ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской монастырь в честь Успения Божией Матери, в городе Печоры Псковской области.

Ме­ст­ные пе­ще­ры из­вест­ны, по всей ви­ди­мо­сти, с конца XIV - первой трети XV веков, ко­гда там под­ви­зал­ся преподобный Марк Пус­тын­но­жи­тель Пско­во-Пе­чер­ский. В 1472 году в пе­ще­ры при­шёл из Дер­пта (ны­не Тар­ту) священник Ио­анн Ше­ст­ник (преподобный Ио­на Пско­во-Пе­чер­ский), ко­то­рый уст­ро­ил здесь пе­щер­ную цер­ковь во имя Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ос­вя­ще­на именем 15 августа 1473 года). В по­след­ней четверти XV века во­круг этой церк­ви сло­жил­ся мо­на­стырь . При ак­тив­ном уча­стии М.Г. Му­не­хи­на вос­ста­нов­лен в 1519-1523 годы по­сле на­па­де­ния ли­вон­цев, около 1525 года уч­ре­ж­де­но об­ще­жи­тие, оби­тель пре­вра­ти­лась в круп­ный книж­ный центр.

Важ­ную роль в раз­ви­тии Псково-Печерского Успенского монастыря сыг­рал его игу­мен (1529-1570 годы) преподобный Кор­ни­лий. По­сле на­ча­ла Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов здесь воз­двиг­ну­та кре­пость (1558-1565 годы; при уча­стии П.П. За­бо­лоц­ко­го, в мо­на­ше­ст­ве Паф­ну­тия). Вы­дер­жал оса­ды поль­ско-ли­товских (1581 год; неод­но­крат­но в 1611-1615 годах; 1634 год) и шведских (не­од­но­крат­но в 1611-1613; 1615, 1657, 1703 годах) войск.

В XVII - начале XX веках - один из бо­га­тей­ших мо­на­стырей Се­ве­ро-За­па­да Рос­сии. В кон­це мар­та 1919 года Пе­чо­ры за­ня­ты эстонскими вой­ска­ми, по Юрь­ев­ско­му до­го­во­ру 1920 года ме­ж­ду РСФСР и Эс­то­ни­ей в со­ста­ве го­ро­да мо­на­стырь ото­шёл к Эстонской рес­пуб­ли­ке (до 1940 года). В 1940 году библиотека и ар­хив пе­ре­да­ны в Тар­ту­ский университет (библиотека воз­вра­ще­на в 1991 году; ар­хив с 1953 года хра­нит­ся в Государственном ар­хи­ве Псков­ской области). В 1941-1944 годах дей­ст­во­вал под германской ок­ку­па­ци­ей; в Гер­ма­нию вы­ве­зе­но свыше 500 про­из­ве­де­ний цер­ков­но­го искусства (большая часть воз­вра­ще­на в 1973 году). Рес­тав­ри­ро­ван в 1960-1974 годах при ар­химандрите Али­пии (Во­ро­но­ве). Сре­ди зна­ме­ни­тых на­сель­ни­ков - преподобномученник ста­рец Вас­си­ан, преподобный До­ро­фей Юг­ский, святой Ла­зарь Про­зор­ли­вый, преподобный Си­ме­он (Пе­чер­ский), митрополит Ве­ниа­мин (Фед­чен­ков), ар­химандрит Ио­анн (Кре­сть­ян­кин). Ра­бо­та­ют мас­тер­ская по рес­тав­ра­ции икон, се­ст­ри­че­ст­во ми­ло­сер­дия, из­да­тель­ст­во. Круп­ный центр па­лом­ни­че­ст­ва .

