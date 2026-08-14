Пско́вское восста́ние
Пско́вское восста́ние — одно из городских восстаний середины XVII в. в Московском государстве, выступление населения Пскова весной — летом 1650. Оно было вызвано распоряжениями правительства о вывозе хлеба в Швецию в условиях неурожая, слухами о захвате власти в Москве боярами, опасениями военной угрозы со стороны Швеции, а также недовольством местной администрацией. Восставшие захватили управление городом, грабили, арестовывали и казнили отдельных «изменников», направляли челобитные царю Алексею Михайловичу. Посланному для наведения порядка войску князя И. Н. Хованского было оказано вооруженное сопротивление. Конфликт был урегулирован благодаря прибытию из Москвы делегации Земского собора. Участники восстания принесли присягу и получили царское прощение. Это восстание тесно связано с другим «хлебным бунтом» — Новгородским восстанием.
Лит.: Аракчеев В. А. Псковский край в XV–XVII веках. Общество и государство. СПб., 2003; Градобойнова Е. В. Восстание в Новгороде и Пскове в 1650 году: причины, ход событий, итоги. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 2012. И. А. Кирпичников.