ПСАЛМЫ

ПСАЛМЫ - произведения древнееврейской религиозной лирики.

Тер­мин «псалмы» обыч­но при­ме­ня­ет­ся к текс­там Псал­ти­ри. По­этическая фор­ма псалмов ос­но­ва­на на мет­рической ор­га­ни­за­ции и син­так­сическом па­рал­ле­лиз­ме, ко­то­рый объ­е­ди­ня­ет или си­но­ни­мические ва­риа­ции од­ной и той же мыс­ли, или две про­ти­во­по­лож­ные мыс­ли, или два вы­ска­зы­ва­ния, на­хо­дя­щие­ся в от­но­ше­нии вос­хо­дя­щей гра­да­ции; в ря­де псалмы при­ме­нён ак­ро­стих.

Псалмы раз­ви­ва­лись в об­щем рус­ле ближ­не­во­сточ­ной ли­ри­ки; они раз­ра­ба­ты­ва­лись в иу­дей­ской литературе и позд­нее (так называемые Со­ло­мо­но­вы псалмы, I век до н.э.), пе­рей­дя из неё в хри­сти­ан­скую по­эзию. Пе­ре­ло­же­ния псалмов бы­ли весь­ма рас­про­стра­не­ны как в ев­ропейской, так и в русской литературе ( М.В. Ло­мо­но­сов , Г.Р. Дер­жа­вин , Ф.Н. Глин­ка , Н.М. Язы­ков, А.С. Хо­мя­ков); они ока­за­ли боль­шое воз­дей­ст­вие на фольк­лор .

Либо, бо­го­слу­жеб­ные и не­бо­го­слу­жеб­ные пес­но­пе­ния хри­сти­ан. Струк­тур­но и се­ман­ти­че­ски псалмы по­доб­ны пес­ни биб­лей­ские (так называемые кан­ти­ки) и не­ко­то­рые об­раз­цы пес­но­пе­ний па­ра­ли­тур­ги­че­ских жан­ров. Рас­пев псалмы и кан­ти­ков - фун­да­мент музыкального оформ­ле­ния бо­го­слу­же­ния в западно-хри­сти­ан­ских кон­фес­си­ях.

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