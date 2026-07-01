ПСКОВ

ПСКОВ - город в России, административный центр Псковской области.

Население 206,7 тысяч человек (2014). Рас­по­ло­жен на р. Ве­ли­кая, при впа­де­нии в неё р. Пско­ва. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

Один из древ­ней­ших русских го­ро­дов. К 2014 году изу­че­но свыше 12 га куль­тур­но­го слоя (мощ­ность от 0,5 до 8 м, около 300 тысяч ин­ди­ви­ду­аль­ных на­хо­док). Древ­ней­шие на­ход­ки на тер­ри­то­рии Псков (II тысячелетие до н.э.) при­над­ле­жат шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. По­се­ле­ние на Псков­ском го­ро­ди­ще (мыс у слия­ния рек Ве­ли­кая и Пско­ва) от­носит­ся к па­мят­ни­кам ти­па Ас­ва (тер­ри­то­рия Эс­то­нии; се­ре­ди­на - третья четверть I тысячелетия до н.э.). В первой половине I тысячелетия н.э. здесь на­хо­дил­ся при­бал­тий­ско-фин­ский по­сё­лок.

Воз­ник­шее на час­ти Псков­ско­го го­ро­ди­ща в третьей четверти I тысячелетия до н.э. по­се­ле­ние длин­ных кур­га­нов куль­ту­ры ста­ло ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния соб­ст­вен­но Псков; к VIII-IX векам от­но­сят­ся зем­ля­ной вал, по греб­ню ко­то­ро­го про­хо­дил час­то­кол, сруб­ные до­ма с уг­луб­лён­ной центральной ча­стью и пе­чью-ка­мен­кой, на­зем­ные строе­ния (4×5 - 6×7 м) с гли­но­бит­ны­ми по­ла­ми и оча­га­ми. Бы­ли раз­ви­ты ре­мёс­ла (же­ле­зо­де­ла­тель­ное, юве­лир­ное, кос­то­рез­ное и другие). В конце IX - начале X веков на­чал фор­ми­ро­вать­ся по­сад. Под 903 годом Псков впер­вые упо­ми­на­ет­ся в « По­вес­ти вре­мен­ных лет » в рас­ска­зе о же­нить­бе князя Иго­ря на княгине Оль­ге. В X - начале XI веках го­род раз­ви­вал­ся по бе­ре­го­вым тер­ра­сам рек (площадь до 12 га), с двух сто­рон оги­бая всхолм­ле­ние в ме­ж­ду­ре­чье, на ко­то­ром рас­по­ла­га­лись городской нек­ро­поль (изу­че­но 79 по­гре­бе­ний) и круг­лая пло­щад­ка, ок­ру­жён­ная рвом, со стол­бо­вой ямой по­се­ре­ди­не (ин­тер­пре­ти­ру­ют­ся как свя­ти­ли­ще). Про­сле­жи­ва­ет­ся на­ли­чие славянских, при­бал­тий­ско-фин­ских, балт­ских, скандинавских ком­по­нен­тов куль­ту­ры. В 1 км от го­ро­ди­ща на­хо­дил­ся скандинавский нек­ро­поль (изу­че­но 9 по­гре­баль­ных ка­мер с бо­га­тым ин­вен­та­рём X века).

Не позд­нее 1-й половины XI века Псков рас­про­стра­нил­ся на впер­вые упо­мя­ну­тые в 1323 году За­ве­ли­чье (ле­вый бе­рег Ве­ли­кой; площадь к XIII веку - 22 га) и За­псковье (пра­вый бе­рег Пско­вы; площадь к 13 в. - 19 га). Центральная часть и За­пско­вье со­еди­нял ста­цио­нар­ный мост (со­глас­но бо­лее позд­ним из­вес­ти­ям, во­зоб­нов­лял­ся один раз в 20 лет); на За­ве­ли­чье вёл пла­ву­чий мост, от ко­то­ро­го на­чи­на­лась Из­бор­ская улица (за­мо­ще­на в 1418 году). С середине XI века по­сад в ме­ж­ду­ре­чье Ве­ли­кой и Пско­вы за­нял часть центрального нек­ро­по­ля; но­вые мо­гиль­ни­ки воз­ни­ка­ли за пре­де­ла­ми по­са­да. На ру­бе­же XI-XII веков на Псков­ском го­ро­ди­ще бы­ла воз­ве­де­на пер­вая ка­мен­ная кре­по­ст­ная сте­на (сло­же­на на­су­хо из из­вест­ня­ка).

Во второй тре­ти XII - первой половине XIV веках Псков вхо­дил в со­став Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. В первой половине XII века стро­ят­ся хра­мы Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го, Спа­са Пре­об­ра­же­ния (не позд­нее 1153 года) в Ми­ро­ж­ском мо­на­сты­ре, Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­течи в Ива­нов­ском монастыре (в XIV-XV веках ме­сто упо­кое­ния псков­ских кня­гинь). В 1190-е годы по­стро­ен ка­мен­ный со­бор Святой Трои­цы. 16 сентября 1240 года го­род за­хва­чен вой­ска­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на . В 1242 году ос­во­бо­ж­дён нов­го­род­ским князем Алек­сан­д­ром Яро­сла­ви­чем Нев­ским. В прав­ле­ние князя Дов­мон­та (1266-1270, 1271-1299 годы) часть Псков (площадь 4,5 га; впо­след­ст­вии на­зва­на Дов­мон­то­вым го­ро­дом) ук­ре­п­ле­на ка­мен­ной сте­ной; по­строе­ны ка­мен­ные хра­мы Святого Ти­мо­фея Газ­ско­го (1267 год), Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1269 год), Святого Фё­до­ра Стра­ти­ла­та (1270-1272 годы), Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва и 2 ка­мен­ные гражданские по­строй­ки (кня­жьи па­ла­ты и, ве­ро­ят­но, грид­ни­ца). В 1269, 1299, 1323, 1348, 1367, 1370, 1480 и 1503 годах Псков вы­дер­жал оса­ды войск Ли­вон­ско­го ор­де­на.

Тер­ри­то­рия, за­се­лён­ная в ме­ж­ду­ре­чье Ве­ли­кой и Пско­вы в XIII веке, со­став­ля­ла не ме­нее 55 га; за­строй­ка - уса­деб­ная, не­ко­то­рые ули­цы име­ли ши­ри­ну до 5 м, кю­ве­ты, вы­мощенные де­ре­вом, ино­гда мел­ким из­вест­ня­ком; еди­нич­ные до­ма бы­ли площадь до 70 м2. Сре­ди на­хо­док - свыше 600 вис­лых свин­цо­вых пе­ча­тей, 9 бе­ре­стя­ных гра­мот (XII-XVI веков), арабские, ев­ропейские и русские мо­не­ты. С XIII века на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся псков­ская шко­ла ико­но­пи­си .

В 1309 году на по­са­де от Ве­ли­кой до Пско­вы со­ору­же­на ка­мен­ная кре­по­ст­ная сте­на с 2 над­врат­ны­ми баш­ня­ми (ко­ст­ра­ми), ок­ру­жав­шая площадь 20 га. За её пре­де­ла­ми рас­по­ла­га­лось По­ло­ни­ще (пер­вое упо­ми­на­ние в 1323 году). В первой половине XIV века - 1510 году Псков - сто­ли­ца Псков­ской рес­пуб­ли­ки. В XIV веке Псков­ское го­ро­ди­ще (в даль­ней­шем из­вест­ное как Кром) пе­ре­ста­ло быть жи­лой зо­ной и бы­ло за­стро­ено склад­ски­ми по­строй­ка­ми («кром­ски­ми кле­тя­ми»). В 1337 году в кам­не пе­ре­строе­на (в 1392/1393 годах во­зоб­нов­ле­на) южная сте­на Кро­ма, от­де­ляв­шая его от Дов­мон­то­ва го­ро­да, где на­хо­ди­лась ко­ло­коль­ня Святой Трои­цы с ве­че­вым ко­ло­ко­лом. В Кро­му воз­ве­де­на церковь Бла­го­ве­ще­ния (не позднее 1343 года), в 1365-1367 годах пе­ре­стро­ен «на ста­рой ос­но­ве» Тро­иц­кий со­бор, пе­ред ко­то­рым на­хо­ди­лось «буе­ви­ще» - ме­сто сбо­ра ве­че. Под­сту­пы к Кро­му за­щи­ща­ла «Греб­ля» (ров с 2 мос­та­ми). Со второй половины XIV века Дов­монтов го­род стал цер­ков­ным цен­тром Псков Баш­ни бы­ли по­строе­ны в 1376/1377 годах на флан­го­вых сте­нах Сред­не­го го­ро­да, ря­дом со сте­ной Дов­мон­то­ва го­ро­да, в 1399/1400 годах - в Кро­му.

