Сен­но; при ц. Ус­пе­ния с Па­ро­ма, 16 в.), а так­же в ви­де над­стро­ен­ных на сте­не хра­ма 2–3 про­лё­тов зво­на (с 16 в.).

В 15–16 вв. от­строе­ны Пско­во-Пе­чер­ский Ус­пен­ский мо­на­стырь, мо­на­сты­ри: Спа­со-Елеа­за­ров­ский (ос­но­ван во 2-й четв. 15 в., за­крыт в 1920-е гг., во­зоб­нов­лён в 2000; со­бор Трёх Свя­ти­те­лей – ок. 1574), Кры­пец­кий Ио­ан­но-Бо­го­слов­ский (ос­но­ван в 1455, за­крыт в 1923; во­зоб­нов­лён в 1995; со­бор Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва – 1557; тра­пез­ный кор­пус с Ус­пен­ской ц. сер. 16 в.; вос­ста­нов­ле­ны в 2000-е гг.), Маль­ский Ро­ж­де­ст­вен­ский (сер. 15 в., раз­ру­шен в 1581, вос­ста­нов­лен в 1730, уп­разд­нён в 1764; 5-гла­вый со­бор Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, 3-я четв. 16 в.), Пе­тро­пав­лов­ский Верх­не­ост­ров­ский (ны­не на ост­ро­ве им. Бе­ло­ва; ок. 1470, уп­разд­нён в 1764; цер­ковь – 1710), Свя­то­гор­ский мо­на­стырь.

В 17 в. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ка­мен­ное гра­ж­дан­ское (в т.ч. жи­лое) зод­че­ст­во. На юго-за­па­де П.о. по­строе­ны ба­роч­ные 2-ба­шен­ные кос­тё­лы в Се­бе­же (1649– 1654), Не­ве­ле (раз­ру­шен в 1940-е гг.), в дер. За­ро­ди­ще (пе­ре­стро­ен в пра­во­слав­ную цер­ковь в 1870). Во 2-й пол. 17 в. со­хра­ня­ют­ся от­го­ло­ски ме­ст­но­го ар­хит. свое­об­ра­зия: церк­ви Свя­тых Ми­ны, Вик­то­ра и Ви­кен­тия (бес­столп­ная) в по­гос­те Кус­ва, Илии Про­ро­ка с Лу­га (1677, с тром­па­ми, пе­ре­кре­щи­ваю­щи­ми­ся ар­ка­ми и 2-этаж­ны­ми га­ле­рея­ми), Свт. Ни­ко­лая на Тру­во­ро­вом го­ро­ди­ще (1680-е гг.) и в с. Тай­ло­во (1694). Ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся 5-гла­вие: ц. Ни­ко­лы Яв­лен­но­го от Тор­га (1676) и Тро­иц­кий со­бор (1682–99) в Пско­ве, Тро­иц­кий со­бор (1690–1712, не сохр.) Трои­це-Сер­гие­ва мон. (ос­но­ван в 14–15 вв., за­крыт в 1924) в Вел. Лу­ках, Вос­кре­сен­ский со­бор в Вел. Лу­ках (1692, не сохр.).

