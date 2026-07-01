ПРЯМУХИНО
ПРЯМУХИНО - село в России, в Кувшиновском районе Тверской области, историко-природный заказник.
Впервые упоминается в 1625 году как село Премухино, принадлежало князьям Трубецким. В 1779 году куплено М.В. Бакуниным (из рода Бакуниных), принадлежало его потомкам вплоть до 1918 года. Усадебный ансамбль создан А.М. Бакуниным в конце XVIII - первой половине XIX веков; один из культурных центров Тверской губернии XIX - начала XX веков, среди гостей - братья А.Н., Н.Н. и М.Н. Муравьёвы, Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, И.И. Лажечников. Сохранилась церковь Святой Живоначальной Троицы (1808-1826 годы, освящена в 1836 году) со склепом-усыпальницей Бакуниных и колокольней (1903-1907 годы, архитектор В.И. Назарин), а также два флигеля, амбар и мануфактура (все - в аварийном состоянии), парк. С 2001 года проводятся ежегодные Прямухинские чтения, посвящённые наследию М.А. Бакунина, истории анархизма и так далее. Музей рода Бакуниных (2003 год).