ПСАЛИИ
ПСАЛИИ - часть узды, соединяющая удила с поводьями и оголовьем, обеспечивая фиксацию удил и управление животным.
Псалии имели и декоративную функцию. Древнейшие псалии (с рубежа II-III тысячелетий до н.э.), известные в степях от Подонья до территории Казахстана, сделаны из рога или кости в форме щитка с шипами. Такие псалии применялись для управления лошадьми, запряжёнными в колесницы, и известны от Дальнего Востока до Балканского полуострова.
По мере развития техник управления лошадью, в том числе распространения верховой езды, стали применяться стержневидные псалии из органических материалов или металлов. Широкое внедрение уздечных колец, мундштуков и трензелей привело к тому, что во II тысячелетии н.э. псалии почти вышли из употребления.
Ныне псалии с шипами используют в конном спорте.