ПРЯНИШНИКОВ ИППОЛИТ ПЕТРОВИЧ

ПРЯНИШНИКОВ ИППОЛИТ ПЕТРОВИЧ - российский певец, режиссёр, антрепренёр.

По окон­ча­нии Мор­ско­го ка­дет­ско­го кор­пу­са слу­жил во фло­те (1867-1871 годы). Пе­нию учил­ся в Санкт-Пе­тербургской консерватории у Дж. Кор­си и других. (1873-1874 годы), за­тем - в Ита­лии у Дж. Рон­ко­ни и других. (1874 год).

На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­вал в 1875 году в Ми­ла­не. Со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра (1878-1886 годы), со­лист и ре­жис­сёр Тиф­лис­ско­го опер­но­го те­ат­ра (1886-1889 годы). В 1889 ор­га­ни­зо­вал Товарищество опер­ных ар­ти­стов (до 1892 года ра­бо­та­ло в Кие­ве, в 1892-1893 годах в Мо­ск­ве), в ко­то­ром был солис­том и главным ре­жис­сё­ром; по­ста­вил опе­ры «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го (1890 год), «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на (1891 год), «Май­ская ночь» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1892 год) и другие.

Сре­ди уче­ни­ков - Е.К. Ка­туль­ская, Г.А. Бак­ла­нов, H.H. Фиг­нер.

Ав­тор ме­то­дического тру­да «Со­ве­ты обу­чаю­щим­ся пе­нию» (1899 год, 6-е издание, 2013 год).

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