В 1360-х годах «во­круг все­го по­са­да» бы­ли по­строе­ны де­ревянные ук­ре­п­ле­ния, в 1374-1375 годах их сме­ни­ла ка­мен­ная сте­на с 9 баш­ня­ми (ок­ру­жа­ла площадь 40 га). С XIII/XIV веков на ок­раи­нах и в бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стях Псков воз­ник­ли и ак­тив­но от­страи­ва­лись мо­на­сты­ри : муж­ской Сне­то­гор­ский мо­на­стырь (с первой четверти XV века - ме­сто по­стри­же­ния и по­гре­бе­ния псков­ских кня­зей); муж­ской Пан­те­леи­мо­нов даль­ний монастырь, муж­ской Пан­те­леи­мо­нов монастырь на Крас­ном дво­ре, жен­ский мо­на­стырь Ста­рое Воз­не­се­ние (со второй половины XV века - ме­сто встре­чи вла­дык и кня­зей при их въез­де в Псков) и другие. Во второй половине XIV - первой половине XV веках сло­жи­лась Псков­ская ар­хитектурная шко­ла. В 1394 году Псков вы­дер­жал оса­ду нов­го­род­ско­го вой­ска. С XIV века про­сле­жи­ва­ет­ся де­ле­ние Сред­не­го го­ро­да на 4 кон­ца (Опоц­кий, Го­ро­дец­кий, Ост­ро­ла­виц­кий и Бо­ло­вин­ский).

В XV веке во­зоб­нов­ле­на за­строй­ка на всех уча­ст­ках, ос­во­ен­ных в XI-XIII веках. В Кро­му в 1416-1419 годах воз­ве­де­на ещё од­на баш­ня, в 1451-1452 годах - сте­на ме­ж­ду Ве­ли­ки­ми и Ма­лы­ми во­ро­та­ми (внутреннее про­стран­ст­во сте­ны слу­жи­ло тюрь­мой). В 1465 году по­сад в ме­ж­ду­ре­чье и на За­пско­вье об­не­сён де­ревянной кре­по­ст­ной сте­ной (в конце XV - середине XVI веках за­ме­не­на на ка­мен­ную), тер­ри­то­рия внут­ри неё по­лу­чи­ла название Околь­ный го­род (де­лил­ся на кон­цы - По­ло­нис­ский - на По­ло­ни­ще, Пет­ров­ский - рай­он Но­во­го Тор­га, Бо­го­яв­лен­ский и Козь­мо­демь­ян­ский - на Зап­ско­вье). Ук­ре­п­ле­ния Пскова дос­тиг­ли мак­си­му­ма и ох­ва­ты­ва­ли 215 га; сте­ны (с учё­том внут­рен­них) име­ли дли­ну бо­лее 9 км и до 20 ба­шен. За­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние улич­ной се­ти, на ок­раи­нах ос­та­ва­лись до­воль­но боль­шие про­стран­ст­ва, ис­поль­зо­вав­шие­ся под ого­ро­ды (со­хра­ня­лись в XVI- XVII веках). Основные ули­цы, пе­ре­хо­див­шие за пре­де­ла­ми го­ро­да в до­ро­ги: Ве­ли­кая (на юг), Пет­ров­ская и Тру­пе­хов­ская (на вос­ток), Зва­ни­ца (на За­пско­вье и да­лее на се­вер), Из­бор­ская (на За­ве­ли­чье и да­лее на за­пад). Пе­ред сте­ной Дов­мон­то­ва го­ро­да рас­по­ла­гал­ся Торг (пер­вое упо­ми­на­ние в 1307/1308 годах); ря­дом - кня­жий двор (пер­вое упо­ми­нание в 1383/1384 годах). В 1425 году на­чал дей­ст­вовать Псков­ский мо­нет­ный двор (смотрите в статье Мо­нет­ный двор). На пра­вом бе­ре­гу Пско­вы, на­про­тив Кро­ма («не­мец­кий бе­рег»), рас­по­ла­га­лись дво­ры ино­зем­ных куп­цов (в середине XVI века пе­ре­ме­ще­ны на За­ве­ли­чье).

