ПРЮДОН ПЬЕР ПОЛЬ

ПРЮДОН ПЬЕР ПОЛЬ - французский живописец и график.

Учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Ди­жо­не (с 1774 года) у Ф. Де­во­жа и в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры в Па­ри­же (1780-1783 годы). Пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии (1784-1788 годы).

На фор­ми­ро­ва­ние Прюдона по­влия­ли идеи Ж.Ж. Рус­со, твор­че­ст­во Ж.Б. Грёза и Э. Бу­шар­до­на, позд­нее - Ле­о­нар­до да Вин­чи , Ра­фа­эля и Кор­ред­жо. С эн­тузи­аз­мом при­нял Ре­во­лю­цию и на­по­лео­нов­ский пе­ре­во­рот («Три­умф Бо­на­пар­та», эс­киз, 1800 год, Му­зей изящ­ных искусств, Ли­он). Пи­сал кар­ти­ны и пан­но на ми­фо­ло­гические и ал­ле­го­рические сю­же­ты («Пси­хея, по­хи­щае­мая Зе­фи­ра­ми», «Пра­во­су­дие и Бо­же­ст­вен­ное Воз­мез­дие, пре­сле­дую­щие Пре­сту­п­ле­ние», обе - 1808 года, Лувр, Па­риж, и другие), так­же порт­ре­ты (Л. Сен-Жюс­та, 1793 год; «Ма­дам Ан­то­ни с деть­ми», 1796 год, оба - Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ли­он; «Жо­зе­фи­на в Маль­ме­зо­не», 1805 год, Лувр; Ш.М. Та­лей­ра­на, 1807 год, Му­зей Кар­на­ва­ле, Па­риж). Ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Рус­со и других французских пи­са­те­лей.

Со­че­та­ние в твор­че­ст­ве Прюдона черт сен­ти­мен­та­лиз­ма, тра­ди­ций клас­си­циз­ма с эк­заль­та­ци­ей по­зво­ля­ет от­не­сти его к мас­те­рам пред­ро­ман­тиз­ма .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)