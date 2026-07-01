ПРЯМУХИНО

ПРЯМУХИНО - село в России, в Кувшиновском районе Тверской области, историко-природный заказник.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1625 году как село Пре­му­хи­но, при­над­ле­жа­ло князь­ям Тру­бец­ким. В 1779 году ку­п­ле­но М.В. Ба­ку­ни­ным (из ро­да Ба­ку­ни­ных), при­над­ле­жа­ло его по­том­кам вплоть до 1918 года. Уса­деб­ный ан­самбль соз­дан А.М. Ба­ку­ни­ным в конце XVIII - первой половине XIX веков; один из куль­тур­ных цен­тров Твер­ской губернии XIX - начала XX веков, сре­ди гос­тей - бра­тья А.Н., Н.Н. и М.Н. Му­равь­ё­вы , Н.В. Стан­ке­вич, В.Г. Бе­лин­ский , И.И. Ла­жеч­ни­ков. Со­хра­ни­лась церковь Святой Жи­во­началь­ной Тро­и­цы (1808-1826 годы, ос­вя­ще­на в 1836 году) со скле­пом-усы­паль­ни­цей Ба­ку­ни­ных и ко­ло­коль­ней (1903-1907 годы, архитектор В.И. На­за­рин), а так­же два фли­ге­ля, ам­бар и ма­ну­фак­ту­ра (все - в ава­рий­ном со­стоя­нии), парк. С 2001 года про­во­дят­ся еже­год­ные Пря­му­хин­ские чте­ния, по­свя­щён­ные на­сле­дию М.А. Ба­ку­ни­на, ис­то­рии анар­хиз­ма и так далее. Му­зей ро­да Ба­ку­ни­ных (2003 год).

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