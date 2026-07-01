ПСКОВ
ПСКОВ - город в России, административный центр Псковской области.
Население 206,7 тысяч человек (2014). Расположен на р. Великая, при впадении в неё р. Пскова. Узел железных и автомобильных дорог. Междунар. аэропорт.
Один из древнейших русских городов. К 2014 году изучено свыше 12 га культурного слоя (мощность от 0,5 до 8 м, около 300 тысяч индивидуальных находок). Древнейшие находки на территории Псков (II тысячелетие до н.э.) принадлежат шнуровой керамики культурно-исторической общности. Поселение на Псковском городище (мыс у слияния рек Великая и Пскова) относится к памятникам типа Асва (территория Эстонии; середина - третья четверть I тысячелетия до н.э.). В первой половине I тысячелетия н.э. здесь находился прибалтийско-финский посёлок.
Возникшее на части Псковского городища в третьей четверти I тысячелетия до н.э. поселение длинных курганов культуры стало основой для формирования собственно Псков; к VIII-IX векам относятся земляной вал, по гребню которого проходил частокол, срубные дома с углублённой центральной частью и печью-каменкой, наземные строения (4×5 - 6×7 м) с глинобитными полами и очагами. Были развиты ремёсла (железоделательное, ювелирное, косторезное и другие). В конце IX - начале X веков начал формироваться посад. Под 903 годом Псков впервые упоминается в «Повести временных лет» в рассказе о женитьбе князя Игоря на княгине Ольге. В X - начале XI веках город развивался по береговым террасам рек (площадь до 12 га), с двух сторон огибая всхолмление в междуречье, на котором располагались городской некрополь (изучено 79 погребений) и круглая площадка, окружённая рвом, со столбовой ямой посередине (интерпретируются как святилище). Прослеживается наличие славянских, прибалтийско-финских, балтских, скандинавских компонентов культуры. В 1 км от городища находился скандинавский некрополь (изучено 9 погребальных камер с богатым инвентарём X века).
Не позднее 1-й половины XI века Псков распространился на впервые упомянутые в 1323 году Завеличье (левый берег Великой; площадь к XIII веку - 22 га) и Запсковье (правый берег Псковы; площадь к 13 в. - 19 га). Центральная часть и Запсковье соединял стационарный мост (согласно более поздним известиям, возобновлялся один раз в 20 лет); на Завеличье вёл плавучий мост, от которого начиналась Изборская улица (замощена в 1418 году). С середине XI века посад в междуречье Великой и Псковы занял часть центрального некрополя; новые могильники возникали за пределами посада. На рубеже XI-XII веков на Псковском городище была возведена первая каменная крепостная стена (сложена насухо из известняка).
Во второй трети XII - первой половине XIV веках Псков входил в состав Новгородской республики. В первой половине XII века строятся храмы Святого Дмитрия Солунского, Спаса Преображения (не позднее 1153 года) в Мирожском монастыре, Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском монастыре (в XIV-XV веках место упокоения псковских княгинь). В 1190-е годы построен каменный собор Святой Троицы. 16 сентября 1240 года город захвачен войсками Тевтонского ордена. В 1242 году освобождён новгородским князем Александром Ярославичем Невским. В правление князя Довмонта (1266-1270, 1271-1299 годы) часть Псков (площадь 4,5 га; впоследствии названа Довмонтовым городом) укреплена каменной стеной; построены каменные храмы Святого Тимофея Газского (1267 год), Святого Георгия Победоносца (1269 год), Святого Фёдора Стратилата (1270-1272 годы), Воскресения Христова и 2 каменные гражданские постройки (княжьи палаты и, вероятно, гридница). В 1269, 1299, 1323, 1348, 1367, 1370, 1480 и 1503 годах Псков выдержал осады войск Ливонского ордена.
