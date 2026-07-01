ПСИХОИСТОРИЯ
ПСИХОИСТОРИЯ - направление в историческом знании, рассматривающее психологические мотивы исторических событий.
Предполагает применение методов психоанализа и социальной психологии при исследовании конкретно-исторического материала для выявления иррациональных основ социального и политического поведения как отдельных индивидов, так и групп и наций. Иногда рассматривается как часть исторической психологии. Особое внимание в психоистории уделяется истории детства, а также изучению войн, революций, религий и идеологий.
В 1920-1930-х годах под влиянием учения З. Фрейда появились работы, предлагавшие приложение концепций психоанализа к социально-политической и исторической реальности (например, труды Э. Фромма, В. Райха, американского историка Р. Харлоу).
Становление психоистории как самостоятельной дисциплины относится к концу 1940-х - 1950 годам, когда сложились 3 направления психоисторических исследований: изучение истории детства как среды, формирующей роль и место последующих поколений в историческом процессе (американский исследователь Э. Эриксон); исследование истории революционного движения методами психологии и психоанализа (польский историк Г. Быховский); изучение национального характера для выяснения исторических особенностей развития отдельных наций (британский историк Дж. Горер).
Теоретическое осмысление психоистории впервые предложено в 1970-х годах Л. Демозом (США). В 1977 году создана Международная психоисторическая ассоциация. Издаются журналы («The Journal of Psychohistory», с 1973 года и другие).