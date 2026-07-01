ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА
Область исследований, находящаяся на стыке психологии, искусствознания и эстетики и имеющая своим предметом процессы создания и восприятия искусства с психологической точки зрения.
Психологические аспекты искусства, рассматривавшиеся начиная с древности («Поэтика» Аристотеля, древне-индийский трактат «Натьяшастра» и др.) и особенно в философии и эстетике 18 – нач. 19 вв. (Ж.Б. Дюбо, Д. Дидро, А.Г. Баумгартен, Э. Бёрк, Д. Юм, И. Кант, Ф. Шиллер и др.), стали предметом специальных научных исследований во 2-й пол. 19 в. В русле эмпирического подхода появились работы по психологии музыки и слуха музыкального: «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки» Г. Гельмгольца (1863) и «Психология звуков» К. Штумпфа («Tonpsychologie», Bd 1–2, 1883–90). Инициированное основоположником психофизики Г.Т. Фехнером эксперим. изучение стимулов, вызывающих эстетич. удовольствие («Приготовительная школа эстетики», 1876), получило развитие в 1920– 1940-х гг. в работах американских учёных Дж. Биби, Дж. Биркхоффа, британских психологов Х. Айзенка, Ч.У. Валентайна и др., а в 1960–70-х гг. – в трудах представителя амер. необихевиоризма Д.Э. Берлайна («Эстетика и психобиология», «Aesthetics and psychobiology», 1971), в деятельности Междунар. ассоциации эмпирич. эстетики (основана в 1965). Подходы, предложенные когнитивной психологией и нейробиологией, реализуются нейроэстетикой (С. Зеки, «Внутреннее зрение: исследование искусства и мозга» – «Inner vision: an exploration of art and the brain», 1999).
В конце 19 – начале 20 вв. получила широкое распространение сформулированная нем. философами Ф.Т. Фишером (1887) и особенно Т. Липпсом («Эстетика: психология красоты и искусства», « ̈Asthetik: Psychologie des Sch ̈onen und der Kunst», Bd 1–2, 1903–06) теория вчувствования, истолковывающая эстетич. восприятие как привносимую субъектом бессознат. проекцию своих чувств на воспринимаемый объект. Эта теория, переосмысленная нем. теоретиком иск-ва В. Воррингером, в 1920-х гг. была подвергнута критике нем. философом Р. Мюллер- Фрайенфельсом и Л.С. Выготским. В русле эксперим. психологии В. Вундт разрабатывал теорию фантазии как основы искусства. Проблемы психологии творчества рассматривались в работах А.А. Потебни и представителей харьковской лингвистич. школы (Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.Г. Горнфельд).
В русле психоанализа получили развитие многочисл. исследования роли бессознательного в процессе худож. творчества, истолкованного З. Фрейдом как результат сублимации, переключения энергии либидо на «желанные образы своей фантазии» [работы О. Ранка, австралийских учёных Г. Закса и Э. Криса, Д. Уинникотта (Винникотт; Великобритания) и др.]. К.Г. Юнг наряду с «психологическими» произведениями, отражающими личное бессознательное художника, выделяет «визионерские» создания, в символич. образах которых получают выражение сверхличные архетипы «коллективного бессознательного».
Воссоздание эстетич. реакции через «функциональный анализ элементов и структуры» формы худож. произведения стало центр. темой работы Л.С. Выготского о «Гамлете» У. Шекспира и его «Психологии искусства» (1925, изд. в 1965).
В русле гештальтпсихологии Р. Арнхайм исследовал психологич факторы эстетич. восприятия (преим. визуального), понятого прежде всего как творч. процесс составления целостного образа («хорошего гештальта»), образования «перцептивных понятий». Визуальное восприятие художественной формы изучалось в трудах Дж. Гибсона и Э. Гомбриха.
Автор статьи: К. Дудаков-Кашуро.