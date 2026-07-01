ПСАЛТЕРИЙ
ПСАЛТЕРИЙ - псалтирь, общее название многострунных щипковых музыкальных инструментов, восходящее к тексту Библии.
Использовано в Септуагинте, где этим словом переданы названия нескольких хордофонов (невел, киннор и других). Псалтерием в христианской традиции названа ветхозаветная книга Псалтирь. При отсутствии точного описания архетипического инструмента словом «псалтерий» обозначали струнные инструменты разных типов: цитры, арфы, лиры.
Распространённый иконографический тип - псалтерий в руках у псалмопевца Давида. С позднего Средневековья к псалтерий стали относить главным образом цитровидный инструмент. По конструкции и способу звукоизвлечения (пальцами либо плектром) цитровидному псалтерий близки канун, гусли, кантеле.