Мо­на­стырь рас­по­ло­жен на скло­нах ов­ра­га на юго-восточной ок­раи­не го­ро­да. За кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми (дли­ной около 800 м) с 9 баш­ня­ми (са­мая вы­со­кая - у Верх­них ре­шё­ток) и 3 во­ро­та­ми (Пет­ров­ская баш­ня со Свя­ты­ми вра­та­ми, 1630-е годы, за­вер­ше­ние XVIII века) со­хра­нил­ся ан­самбль по­стро­ек XV-XIX веков. В ниж­ней час­ти ком­плек­са - пе­ще­ры (дли­ной около 200 м) с 7 «ули­ца­ми», церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва и за­хо­ро­не­ния­ми мо­на­хов, кре­сть­ян-опол­чен­цев, пред­ста­ви­те­лей кня­же­ских и дво­рян­ских ро­дов Га­га­ри­ных, Ела­ги­ных, Му­сорг­ских, На­що­ки­ных, Ор­ди­ных-На­що­ки­ных, Ржев­ских, Си­ман­ских, Су­ма­ро­ко­вых, Та­ти­ще­вых и других. Над пе­ще­ра­ми - Ус­пен­ский со­бор (1472-1473 годы, рас­ши­рен в 1522-1523 годах, фре­ски середины XVI века, ико­но­стас третьей четверти XVIII века; ико­на Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри в жи­тии, около 1521 года), над­стро­ен­ный вто­рым эта­жом с По­кров­ской церкви и 5 ба­роч­ны­ми гла­ва­ми (1758-1759 годы), и де­ревянная церковь Со­бо­ра Пско­во-Пе­чер­ских свя­тых (1988-1991 годы). С вос­то­ка к со­бо­ру при­мы­ка­ет Боль­шая звон­ни­ца (1520-1540-е годы, над­строе­на в начале XVIII века; под зво­ном - церковь Святого Вар­лаа­ма Ху­тын­ско­го) с 17 ко­ло­ко­ла­ми и не­боль­шой Ча­со­вой баш­ней с 9 ко­ло­ко­ла­ми. На­про­тив звон­ни­цы - Г-об­раз­ный в пла­не ком­плекс по­стро­ек: крас­ное, ук­ра­шен­ное бе­лы­ми на­лич­ни­ка­ми зда­ние риз­ни­цы и б-ки (XVII век), бывшая тра­пез­ная (начало XVIII века; в 1868-1870 годах пе­ре­строе­на в Сре­тенскую церковь), крас­ная Бла­го­ве­щен­ская тра­пез­ная церковь (1541 год; ук­ра­ше­на ке­ра­мическими пли­та­ми), двухэтаж­ный ка­мен­ный брат­ский кор­пус с четырехко­лон­ным клас­си­ци­стическим пор­ти­ком (1820 год), кир­пич­ная тра­пез­ная в рус­ском сти­ле (1894-1896 годы), ле­чеб­ни­ца с церковью Святого Ла­за­ря Чет­ве­ро­днев­но­го (конец XVIII века; ны­не - ар­хив и библиотека). В ниж­ней час­ти мо­на­сты­ря так­же рас­по­ло­же­ны: де­ре­вян­ный на ка­мен­ном цо­ко­ле дом на­стоя­те­ля (1883 год), ча­сов­ня в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный Ис­точ­ник» над ар­те­зи­ан­ским ко­лод­цем (1911 год), Кор­ни­ли­ев­ский ко­ло­дец. В верх­ней час­ти ан­самб­ля, на хол­ме, - при­мы­каю­щая к Ни­коль­ской баш­не одногла­вая над­врат­ная церковь Ни­ко­лы Вра­та­ря (1564-1565 годы, зод­чий П.П. За­бо­лоц­кий; рез­ной об­раз «Ни­ко­ла Мо­жай­ский» XVI века; ико­но­стас - 1686-1688 годов) с двухпро­лёт­ной звон­ни­цей (1580-е годы) и про­ход­ной ар­кой в цо­коль­ной час­ти, клас­си­ци­стический со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1815-1827 годы, архитектор Л. Рус­ка; ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» - 1524 год, «Оди­гит­рия» - 1540 год).

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