ПСАЛЬМА

ПСАЛЬМА - паралитургическая многоголосная песня на рифмованный текст.

По ха­рак­те­ру му­зы­ки близ­ка кан­ту. Рас­про­стра­не­на в Поль­ше, Бе­ло­рус­сии, на Ук­раи­не и в Рос­сии в середины XVII-XVIII веках. В ран­них польских сборниках ду­хов­ных пе­сен сло­вом «псальма» обо­зна­ча­лись толь­ко пес­но­пе­ния на тек­сты псал­мов. В даль­ней­шем рас­ши­ри­лись те­ма­ти­ка и кор­пус тек­стов (за счёт но­во­со­чи­нён­ных).

В Рос­сии сти­ли­сти­ка жан­ра сфор­ми­ро­ва­лась под влия­ни­ем главным образом поль­ских псальма, бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны за­им­ст­во­ва­ния тек­стов и на­пе­вов. Круп­ней­шее со­б­ра­ние псальма - «Псал­тирь риф­мо­твор­ная» Си­ме­о­на По­лоц­ко­го (текст, соз­дан­ный в 1678 году, вклю­ча­ет сти­хотворное пе­ре­ло­же­ние псал­мов , 10 биб­лей­ских пе­сен и 12 пе­сен Ме­ся­це­сло­ва ) с му­зы­кой Ва­си­лия Ти­то­ва (со­чи­не­на ме­ж­ду 1682 и 1687 годами), са­мое ран­нее из­вест­ное из­да­ние с му­зы­кой да­ти­ро­ва­но 1687 года; од­на из са­мых зна­ме­ни­тых псальм - «На ре­ках Ва­ви­лон­ских». «Псал­тирь риф­мо­твор­ная» По­лоц­ко­го - Ти­то­ва не­од­но­крат­но пе­ре­пи­сы­ва­лась (пол­но­стью или час­тич­но), отдельные пес­ни из­ред­ка по­па­да­ли в сборники сме­шан­но­го со­ста­ва, при этом к пе­ре­во­дам По­лоц­ко­го мог­ли до­бав­лять­ся другие на­пе­вы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)