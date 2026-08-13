ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ

ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ - историческая область на северо-востоке Словакии, населённая русинами.

Главные го­ро­да - Пре­шов (украинский. Пряшів; от не­го название всей об­лас­ти), Бар­де­ёв, Са­би­нов. На юге про­сти­ра­ет­ся до современного Ко­шиц­ко­го края, на за­па­де - до пред­го­рий Татр, на се­ве­ре - до гра­ни­цы с Поль­шей, на вос­то­ке - до За­кар­пат­ской области Ук­раи­ны.

С XII-XIII веков под кон­тро­лем Венгерского ко­ро­лев­ст­ва, с 1526 года в со­ста­ве вла­де­ний Габс­бур­гов . В XVII веке один из цен­тров дея­тель­но­сти уни­ат­ско­го ду­хо­вен­ст­ва, ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ло за­клю­че­ние Уж­го­род­ской унии 1646 года (смотрите в статье «Уни­ат­ст­во»). В 1816 году в Пре­шо­ве ос­но­вана гре­ко­ка­то­лическая епар­хия . В 1849-1860 годах зем­ли Пряшевской Руси в административном от­но­ше­нии бы­ли час­тью Русь­ко­го ди­ст­рик­та Австрийской им­пе­рии с цент­ром в Уж­го­ро­де. С 1919 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии (в от­ли­чие от Под­кар­пат­ской Ру­си, Пряшевская Русь не по­лу­чи­ла осо­бо­го ста­ту­са). В 1950-е годы про­во­ди­лась по­ли­ти­ка ук­раи­ни­за­ции на­се­ле­ния Пряшевской Руси, от­ме­не­на Уж­го­род­ская уния (1949 год), на тер­ри­то­рии Пряшевской Руси об­ра­зо­ва­ны Пре­шов­ская и Ми­хай­лов­ская епар­хии Пра­во­слав­ной церк­ви Чешских зе­мель и Сло­ва­кии. С 1993 года в со­ста­ве Сло­вац­кой Рес­пуб­ли­ки; с 1996 года зем­ли Пряшевской Руси об­ра­зу­ют отдельную административную еди­ни­цу - Пре­шов­ский край.

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