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ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ - в музыке (от латинского motus rectus), движение голосов (мелодических линий) в одном направлении по высоте.
Изложение голоса (мотива, полифонической темы, серии, какого-либо неодноголосного построения) в основном, непреобразованном виде (в отличие от обращения и ракохода). Воспроизведение построения с вертикальной перестановкой голосов (смотрите Подвижной контрапункт), в увеличении, уменьшении, с изменением ритмического рисунка не выходит за пределы прямого движения.
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