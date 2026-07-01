ПСАЛЬМА
ПСАЛЬМА - паралитургическая многоголосная песня на рифмованный текст.
По характеру музыки близка канту. Распространена в Польше, Белоруссии, на Украине и в России в середины XVII-XVIII веках. В ранних польских сборниках духовных песен словом «псальма» обозначались только песнопения на тексты псалмов. В дальнейшем расширились тематика и корпус текстов (за счёт новосочинённых).
В России стилистика жанра сформировалась под влиянием главным образом польских псальма, были широко распространены заимствования текстов и напевов. Крупнейшее собрание псальма - «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого (текст, созданный в 1678 году, включает стихотворное переложение псалмов, 10 библейских песен и 12 песен Месяцеслова) с музыкой Василия Титова (сочинена между 1682 и 1687 годами), самое раннее известное издание с музыкой датировано 1687 года; одна из самых знаменитых псальм - «На реках Вавилонских». «Псалтирь рифмотворная» Полоцкого - Титова неоднократно переписывалась (полностью или частично), отдельные песни изредка попадали в сборники смешанного состава, при этом к переводам Полоцкого могли добавляться другие напевы.