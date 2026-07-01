ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА - в литературоведении, направление, сложившееся в конце XIX века в Западной Европе и России.
Возникновение психологической школы связано с поворотом позитивистской философии от социологического подхода к психологизму в истолковании общественных явлений. Испытав влияние культурно-исторической школы и биографического метода, представители психологическая школа сосредоточились на исследовании психологии творчества. Они рассматривали художественное произведение как сублимацию переживаний писателя, отражение его внутренней жизни, складывающейся из впечатлений внешнего мира и собственно движений души, а восприятие произведения связывали с личностными особенностями и жизненным опытом читателя.
Крупнейшие представители психологическая школа в Германии - В. Вундт, В. Вец, И. Фолькельт; во Франции - С.М. Жирарден, Э. Эннекен. В России основы психологического направления заложил А.А. Потебня; его наиболее видные последователи - Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.Г. Горнфельд, В.И. Харциев, Б.А. Лезин (редактор выходившего в Харькове сборника «Вопросы теории и психологии творчества», 1907-1923 годы).