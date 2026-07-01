ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Область исследований, находящаяся на стыке психологии, искусствознания и эстетики и имеющая своим предметом процессы создания и восприятия искусства с психологической точки зрения.

Пси­хо­ло­гические ас­пек­ты искусства, рас­смат­ри­вав­шие­ся на­чи­ная с дре­в­но­сти («По­эти­ка» Ари­сто­те­ля , древне-индийский трак­тат «Нать­я­ша­ст­ра» и др.) и осо­бен­но в фи­ло­со­фии и эс­те­ти­ке 18 – нач. 19 вв. (Ж.Б. Дю­бо, Д. Дид­ро , А.Г. Ба­ум­гар­тен, Э. Бёрк, Д. Юм, И. Кант, Ф. Шил­лер и др.), ста­ли пред­ме­том специальных на­учных ис­сле­до­ва­ний во 2-й пол. 19 в. В рус­ле эм­пи­рического под­хо­да по­явились ра­бо­ты по пси­хо­ло­гии му­зыки и слу­ха му­зы­каль­но­го: «Уче­ние о слу­хо­вых ощу­ще­ни­ях как фи­зио­ло­ги­че­ская ос­но­ва для теории му­зы­ки» Г. Гельм­голь­ца (1863) и «Пси­хо­ло­гия зву­ков» К. Штумп­фа («Ton­psy­chologie», Bd 1–2, 1883–90). Ини­ции­ро­ван­ное ос­но­во­по­лож­ни­ком пси­хо­фи­зи­ки Г.Т. Фех­не­ром экс­пе­рим. изу­че­ние сти­му­лов, вы­зы­ваю­щих эс­те­тич. удо­воль­ст­вие («При­го­то­ви­тель­ная шко­ла эс­тети­ки», 1876), по­лу­чи­ло раз­ви­тие в 1920– 1940-х гг. в ра­бо­тах американских учё­ных Дж. Би­би, Дж. Бирк­хоф­фа, британских пси­хо­ло­гов Х. Ай­зен­ка, Ч.У. Ва­лен­тай­на и др., а в 1960–70-х гг. – в тру­дах предста­ви­те­ля амер. не­оби­хе­вио­риз­ма Д.Э. Бер­лай­на («Эс­те­ти­ка и пси­хо­био­ло­гия», «Aesthetics and psychobiology», 1971), в дея­тель­но­сти Ме­ж­ду­нар. ас­социа­ции эм­пи­рич. эс­те­ти­ки (ос­но­ва­на в 1965). Под­хо­ды, пред­ло­жен­ные ког­ни­тив­ной пси­хо­ло­ги­ей и ней­ро­био­ло­ги­ей, реа­ли­зу­ют­ся ней­роэ­сте­ти­кой (С. Зе­ки, «Внут­рен­нее зре­ние: ис­сле­до­ва­ние ис­кус­ст­ва и моз­га» – «Inner vision: an exploration of art and the brain», 1999).

В конце 19 – начале 20 вв. по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние сфор­му­ли­ро­ван­ная нем. фи­ло­со­фа­ми Ф.Т. Фи­ше­ром (1887) и осо­бен­но Т. Лип­псом («Эс­те­ти­ка: пси­хо­ло­гия кра­со­ты и ис­кус­ст­ва», « ̈Asthetik: Psychologie des Sch ̈onen und der Kunst», Bd 1–2, 1903–06) тео­рия вчув­ст­во­ва­ния, ис­тол­ко­вы­ваю­щая эс­те­тич. вос­при­ятие как прив­но­си­мую субъ­ек­том бес­соз­нат. про­ек­цию сво­их чувств на вос­при­ни­мае­мый объ­ект. Эта тео­рия, пе­ре­ос­мыс­лен­ная нем. тео­ре­ти­ком иск-ва В. Вор­рин­ге­ром, в 1920-х гг. бы­ла под­верг­ну­та кри­ти­ке нем. фи­ло­со­фом Р. Мюл­лер- Фрай­ен­фель­сом и Л.С. Вы­гот­ским. В рус­ле экс­пе­рим. пси­хо­ло­гии В. Вундт раз­ра­ба­ты­вал тео­рию фан­та­зии как ос­но­вы искусства. Про­бле­мы пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва рас­смат­ри­ва­лись в ра­бо­тах А.А. По­теб­ни и пред­ста­ви­те­лей харь­ков­ской лин­гвис­тич. шко­лы (Д.Н. Ов­ся­ни­ко-Ку­ли­ков­ский, А.Г. Горн­фельд).

В рус­ле пси­хо­ана­ли­за по­лу­чи­ли раз­ви­тие мно­го­числ. ис­сле­до­ва­ния ро­ли бес­соз­на­тель­но­го в про­цес­се ху­дож. твор­че­ст­ва, ис­тол­ко­ван­но­го З. Фрей­дом как ре­зуль­тат суб­ли­ма­ции, пе­ре­клю­че­ния энер­гии ли­би­до на «же­лан­ные об­ра­зы сво­ей фан­та­зии» [ра­бо­ты О. Ран­ка, австралийских учё­ных Г. За­кса и Э. Кри­са, Д. Уин­ни­кот­та (Вин­ни­котт; Ве­ли­ко­бри­та­ния) и др.]. К.Г. Юнг на­ря­ду с «пси­хо­ло­ги­че­ски­ми» про­из­ве­де­ния­ми, от­ра­жаю­щи­ми лич­ное бес­соз­на­тель­ное ху­дож­ни­ка, вы­де­ля­ет «ви­зио­нер­ские» соз­да­ния, в сим­во­лич. об­раз­ах ко­то­рых по­лу­ча­ют вы­ра­же­ние сверх­лич­ные ар­хе­ти­пы «кол­лек­тив­но­го бес­соз­на­тель­но­го».

Вос­соз­да­ние эс­те­тич. ре­ак­ции че­рез «функ­цио­наль­ный ана­лиз эле­мен­тов и струк­ту­ры» фор­мы ху­дож. про­из­ве­де­ния ста­ло центр. те­мой ра­бо­ты Л.С. Вы­гот­ско­го о «Гам­ле­те» У. Шек­спи­ра и его «Пси­хо­ло­гии ис­кус­ст­ва» (1925, изд. в 1965).

В рус­ле геш­тальт­пси­хо­ло­гии Р. Арн­хайм ис­сле­до­вал пси­хо­ло­гич фак­то­ры эс­те­тич. вос­при­ятия (пре­им. ви­зу­аль­но­го), по­ня­то­го пре­ж­де все­го как творч. про­цесс со­став­ле­ния це­ло­ст­но­го об­раза («хо­ро­ше­го геш­таль­та»), об­ра­зо­ва­ния «пер­цеп­тив­ных по­ня­тий». Ви­зу­аль­ное вос­при­ятие ху­дожественной фор­мы изу­ча­лось в тру­дах Дж. Гиб­со­на и Э. Гом­бри­ха.

Автор статьи: К. Ду­да­ков-Ка­шу­ро.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)