ПРЮДОН ПЬЕР ПОЛЬ
ПРЮДОН ПЬЕР ПОЛЬ - французский живописец и график.
Учился в Художественной школе в Дижоне (с 1774 года) у Ф. Девожа и в Королевской академии живописи и скульптуры в Париже (1780-1783 годы). Путешествовал по Италии (1784-1788 годы).
На формирование Прюдона повлияли идеи Ж.Ж. Руссо, творчество Ж.Б. Грёза и Э. Бушардона, позднее - Леонардо да Винчи, Рафаэля и Корреджо. С энтузиазмом принял Революцию и наполеоновский переворот («Триумф Бонапарта», эскиз, 1800 год, Музей изящных искусств, Лион). Писал картины и панно на мифологические и аллегорические сюжеты («Психея, похищаемая Зефирами», «Правосудие и Божественное Возмездие, преследующие Преступление», обе - 1808 года, Лувр, Париж, и другие), также портреты (Л. Сен-Жюста, 1793 год; «Мадам Антони с детьми», 1796 год, оба - Музей изящных искусств, Лион; «Жозефина в Мальмезоне», 1805 год, Лувр; Ш.М. Талейрана, 1807 год, Музей Карнавале, Париж). Иллюстрировал произведения Руссо и других французских писателей.
Сочетание в творчестве Прюдона черт сентиментализма, традиций классицизма с экзальтацией позволяет отнести его к мастерам предромантизма.