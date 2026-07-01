ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ - в му­зы­ке (от латинского mo­tus rectus), дви­же­ние го­ло­сов ( ме­ло­ди­че­ских ли­ний) в од­ном на­прав­ле­нии по вы­со­те.

Из­ло­же­ние го­ло­са (мо­ти­ва, по­ли­фо­ни­че­ской те­мы, се­рии, какого-либо не­од­но­го­лос­но­го по­строе­ния) в ос­нов­ном, не­пре­об­ра­зо­ван­ном ви­де (в от­ли­чие от об­ра­ще­ния и ра­ко­хо­да). Вос­про­из­ве­де­ние по­строе­ния с вер­ти­каль­ной пе­ре­ста­нов­кой го­ло­сов (смотрите Под­виж­ной кон­тра­пункт ), в уве­ли­че­нии, умень­ше­нии, с из­ме­не­ни­ем рит­ми­че­ско­го ри­сун­ка не вы­хо­дит за пре­де­лы пря­мо­го дви­же­ния.

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