ПРЯНИШНИКОВ ИЛЛАРИОН МИХАЙЛОВИЧ

ПРЯНИШНИКОВ ИЛЛАРИОН МИХАЙЛОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик.

Действующий член пе­тербургской АХ (1893 год). Ро­дил­ся в ку­печеской се­мье. Учил­ся в МУЖВ (1856-1866 годы) у Е.С. Со­ро­ки­на, Е.Я. Ва­силь­е­ва и С.К. За­рян­ко. Жил в Мо­ск­ве и в Кры­му (1891-1892 годы). Член-уч­ре­ди­тель ТПХВ (1870 год). Твор­че­ст­ву Прянишникова, сло­жив­ше­му­ся под зна­чительным влия­ни­ем В.Г. Пе­ро­ва, при­су­щи об­ли­чительной тен­ден­ции, ост­ро­та со­ци­аль­ных ха­рак­те­ри­стик, при­влёк­шие вни­ма­ние кри­ти­ки (в том числе М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на).

Пи­сал кар­ти­ны на те­мы из жиз­ни «ма­лень­ких» лю­дей, русской де­рев­ни: «Шут­ни­ки. Гос­ти­ный двор в Мо­ск­ве» (1865 год), «По­рож­ня­ки» (1872 год, обе - ГТГ), «Воз­вра­ще­ние с яр­мар­ки» (1883 год), «Кре­ст­ный ход» (1893 год, не окон­че­на; обе - ГРМ) и другие; так­же пей­за­жи (этю­ды Кры­ма).

Был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с Л.Н. Тол­стым; под впе­чат­ле­ни­ем от его про­из­ве­де­ний об­ра­тил­ся к ис­то­рической и ба­таль­ной те­ма­ти­ке (се­рия, по­свя­щён­ная обо­ро­не Се­ва­сто­по­ля, 1871-1872 годы, ГИМ; кар­ти­на «В 1812 го­ду», 1874 год, ГТГ).

Ил­лю­ст­ри­ро­вал про­из­ве­де­ния Н.В. Го­го­ля (1874-1875 годы). Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1873-1894 годы), сре­ди уче­ни­ков - В.К. Бя­лы­ниц­кий-Би­ру­ля, В.Н. Бак­ше­ев, С.В. Ива­нов, С.А. Ко­ро­вин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)