Территория, заселённая в междуречье Великой и Псковы в XIII веке, составляла не менее 55 га; застройка - усадебная, некоторые улицы имели ширину до 5 м, кюветы, вымощенные деревом, иногда мелким известняком; единичные дома были площадь до 70 м2. Среди находок - свыше 600 вислых свинцовых печатей, 9 берестяных грамот (XII-XVI веков), арабские, европейские и русские монеты. С XIII века начала формироваться псковская школа иконописи.
В 1309 году на посаде от Великой до Псковы сооружена каменная крепостная стена с 2 надвратными башнями (кострами), окружавшая площадь 20 га. За её пределами располагалось Полонище (первое упоминание в 1323 году). В первой половине XIV века - 1510 году Псков - столица Псковской республики. В XIV веке Псковское городище (в дальнейшем известное как Кром) перестало быть жилой зоной и было застроено складскими постройками («кромскими клетями»). В 1337 году в камне перестроена (в 1392/1393 годах возобновлена) южная стена Крома, отделявшая его от Довмонтова города, где находилась колокольня Святой Троицы с вечевым колоколом. В Крому возведена церковь Благовещения (не позднее 1343 года), в 1365-1367 годах перестроен «на старой основе» Троицкий собор, перед которым находилось «буевище» - место сбора вече. Подступы к Крому защищала «Гребля» (ров с 2 мостами). Со второй половины XIV века Довмонтов город стал церковным центром Псков Башни были построены в 1376/1377 годах на фланговых стенах Среднего города, рядом со стеной Довмонтова города, в 1399/1400 годах - в Крому.
В 1360-х годах «вокруг всего посада» были построены деревянные укрепления, в 1374-1375 годах их сменила каменная стена с 9 башнями (окружала площадь 40 га). С XIII/XIV веков на окраинах и в ближайших окрестностях Псков возникли и активно отстраивались монастыри: мужской Снетогорский монастырь (с первой четверти XV века - место пострижения и погребения псковских князей); мужской Пантелеимонов дальний монастырь, мужской Пантелеимонов монастырь на Красном дворе, женский монастырь Старое Вознесение (со второй половины XV века - место встречи владык и князей при их въезде в Псков) и другие. Во второй половине XIV - первой половине XV веках сложилась Псковская архитектурная школа. В 1394 году Псков выдержал осаду новгородского войска. С XIV века прослеживается деление Среднего города на 4 конца (Опоцкий, Городецкий, Остролавицкий и Боловинский).
В XV веке возобновлена застройка на всех участках, освоенных в XI-XIII веках. В Крому в 1416-1419 годах возведена ещё одна башня, в 1451-1452 годах - стена между Великими и Малыми воротами (внутреннее пространство стены служило тюрьмой). В 1465 году посад в междуречье и на Запсковье обнесён деревянной крепостной стеной (в конце XV - середине XVI веках заменена на каменную), территория внутри неё получила название Окольный город (делился на концы - Полонисский - на Полонище, Петровский - район Нового Торга, Богоявленский и Козьмодемьянский - на Запсковье). Укрепления Пскова достигли максимума и охватывали 215 га; стены (с учётом внутренних) имели длину более 9 км и до 20 башен. Завершилось формирование уличной сети, на окраинах оставались довольно большие пространства, использовавшиеся под огороды (сохранялись в XVI- XVII веках). Основные улицы, переходившие за пределами города в дороги: Великая (на юг), Петровская и Трупеховская (на восток), Званица (на Запсковье и далее на север), Изборская (на Завеличье и далее на запад). Перед стеной Довмонтова города располагался Торг (первое упоминание в 1307/1308 годах); рядом - княжий двор (первое упоминание в 1383/1384 годах). В 1425 году начал действовать Псковский монетный двор (смотрите в статье Монетный двор). На правом берегу Псковы, напротив Крома («немецкий берег»), располагались дворы иноземных купцов (в середине XVI века перемещены на Завеличье).
