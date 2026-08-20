ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА

Направление в юридической науке, основанное на представлениях о праве как психическом явлении.

Воз­ник­ло на ру­беже 19– 20 вв. Пред­ста­ви­те­ли П.ш.п.: Г. Ле­бон, Г. Тард, В. Вундт (Гер­ма­ния) и др. Наи­бо­лее ос­но­ва­тель­ное раз­ви­тие П.ш.п. по­лу­чи­ла в тру­дах Л.И. Пет­ра­жиц­ко­го, ко­то­рый ис­хо­дил из то­го, что пра­во и мо­раль – психические фе­но­ме­ны, ко­то­рые раз­ли­ча­ют­ся ме­ж­ду со­бой по ти­пу эмо­ций. Под пра­вом, «в смыс­ле осо­бо­го клас­са ре­аль­ных фе­но­ме­нов», Пет­ра­жиц­кий по­ни­мал те эти­че­ские пе­ре­жи­ва­ния, эмо­ции ко­то­рых име­ют ат­ри­бу­тив­ный ха­рак­тер и на этом ос­но­ва­нии вы­де­лял пра­во по­зи­тив­ное («нор­мы, ве­ле­ния, за­пре­ты, об­ра­щён­ные к ли­цам, под­чи­нён­ным пра­ву и пра­во­от­но­ше­ни­ям») и пра­во ин­туи­тив­ное – сум­му им­пе­ра­тив­но-ат­ри­бу­тив­ных пе­ре­жи­ва­ний ин­ди­ви­дов; пра­во офи­ци­аль­ное, ко­то­рое поль­зу­ет­ся под­де­рж­кой и за­щи­той го­су­дар­ст­ва и вклю­ча­ет в се­бя пра­во по­зи­тив­ное, и пра­во не­офи­ци­аль­ное («не­на­чаль­ст­вен­ное»), упо­ря­до­чи­ваю­щее со­ци­аль­ные кон­флик­ты ча­ст­ны­ми, при­ват­ны­ми сред­ст­ва­ми и ме­то­да­ми.

Пред­ста­ви­те­ли П.ш.п. по­ла­га­ли, что за­ко­ны пси­хо­ло­гии оп­ре­де­ля­ют за­ко­ны со­цио­ло­гии, по­ли­ти­ки, ис­то­рии, ибо пси­хо­ло­гич. за­ко­ны бо­лее об­щие, зна­чи­мые, не­же­ли иные за­ко­но­мер­но­сти, и что пси­хи­че­ское де­тер­ми­ни­ру­ет­ся толь­ко и един­ст­вен­но пси­хи­че­ским. На ос­но­ва­нии это­го строи­лись раз­но­об­раз­ные кон­цеп­ции пра­ва в рам­ках П.ш.п. Со­глас­но Г. Тар­ду, в ос­но­ве всех со­ци­аль­ных цен­но­стей и норм, в т.ч. пра­во­вых, ле­жит ин­стинкт под­ра­жа­ния. Дж. Франк (США) ут­вер­ждал, что пра­во обу­слов­ле­но та­ки­ми пси­хо­ло­гич. фак­то­ра­ми, ко­то­рые мо­гут быть вы­яв­ле­ны в про­цес­се пси­хо­ана­ли­за (эди­пов ком­плекс, стрем­ле­ние к под­чи­не­нию от­цов­ской вла­сти и т.п.). Со­глас­но А. Рос­су (Шве­ция), в ос­но­ве пра­ва ле­жит ин­туи­ция, в ре­зуль­та­те че­го об­ществ. яв­ле­ния есть лишь след­ст­вие про­ти­во­ре­чий в соз­на­нии отд. ин­ди­ви­дов.

П.ш.п. ока­за­ла зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие пред­став­ле­ний о пра­ве как в Рос­сии, так и за ру­бе­жом. В Рос­сии «пет­ра­жиц­кизм» был ве­ду­щим на­прав­ле­ни­ем пра­во­вой по­ли­ти­ки Сов. го­су­дар­ст­ва. Мно­гие идеи П.ш.п. бы­ли вос­при­ня­ты американской со­цио­ло­гической юрис­пру­ден­ци­ей (кон­цеп­ция «сво­бод­но­го су­дей­ско­го ус­мот­ре­ния» как од­но­го из спо­со­бов реа­ли­за­ции пра­во­вых эмо­ций). Пси­хо­ло­гич. по­ни­ма­ние пра­ва ха­рак­тер­но для пра­во­во­го реа­лиз­ма .

Автор статьи: Л.С. Ма­мут.

Большая Российская Энциклопедия