ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
Область междисциплинарных исследований, находящаяся на стыке религиоведения и общей психологии, имеющая своим предметом психологич. аспекты религиозных явлений. Исторически (и часто институционально) П.р. связана также с философией и теологией.
Знания о психологич. стороне религии накапливались с древности: они обнаруживаются в священных текстах разл. религий, в сочинениях философов и богословов, в худож. произведениях и до 19 в. осмыслялись преимущественно в контексте религ. мировоззрения (в частности, в разл. учениях о душе); это позволяет считать, что первоначально П.р. носила конфессиональный характер.
Науч. П.р. возникла во 2-й пол. 19 в. с началом систематич. и эмпирич. исследований в этой области. Одной из первых была работа Г.Т. Фехнера «Три источника и причины веры» (1863). В кон. 19 в. к проблемам П.р. обратились амер. учёные (Дж. Леуба, Э. Старбак, С. Холл, Дж. Пратт, Дж. Коу и др.), осуществившие, в частности, первое эмпирич. исследование религ. обращения с применением анкетирования. Важное место в истории П.р. занимает классич. труд У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта» (1902), в котором с позиций прагматизма на базе обширных эмпирич. данных анализировались разл. формы религ. опыта (мистицизм, опыт святости, религ. вера и т.д.). Психология восприятия религ. текстов изучалась представителями вюрцбургской школы (К. Гиргензон, В. Грюн). Заметный вклад в П.р. внесли разл. направления глубинной психологии. З. Фрейд, рассматривавший религию как род коллективного невроза, посвятил спец. работы первобытным верованиям, религ. обрядам, социально-психологич. аспектам религии и др. К.Г. Юнг в многообразных религ. символах усматривал манифестации архетипов коллективного бессознательного. Э. Фромм, понимая под религией любую систему взглядов и действий, которая предлагает индивиду систему ориентации и объект поклонения, все подобные системы разделял на гуманистические (соответствующие «синдрому роста») и авторитарные (соответствующие «синдрому распада»), а в мировых религиях отмечал присутствие обоих этих принципов. Логотерапия В. Франкла внутри «неосознанной духовности» открывает «неосознанную религиозность», которая предстаёт как один из путей обретения смысла человеческого существования. В трансперсональной психологии С. Грофа в качестве источника религ. образов рассматриваются эмоционально насыщенные «базовые перинатальные матрицы», формирующиеся у младенца в процессе появления на свет. Основатель гуманистической психологии А. Маслоу связывал религ. опыт с «пиковыми переживаниями» личности. Г. Олпорт проводил различие между религиозностью «внутренней», которая пронизывает всю систему мотивации личности и придаёт существованию человека целостность и смысл, и «внешней», которая используется в качестве инструмента для достижения разл. целей, не связанных напрямую с религиозностью (самоутверждение, утешение и др.). Социально-психологич. проблемы функционирования религ. групп разрабатывались в трудах англ. психолога М. Аргайла и израильского психолога Б. Бейт-Халами; ролевую теорию религии предложил швед. психолог Я. Сунден. Религ. поведение исследовали представители амер. бихевиоризма У.Р. Уэллс и Д. Траут. В совр. П.р. активно исследуются связь религ. опыта с изменёнными состояниями сознания, религиозность возрастных групп, соотношение религии и психопатологии, психологич. особенности религ. обращения и др.; возросло внимание к психологии религ. сект и религ. экстремизма; активно развивается когнитивная психология религии.
С развитием науч. П.р. новый импульс получила и конфессиональная П.р., в особенности в связи с христианской практикой душепопечения. В рамках обеих ветвей П.р., светской и конфессиональной, издано множество работ, посвящённых психологич. интерпретации священных текстов, семантики предметов культа и культовой практики религий.
Автор статьи: Е.В. Орёл.