С 1510 года в составе Русского государвтва. В XVI-XVII веках город продолжал стабильно развиваться, возросла плотность застройки в границах стен Окольного города, осваивались все пригодные для проживания участки. За пределами городских стен развивался посад. Вместе с посадом территория Пскова в XVI-XVII веках составляла около 428 га; в городе и на посаде насчитывалось около 40 приходских церквей и 46 монастырей. Население Пскова к сер. 16 в. составило около 30 тысяч человек. В Пскове действовали Немецкий (Немецко-шведский) (1520-1560-е годы, 1580-е годы - вторая половина XVII века) и Любекский (Ганзейский) (1588 - начало XVII века, 1636/1637 годы - середина XVII века) гостиные дворы. Псков - одна из баз русских войск во время Ливонской войны 1558-1583 годов, в конце 1550-х - начале 1560-х годов по приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного усилены крепостные стены Окольного города: с помощью деревянных пристроек расширены старые башни, с внутренней стороны каменной стены возведена деревянная из забитых землёй деревянныйх срубов (тарасов). Яркой страницей в истории Пскова стала Псковская оборона 1581-1582 годов. В Смутное время Псков до сентября 1608 года оставался верным московским правительству, осенью - зимой 1607 года в псковские тюрьмы были присланы 400 участников Болотникова восстания 1606-1607 годов. С сентября 1608 года до начала 1610 года воеводами Пскова были ставленники Лжедмитрия II, в это время в городе периодически вспыхивали социальные конфликты, в мае 1609 года город пострадал от сильнейшего пожара. В декабре 1611 - мае 1612 года в Псков находился Лжедмитрий III. В 1613 году на Псков и его окрестности совершали нападения шведские войска и отряды А.И. Лисовского. В 1615 году Псков выдержал осаду шведских войск под командованием короля Густава II Адольфа. В XVII веке Псков занимал важное место во внешней торговле Русского государства. В городе сложились известные купеческие фамилии (Карамышевы, Меншиковы, Поганкины, Подзноевы, Постниковы, Русиновы). В середине XVII века произошло одно из крупнейших городских восстаний в Русском государстве - Псковское восстание 1650 года. Один из важных центров сбора русских войск во время русско-шведской войны 1656-1658 годов и Северной войны 1700-1721 годов. В 1701-1705 годы под личным контролем царя Петра I Псков укреплён оборонительным поясом бастионов, полубастионов и других сооружений, в составе которых использовались укрепления XVI-XVII веков и примыкавшие к крепостным стенам церковные строения. После завершения Северной войны и переноса государственные границы на запад Псков потерял своё прежнее военное значение. Центр Псковского уезда и Псковской провинции (1719-1776 годы) Санкт-Петербургской (до 1710 Ингерманландской) губернии (1708-1727 годы), Новгородской губернии (1727-1772 годы), Псковской губернии (1772-1776 годы). Центр Псковской губернии (1776-1927 годы; в 1777-1796 годах Псковское наместничество). Во второй половине XIX - начало XX веках открыто движение по железнодорожным линиям: Луга - Псков (1859 год), Псков - Остров (1860 год), Рига - Валк - Псков (1889 год), Бологое - Псков (1897 год), Нарва - Псков - Полоцк (1916 год; разрушена в 1941-1944 годах). С 1915 года в Псков во время Первой мировой войны располагался штаб Северного фронта.
Советская власть установлена 26 октября (8 ноября) 1917 года. 24-28 февраля 1918 года город занят германскими войсками, которые находились в нём до ноября 1918 года. 25 ноября 1918 года занят частями РККА. 24-26 мая 1919 года занят частями белых войск (в том числе отрядами под командованием С.Н. Булак-Балаховича) и военными формированиями Эстонской республики. 26 августа 1919 года после ожесточённого боя вновь занят частями РККА. Районный (с 1927 года) и окружной (1927-1930 годы, 1935-1940 годы) центр Ленинградской области (1927-1944 годы). В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 8-9 июля 1941 года, сильно разрушен. Освобождён 23 июля 1944 года войсками Третьего Прибалтийского фронта в ходе Псковско-Островской наступательной операции. С 1944 года центр Псковской области. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 года включён в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению.
