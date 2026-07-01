ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на северо-западе Российской империи, Российской республики, РСФСР.
Образована в соответствии с наказом императрицы Екатерины II от 28 мая (8 июня) 1772 года, подтверждённым высочайше утверждённым указом Сената от 23 октября (3 ноября) 1772 года. Включила Великолукскую (Великолуцкую) и Псковскую (без Гдовского уезда) провинции Новгородской губернии, а также часть земель, вошедших в состав Российской империи по Первому разделу Речи Посполитой, на которых были сформированы Витебская, Двинская и Полоцкая провинции. Центр - город Опочка. Великолукская и Псковская провинции сохранили существовавшее ранее уездное деление [в первой - Великолукский (Великолуцкий), Торопецкий, Холмский; во второй - Опочецкий, Островский, Псковский, Пусторжевский]. Высочайше утверждённым докладом Сената от 22 июля (2 августа) 1773 года в трёх новых провинциях также введено уездное деление (в Витебской - Велижский, Витебский, Городокский уезды; в Двинской - Динабургский, Мариенгаузенский, Режицкий уезды; в Полоцкой - Невельский, Полоцкий, Себежский уезды).
Указом императрицы Екатерины II от 24 августа (4 сентября) 1776 года Псковская губерния реорганизована в 2 губернии: Полоцкую губернию и собственно Псковская губерния, которую составили Псковская и Великолукская провинции, а также Гдовский и Порховский уезды Новгородской губернии. Указом императрицы Екатерины II от 3 (14) августа 1777 года в соответствии с положениями губернской реформы 1775 года Псковская губерния преобразована в Псковское наместничество. Центр - город Псков. Население свыше 579 тысяч человек (1789 год). Делилось на 10 уездов: Великолукский, Гдовский, Лужский, Новоржевский, Опочецкий, Островский, Порховский, Псковский, Торопецкий и Холмский. 11 (22) декабря 1781 года Гдовский и Лужский уезды переданы в состав Санкт-Петербургской губернии; 7 (18) июня 1782 года из части Псковского уезда образован Печорский уезд.
Указом императора Павла I от 12 (23) декабря 1796 года наместничество переименовано в Псковскую губернию. В том же году упразднены Печорский, Новоржевский и Холмский уезды [последние два восстановлены сенатским указом от 24 апреля (6 мая) 1802 года]. Площадь 44,546 тысяч км2 (1858 год). Население свыще 698 тысяч человек (1857 год), свыше 1,1 миллионов человек (1897 год). В 1823 - 1829/1830 годах существовала должность псковского генерал-губернатора, совмещавшаяся генералом от инфантерии Ф.О. Паулуччи с должностью лифляндского, эстляндского и курляндского генерал-губернатора.
Основа хозяйства - льноводство (в начале XX века первое место по объёму производства в России). Важное место занимало рыболовство - прежде всего лов снетка (среднегодовой вывоз около 3,3 тысяч т). Развивались различные промыслы и отходничество (в начале XX века - около 30 тысяч человек). Во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. возник ряд пром. предприятий; открыто движение по прошедшим через губернию железнодорожным линиям: Луга - Псков (1859 год), Псков - Остров и Остров - Вержболово (обе 1860 года), Рига - Валк - Псков (1889 год), Бологое - Псков (1897 год), Дно - Новосокольники и Москва - Зилан (обе 1901 года), Царское Село - Дно, Новосокольники - Витебск и Пыталово - Сита (с середины 1990-х годов не действует) (все 1904 года), Бологое - Полоцк (1907 год), Нарва - Псков - Полоцк (1916 год; разрушена в 1941-1944 годах).
Советская власть установлена в конце 1917 - начале 1918 года. В 1918-1919 годах, в Гражданскую войну 1917-1922 годов, Псковская губерния находилась в эпицентре военных действий. В конце февраля - ноябре 1918 года частично оккупирована германскими войсками. В конце апреля 1918 - феврале 1919 года входила в Союз коммун Северной области. В мае - августе 1919 года значительная часть Псковской губернии находилась под контролем частей Северного корпуса белых войск (с июня Северная армия, с июля Северно-Западная армия). Осенью 1919 года ряд пограничных территорий Псковская губерния заняты латвийскими и эстонскими войсками. К октября 1919 года на большей части территории Псковской губернии восстановлена советская власть. По Юрьевскому договору 1920 года РСФСР с Эстонией в состав последней отошла часть Псковского уезда с заштатными городами Печоры и Изборск (так называемый Печорский край); по Рижскому мирному договору 1920 года в состав Латвии отошла часть Островского уезда с железнодорожной станцией Пыталово.
Декретом ВЦИК от 24 марта 1924 года в состав Псковской губернии переданы Велижский, Невельский, Себежский уезды упразднённой Витебской губернии, после чего Псковская губерния стала делиться на 11 уездов. Декретом ВЦИК от 6 июня 1925 года статус города получили Дно, Новосокольники и Пустошка. Псковская губерния ликвидирована постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года, её территория вошла в состав Ленинградской области.