С 1510 года в со­ста­ве Русского государвтва. В XVI-XVII веках го­род про­дол­жал ста­биль­но раз­ви­вать­ся, воз­рос­ла плот­ность за­строй­ки в гра­ни­цах стен Околь­но­го го­ро­да, ос­ваи­ва­лись все при­год­ные для про­жи­ва­ния уча­ст­ки. За пре­де­ла­ми го­род­ских стен раз­ви­вал­ся по­сад. Вме­сте с по­са­дом тер­ри­то­рия Пскова в XVI-XVII веках со­став­ля­ла около 428 га; в го­ро­де и на по­са­де на­счи­ты­ва­лось около 40 при­ход­ских церк­вей и 46 мо­на­сты­рей. На­се­ле­ние Пско­ва к сер. 16 в. со­ста­ви­ло около 30 тысяч человек. В Пскове дей­ст­во­ва­ли Не­мец­кий (Не­мец­ко-швед­ский) (1520-1560-е годы, 1580-е годы - вторая половина XVII века) и Лю­бек­ский (Ган­зей­ский) (1588 - начало XVII века, 1636/1637 годы - середина XVII века) гос­ти­ные дво­ры. Псков - од­на из баз русских войск во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, в конце 1550-х - начале 1560-х годов по при­ка­зу ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го уси­ле­ны кре­по­ст­ные сте­ны Околь­но­го го­ро­да: с по­мо­щью де­ревянных при­стро­ек рас­ши­ре­ны ста­рые баш­ни, с внутренней сто­ро­ны ка­мен­ной сте­ны воз­ве­де­на де­ре­вян­ная из за­би­тых зем­лёй де­ревянныйх сру­бов (та­ра­сов). Яр­кой стра­ни­цей в ис­то­рии Пскова ста­ла Псков­ская обо­ро­на 1581-1582 годов. В Смут­ное вре­мя Псков до сентября 1608 года ос­та­вал­ся вер­ным московским пра­ви­тель­ст­ву, осе­нью - зи­мой 1607 года в псков­ские тюрь­мы бы­ли при­сла­ны 400 участ­ни­ков Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. С сентября 1608 года до начала 1610 года вое­во­да­ми Пскова бы­ли став­лен­ни­ки Лже­дмит­рия II, в это вре­мя в го­ро­де пе­рио­ди­чес­ки вспы­хи­ва­ли со­ци­аль­ные кон­флик­ты, в мае 1609 года го­род по­стра­дал от силь­ней­ше­го по­жа­ра. В декабре 1611 - мае 1612 года в Псков на­хо­дил­ся Лже­дмит­рий III. В 1613 году на Псков и его ок­рест­но­сти со­вер­ша­ли на­па­де­ния шведские вой­ска и от­ря­ды А.И. Ли­сов­ско­го. В 1615 году Псков вы­дер­жал оса­ду шведских войск под ко­мандованием ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа. В XVII веке Псков за­ни­мал важ­ное ме­сто во внеш­ней тор­гов­ле Русского государства. В го­ро­де сло­жи­лись из­вест­ные ку­печеские фа­ми­лии (Ка­ра­мы­ше­вы, Мен­ши­ко­вы, По­ган­ки­ны, Под­зное­вы, По­ст­ни­ко­вы, Ру­си­но­вы). В середине XVII века про­изош­ло од­но из круп­ней­ших городских вос­ста­ний в Русском государстве - Псков­ское вос­ста­ние 1650 года. Один из важ­ных цен­тров сбо­ра русских войск во вре­мя русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов и Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов. В 1701-1705 годы под лич­ным кон­тро­лем ца­ря Пет­ра I Псков ук­ре­п­лён обо­ро­нительным поя­сом бас­тио­нов, по­лу­бас­тио­нов и других со­ору­же­ний, в со­ста­ве ко­то­рых ис­поль­зо­ва­лись ук­ре­п­ле­ния XVI-XVII веков и при­мы­кав­шие к кре­по­ст­ным сте­нам цер­ков­ные строе­ния. По­сле за­вер­ше­ния Се­вер­ной вой­ны и пе­ре­но­са государственные гра­ни­цы на за­пад Псков по­те­рял своё преж­нее во­енное зна­че­ние. Центр Псков­ско­го уезда и Псков­ской провинции (1719-1776 годы) Санкт-Пе­тербургской (до 1710 Ин­гер­ман­ланд­ской) губернии (1708-1727 годы), Нов­го­род­ской губернии (1727-1772 годы), Псков­ской гу­бер­нии (1772-1776 годы). Центр Псков­ской губернии (1776-1927 годы; в 1777-1796 годах Псков­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Во второй половине XIX - начало XX веках от­кры­то дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям: Лу­га - Псков (1859 год), Псков - Ост­ров (1860 год), Ри­га - Валк - Псков (1889 год), Бо­ло­гое - Псков (1897 год), Нар­ва - Псков - По­лоцк (1916 год; раз­ру­ше­на в 1941-1944 годах). С 1915 года в Псков во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны рас­по­ла­гал­ся штаб Северного фрон­та.