Псков отличается исключительной сохранностью архитектурных памятников XII-XVII веков (среди них - около 40 храмов, свыше 30 каменных палат XVII века). Центр города расположен в пределах укреплений XV- XVI веков на правом берегу Великой. На мысу, при слиянии pек Великая и Пскова, сохранилась древнейшая часть города - Кром с каменными стенами, захабом (1452 год) и башнями [Троицкая (1399-1400 годы, верх восстановлен в 1988 году), Кутекрома (1399-1400 годы, верх восстановлен в 1960-1961 годах), Средняя (1416-1419 годы), Плоская у Нижних решёток (1500 год)]. На его территории - Пороховые погреба (XVII век), 5-главый 6-столпный Троицкий собор (1682-1699 годы; 7-ярусный иконостас; так называемый Ольгин крест, 1623 год), колокольня (между 1699 и 1706 годами, верх около 1803-1806 годы), дом причта (1843 год). В 2002 году установлен крест на месте разрушенного в 1933 году Благовещенского собора (1835-1836 годы, архитектор А.И. Мельников). Высокой южной стеной (Перси; XIII-XV века) Кром отделён от Довмонтова города, на территории которого сохранились фундаменты и части стен палат и многочисленных церквей XIII-XVI веков (в том числе Рождества Христова, 1388 год; Покрова, 1398 год; Николы с Гребли, около 1417 год, все закрыты в XVIII веке). В его южной части - двухэтажные Приказные палаты (1692-1695 годы; ныне музей) и здание Духовной консистории (1850-1853 годы).
На территории Среднего города (сохранились фрагменты стен и Мстиславская башня у реки Великая, 1374-1375 годы; бастионы начала XVIII века) в XIV-XVI веках из известняка строились характерные для псковской школы небольшие приходские церкви, одноглавые, с 3 апсидами, низкими пристройками, с декоративными поясками в верхних частях стен, апсид и барабанов - Архангелов Михаила и Гавриила с Городца (заложена в 1339 году, верх перестроен в 1694-1695 годах; шатровая колокольня второй половины XVII века), Петра и Павла с Буя с 16-скатной кровлей (1373 год, перестроена в 1540 году), Василия Великого на Горке (1413 год; перестроена в XVI веке; северный придел Апостола Иоанна Богослова - 1585-1587 годов; в 2009-2010 годах воссоздано позакомарное покрытие), Николы с Усохи с двухпролётной звонницей (1535-1536 годы). В 1685 году в духе моск. архитектуры возведена церковь Одигитрии бывшего подворья Псково-Печерского монастыря с восьмигранной колокольней, украшенной изразцами.
В XV-XVI веках активно развивался Окольный город, ограниченный стенами с башнями (Покровская, конца XV - начала XVI веков; Михайловская, начала XVI века; Петровская, середины XVI века). Преимущественно в Полонисском конце сохранились церкви этого времени: Новое Вознесение (1373-1375 годы, перестроена в конце XVII веква), Святой Анастасии Римлянки (1539 год, колокольня - 1827 года), Иоакима и Анны на Полонище (XVI век), Сергия с Залужья (1581-1593 годы); также ансамбль бывшего Старовознесенского монастыря (основан в 14 в., упразднён в 1764 году) с церквами Старое Вознесение (1467 год) и Рождества Богородицы (1833 год; нижний ярус колокольни - сер. 19 в.; с 1974 года планетарий) и домом настоятельницы (1847 год). Близ р. Великая - церкви Георгия со Взвоза (1494 год; паперть со звонницей, 1831 год), Преполовения Пятидесятницы (предположительно 1494 год; колокольня - 1867 года) и объединённые общей стеной одноглавые бесстолпные церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома (1582 год). В Петровском конце, на Новом Торге, в 17 в. построены бесстолпные церкви Покрова Богородицы (после 1590 года) и 5-главая Николы Явленного от Торга (1676 год, зодчий И.В. Бутурлин).
