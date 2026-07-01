Психоисто́рия

Психоисто́рия — 1) в широком понимании — историческая дисциплина или особая ветвь социально-исторических исследований («психосоциальная история» — Б. Мэзлиш); 2) в узком смысле — метод социального познания (использование данных П. непрофессиональными психоисториками) (Б. Г. Могильницкий). Предмет П. — влияние сферы бессознательного (личного и/или коллективного) на историческую действительность, проявляющееся в деятельности исторических личностей и социальных групп. Методологической основой П. является психоанализ фрейдистского или постфрейдистского толка, дополняемый специальными историческими методами.

Появление П. отражало общие тенденции в западной культуре XX в. — пристальное внимание к иррациональной составляющей в поведении человека и в истории. В качестве истоков П. называются труды З. Фрейда — не только как «отца-основателя» психоанализа, но и как автора (в соавторстве с У. Буллитом) книги «Вудро Вильсон. Двадцать восьмой президент США. Психологический портрет»; статью Р. В. Херроу «Психологические исследования Сэмуэла Адамза» (1922), труды исследователей истории детства О. Крисмана и С. Левина.

На раннем этапе, в 1930‑е, отсутствовал единый центр развития П., при этом лидером являлась Германия. В 1940‑е лидерство переходит к США, где складываются три основных направления психоисторических исследований: изучение национального характера (Г. Горэр); исследования истории революционного движения (Г. Быковский); изучение истории детства (Э. Эриксон). В современном виде П. формируется в 1950‑е. При этом становление П. как самостоятельной дисциплины принято связывать с именем Э. Эриксона. С 1970‑х лидером и ведущим теоретиком П. становится Л. Демоз.

Демоз выделяет следующие методы П.: изучение исторических источников, опыт собственной «клинической практики» психоисторика (этот тезис встречает возражения в среде ряда психоисториков, например у Р. Биниона), «собственный эмоциональный опыт». Кроме того, по его мнению, психоисторическое исследование должно быть сравнительным, что способствует установлению закономерностей. При этом исследователь отрицает абсолютность любых теорий, настаивая на их взаимозаменяемости. Кроме того, Демоз и значительная часть психоисториков считают, что П. — наука с собственным понятийным аппаратом, предлагая заменять устоявшиеся понятия гуманитарных наук (холистические, по их мнению) собственно психоаналитическими (например, «правительство» вместо «государство» или «сила» вместо «власти»). При этом ряд психоисториков (например, Ч. Джонсон) подчеркивает необходимость, помимо психоанализа, использовать и традиционные методы исторического исследования («интеграционистское течение»). Важнейшей чертой П., с точки зрения методологии, является изначальная ее направленность не на описание, но на объяснение изучаемых явлений.

Сегодня П. включает три сферы исследования: история детства или ­психоистория семьи (Л. Демоз, Д. Хант и др.); психобиография (Б. Мэзлиш, Г. Вильсон, П. Левенберг, Р. Бинион и др.); психоистория групп (Ф. Вейнстейн, Дж. Плэтт, Р. Берингер, П. Левенберг, К. Кенистон, Л. Хотт, Ю. Метвин, А. Улам и др.), которые рассматриваются как взаимосвязанные.

Признанным авторитетом в области психобиографии является Э. Эриксон (биографии М. Лютера , М. Ганди и др.). В рамках этого направления жизненный путь личности и особенности его психики исследуются в контексте исторической ситуации и исторических процессов. Эриксон принадлежал к постфрейдистскому направлению психоанализа, сторонники которого, признавая важнейшую роль детства в становлении личности, подвергли критике одностороннюю сосредоточенность фрейдизма на сексуальности и детских травмах, предлагая уделять внимание социокультурному, историческому контексту в формировании идентичности.

Наиболее известным и ярким представителем П. семьи является Л. Демоз, автор психогенетической теории истории, в основе которой лежит идея тесной связи, с одной стороны, особенностей отношений родителей и детей и, с другой — общественных изменений и исторических событий. В ключевой работе «История детства» (1974) Демоз выделяет шесть моделей воспитания детей («психогенных педагогических стилей»), выстроив схему их корреляции с историческими эпохами, каждой из которых соответствовал тот или иной стиль воспитания. Таким образом, психогенез называется главной причиной исторических изменений. «Крайней» версией П. семьи и истории детства является фетальная П. (от англ. fetal — зародыш), в рамках которой признаются как физиологические, так и психологические связи между матерью и зародышем, и предлагается начинать изучение психологического портрета ребенка с внутриутробной стадии.

Групповая П. берет истоки в трудах Б. Мэзлиша и предполагает изучение мотивации больших групп (включая нации) в прошлом и настоящем, основываясь на анализе групповых фантазий, проявляющихся в политических речах, политических карикатурах и заголовках СМИ. В основе лежит идея о том, что используемые в таких источниках термины дают ключ к пониманию коллективного бессознательного и коллективного поведения.

Наибольшее развитие П. получила в США. Виднейшие психоисторики: Л. Демоз, Дж. К. Даффи, Г. Лоутон, Дж. Э. Спейер, П. Х. Еловиц. В 1977 в США была создана Международная психоисторическая ассоциация и Институт психоистории. В Европе существуют Французское общество психоистории и Немецкое общество психоисторических исследований. В США также выходят специальные периодические издания — «Журнал психоистории» (The «Journal of Psychohistory»), «Ежеквартальный журнал по истории детства» («History of Childhood Quarterly») и др. В России развитая традиция психоисторических исследований отсутствует, а саму П. принято рассматривать как подвид психологии исторической , имеющей большее распространение в отечественной науке.

Лит .: Могильницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Гульбин Г. К. Американская буржуазная «психостория». Критический очерк. Томск, 1985; Демоз Л. Психоистория. Ростов-на-Дону, 2000; Ахтямов В. В. Психоистория (к 50‑летию науки об исторической мотивации) // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2010. № 2(6). С. 63–68. О. Н. Мухин.