ПСАЛМОДИЯ

ПСАЛМОДИЯ - в христианской церкви распев псалмов , песней библейских и других псалмоподобных молитв.

Со­став­ля­ет важ­ней­шую (в смы­сло­вом и ко­ли­че­ст­вен­ном от­но­ше­нии) часть ка­ж­до­го бо­го­слу­же­ния.

В тра­диционном бо­го­слу­же­нии ка­то­ли­ков , где псалмодия стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­на, раз­ли­ча­ют т.н. ан­ти­фон­ную и рес­пон­сор­ную псалмодию - для рас­пе­ва псал­мов со­от­вет­ст­вен­но с ан­ти­фо­на­ми и рес­пон­со­рия­ми. Ме­ло­ди­че­ски бо­лее раз­ви­та псалмодия боль­ших рес­пон­со­ри­ев (латинский responsoria prolixa) оф­фи­ция. Бо­лее про­ста и упот­ре­би­тель­на ан­ти­фон­ная псалмодия. В ва­ти­кан­ских из­да­ни­ях, сле­дую­щих римской тра­ди­ции латинского об­ря­да, да­ны 8 еди­но­об­раз­но струк­ту­ри­ро­ван­ных ме­ло­дических мо­де­лей (т.н. псал­мо­вые то­ны, toni psalmorum) и од­на сверх­нор­ма­тив­ная (т.н. блу­ж­даю­щий тон, to­nus peregrinus; по его мо­де­ли рас­пе­ва­ет­ся толь­ко Пс. 113 «In exitu Israel»).

Тек­сто­му­зы­каль­ная струк­ту­ра псал­мо­во­го то­на со­сто­ит из обя­зательных эле­мен­тов. Ин­то­на­ция (intonatio) - фор­му­ла на­ча­ла (вто­рой и по­сле­дую­щие сти­хи псал­ма рас­пе­ва­ют­ся без неё, рас­пев на­чи­на­ет­ся сра­зу с те­но­ра). Те­нор (te­nor) - тон ре­чи­та­ции, до­ми­ни­рую­щий в ме­ло­дической струк­ту­ре. Те­но­ры всех вось­ми псал­мо­вых то­нов сов­па­да­ют с ре­пер­кус­са­ми ла­дов гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла : те­нор 1-го то­на - a, 2-го то­на - f, и т.д. У «блу­ж­даю­ще­го то­на» те­нор ме­ня­ет­ся (от­сю­да на­зва­ние): в пер­вом по­лу­сти­шии - a, во вто­ром по­лу­сти­шии - g. Ме­диа­ция (латинский mediatio) - сре­дин­ная ка­ден­ция, окан­чи­ваю­щая пер­вое по­лу­сти­шие (distinctio) псал­ма. Тер­ми­на­ция (terminatio) - за­клю­чи­тель­ная ка­ден­ция , со­от­вет­ст­вую­щая окон­ча­нию стро­ки. Для плав­ной сты­ков­ки псал­ма и сле­дую­ще­го за ним ан­ти­фо­на в прак­ти­ке псалмодий ус­та­но­ви­лись различные фор­му­лы окон­ча­ния - т.н. диф­фе­рен­ции (латинский dif­fe­rentia, буквально - раз­ли­чие). В пев­че­ских кни­гах диф­фе­рен­ции стан­дар­ти­зо­ва­ны: 1-й тон со­дер­жит 10-12 тер­ми­на­ций, тре­тий тон - 5-6, шес­той тон - од­ну, и т.д. Флек­са (flexa, буквально - из­гиб, по­во­рот) - фа­куль­та­тив­ная внут­ри­строч­ная ка­ден­ция пе­ред ме­диа­ци­ей. Встре­ча­ет­ся в тех слу­ча­ях, ко­гда из-за сверх­нор­ма­тив­ной про­тя­жён­но­сти псал­мо­во­го сти­ха не­об­хо­ди­ма ещё од­на це­зу­ра.

За­клю­чительный тон псал­мо­дической ме­ло­дии-мо­де­ли мо­жет сов­па­дать ли­бо не сов­па­дать с фи­на­ли­сом ан­ти­фо­на (рес­пон­со­рия); например, ни од­на из че­ты­рёх стан­дарт­ных диф­фе­рен­ций 7-го то­на не окан­чи­ва­ет­ся на фи­на­ли­се (a, c1, c2, d); две из че­ты­рёх диф­фе­рен­ций 8-го то­на окан­чи­ва­ют­ся на вы­со­те фи­на­ли­са (G, G), а две нет (a, c). Связь гри­го­ри­ан­ских пес­но­пе­ний и псал­мо­вых то­нов оче­вид­на; од­на­ко, учи­ты­вая боль­шое раз­но­об­ра­зие ста­рин­ных пев­че­ских тра­ди­ций (оно на­блю­да­ет­ся, например, при срав­не­нии многих со­хра­нив­ших­ся то­на­ри­ев), рас­смат­ри­вать псал­мо­вый тон как «квинт­эс­сен­цию» западноев­ропеской мо­даль­но­сти всё же нель­зя. Во­прос о со­от­но­ше­нии ка­то­лической псалмодии и гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла, об их ро­ли в эво­лю­ции ев­ропейской гар­мо­нии ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным.

Сре­ди многих ло­каль­ных западноев­ропейских тра­ди­ций (мо­за­раб­ская, ам­вро­си­ан­ская и др.) ши­ро­ко из­вест­на тра­ди­ция не­мец­кой ан­ти­фон­ной псалмодии, вос­хо­дя­щая к пев­че­ской шко­ле средневекового монастыря Санкт-Гал­лен. Ме­ло­дии-фор­му­лы в ней свои, но эле­мен­ты струк­ту­ры те же, что и в римской тра­ди­ции. Вме­сто но­ме­ров псал­мо­вых то­нов (1-8-й) здесь ис­поль­зу­ют­ся бу­к­вы латинского и греческого ал­фа­ви­тов: для 1-го то­на - a, для вто­ро­го - e, да­лее по по­рядку - i, o, u, η, y, ω. В прак­ти­ке пра­во­слав­но­го бо­го­слу­же­ния ти­по­ло­гическим ана­ло­гом псал­мо­во­го то­на яв­ля­ет­ся глас ; фор­муль­ность ха­рак­тер­на для зна­мен­но­го рас­пе­ва и со­хра­ня­ет­ся в современном мно­го­го­лос­ном цер­ков­ном оби­хо­де. Фор­муль­ные рас­пе­вы псал­мов су­ще­ст­ву­ют так­же у про­тес­тан­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)