В го­ды Се­вер­ной вой­ны 1700–21 по­строе­ны: бас­тио­ны в Пе­чо­рах (1701), ук­ре­п­ле­ния в Пско­ве (1701 и 1708), 6-бас­ти­он­ная зем­ля­ная кре­пость в Вел. Лу­ках (1704–08, по чер­те­жам Л.Ф. Маг­ниц­ко­го). В 1-й пол. 18 в. пре­им. в ду­хе мос­ков­ско­го ба­рок­ко по ти­пу «вось­ме­рик на че­тве­ри­ке» по­строе­ны церк­ви: Ап. Мат­фея в по­гос­те Нё­готь (ны­не дер. Пи­с­ко­ви­чи; нач. 18 в.); Тро­иц­кая (над­строе­на в 1732, ра­зо­бра­на в 1930-е гг.) и Пре­об­ра­жен­ская (1733; рух­ну­ла в 1929) в Вел. Лу­ках, Вос­кре­сен­ская в с. Клин (1733), Ус­пен­ская в с. Но­вое (1744); по ред­ко­му ти­пу «чет­ве­рик на чет­ве­ри­ке» – Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в с. По­сад­ни­ко­во (1736). Во 2-й пол. 18 в. в сти­ле про­вин­ци­аль­но­го ба­рок­ко строи­лись хра­мы, про­дол­жив­шие тип «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке»: Сре­тен­ская ц. то­ро­пец­ко­го ти­па в дер. Хил­ко­во (1752–54), Бо­го­яв­лен­ский со­бор в Вел. Лу­ках (1757, ра­зо­бран в кон. 1940-х гг.), церк­ви – По­кров­ская в с. Ба­ру­та (1762), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в с. Вех­но (1763–65), По­кров­ская в с. Па­вы (1766), Свт. Ни­ко­лая в уро­чи­ще Ни­коль­ское-За­клю­ка (1767), Бла­го­ве­щен­ская в с. Опо­ки (1772), Тро­иц­кая в с. Ми­ри­ти­ни­цы (1783), Тро­иц­кий со­бор в Ост­ро­ве (1786–90). По ти­пу «вось­ме­рик на кре­сто­об­раз­ном ос­но­ва­нии» по­строе­на Пре­об­ра­жен­ская ц. в дер. При­буж (1753–55); по тра­диц. ти­пу од­но­гла­вых церк­вей – Свт. Ни­ко­лая на ост­ро­ве им. За­ли­та (быв. Та­лабск; 1792). К сто­лич­ным ва­ри­ан­там ба­рок­ко от­но­сят­ся Ни­коль­ская ц. в с. По­садни­ко­во (1782–84; не сохр.), по­вто­ряв­шая Чес­мен­скую ц. в С.-Пе­тер­бур­ге; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Опоч­ке (1791–92, арх. И. Пар­фё­нов; взо­рван в 1937). Сре­ди мно­го­числ. де­рев. церк­вей 17 – нач. 19 вв.: клет­ская Св. Вар­ва­ры в Пско­ве (1618), Свт. Ни­ко­лая в дер. За­я­нье (1630–40-е гг.), Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха в дер. Плис­сы (1747), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в дер. Ко­ровск (1760, пе­ре­строе­на в 1798 и 1892–1902) и Свт. Ни­ко­лая в пос. Крас­но­го­родск (1806); По­кров­ская в дер. Мед­ве­до­во (1772) и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в дер. Те­ре­бе­ни (1776; обе – ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке»).