Советская власть ус­та­нов­ле­на 26 октября (8 ноября) 1917 года. 24-28 февраля 1918 года го­род за­нят германскими вой­ска­ми, ко­то­рые на­хо­ди­лись в нём до но­ября 1918 года. 25 ноября 1918 года за­нят час­тя­ми РККА. 24-26 мая 1919 года за­нят час­тя­ми бе­лых войск (в том числе от­ря­да­ми под ко­мандованием С.Н. Бу­лак-Ба­ла­хо­ви­ча) и во­енными фор­ми­ро­ва­ния­ми Эстонской рес­пуб­ли­ки. 26 августа 1919 года по­сле ожес­то­чён­но­го боя вновь за­нят час­тя­ми РККА. Рай­он­ный (с 1927 года) и ок­руж­ной (1927-1930 годы, 1935-1940 годы) центр Ле­нинградской области (1927-1944 годы). В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 8-9 июля 1941 года, силь­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён 23 июля 1944 года вой­ска­ми Третьего При­бал­тий­ско­го фрон­та в хо­де Псков­ско-Ост­ров­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. С 1944 года центр Псков­ской области. По­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР от 1 ноября 1945 года вклю­чён в чис­ло 15 древ­ней­ших го­ро­дов, под­ле­жа­щих пер­во­оче­ред­но­му вос­ста­нов­ле­нию.

Псков от­ли­ча­ет­ся ис­клю­чительной со­хран­но­стью ар­хитектурных па­мят­ни­ков XII-XVII веков (сре­ди них - около 40 хра­мов, свыше 30 ка­мен­ных па­лат XVII века). Центр го­ро­да рас­по­ло­жен в пре­де­лах ук­ре­п­ле­ний XV- XVI веков на пра­вом бе­ре­гу Ве­ли­кой. На мы­су, при слия­нии pек Ве­ли­кая и Пско­ва, со­хра­ни­лась древ­ней­шая часть го­ро­да - Кром с ка­мен­ны­ми сте­на­ми, за­ха­бом (1452 год) и баш­ня­ми [Тро­иц­кая (1399-1400 годы, верх вос­ста­нов­лен в 1988 году), Ку­тек­ро­ма (1399-1400 годы, верх вос­ста­нов­лен в 1960-1961 годах), Сред­няя (1416-1419 годы), Пло­ская у Ниж­них ре­шё­ток (1500 год)]. На его тер­ри­то­рии - По­ро­хо­вые по­гре­ба (XVII век), 5-гла­вый 6-столп­ный Тро­иц­кий со­бор (1682-1699 годы; 7-ярус­ный ико­но­стас; так называемый Оль­гин крест, 1623 год), ко­ло­коль­ня (ме­ж­ду 1699 и 1706 годами, верх около 1803-1806 годы), дом при­чта (1843 год). В 2002 году ус­та­нов­лен крест на мес­те раз­ру­шен­но­го в 1933 году Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра (1835-1836 годы, архитектор А.И. Мель­ни­ков). Вы­со­кой южной сте­ной (Пер­си; XIII-XV века) Кром от­де­лён от Дов­мон­то­ва го­ро­да, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го со­хра­ни­лись фун­да­мен­ты и час­ти стен па­лат и мно­го­численных церк­вей XIII-XVI веков (в том числе Рож­де­ст­ва Хри­сто­ва, 1388 год; По­кро­ва, 1398 год; Ни­ко­лы с Греб­ли, около 1417 год, все за­кры­ты в XVIII веке). В его южной час­ти - двухэтаж­ные При­каз­ные па­ла­ты (1692-1695 годы; ны­не му­зей) и зда­ние Ду­хов­ной кон­си­сто­рии (1850-1853 годы).

На тер­ри­то­рии Сред­не­го го­ро­да (сохранились фраг­мен­ты стен и Мсти­слав­ская баш­ня у реки Ве­ли­кая, 1374-1375 годы; бас­тио­ны начала XVIII века) в XIV-XVI веках из из­вест­ня­ка строи­лись ха­рак­тер­ные для псков­ской шко­лы не­боль­шие при­ход­ские церк­ви, од­но­гла­вые, с 3 ап­си­да­ми, низ­ки­ми при­строй­ка­ми, с де­ко­ра­тив­ны­ми поя­ска­ми в верх­них час­тях стен, ап­сид и ба­ра­ба­нов - Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла с Го­род­ца (за­ло­же­на в 1339 году, верх пе­ре­стро­ен в 1694-1695 годах; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня второй половины XVII века), Пет­ра и Пав­ла с Буя с 16-скат­ной кров­лей (1373 год, пе­ре­строе­на в 1540 году), Ва­си­лия Ве­ли­ко­го на Гор­ке (1413 год; пе­ре­строе­на в XVI веке; северный при­дел Апостола Иоан­на Бо­го­сло­ва - 1585-1587 годов; в 2009-2010 годах вос­соз­да­но по­за­ко­мар­ное по­кры­тие), Ни­ко­лы с Усо­хи с двухпро­лёт­ной звон­ни­цей (1535-1536 годы). В 1685 году в ду­хе моск. ар­хи­тек­ту­ры воз­ве­де­на церковь Оди­гит­рии бывшего под­во­рья Пско­во-Пе­чер­ско­го монастыря с восьмигран­ной ко­ло­коль­ней, ук­ра­шен­ной из­раз­ца­ми.

