ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской монастырь в честь Успения Божией Матери, в городе Печоры Псковской области.
Местные пещеры известны, по всей видимости, с конца XIV - первой трети XV веков, когда там подвизался преподобный Марк Пустынножитель Псково-Печерский. В 1472 году в пещеры пришёл из Дерпта (ныне Тарту) священник Иоанн Шестник (преподобный Иона Псково-Печерский), который устроил здесь пещерную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы (освящена именем 15 августа 1473 года). В последней четверти XV века вокруг этой церкви сложился монастырь. При активном участии М.Г. Мунехина восстановлен в 1519-1523 годы после нападения ливонцев, около 1525 года учреждено общежитие, обитель превратилась в крупный книжный центр.
Важную роль в развитии Псково-Печерского Успенского монастыря сыграл его игумен (1529-1570 годы) преподобный Корнилий. После начала Ливонской войны 1558-1583 годов здесь воздвигнута крепость (1558-1565 годы; при участии П.П. Заболоцкого, в монашестве Пафнутия). Выдержал осады польско-литовских (1581 год; неоднократно в 1611-1615 годах; 1634 год) и шведских (неоднократно в 1611-1613; 1615, 1657, 1703 годах) войск.
В XVII - начале XX веках - один из богатейших монастырей Северо-Запада России. В конце марта 1919 года Печоры заняты эстонскими войсками, по Юрьевскому договору 1920 года между РСФСР и Эстонией в составе города монастырь отошёл к Эстонской республике (до 1940 года). В 1940 году библиотека и архив переданы в Тартуский университет (библиотека возвращена в 1991 году; архив с 1953 года хранится в Государственном архиве Псковской области). В 1941-1944 годах действовал под германской оккупацией; в Германию вывезено свыше 500 произведений церковного искусства (большая часть возвращена в 1973 году). Реставрирован в 1960-1974 годах при архимандрите Алипии (Воронове). Среди знаменитых насельников - преподобномученник старец Вассиан, преподобный Дорофей Югский, святой Лазарь Прозорливый, преподобный Симеон (Печерский), митрополит Вениамин (Федченков), архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Работают мастерская по реставрации икон, сестричество милосердия, издательство. Крупный центр паломничества.
Монастырь расположен на склонах оврага на юго-восточной окраине города. За крепостными стенами (длиной около 800 м) с 9 башнями (самая высокая - у Верхних решёток) и 3 воротами (Петровская башня со Святыми вратами, 1630-е годы, завершение XVIII века) сохранился ансамбль построек XV-XIX веков. В нижней части комплекса - пещеры (длиной около 200 м) с 7 «улицами», церковь Воскресения Христова и захоронениями монахов, крестьян-ополченцев, представителей княжеских и дворянских родов Гагариных, Елагиных, Мусоргских, Нащокиных, Ординых-Нащокиных, Ржевских, Симанских, Сумароковых, Татищевых и других. Над пещерами - Успенский собор (1472-1473 годы, расширен в 1522-1523 годах, фрески середины XVI века, иконостас третьей четверти XVIII века; икона Успения Богоматери в житии, около 1521 года), надстроенный вторым этажом с Покровской церкви и 5 барочными главами (1758-1759 годы), и деревянная церковь Собора Псково-Печерских святых (1988-1991 годы). С востока к собору примыкает Большая звонница (1520-1540-е годы, надстроена в начале XVIII века; под звоном - церковь Святого Варлаама Хутынского) с 17 колоколами и небольшой Часовой башней с 9 колоколами. Напротив звонницы - Г-образный в плане комплекс построек: красное, украшенное белыми наличниками здание ризницы и б-ки (XVII век), бывшая трапезная (начало XVIII века; в 1868-1870 годах перестроена в Сретенскую церковь), красная Благовещенская трапезная церковь (1541 год; украшена керамическими плитами), двухэтажный каменный братский корпус с четырехколонным классицистическим портиком (1820 год), кирпичная трапезная в русском стиле (1894-1896 годы), лечебница с церковью Святого Лазаря Четверодневного (конец XVIII века; ныне - архив и библиотека). В нижней части монастыря также расположены: деревянный на каменном цоколе дом настоятеля (1883 год), часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» над артезианским колодцем (1911 год), Корнилиевский колодец. В верхней части ансамбля, на холме, - примыкающая к Никольской башне одноглавая надвратная церковь Николы Вратаря (1564-1565 годы, зодчий П.П. Заболоцкий; резной образ «Никола Можайский» XVI века; иконостас - 1686-1688 годов) с двухпролётной звонницей (1580-е годы) и проходной аркой в цокольной части, классицистический собор Архангела Михаила (1815-1827 годы, архитектор Л. Руска; иконы Божией Матери «Умиление» - 1524 год, «Одигитрия» - 1540 год).