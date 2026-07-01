ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА - в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии, на­прав­ле­ние, сло­жив­шее­ся в конце XIX века в Западной Ев­ро­пе и Рос­сии.

Воз­ник­но­ве­ние психологической школы свя­за­но с по­во­ро­том по­зи­ти­ви­ст­ской фи­ло­со­фии от со­цио­ло­гического под­хо­да к пси­хо­ло­гиз­му в ис­тол­ко­ва­нии об­щественных яв­ле­ний. Ис­пы­тав влия­ние куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы и био­гра­фи­че­ско­го ме­то­да, пред­ста­ви­те­ли психологическая школа со­сре­до­то­чи­лись на ис­следо­ва­нии пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва. Они рас­смат­ри­ва­ли ху­дожественное про­из­ве­де­ние как суб­ли­ма­цию пе­ре­жи­ва­ний пи­са­те­ля, от­ра­же­ние его внутренней жиз­ни, скла­ды­ваю­щей­ся из впе­чат­ле­ний внеш­не­го ми­ра и соб­ст­вен­но дви­же­ний ду­ши, а вос­при­ятие про­из­ве­де­ния свя­зы­ва­ли с лич­но­ст­ны­ми осо­бен­но­стя­ми и жиз­нен­ным опы­том чи­та­те­ля.

Круп­ней­шие пред­ста­ви­тели психологическая школа в Гер­ма­нии - В. Вундт, В. Вец, И. Фоль­кельт; во Фран­ции - С.М. Жи­рар­ден, Э. Эн­не­кен. В Рос­сии ос­но­вы пси­хо­ло­гического на­прав­ле­ния за­ло­жил А.А. По­теб­ня; его наи­бо­лее вид­ные по­сле­до­ва­те­ли - Д.Н. Ов­ся­ни­ко-Ку­ли­ков­ский, А.Г. Горн­фельд, В.И. Хар­ци­ев, Б.А. Ле­зин (ре­дак­тор вы­хо­див­ше­го в Харь­ко­ве сборника «Во­про­сы тео­рии и пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва», 1907-1923 годы).

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