Запсковье было укреплено стенами с цилиндрическими башнями (Варлаамовская наугольная, конца XV - начала XVI веков; Высокая у Нижних решёток, 1500 год; Гремячая у Верхних решёток, 1525 год). В XVI-XVII веках в Запсковье возведены церкви Космы и Дамиана с Примостья с восьмискатным покрытием (1462-1463 годы), Варлаама Хутынского на Званице (1495 год; верх барабана с поливными изразцами конца XVII века; иконостас XVIII века), Богоявления с Запсковья (1495-1496 годы; приделы и четярехпролётная звонница XVI века), Космы и Дамиана с Гремячей горы (1540 год) бывшего Козьмодемьянского монастыря (XIV век, упразднён в 1764 году), Воскресения Христова со Стадища (XVI век; притвор и трехпролётная звонница XVII века; Введенский придел, начало XVIII века) бывшего Воскресенского монастыря (XV век, упразднён в 1764 году), Спаса Нерукотворного образа с Жабьей Лавицы (XVI-XVII века восстановлена в 1857 году), Илии Пророка с Луга (1677 год; колокольня XIX века) бывшего Ильинского монастыря (упразднён в 1764 году).
В XVII веке в разных частях города строились строгие по внешнему облику, но часто с монументальными крыльцами каменные сводчатые палаты: двухэтажные жилые дома И.И. Лапина, В.А. Печенко (вторая половина XVII века ), Я.Псков Рокотова (1670-1680-е годы). Сохранились дворы с одно- трехэтажными Поганкиных палатами, палатами Русиновых (3 дома, 1630-1680-е годы), Меншиковых (так называемый дом Яковлева, конец XVII века), Подзноевых (2 дома XVII века), Трубинских на Званице (конец XVII века), Постниковых (трехэтажный дом «Мешок», конец XVII - начало XVIII веков). По регулярному плану 1778 года (архитектор И.М. Лем) в отдельных районах радиальная система улиц дополнена прямоугольной сетью кварталов. На главных улицах строились каменные и деревянные двухэтажные дома по «образцовым» проектам. Среди зданий в стиле классицизма в Псков: Присутственные места (1784-1786 годы, надстроено в 1854-1859 годах; ныне администрация области), Старая почта (около 1790 года, архитектор И.И. Альбрехт), деревянный дом вице-губернатора Л.Н. Перовского (из рода Перовских) (по проекту 1809 года), церковь Успения с Полонища (1810-1811 годы) с отдельной колокольней. В последней трети XIX - начала XX веках в центре города (Средний город, Окольный город и Запсковье) построено много зданий в духе эклектизма (архиерейский дом на Печерском подворье, 1881 год, архитектор А.Ю. Новицкий), в стилях неоренессанс (Дворянское собрание, 1839-1842 годы, проект архитектора К.А. Тона; доходный дом А.Ф. Гессе - 1896 год, архитектор Ф.Псков Нестурх), модерн (заводоуправление льнопрядильной и бечёвочной фабрики Г.Ю. Мейера, начало XX века; дома Н.Псков Лавриновского, 1908 год, и Л.Л. Массона, 1909-1910 годы) и неоклассицизм (доходный дом И.А. Сафьянщикова, 1912 год).