В 1770–80-е гг. во­пло­ща­ют­ся ре­гу­ляр­ные пла­ны Пор­хо­ва (1772 и 1781), Опоч­ки (1774, арх. И.Е. Ста­ров), Ост­ро­ва, Не­ве­ля. В сти­ле клас­си­циз­ма воз­ве­де­ны: Тро­иц­кий со­бор в Пор­хо­ве (1782–86, сне­сён в 1960-е гг.), Ус­пен­ская ц. в с. Стол­бу­ши­но (1786), кре­сто­об­раз­ная в пла­не с центр. ро­тон­дой 5-гла­вая Воз­не­сен­ская ц. в дер. Бель­ское Устье (1787–96, пред­по­ло­жи­тель­но арх. Ста­ров), Тро­иц­кие церк­ви в с. За­ле­сье (1789–93) и в с. Под­бе­ре­зье (1811), ц. Илии Про­ро­ка в с. Крас­ные Гор­ки (1833), ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Бе­лая (1838). В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле воз­ве­де­ны церк­ви Свя­то­го кн. Вла­ди­ми­ра в с. Ми­хай­лов По­гост (1862), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в с. Вы­шего­род (1863– 1873; шат­ро­вая), По­кров­ская в дер. Ру­но­во (1884; с треу­голь­ны­ми за­ко­ма­ра­ми), Свт. Ни­ко­лая в с. Ка­мен­ный Ко­нец (1883–93, арх. Д.П. Са­дов­ни­ков); в рус­ском сти­ле – Ус­пен­ская в Опоч­ке (1891–94, арх. А.А. Пар­ланд, взо­рва­на в 1934), По­кров­ская в дер. Бо­ровик (1897; де­ревян­ная), Свт. Ни­ко­лая в с. Си­няя Ни­ко­ла (1901), 5-гла­вая Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в с. Вет­ве­ник (1903–07), Свт. Ни­ко­лая в с. Рем­да (1910-е гг., арх. Н.Н. Ни­ко­нов), ц. Свя­той кн. Оль­ги в с. Вы­бу­ты (1914–17, арх. М.М. Пе­ре­тят­ко­вич; взо­рва­на в 1944) и др. С эле­мен­та­ми не­ови­зан­тий­ско­го сти­ля – церк­ви Свт. Ни­ко­лая в с. Кра­пив­но (1879– 1889, арх. Ю.Ф. Бру­ни), Вхо­да Гос­под­ня в Ие­ру­са­лим в дер. По­со­ло­ди­но (1893–1901), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в с. Ку­несть (1895–1909); в не­орус­ском сти­ле – шат­ро­вая ц. Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на в с. Гвозд­но (1909–12, арх. А.П. Ап­лак­син), де­рев. 9-гла­вый По­кров­ский со­бор (1912–13, арх. И.В. Экс­ку­зо­вич, ра­зо­бран в 1958) Вос­кре­сен­ско- По­кров­ско­го мон. в с. Не­жа­до­во (ос­но­ван в 1910, за­крыт в 1929). По­строе­ны так­же нео­го­тич. лю­те­ран­ская кир­ха в Опоч­ке (1871–74), си­на­го­га в Вел. Лу­ках (1901–02).

