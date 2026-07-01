ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

Об­ласть меж­дис­ци­п­ли­нар­ных ис­сле­до­ва­ний, на­ходя­щая­ся на сты­ке ре­ли­гио­ве­де­ния и об­щей пси­хо­ло­гии, имею­щая сво­им пред­ме­том пси­хо­ло­гич. ас­пек­ты ре­лиги­оз­ных яв­ле­ний. Ис­то­ри­че­ски (и час­то ин­сти­ту­цио­наль­но) П.р. свя­за­на так­же с фи­ло­со­фи­ей и тео­ло­ги­ей.

Зна­ния о пси­хо­ло­гич. сто­ро­не ре­ли­гии на­ка­п­ли­ва­лись с древ­но­сти: они об­на­ру­жи­ва­ют­ся в свя­щен­ных тек­стах разл. ре­ли­гий, в со­чи­не­ни­ях фи­ло­со­фов и бо­госло­вов, в ху­дож. про­из­ве­де­ни­ях и до 19 в. ос­мыс­ля­лись пре­иму­ще­ст­вен­но в кон­тек­сте ре­лиг. ми­ро­воз­зре­ния (в ча­ст­но­сти, в разл. уче­ни­ях о ду­ше); это по­зво­ля­ет счи­тать, что пер­во­на­чаль­но П.р. но­си­ла кон­фес­сио­наль­ный ха­рак­тер.

