ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ
ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ - историческая область на северо-востоке Словакии, населённая русинами.
Главные города - Прешов (украинский. Пряшів; от него название всей области), Бардеёв, Сабинов. На юге простирается до современного Кошицкого края, на западе - до предгорий Татр, на севере - до границы с Польшей, на востоке - до Закарпатской области Украины.
С XII-XIII веков под контролем Венгерского королевства, с 1526 года в составе владений Габсбургов. В XVII веке один из центров деятельности униатского духовенства, результатом которой стало заключение Ужгородской унии 1646 года (смотрите в статье «Униатство»). В 1816 году в Прешове основана грекокатолическая епархия. В 1849-1860 годах земли Пряшевской Руси в административном отношении были частью Руського дистрикта Австрийской империи с центром в Ужгороде. С 1919 года в составе Чехословакии (в отличие от Подкарпатской Руси, Пряшевская Русь не получила особого статуса). В 1950-е годы проводилась политика украинизации населения Пряшевской Руси, отменена Ужгородская уния (1949 год), на территории Пряшевской Руси образованы Прешовская и Михайловская епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии. С 1993 года в составе Словацкой Республики; с 1996 года земли Пряшевской Руси образуют отдельную административную единицу - Прешовский край.