Сре­ди уса­деб 2-й пол. 18 – 1-й тре­ти 19 вв.: Ва­луе­вых в быв. с. Же­реб­цово (ны­не в чер­те г. Ост­ров; гл. дом 1760-х гг., пе­ре­страи­вал­ся), Ла­ди­но Бо­ро­з­ди­ных (гл. дом – 1760-е гг.; Вос­кре­сен­ская ц. – 1768), Пе­тров­ская мы­за в дер. Пе­тров­ское (руи­ны до­ма 18 в.), Сту­пи­но Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых (1779– 1784; не сохр.), гр. П.П. Ко­нов­ни­цы­на в с. Кя­ро­во (По­кров­ская ц., 1788–89), До­б­ры­ви­чи Чи­ха­чё­вых (ро­тон­даль­ная ц. Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри – 1790–1807), Ива­но­во ген. И.И. Ми­хель­со­на (ц. Св. Ио­ан­на Пред­те­чи, 1799– 1805), Яхон­то­вых в дер. Ку­ни­но (ц. Св. Оль­ги, 1830–38), Бо­гда­нов­ское Фи­ло­со­фовых (дер. Крас­ное Солн­це; усадь­бу в 1820-е гг. по­се­ща­ли А.С. Пуш­кин, А.Г. Ве­не­циа­нов, Г.В. Со­ро­ка; дом со­жжён в 1863), А.И. Ло­рер в дер. Го­раи (дом 1810-х гг., по­стро­ен­ный пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту Ж.Ф. То­ма де То­мо­на, не сохр.), Ка­ре­во Му­сор­ских (не сохр.), Нау­мо­во Чи­ри­ко­вых (с 1968 Му­зей-за­по­вед­ник М.П. Му­сорг­ско­го; вос­соз­да­ны де­рев. дом и др. по­строй­ки), Лог Зи­новь­е­вых в дер. Ло­си­цы (де­рев. дом 1-й четв. 19 в.; ны­не Му­зей пи­са­тель­ни­цы М.В. Ям­щи­ко­вой), Глем­бочи­но Ку­ко­ви­чей (де­рев. дом 19 в.), усадь­бы на тер­ри­то­рии Пуш­кин­ско­го за­по­вед­ни­ка. В сер. 19 – нач. 20 вв. строи­лись гл. до­ма уса­деб По­ли­би­но Кор­вин-Кру­ков­ских (дом 1840-х гг., воз­мож­но, арх. А.П. Брюл­лов), Стро­га­но­вых в дер. Крас­ные Гор­ки (1870– 1880-е гг.; в ду­хе не­оре­нес­санс), Ка­на­шо­во Жу­ков­ских в дер. Чер­не­цо­во (дом 2-й пол. 19 в.), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в дер. Лю­бенск (гл. дом вос­соз­дан во 2-й пол. 20 в.; с 1995 – ме­мо­ри­аль­ный му­зей­ный ком­плекс), Со­ко­ло­во Н.И. Ку­коль­ника (де­рев. дом 3-й четв. 19 в.), С.М. Не­клю­до­ва в дер. Ро­до­вое (де­рев. дом 1879), Льво­вых в де­рев­нях Го­ра и Кру­ли­хи­но (в обе­их – до­ма 2-й пол. 19 в.), «Зам­ко­вая го­ра» В.П. Род­зян­ко в пос. Ус­вя­ты (кон. 19 в.), Го­ра Брян­ча­ни­но­вых (с нач. 20 в. – Ста­рые Ли­пы; фраг­мен­ты до­ма 19 в.; 2 смот­ро­вые баш­ни, 1909), Уса­ди­ще Фи­ло­со­фо­вых (дом 1899, арх. В.Я. Кур­ба­тов), Во­лы­шо­во Ва­силь­чи­ко­вых и гра­фов Стро­га­но­вых (гл. дом кон. 19 – нач. 20 вв., арх. К.К. Шмидт; кон­ный за­вод и др.), Щи­гли­цы Паль­чи­ко­вых – Ги­лейн фон Гем­биц (дом нач. 20 в.), Ал­тун Льво­вых (дом 1913, взор­ван нем­ца­ми в 1944), Хо­лом­ки кня­зей Га­га­ри­ных(гл. дом в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, 1913–14, про­ект арх. И.А. Фо­ми­на), П.П. Бо­лы­че­ва в дер. Паш­ки­но, Г.К. фон Бюн­тин­га в дер. Ха­ла­халь­ня и др.

В сти­ле мо­дерн строи­лись до­ма в Пско­ве, Опоч­ке, Ост­ро­ве, в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма – кор­пус са­на­то­рия «Хи­ло­во» (1927–29). В 1920–30-е гг. на зап. тер­ри­то­ри­ях П.о. строи­лись кир­хи (в Пе­чо­рах, 1923–26; в с. Лав­ры, 1930), де­рев. церк­ви (в сё­лах Юш­ко­во, 1921, и Гре­ши­на Го­ра, 1926–28); шат­ро­вая ц. Свт. Ни­ко­лая в не­орус­ском сти­ле в Пы­та­ло­во (1929–31, арх. В.М. Шер­вин­ский). По­сле 1945 вос­ста­нав­ли­ва­лись го­ро­да; в сти­ле сов. не­оклас­си­циз­ма воз­во­ди­лись об­ществ. и жи­лые зда­ния. В нач. 21 в. за­но­во от­строе­ны: Свя­то-Бла­го­ве­щен­ская Ни­кан­д­ро­ва пус­тынь (ос­но­ва­на во 2-й пол. 16 в., за­кры­та в 1928, вновь от­кры­та в 2001), Спа­со-Ка­зан­ский Си­ман­ский жен­ский мон. в Ост­ро­ве (ос­но­ван как жен­ская об­щи­на в 1897, мо­на­стырь с 1907, за­крыт в 1920-е гг., воз­ро­ж­дён в 2004), Свя­то-Тро­иц­кий Тво­рож­ков­ский жен­ский мон. в дер. Тво­рож­ко­во (ос­но­ван в 1862, за­крыт в 1929, от­крыт в 2000; к 2007 за­но­во от­строе­на Тро­иц­кая ц. 1875–82). По­строе­ны ц. Свя­то­го кн. Вла­ди­ми­ра в дер. Сту­ко­ло­во (2001–05, ар­хи­тек­то­ры В.В. Мед­ве­дев, В.И. Снет­ков), Ге­ор­ги­ев­ский со­бор в пос. Стру­ги Крас­ные (1990–2005, арх. В.Н. Са­вель­ев).