На­уч. П.р. воз­ник­ла во 2-й пол. 19 в. с на­ча­лом сис­те­ма­тич. и эм­пи­рич. ис­сле­до­ва­ний в этой об­лас­ти. Од­ной из пер­вых бы­ла ра­бо­та Г.Т. Фех­не­ра «Три ис­точ­ни­ка и при­чи­ны ве­ры» (1863). В кон. 19 в. к про­бле­мам П.р. об­ра­ти­лись амер. учё­ные (Дж. Ле­уба, Э. Стар­бак, С. Холл, Дж. Пратт, Дж. Коу и др.), осу­ще­ст­вив­шие, в ча­ст­но­сти, пер­вое эм­пи­рич. ис­сле­до­ва­ние ре­лиг. об­ра­ще­ния с при­ме­не­ни­ем ан­ке­ти­ро­ва­ния. Важ­ное ме­сто в ис­то­рии П.р. за­ни­ма­ет клас­сич. труд У. Джейм­са «Мно­го­об­ра­зие ре­ли­ги­оз­но­го опы­та» (1902), в ко­то­ром с по­зи­ций праг­ма­тиз­ма на ба­зе об­шир­ных эм­пи­рич. дан­ных ана­ли­зи­ро­ва­лись разл. фор­мы ре­лиг. опы­та ( мис­ти­цизм , опыт свя­то­сти, ре­лиг. ве­ра и т.д.). Пси­хо­ло­гия вос­при­ятия ре­лиг. тек­стов изу­ча­лась пред­ста­ви­те­ля­ми вюрц­бург­ской шко­лы (К. Гир­ген­зон, В. Грюн). За­мет­ный вклад в П.р. вне­сли разл. на­прав­ле­ния глу­бин­ной пси­хо­ло­гии. З. Фрейд, рас­смат­ри­вав­ший ре­ли­гию как род кол­лек­тив­но­го нев­ро­за, по­свя­тил спец. ра­бо­ты пер­во­быт­ным ве­ро­ва­ни­ям, ре­лиг. об­ря­дам, со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. ас­пек­там ре­ли­гии и др. К.Г. Юнг в мно­го­об­раз­ных ре­лиг. сим­во­лах ус­мат­ри­вал ма­ни­фе­ста­ции ар­хе­ти­пов кол­лек­тив­но­го бес­соз­на­тель­но­го. Э. Фромм, по­ни­мая под ре­ли­ги­ей лю­бую сис­те­му взгля­дов и дей­ст­вий, ко­то­рая пред­ла­га­ет ин­ди­ви­ду сис­те­му ори­ен­та­ции и объ­ект по­кло­не­ния, все по­доб­ные сис­те­мы раз­де­лял на гу­ма­ни­сти­че­ские (со­от­вет­ст­вую­щие «син­дро­му рос­та») и ав­то­ри­тар­ные (со­от­вет­ст­вую­щие «син­дро­му рас­па­да»), а в ми­ро­вых ре­ли­ги­ях от­ме­чал при­сут­ст­вие обо­их этих прин­ци­пов. Ло­го­те­ра­пия В. Франк­ла внут­ри «не­осоз­нан­ной ду­хов­но­сти» от­кры­ва­ет «не­осоз­нан­ную ре­ли­ги­оз­ность», ко­то­рая пред­ста­ёт как один из пу­тей об­ре­те­ния смыс­ла че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния. В транс­пер­со­наль­ной пси­хо­ло­гии С. Гро­фа в ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ка ре­лиг. об­ра­зов рас­смат­ри­ва­ют­ся эмо­цио­наль­но на­сы­щен­ные «ба­зо­вые пе­ри­на­таль­ные мат­ри­цы», фор­ми­рую­щие­ся у мла­ден­ца в про­цес­се по­яв­ле­ния на свет. Ос­нова­тель гу­ма­ни­сти­че­ской пси­хо­ло­гии А. Ма­с­лоу свя­зы­вал ре­лиг. опыт с «пи­ко­вы­ми пе­ре­жи­ва­ния­ми» лич­но­сти. Г. Ол­порт про­во­дил раз­ли­чие ме­ж­ду ре­ли­ги­оз­но­стью «внут­рен­ней», ко­то­рая про­ни­зы­ва­ет всю сис­те­му мо­ти­ва­ции лич­но­сти и при­да­ёт су­ще­ст­во­ва­нию че­ло­ве­ка це­ло­ст­ность и смысл, и «внеш­ней», ко­то­рая ис­поль­зу­ет­ся в ка­че­ст­ве ин­ст­ру­мен­та для дос­ти­же­ния разл. це­лей, не свя­зан­ных напря­мую с ре­ли­ги­оз­но­стью (са­мо­ут­вер­жде­ние, уте­ше­ние и др.). Со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. про­бле­мы функ­цио­ни­ро­ва­ния ре­лиг. групп раз­ра­ба­ты­ва­лись в тру­дах англ. пси­хо­ло­га М. Ар­гай­ла и из­ра­иль­ско­го пси­хо­ло­га Б. Бейт-Ха­ла­ми; ро­ле­вую тео­рию ре­ли­гии пред­ло­жил швед. пси­хо­лог Я. Сун­ден. Ре­лиг. по­ве­де­ние ис­сле­до­ва­ли пред­ста­ви­те­ли амер. би­хе­вио­риз­ма У.Р. Уэллс и Д. Тра­ут. В совр. П.р. ак­тив­но ис­сле­ду­ют­ся связь ре­лиг. опы­та с из­ме­нён­ны­ми со­стоя­ния­ми со­зна­ния, ре­ли­ги­оз­ность воз­рас­тных групп, со­от­но­ше­ние ре­ли­гии и пси­хо­пато­ло­гии, пси­хо­ло­гич. осо­бен­но­сти ре­лиг. об­ра­ще­ния и др.; воз­рос­ло вни­ма­ние к пси­хо­ло­гии ре­лиг. сект и ре­лиг. экс­тре­миз­ма; ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ког­ни­тив­ная пси­хо­ло­гия ре­ли­гии.

С раз­ви­ти­ем на­уч. П.р. но­вый им­пульс по­лу­чи­ла и кон­фес­сио­наль­ная П.р., в осо­бен­но­сти в свя­зи с хри­сти­ан­ской прак­ти­кой ду­ше­по­пе­че­ния. В рам­ках обе­их вет­вей П.р., свет­ской и кон­фес­сио­наль­ной, из­да­но мно­же­ст­во ра­бот, по­свя­щён­ных пси­хо­ло­гич. ин­тер­пре­та­ции свя­щен­ных тек­стов, се­ман­ти­ки пред­ме­тов куль­та и куль­то­вой прак­ти­ки ре­ли­гий.

Автор статьи: Е.В. Орёл.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)