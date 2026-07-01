ПСАЛИИ

ПСАЛИИ - часть узды, соединяющая удила с поводьями и оголовьем, обеспечивая фиксацию удил и управление животным.

Псалии име­ли и де­ко­ра­тив­ную функ­цию. Древ­ней­шие псалии (с ру­бе­жа II-III тысячелетий до н.э.), из­вест­ные в сте­пях от По­до­нья до тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на , сде­ла­ны из ро­га или кос­ти в фор­ме щит­ка с ши­па­ми. Та­кие псалии при­ме­ня­лись для управ­ле­ния ло­шадь­ми, за­пря­жён­ны­ми в ко­лес­ни­цы , и из­вест­ны от Даль­не­го Вос­то­ка до Бал­кан­ско­го полуострова.

По ме­ре раз­ви­тия тех­ник управ­ле­ния ло­шадью, в том числе рас­про­стра­не­ния вер­хо­вой ез­ды, ста­ли при­ме­нять­ся стерж­не­вид­ные псалии из ор­га­нических ма­те­риа­лов или ме­тал­лов. Ши­ро­кое вне­дре­ние уз­деч­ных ко­лец, мунд­шту­ков и трен­зе­лей при­ве­ло к то­му, что во II тысячелетии н.э. псалии поч­ти вы­шли из упот­реб­ле­ния.

Ны­не псалии с ши­па­ми ис­поль­зу­ют в кон­ном спор­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)