В незащищённом стенами Завеличье сохранились древнейшие постройки Пскова - соборы Мирожского и Ивановского монастырей (первая половина XII века), а также церкви XVI - начала XX веков: Успения с Парома (Пароменья) с уникальной отдельно стоящей пятипролётной звонницей (1521 год), кладбищенская Жён-мироносиц со Скудельниц (1546 год; галерея с приделами и притвор XIX век), бесстолпная церковь Николы от Каменной ограды с системой перпендикулярных сводов (середина XVI века; с 1947 года - староверов Поморского согласия) бывшего Никольского мужского монастыря (известен с XIV века, закрыт в XVIII веке); Климента, папы Римского (XVI век; южный придел Святого Петра Александрийского - 1758 год) бывшего Климентовского монастыря (разорён шведами в 1615 году); Успения Богородицы в Бутырках (1773-1774 годы), Святого Александра Невского в русском стиле (1907-1908 годы, архитектор Ф.М. Вержбицкий). Среди зданий Завеличья также дом купца Воинова (Немецкий гостиный двор; последняя четверть XVII века) и часовня Святой Анастасии в неорусском стиле (1911 год, архитектор А.В. Щусев, росписи - 1913 год, художник Г.О. Чириков по эскизам Н.К. Рериха).
На северо-западной окраине города, на правом берегу реки Великая, - ансамбль женского Снетогорского монастыря (XIV-XIX века), церковь Святого апостолов Петра и Павла бывшего Серёткина (Сироткина) монастыря с оригинальной системой ступенчатых сводов (предположительно первая половина XVI века; звонница XVII века), часовня Собора московских святителей (XVIII век). В 1,5 км от монастыря, на горе Соколиха, - памятник князю Александру Ярославичу Невскому и его дружине (1993 год, скульптор И.И. Козловский, архитектор П.С. Бутенко). К востоку от Окольного города, в том числе на берегах реки Пскова, - архитектурные памятники XVI-XIX веков: четырехстолпные церкви середины XVI века с колокольнями XIX века Святого Николая (своды перестроены в XIX веке) бывшего Любятовского монастыря (известен с XVI века, упразднён в 1764 году), Святых Константина и Елены; Святого Димитрия Солунского Мироточивого (1543 год) бывшего Дмитриева монастыря (известен с XV века, упразднён в XVIII веке), Иоанна Богослова на Мишариной горе (1547 год); деревянная церковь Великомученницы Варвары клетского типа (1618 год) бывшего Варваринского монастыря (основан в XIV-XV веках, упразднён в 1764 году), бесстолпная церковь Алексия, человека Божия, с Поля (конец XVII века, придел и колокольня XVIII века); также железнодорожный вокзал (1860-1863 годы).
После Великой Отечественной войны Псков застраивался по генплану 1945-1946 годов (архитекторы Н.В. Баранов, А.И. Наумов, Н.Г. Агеева и другие). Отстроена площадь Ленина со зданием Педагогич. института (1955-1960 годы; ныне Университет) и Домом культуры профсоюзов (1964 год). Воссозданы Власьевская (1966 год; на основании 1376-1377 годов и XV века) и Рыбницкая (1971-1972 годы; на основании 1468-1469 годы) башни Крома. Среди современных построек: часовни Святой Ольги на Ольгинской набережной (2000 год, архитектор А.А. Красильников) и Воскресения Христова на Привокзальной площадь (2003 год, архитектор С.Н. Кондратьев), церковь Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (2008-2012 годы, архитектор Ю.М. Ширяев).
Памятники: в честь трехсотлетия обороны Пскова от войск Стефана Батория (1897 год, архитектор Ф.Псков Нестурх), В.И. Ленину (1960 год, скульптор Г.Е. Арапов, архитектор П.С. Бутенко), в честь побед Красной Армии под Псковом в 1918 году (1968 год, скульптор Г.И. Мотовилов, архитектор И.Д. Билибин), А.С. Пушкину и его няне Арине Родионовне (1983 год, скульптор О.К. Комов), княгине Ольге (2003 год, скульптор В.М. Клыков). Государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1876 год, современный статус с 1968 года, название с 1979 года), в том числе Картинная галерея (1921 год; ныне в здании художественно-промышленной школы имение Н.Ф. Фан-дер-Флита), Музей-квартира В.И. Ленина (1936 год), Дом-музей В.И. Ленина (Дом «Искры») (1938 год), Мемориальный музей-квартира архитектора-реставратора Ю.Псков Спегальского (1986 год).