В XV-XVI веках ак­тив­но раз­ви­вал­ся Околь­ный го­род, ог­ра­ни­чен­ный сте­на­ми с баш­ня­ми (По­кров­ская, конца XV - начала XVI веков; Ми­хай­лов­ская, начала XVI века; Пет­ров­ская, середины XVI века). Пре­имущественно в По­ло­нис­ском кон­це со­хра­ни­лись церк­ви это­го вре­ме­ни: Но­вое Воз­не­се­ние (1373-1375 годы, пе­ре­строе­на в конце XVII веква), Святой Ана­ста­сии Рим­лян­ки (1539 год, ко­ло­коль­ня - 1827 года), Ио­а­ки­ма и Ан­ны на По­ло­ни­ще (XVI век), Сер­гия с За­лу­жья (1581-1593 годы); так­же ан­самбль бывшего Ста­ро­воз­не­сен­ско­го монастыря (ос­но­ван в 14 в., уп­разд­нён в 1764 году) с церк­ва­ми Ста­рое Воз­не­се­ние (1467 год) и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1833 год; ниж­ний ярус ко­ло­коль­ни - сер. 19 в.; с 1974 года пла­не­та­рий) и до­мом на­стоя­тель­ни­цы (1847 год). Близ р. Ве­ли­кая - церк­ви Ге­ор­гия со Взво­за (1494 год; па­перть со звон­ни­цей, 1831 год), Пре­по­ло­ве­ния Пя­ти­де­сят­ни­цы (пред­по­ло­жи­тель­но 1494 год; ко­ло­коль­ня - 1867 года) и объ­е­ди­нён­ные об­щей сте­ной одно­гла­вые бес­столп­ные церк­ви По­кро­ва и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы от Про­ло­ма (1582 год). В Пет­ров­ском кон­це, на Но­вом Тор­ге, в 17 в. по­строе­ны бес­столп­ные церк­ви По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы (по­сле 1590 года) и 5-гла­вая Ни­ко­лы Яв­лен­но­го от Тор­га (1676 год, зод­чий И.В. Бу­тур­лин).

За­пско­вье бы­ло ук­ре­п­ле­но сте­на­ми с ци­лин­д­рическими баш­ня­ми (Вар­лаа­мов­ская на­уголь­ная, конца XV - начала XVI веков; Вы­сокая у Ниж­них ре­шё­ток, 1500 год; Гре­мя­чая у Верх­них ре­шё­ток, 1525 год). В XVI-XVII веках в За­пско­вье воз­ве­де­ны церк­ви Ко­смы и Да­миа­на с При­мо­стья с восьмискат­ным по­кры­ти­ем (1462-1463 годы), Вар­лаа­ма Ху­тын­ско­го на Зва­ни­це (1495 год; верх ба­ра­ба­на с по­лив­ны­ми из­раз­ца­ми конца XVII века; ико­но­стас XVIII века), Бо­го­яв­ле­ния с За­пско­вья (1495-1496 годы; при­де­лы и четярехпро­лёт­ная звон­ни­ца XVI века), Кос­мы и Да­миа­на с Гре­мя­чей го­ры (1540 год) бывшего Козь­мо­демь­ян­ско­го монастыря (XIV век, уп­разд­нён в 1764 году), Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва со Ста­ди­ща (XVI век; при­твор и трехпро­лёт­ная звон­ни­ца XVII века; Вве­ден­ский при­дел, начало XVIII века) бывшего Вос­кре­сен­ско­го монастыря (XV век, уп­разд­нён в 1764 году), Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го об­раза с Жабь­ей Ла­ви­цы (XVI-XVII века вос­ста­нов­ле­на в 1857 году), Илии Про­ро­ка с Лу­га (1677 год; ко­ло­коль­ня XIX века) бывшего Иль­ин­ско­го монастыря (уп­разд­нён в 1764 году).

