ПРЯНИШНИКОВ ИЛЛАРИОН МИХАЙЛОВИЧ
ПРЯНИШНИКОВ ИЛЛАРИОН МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец, график.
Действующий член петербургской АХ (1893 год). Родился в купеческой семье. Учился в МУЖВ (1856-1866 годы) у Е.С. Сорокина, Е.Я. Васильева и С.К. Зарянко. Жил в Москве и в Крыму (1891-1892 годы). Член-учредитель ТПХВ (1870 год). Творчеству Прянишникова, сложившемуся под значительным влиянием В.Г. Перова, присущи обличительной тенденции, острота социальных характеристик, привлёкшие внимание критики (в том числе М.Е. Салтыкова-Щедрина).
Писал картины на темы из жизни «маленьких» людей, русской деревни: «Шутники. Гостиный двор в Москве» (1865 год), «Порожняки» (1872 год, обе - ГТГ), «Возвращение с ярмарки» (1883 год), «Крестный ход» (1893 год, не окончена; обе - ГРМ) и другие; также пейзажи (этюды Крыма).
Был в дружеских отношениях с Л.Н. Толстым; под впечатлением от его произведений обратился к исторической и батальной тематике (серия, посвящённая обороне Севастополя, 1871-1872 годы, ГИМ; картина «В 1812 году», 1874 год, ГТГ).
Иллюстрировал произведения Н.В. Гоголя (1874-1875 годы). Преподавал в МУЖВЗ (1873-1894 годы), среди учеников - В.К. Бялыницкий-Бируля, В.Н. Бакшеев, С.В. Иванов, С.А. Коровин.