К гл. па­мят­ни­кам мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си псков­ской шко­лы при­над­ле­жат фре­ски Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Ми­ро­жско­го мон., Сне­то­гор­ско­го мон., Ус­пен­ской ц. в с. Ме­лё­то­во (1465), Бла­го­ве­щен­ской ц. (1547) и Ус­пен­ско­го со­бо­ра (1550–60-е гг.) Пско­во-Пе­чер­ско­го мон. С 13 в. со­хра­ни­лись про­из­ве­де­ния псков­ской ико­но­пи­си, в т.ч. чи­ны ико­но­ста­сов (с 15 в.). В 15–17 вв. раз­ви­ва­лась книж­ная ми­ниа­тю­ра, в 16–18 вв. – де­рев. скульп­ту­ра, резь­ба по де­ре­ву и ме­тал­лу, соз­да­ние из­раз­цов. В кон. 18 – нач. 20 вв. жи­во­пись раз­ви­ва­лась пре­им. в усадь­бах (ра­бо­ты кре­по­ст­но­го худ. В.Т. Зер­ца­ло­ва и др.). В нач. 20 в. в Пско­ве и П.о. ра­бо­та­ли Н.К. Ре­рих, Е.Е. Лан­се­ре и Н.Е. Лан­се­ре, К.Ф. Юон и др.; в нач. 1920-х гг. – М.В. До­бу­жин­ский, Г.С. Ве­рей­ский и др. В 1920-е гг. ос­но­ва­но Псков­ское об-во ху­дож­ни­ков. В ду­хе аван­гар­да ра­бо­та­ли В.К. Тур­ба­сов, Г.А. Но­ви­ков, А.Д. Рыб­чев­ский, В.В. Куп­цов. Сре­ди ху­дож­ни­ков 2-й пол. 20 в. – А.С. Си­лин, В.В. Лы­сюк, Н.М. Мос­ка­лёв, А.А. Боль­ша­ков, В.М. Ва­силь­ев, А.Г. Строи­ло, П.П.Ос­сов­ский. Во 2-й пол. 20 в. соз­да­ны ме­мо­риа­лы «Кра­су­ха» с мо­ну­мен­том «Скор­бя­щая пско­ви­тян­ка» (1968; скульп­тор А.П. Уса­чен­ко), на мес­тах конц­ла­ге­ря «Ду­лаг-110» (1980-е гг.), Ле­до­во­го по­бои­ща на го­ре Со­ко­ли­ха (1993, скульп­тор И.И. Коз­лов­ский, арх. П.С. Бу­тен­ко).

Автор раздела: П.С. Пав­ли­нов.

Му­зы­ка. Ос­но­ва тра­диц. муз. куль­ту­ры – фольк­лор рус­ских (сев.-зап. тра­ди­ция), ау­тен­тич­ные ан­самб­ли со­хра­ни­лись в Псков­ском, Гдов­ском, Пе­чор­ском и Ус­вят­ском р-нах; в Пе­чор­ском р-не со­хра­нил­ся фольк­лор эс­тон­цев-се­ту (в дер. Си­го­во с 2007 про­во­дит­ся еже­год­ный фес­ти­валь). Дея­тель­ность фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов П.о. ре­гу­ли­ру­ет Об­ласт­ной центр нар. твор­че­ст­ва в Пско­ве (1945). Сим­фо­нич. ор­кестр Псков­ской об­ла­ст­ной фи­лар­мо­нии (1996) – един­ст­вен­ный в об­лас­ти проф. сим­фо­нич. кол­лек­тив. На ба­зе един­ст­вен­но­го в об­лас­ти Муз. уч-ща (1960, с 2000 им. Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва) в Пско­ве от­крыт фи­ли­ал С.-Пе­терб. конс. (2001). Муз. фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­на­род­ные – ака­де­мич. му­зы­ки «Crescendo» (с 2009, еже­год­ный), Фес­ти­валь-кон­курс ис­пол­ни­те­лей на мно­го­струн­ных нар. ин­ст­ру­мен­тах (с 2001, 1 раз в 2 го­да; оба – в Пско­ве); об­ластной Фес­ти­валь рус. му­зы­ки, по­свя­щён­ный М.П. Му­сорг­ско­му и Рим­ско­му-Кор­са­ко­ву (с 1974, еже­год­ный).

