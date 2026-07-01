ПСАЛМОДИЯ
ПСАЛМОДИЯ - в христианской церкви распев псалмов, песней библейских и других псалмоподобных молитв.
Составляет важнейшую (в смысловом и количественном отношении) часть каждого богослужения.
В традиционном богослужении католиков, где псалмодия строго регламентирована, различают т.н. антифонную и респонсорную псалмодию - для распева псалмов соответственно с антифонами и респонсориями. Мелодически более развита псалмодия больших респонсориев (латинский responsoria prolixa) оффиция. Более проста и употребительна антифонная псалмодия. В ватиканских изданиях, следующих римской традиции латинского обряда, даны 8 единообразно структурированных мелодических моделей (т.н. псалмовые тоны, toni psalmorum) и одна сверхнормативная (т.н. блуждающий тон, tonus peregrinus; по его модели распевается только Пс. 113 «In exitu Israel»).
Текстомузыкальная структура псалмового тона состоит из обязательных элементов. Интонация (intonatio) - формула начала (второй и последующие стихи псалма распеваются без неё, распев начинается сразу с тенора). Тенор (tenor) - тон речитации, доминирующий в мелодической структуре. Теноры всех восьми псалмовых тонов совпадают с реперкуссами ладов григорианского хорала: тенор 1-го тона - a, 2-го тона - f, и т.д. У «блуждающего тона» тенор меняется (отсюда название): в первом полустишии - a, во втором полустишии - g. Медиация (латинский mediatio) - срединная каденция, оканчивающая первое полустишие (distinctio) псалма. Терминация (terminatio) - заключительная каденция, соответствующая окончанию строки. Для плавной стыковки псалма и следующего за ним антифона в практике псалмодий установились различные формулы окончания - т.н. дифференции (латинский differentia, буквально - различие). В певческих книгах дифференции стандартизованы: 1-й тон содержит 10-12 терминаций, третий тон - 5-6, шестой тон - одну, и т.д. Флекса (flexa, буквально - изгиб, поворот) - факультативная внутристрочная каденция перед медиацией. Встречается в тех случаях, когда из-за сверхнормативной протяжённости псалмового стиха необходима ещё одна цезура.
Заключительный тон псалмодической мелодии-модели может совпадать либо не совпадать с финалисом антифона (респонсория); например, ни одна из четырёх стандартных дифференций 7-го тона не оканчивается на финалисе (a, c1, c2, d); две из четырёх дифференций 8-го тона оканчиваются на высоте финалиса (G, G), а две нет (a, c). Связь григорианских песнопений и псалмовых тонов очевидна; однако, учитывая большое разнообразие старинных певческих традиций (оно наблюдается, например, при сравнении многих сохранившихся тонариев), рассматривать псалмовый тон как «квинтэссенцию» западноевропеской модальности всё же нельзя. Вопрос о соотношении католической псалмодии и григорианского хорала, об их роли в эволюции европейской гармонии остаётся дискуссионным.
Среди многих локальных западноевропейских традиций (мозарабская, амвросианская и др.) широко известна традиция немецкой антифонной псалмодии, восходящая к певческой школе средневекового монастыря Санкт-Галлен. Мелодии-формулы в ней свои, но элементы структуры те же, что и в римской традиции. Вместо номеров псалмовых тонов (1-8-й) здесь используются буквы латинского и греческого алфавитов: для 1-го тона - a, для второго - e, далее по порядку - i, o, u, η, y, ω. В практике православного богослужения типологическим аналогом псалмового тона является глас; формульность характерна для знаменного распева и сохраняется в современном многоголосном церковном обиходе. Формульные распевы псалмов существуют также у протестантов.