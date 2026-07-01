ПСЕФИЗМА (др.-греч. ψήφισμα)

Декрет, постановление народного собрания в греческих полисах.

О значении и содержании данного понятия мы можем судить, прежде всего, на афинском материале. Предварительная подготовка псефизм в классических Афинах обычно осуществлялась Советом Пятисот в рамках его пробулевтических функций (пробулевма – предварительное решение Совета). Для V в. до н.э. ψήφισμα и νόμος («закон») – частично совпадающие или взаимозаменяемые понятия. Любой новый законопроект, принимаемый экклесией, мог быть назван либо νόμος, либо ψήφισμα; в то же время какой-либо действующий закон Драконта или Солона всегда назывался νόμος или θεσμός (отсюда и восприятие «номоса» как чего-то более существенного и постоянного по сравнению с псефизмой, как проистекающего из боговдохновенного кодекса). Разницы в процедуре принятия псефизмы и закона в V в. не существовало: и то, и другое принималось голосованием народного собрания. В конце V – начале IV вв. до н.э. в Афинском государстве происходит сначала ревизия старых законов, а затем – важные изменения в процедуре принятия закона; устанавливается более четкое различие между декретом и законом, псефизмой и номосом. Закон отныне воспринимается как общепринятая норма длительного (постоянного) действия, как нечто более существенное по сравнению с псефизмой, имеющей дело с насущными проблемами и определяющей конкретное действие в конкретной ситуации. Вводится определенная процедура принятия закона – номотесия: предварительное обнародование и публичное обсуждение, рассмотрение законопроекта особой комиссией номофетов из числа судей гелиэи .

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева