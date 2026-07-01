ПСАЛТЕРИЙ

ПСАЛТЕРИЙ - псалтирь, общее название многострунных щипковых музыкальных инструментов, восходящее к тексту Библии .

Ис­поль­зо­ва­но в Сеп­туа­гин­те, где этим сло­вом пе­ре­да­ны на­зва­ния не­сколь­ких хор­до­фо­нов (не­вел, кин­нор и других). Псалтерием в хри­сти­ан­ской тра­ди­ции на­зва­на вет­хо­за­вет­ная кни­га Псал­тирь. При от­сут­ст­вии точ­но­го опи­са­ния ар­хе­ти­пического ин­ст­ру­мен­та сло­вом «псалтерий» обо­зна­ча­ли струн­ные ин­ст­ру­мен­ты раз­ных ти­пов: цит­ры, ар­фы, ли­ры.

Рас­про­стра­нён­ный ико­но­гра­фический тип - псалтерий в ру­ках у псал­мо­пев­ца Да­ви­да. С позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья к псалтерий ста­ли от­но­сить главным образом цит­ро­вид­ный ин­ст­ру­мент. По кон­ст­рук­ции и спо­со­бу зву­ко­из­вле­че­ния (паль­ца­ми ли­бо плек­тром) цит­ро­вид­но­му псалтерий близ­ки ка­нун, гус­ли, кан­те­ле.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)