В XVII веке в раз­ных час­тях го­ро­да строи­лись стро­гие по внеш­не­му об­ли­ку, но час­то с мо­ну­мен­таль­ны­ми крыль­ца­ми ка­мен­ные свод­ча­тые па­ла­ты: двухэтаж­ные жи­лые до­ма И.И. Ла­пи­на, В.А. Пе­ченко (вторая половина XVII века ), Я.Псков Ро­ко­то­ва (1670-1680-е годы). Со­хра­ни­лись дво­ры с одно- трехэтаж­ны­ми По­ган­ки­ных па­ла­та­ми, па­ла­та­ми Ру­си­но­вых (3 до­ма, 1630-1680-е годы), Мен­ши­ко­вых (так называемый дом Яков­ле­ва, конец XVII века), Под­зное­вых (2 до­ма XVII века), Тру­бин­ских на Зва­ни­це (конец XVII века), По­ст­ни­ко­вых (трехэтаж­ный дом «Ме­шок», конец XVII - начало XVIII веков). По ре­гу­ляр­но­му пла­ну 1778 года (архитектор И.М. Лем) в отдельных рай­онах ра­ди­аль­ная сис­те­ма улиц до­пол­не­на пря­мо­уголь­ной се­тью квар­та­лов. На главных ули­цах строи­лись ка­мен­ные и де­ре­вян­ные двухэтаж­ные до­ма по «об­раз­цо­вым» про­ек­там. Сре­ди зда­ний в сти­ле клас­си­циз­ма в Псков: При­сут­ст­вен­ные мес­та (1784-1786 годы, над­строе­но в 1854-1859 годах; ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция об­лас­ти), Ста­рая поч­та (около 1790 года, архитектор И.И. Альб­рехт), де­ревянный дом ви­це-гу­бер­на­то­ра Л.Н. Пе­ров­ско­го (из ро­да Пе­ров­ских) (по про­ек­ту 1809 года), церковь Ус­пе­ния с По­ло­ни­ща (1810-1811 годы) с отдельной ко­ло­коль­ней. В по­след­ней тре­ти XIX - начала XX веках в цен­тре го­ро­да (Сред­ний го­род, Околь­ный го­род и За­пско­вье) по­строе­но много зда­ний в ду­хе эк­лек­тиз­ма (ар­хие­рей­ский дом на Пе­чер­ском под­во­рье, 1881 год, архитектор А.Ю. Но­виц­кий), в сти­лях не­оре­нес­санс (Дво­рян­ское со­б­ра­ние, 1839-1842 годы, про­ект архитектора К.А. То­на; до­ход­ный дом А.Ф. Гес­се - 1896 год, архитектор Ф.Псков Не­стурх), мо­дерн (за­во­до­уп­рав­ле­ние льно­пря­диль­ной и бе­чё­воч­ной фаб­ри­ки Г.Ю. Мей­е­ра, начало XX века; до­ма Н.Псков Лав­ри­нов­ско­го, 1908 год, и Л.Л. Мас­со­на, 1909-1910 годы) и не­оклас­си­цизм (до­ход­ный дом И.А. Сафь­ян­щи­ко­ва, 1912 год).

В не­за­щи­щён­ном сте­на­ми За­ве­ли­чье со­хра­ни­лись древ­ней­шие по­строй­ки Пскова - со­бо­ры Ми­ро­жско­го и Ива­нов­ско­го мо­на­сты­рей (первая половина XII века), а так­же церк­ви XVI - начала XX веков: Ус­пе­ния с Па­ро­ма (Па­ро­ме­нья) с уни­каль­ной от­дель­но стоя­щей пятипро­лёт­ной звон­ни­цей (1521 год), клад­би­щен­ская Жён-ми­ро­но­сиц со Ску­дель­ниц (1546 год; га­ле­рея с при­де­ла­ми и при­твор XIX век), бес­столп­ная церковь Ни­ко­лы от Ка­мен­ной ог­ра­ды с сис­те­мой пер­пен­ди­ку­ляр­ных сво­дов (середина XVI века; с 1947 года - ста­ро­ве­ров По­мор­ско­го со­гла­сия) бывшего Ни­коль­ско­го муж­ско­го монастыря (из­вес­тен с XIV века, за­крыт в XVIII веке); Кли­мен­та, па­пы Рим­ско­го (XVI век; южный при­дел Святого Пет­ра Алек­сан­д­рий­ско­го - 1758 год) бывшего Кли­мен­тов­ско­го монастыря (ра­зо­рён шве­да­ми в 1615 году); Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы в Бу­тыр­ках (1773-1774 годы), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в рус­ском сти­ле (1907-1908 годы, архитектор Ф.М. Вер­ж­биц­кий). Сре­ди зда­ний За­ве­ли­чья так­же дом куп­ца Вои­но­ва (Не­мец­кий гос­ти­ный двор; по­след­няя четверть XVII века) и ча­сов­ня Святой Ана­ста­сии в не­орус­ском сти­ле (1911 год, архитектор А.В. Щу­сев, рос­пи­си - 1913 год, художник Г.О. Чи­ри­ков по эс­ки­зам Н.К. Ре­ри­ха).

На северо-западной ок­раи­не го­ро­да, на пра­вом бе­ре­гу реки Ве­ли­кая, - ан­самбль жен­ско­го Сне­то­гор­ско­го мо­на­сты­ря (XIV-XIX века), церковь Святого апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла бывшего Се­рёт­кина (Си­рот­ки­на) монастыря с ори­ги­наль­ной сис­те­мой сту­пен­ча­тых сво­дов (пред­по­ло­жи­тель­но первая половина XVI века; звон­ни­ца XVII века), ча­сов­ня Со­бо­ра мо­с­ков­ских свя­ти­те­лей (XVIII век). В 1,5 км от мо­на­сты­ря, на го­ре Со­ко­ли­ха, - па­мят­ник князю Алек­сан­д­ру Яро­сла­ви­чу Нев­ско­му и его дру­жи­не (1993 год, скульп­тор И.И. Коз­лов­ский, архитектор П.С. Бу­тен­ко). К вос­то­ку от Околь­но­го го­ро­да, в том числе на бе­ре­гах реки Пско­ва, - ар­хитектурные па­мят­ни­ки XVI-XIX веков: четырехстолп­ные церк­ви середины XVI века с ко­ло­коль­ня­ми XIX века Святого Ни­ко­лая (сво­ды пе­ре­строе­ны в XIX веке) бывшего Лю­бя­тов­ско­го монастыря (из­вес­тен с XVI века, уп­разд­нён в 1764 году), Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны; Святого Ди­мит­рия Со­лун­ско­го Ми­ро­то­чи­во­го (1543 год) бывшего Дмит­рие­ва монастыря (из­вес­тен с XV века, уп­разд­нён в XVIII веке), Ио­ан­на Бо­го­сло­ва на Ми­ша­ри­ной го­ре (1547 год); де­ревянная церковь Великомученницы Вар­ва­ры клет­ско­го ти­па (1618 год) бывшего Вар­ва­рин­ско­го монастыря (ос­но­ван в XIV-XV веках, уп­разд­нён в 1764 году), бес­столп­ная церковь Алек­сия, че­ло­ве­ка Бо­жия, с По­ля (конец XVII века, при­дел и ко­ло­коль­ня XVIII века); так­же железнодорожный во­кзал (1860-1863 годы).

По­сле Великой Отечественной вой­ны Псков за­страи­вал­ся по ген­пла­ну 1945-1946 годов (ар­хи­тек­то­ры Н.В. Ба­ра­нов, А.И. Нау­мов, Н.Г. Агее­ва и другие). От­строе­на площадь Ле­ни­на со зда­ни­ем Пе­да­го­гич. института (1955-1960 годы; ны­не Университет) и До­мом куль­ту­ры проф­сою­зов (1964 год). Вос­соз­да­ны Влась­ев­ская (1966 год; на ос­но­ва­нии 1376-1377 годов и XV века) и Рыб­ниц­кая (1971-1972 годы; на ос­но­ва­нии 1468-1469 годы) баш­ни Кро­ма. Сре­ди современных по­стро­ек: ча­сов­ни Святой Оль­ги на Оль­гин­ской на­бе­реж­ной (2000 год, архитектор А.А. Кра­силь­ни­ков) и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва на При­вок­заль­ной площадь (2003 год, архитектор С.Н. Кон­д­рать­ев), церковь Свя­тых Ве­ры, На­де­ж­ды, Лю­бо­ви и ма­те­ри их Со­фии (2008-2012 годы, архитектор Ю.М. Ши­ря­ев).

Па­мят­ни­ки: в честь трехсотле­тия обо­ро­ны Пскова от войск Сте­фа­на Ба­то­рия (1897 год, архитектор Ф.Псков Не­стурх), В.И. Ле­ни­ну (1960 год, скульп­тор Г.Е. Ара­пов, архитектор П.С. Бу­тен­ко), в честь по­бед Крас­ной Ар­мии под Пско­вом в 1918 году (1968 год, скульп­тор Г.И. Мо­то­ви­лов, архитектор И.Д. Би­ли­бин), А.С. Пуш­ки­ну и его ня­не Ари­не Ро­дио­нов­не (1983 год, скульп­тор О.К. Ко­мов), княгине Оль­ге (2003 год, скульп­тор В.М. Клы­ков). Государственный объ­е­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник (1876 год, современный ста­тус с 1968 года, название с 1979 года), в том числе Кар­тин­ная га­ле­рея (1921 год; ны­не в зда­нии ху­дожественно-промышленной шко­лы имение Н.Ф. Фан-дер-Фли­та), Му­зей-квар­ти­ра В.И. Ле­ни­на (1936 год), Дом-му­зей В.И. Ле­ни­на (Дом «Ис­кры») (1938 год), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-квар­ти­ра ар­хи­тек­то­ра-рес­тав­ра­то­ра Ю.Псков Спе­галь­ско­го (1986 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)