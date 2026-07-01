ПСАЛМЫ
ПСАЛМЫ - произведения древнееврейской религиозной лирики.
Термин «псалмы» обычно применяется к текстам Псалтири. Поэтическая форма псалмов основана на метрической организации и синтаксическом параллелизме, который объединяет или синонимические вариации одной и той же мысли, или две противоположные мысли, или два высказывания, находящиеся в отношении восходящей градации; в ряде псалмы применён акростих.
Псалмы развивались в общем русле ближневосточной лирики; они разрабатывались в иудейской литературе и позднее (так называемые Соломоновы псалмы, I век до н.э.), перейдя из неё в христианскую поэзию. Переложения псалмов были весьма распространены как в европейской, так и в русской литературе (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Ф.Н. Глинка, Н.М. Языков, А.С. Хомяков); они оказали большое воздействие на фольклор.
Либо, богослужебные и небогослужебные песнопения христиан. Структурно и семантически псалмы подобны песни библейские (так называемые кантики) и некоторые образцы песнопений паралитургических жанров. Распев псалмы и кантиков - фундамент музыкального оформления богослужения в западно-христианских конфессиях.