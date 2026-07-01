ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на северо-западе Российской империи, Российской республики, РСФСР.

Об­ра­зо­ва­на в со­от­вет­ст­вии с на­ка­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 28 мая (8 июня) 1772 года, под­твер­ждён­ным вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным ука­зом Се­на­та от 23 октября (3 ноября) 1772 года. Вклю­чи­ла Ве­ли­ко­лук­скую (Ве­ли­ко­луц­кую) и Псков­скую (без Гдов­ско­го уезда) про­вин­ции Нов­го­род­ской гу­бер­нии, а так­же часть зе­мель, во­шед­ших в со­став Российской им­пе­рии по Первому раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той , на ко­то­рых бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны Ви­теб­ская, Двин­ская и По­лоц­кая про­вин­ции. Центр - город Опоч­ка. Ве­ли­ко­лук­ская и Псков­ская про­вин­ции со­хра­ни­ли су­ще­ст­во­вав­шее ра­нее уезд­ное де­ле­ние [в пер­вой - Ве­ли­ко­лук­ский (Ве­ли­ко­луц­кий), То­ро­пец­кий, Холм­ский; во вто­рой - Опо­чец­кий, Ост­ров­ский, Псков­ский, Пус­то­ржев­ский]. Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным док­ла­дом Се­на­та от 22 июля (2 августа) 1773 года в трёх но­вых про­вин­ци­ях так­же вве­де­но уезд­ное де­ле­ние (в Ви­теб­ской - Ве­лиж­ский, Ви­теб­ский, Го­ро­док­ский уез­ды; в Двин­ской - Ди­на­бург­ский, Ма­ри­ен­гау­зен­ский, Ре­жиц­кий уез­ды; в По­лоц­кой - Не­вель­ский, По­лоц­кий, Се­беж­ский уез­ды).

Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 24 августа (4 сентября) 1776 года Псковская губерния ре­ор­га­ни­зо­ва­на в 2 гу­бер­нии: По­лоц­кую гу­бер­нию и соб­ст­вен­но Псковская губерния, ко­то­рую со­ста­ви­ли Псков­ская и Ве­ли­ко­лук­ская про­вин­ции, а так­же Гдов­ский и Пор­хов­ский уез­ды Нов­го­род­ской губернии. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 3 (14) августа 1777 года в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года Псковская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Псков­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. Центр - город Псков. Население свыше 579 тысяч человек (1789 год). Де­ли­лось на 10 уез­дов: Ве­ли­ко­лук­ский, Гдов­ский, Луж­ский, Но­во­ржев­ский, Опо­чец­кий, Ост­ров­ский, Пор­хов­ский, Псков­ский, То­ро­пец­кий и Холм­ский. 11 (22) декабря 1781 года Гдов­ский и Луж­ский уез­ды пе­ре­да­ны в со­став Санкт-Пе­тербургской губернии; 7 (18) июня 1782 года из час­ти Псков­ско­го уезда об­ра­зо­ван Пе­чор­ский уезд.

Ука­зом императора Пав­ла I от 12 (23) декабря 1796 года на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Псковскую губернию. В том же го­ду уп­разд­не­ны Пе­чор­ский, Но­во­ржев­ский и Холм­ский уез­ды [по­след­ние два вос­ста­нов­ле­ны се­нат­ским ука­зом от 24 апреля (6 мая) 1802 года]. Площадь 44,546 тысяч км2 (1858 год). Население свыще 698 тысяч человек (1857 год), свыше 1,1 миллионов человек (1897 год). В 1823 - 1829/1830 годах су­ще­ст­во­ва­ла долж­ность псков­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра, со­вме­щав­шая­ся генералом от инфантерии Ф.О. Пау­луч­чи с долж­но­стью лиф­лянд­ско­го, эс­т­лянд­ско­го и кур­лянд­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра.

Ос­но­ва хо­зяй­ст­ва - льно­вод­ст­во (в начале XX века первое ме­сто по объ­ё­му про­изводства в Рос­сии). Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ло ры­бо­лов­ст­во - пре­ж­де все­го лов снет­ка (сред­не­го­до­вой вы­воз около 3,3 тысяч т). Раз­вива­лись различные про­мыс­лы и от­ход­ни­че­ст­во (в начале XX века - около 30 тысяч человек). Во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. воз­ник ряд пром. пред­при­ятий; от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шим че­рез гу­бер­нию железнодорожным ли­ни­ям: Лу­га - Псков (1859 год), Псков - Ост­ров и Ост­ров - Вер­жбо­ло­во (обе 1860 года), Ри­га - Валк - Псков (1889 год), Бо­ло­гое - Псков (1897 год), Дно - Но­во­со­коль­ни­ки и Мо­ск­ва - Зи­лан (обе 1901 года), Цар­ское Се­ло - Дно, Но­во­со­коль­ни­ки - Ви­тебск и Пы­та­ло­во - Си­та (с середины 1990-х годов не дей­ст­ву­ет) (все 1904 года), Бо­ло­гое - По­лоцк (1907 год), Нар­ва - Псков - По­лоцк (1916 год; раз­ру­ше­на в 1941-1944 годах).

Советская власть ус­та­нов­ле­на в конце 1917 - начале 1918 года. В 1918-1919 годах, в Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов, Псковская губерния на­хо­ди­лась в эпи­цен­тре во­енных дей­ст­вий. В кон­це февраля - но­ябре 1918 года час­тич­но ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В кон­це апреля 1918 - феврале 1919 года вхо­ди­ла в Со­юз ком­мун Се­вер­ной области. В мае - августе 1919 года зна­чительная часть Псковской губернии на­хо­ди­лась под кон­тро­лем час­тей Северного кор­пу­са бе­лых войск (с ию­ня Северная ар­мия, с ию­ля Северно-Западная ар­мия). Осе­нью 1919 года ряд по­гра­нич­ных тер­ри­то­рий Псковская губерния за­ня­ты латвийскими и эстонскими вой­ска­ми. К октября 1919 года на большей части тер­ри­то­рии Псковской губернии вос­ста­нов­ле­на советская власть. По Юрь­ев­ско­му до­го­во­ру 1920 года РСФСР с Эс­то­ни­ей в со­став по­след­ней ото­шла часть Псков­ско­го уезда с за­штат­ны­ми го­ро­да­ми Пе­чо­ры и Из­борск (так называемый Пе­чор­ский край); по Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1920 года в со­став Лат­вии ото­шла часть Ост­ров­ско­го уезда с железнодорожной стан­ци­ей Пы­та­ло­во.

Дек­ре­том ВЦИК от 24 марта 1924 года в со­став Псковской губернии пе­ре­да­ны Ве­лиж­ский, Не­вель­ский, Се­беж­ский уез­ды уп­разд­нён­ной Ви­теб­ской гу­бер­нии, по­сле че­го Псковская губерния ста­ла де­лить­ся на 11 уез­дов. Дек­ре­том ВЦИК от 6 июня 1925 года ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Дно, Но­во­со­коль­ни­ки и Пус­тош­ка. Псковская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Ле­нин­град­ской об­лас­ти.

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