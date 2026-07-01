ПСИХОИСТОРИЯ

ПСИХОИСТОРИЯ - направление в историческом знании, рассматривающее психологические мотивы исторических событий.

Пред­по­ла­га­ет при­ме­не­ние ме­то­дов пси­хо­ана­ли­за и со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии при ис­сле­до­ва­нии кон­крет­но-ис­то­рического ма­те­риа­ла для вы­яв­ле­ния ир­ра­цио­наль­ных ос­нов со­ци­аль­но­го и по­ли­тического по­ве­де­ния как отдельных ин­ди­ви­дов, так и групп и на­ций . Ино­гда рас­смат­ри­ва­ет­ся как часть ис­то­ри­че­ской пси­хо­ло­гии. Осо­бое вни­ма­ние в психоистории уде­ля­ет­ся ис­то­рии дет­ст­ва, а так­же изу­че­нию войн, ре­во­лю­ций, ре­ли­гий и идео­ло­гий.

В 1920-1930-х годах под влия­ни­ем уче­ния З. Фрей­да поя­ви­лись ра­бо­ты, пред­ла­гав­шие при­ло­же­ние кон­цеп­ций пси­хо­ана­ли­за к со­ци­аль­но-по­ли­тической и ис­то­рической ре­аль­но­сти (например, тру­ды Э. Фром­ма, В. Рай­ха, американского ис­то­ри­ка Р. Хар­лоу).

Ста­нов­ле­ние психоистории как са­мо­сто­ятельной дис­ци­п­ли­ны от­но­сит­ся к концу 1940-х - 1950 годам, ко­гда сло­жи­лись 3 на­прав­ле­ния пси­хо­исто­рических ис­сле­до­ва­ний: изу­че­ние ис­то­рии дет­ст­ва как сре­ды, фор­мирую­щей роль и ме­сто по­сле­дую­щих по­ко­ле­ний в ис­торическом про­цес­се (американский ис­сле­до­ва­тель Э. Эрик­сон); ис­сле­до­ва­ние ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния ме­то­да­ми пси­хо­ло­гии и пси­хо­ана­ли­за (польский ис­то­рик Г. Бы­хов­ский); изу­че­ние национального ха­рак­те­ра для вы­яс­не­ния ис­то­рических осо­бен­но­стей раз­ви­тия отдельных на­ций (британский ис­то­рик Дж. Го­рер).

Тео­ре­тическое ос­мыс­ле­ние психоистории впер­вые пред­ло­же­но в 1970-х годах Л. Де­мо­зом (США). В 1977 году соз­да­на Ме­ж­ду­народная пси­хои­сто­рическая ас­со­циа­ция. Из­да­ют­ся жур­на­лы («The Journal of Psy­chohistory», с 1973 года и другие).

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