Те­атр. Те­ат­раль­ная жизнь со­сре­до­то­че­на в осн. в Пско­ве. Дра­ма­тич. те­атр в г. Вел. Лу­ки (1919). С 1994 еже­год­но в Пско­ве и Пуш­кин­ских Го­рах про­хо­дит Все­рос. Пуш­кин­ский те­ат­раль­ный фес­ти­валь.

Дополнительная литература:

Бе­ля­ев И.Д. Рас­ска­зы из рус­ской ис­то­рии. М., 1867. Кн. 3: Ис­то­рия го­ро­да Пско­ва и Псков­ской зем­ли;

По­крыш­кин П.П. Церк­ви псков­ско­го ти­па XV–XVI сто­ле­тий по вос­точ­но­му по­бе­ре­жью Чуд­ско­го озе­ра и на ре­ке На­ро­в // Из­вес­тия Им­пе­ра­тор­ской ар­хео­ло­ги­че­ской ко­мис­сии. СПб., 1907. Вып. 22;

Се­реб­рян­ский Н.И. Очер­ки по ис­то­рии мо­на­стыр­ской жиз­ни в Псков­ской зем­ле. М., 1908;

Гу­ре­вич Ф.Д. Ар­хео­ло­ги­че­ские па­мят­ни­ки Ве­ли­ко­лук­ской об­лас­ти // Крат­кие со­об­ще­ния о док­ла­дах и по­ле­вых ис­сле­до­ва­ни­ях Ин­сти­ту­та ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. М.; Л., 1956. Вып. 62;

Стан­ке­вич Я.В. К ис­то­рии на­се­ле­ния Верх­не­го Под­ви­нья в I и на­ча­ле II ты­ся­че­ле­тия н.э. // Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ар­хео­ло­гии СССР. М.-Л.,1960. Вып. 76;

Ко­ти­ко­ва Н.Л. На­род­ные пес­ни Псков­ской об­лас­ти. М., 1966;

Се­дов В.В. Го­ро­ди­ща Се­беж­ско­го по­озе­рья // Studia archaeologica in memoriam H. Moora. Tallinn, 1970;

он же. Вос­точ­ные сла­вя­не в VI–XIII вв. М., 1982;

Ов­чин­ни­ков А.Н., Ки­ши­лов Н.Б. Жи­во­пись древ­не­го Пско­ва. М., 1971;

Гео­гра­фия Псков­ской об­лас­ти. 2-е изд. Л., 1974;

Ар­хео­ло­гия и ис­то­рия Пско­ва и Псков­ской зем­ли. Псков; М., 1980–2014–;

Из­де­лия с псков­ской мар­кой: Тех­ни­че­ский про­гресс, эф­фек­тив­ность и ка­че­ст­во. Л., 1981;

Фин­но-уг­ры и бал­ты в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья. М., 1987;

Древ­ний Псков. М., 1988;

Пес­ни Псков­ской зем­ли / Сост. А.Л. Мех­не­цов. Л., 1989. Вып. 1;

Зем­ля Псков­ская, древ­няя и со­вре­мен­ная. Псков, 1990–2011–;

Се­дов Вл.В. Псков­ская ар­хи­тек­ту­ра XIV–XV вв. М., 1992;

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